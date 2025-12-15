Industria din România a tras frâna de mână în 2025. Care sunt cele mai afectate sectoare?
Newsweek.ro, 15 decembrie 2025 11:50
În primele zece luni din 2025, industria din România a tras frâna de mână în 2025. Mai multe sectoar...
Acum 10 minute
12:00
Deși se prezintă „verde”, industria feroviară de marfă din SUA poluează mai mult ca termocentralele pe cărbune # Newsweek.ro
Industria feroviară de marfă din SUA poluează mai mult ca toate termocentralele pe cărbune din acest...
Acum 30 minute
11:50
Industria din România a tras frâna de mână în 2025. Care sunt cele mai afectate sectoare? # Newsweek.ro
În primele zece luni din 2025, industria din România a tras frâna de mână în 2025. Mai multe sectoar...
11:40
O nouă autostradă apare în România. Guvernul a aprobat 1.000.000.000€. Ce zonă va cunoaște un avânt economic? # Newsweek.ro
O nouă autostradă va apărea în România. pentru ea s-a aprobat un buget de 1.000.000.000 de euro. Ast...
Acum o oră
11:30
Avertismentul șefei MI6: Rusia, o amenințare gravă pentru securitatea Europei. Războiul hibrid se intensifică # Newsweek.ro
Blaise Metreweli, noua directoare a Serviciului Secret de Informații al Marii Britanii, MI6, lanseaz...
11:20
În ce zile vor intra ajutorul de șomaj, venitul minim de incluziune și bursele? Sumele, înainte de Crăciun # Newsweek.ro
În ce zile vor intra ajutorul de șomaj, venitul minim de incluziune și bursele? Newsweek România vă ...
11:20
De frica facturilor la curent, românii ezită să aprindă lumina. Cu cât a scăzut consumul final în 2025? # Newsweek.ro
Deși ne aflăm în plină eră a electrificării și, cum aproape tot ce ne înconjoară funcționează cu ene...
11:10
Motivul pentru care producătorii de mașini electrice cu baterii din China vor avea „coșmaruri” în UE din 2027 # Newsweek.ro
Producătorii de mașini electrice cu baterii din China vor avea „coșmaruri” în UE din 2027. Bruxelles...
Acum 2 ore
11:00
METEO. Alertă de ceață și polei în mai multe zone din țară. Vizibilitate sub 50 de metri # Newsweek.ro
Meteorologii au emis o alertă de ceață și polei pentru mai multe zone din țară. Vizibilitatea scade ...
10:50
Populaţia activă a României era, în trimestrul III al acestui an, de 8,233 milioane persoane, din ca...
10:40
Mesajul ministrului Justiției după protestele din ultimele zile. Radu Marinescu: „Am cerut verificări” # Newsweek.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a spus că a cerut public CSM și Inspecției Judiciare să facă ve...
10:20
Ce ar trebui să elimini din dietă pentru a reduce riscul de cancer? Două băuturi sunt extrem de periculoase # Newsweek.ro
Unele băuturi și alimente scoase din dietă pot scădera riscul de îmbolnăvire, conform unor studii. D...
10:20
Mesajul lui Nicușor Dan legat de Justiție înainte să plece la Helsinki: „Iau cu mine îngrijorările societății” # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj legat de problemele din Justiție, înainte să plece la s...
10:10
Cele 8 dispozitive care trebuie deconectate atunci când pleci de acasă. Vei avea facturi mai mici la curent # Newsweek.ro
Multe aparate electrice consumă energie chiar și atunci când sunt oprite. Scoaterea lor constantă di...
Acum 4 ore
10:00
Călin Georgescu și Potra, față-n față în sala de judecată în dosarul tentativei de lovitură de stat # Newsweek.ro
Călin Georgescu și Potra se întâlnesc pentru prima dată, față în față, în sala de judecată, la peste...
09:50
Săptămână decisivă pentru UE. Miza uriașă pentru Kiev, pacea din Ucraina și împrumutul de 210.000.000.000 € # Newsweek.ro
UE se confruntă cu una dintre cele mai critice săptămâni din ultimii ani, pe fondul presiunilor exer...
09:40
Adrian Năstase, de 2 ori condamnat la închisoare anunță o lovitură de stat: Se revine la justiția lui Băsescu # Newsweek.ro
Adrian Năstse a fost premierul României iar apoi a făcut pușcărie, fiind de 2 ori condamnat. Întyr-o...
09:30
Teroare la Moscova. Capitala Rusiei, zguduită de explozii, după un atac cu drone ucrainene # Newsweek.ro
Capitala Rusiei a fost zguduită de explozii în dimineața zilei de luni, după un atac cu drone kamika...
09:20
De ce tace Simion la abuzurile din justiție? Sora, judecător la Curtea de Apel cu 4.000€. Mătușa tot judecător # Newsweek.ro
George Simion, liderul AUR, a trimis o scrisoare de sprijin pentru judecători. Simion nu a avut nici...
09:10
Beneficiu la pensie, prelungit pentru toți pensionarii încă un an. Documentele se distribuie în decembrie # Newsweek.ro
Un beneficiu acordat pensionarilor a fost prelungit cu încă un an. Reducerile la călătoriile cu tren...
09:00
Tragedie la Hollywood. Un celebru regizor și soția sa, găsiți morți în casă. Detaliul șocant pe trupurile lor # Newsweek.ro
O tragedie cutremurătoare zguduie industria cinematografică de la Hollywood. Un regizor celebru și s...
08:50
Zelenski se declară dispus să renunţe la aderarea Ucrainei la NATO pentru a pune capăt războiului cu Rusia # Newsweek.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski s-a oferit să renunţe la aspiraţiile Ucrainei de a adera la alianţa ...
08:40
CNN: Ruptura dintre America lui Trump și Europa, "arma geopolitică" ideală pentru Putin # Newsweek.ro
Adâncirea tensiunilor dintre administrația Donald Trump și liderii europeni devine un atu geopolitic...
08:30
Fostul preşedinte Traian Băsescu avertizează: Ţara e într-un moment de mare dificultate. Grindeanu e problema # Newsweek.ro
Traian Băsescu afirmă că nu există altă variantă de guvernare decât actuala alianţă şi subliniază că...
08:20
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului „România nu este de vânzare” este dezbătută și votată astăzi # Newsweek.ro
Moţiunea de cenzură depusă de Opoziţie şi intitulată ”România nu este de vânzare - fără progresişti ...
08:10
Judecătoarea Raluca Moroșanu: Magistrații de la Curtea de Apel București sunt excluși din deciziile conducerii # Newsweek.ro
Judecătorul Raluca Moroşanu reclamă, într-un interviu acordat Recorder, că magistraţii de la Curtea ...
Acum 6 ore
08:00
Sindicatele cer Guvernului creșterea salariului minim la 4.350 lei. Susțin că românii sunt sacrificați # Newsweek.ro
Cartel ALFA solicită Guvernului creșterea salariului la cel puțin 4.350 de lei, acuzând Executivul c...
08:00
Obiceiuri greșite de iarnă care îți cresc factura la curent. Ai grijă ce tip de termostat îți cumperi # Newsweek.ro
Iarna aduce nu doar frigul, ci și facturi la energie tot mai mari, iar multe dintre creșteri provin ...
07:40
Putin amenință iar cu racheta Oreșnik. Duce sistemul în Belarus de unde poate lovi Europa în câteva minute # Newsweek.ro
Rusia își intensifică amenințarea la adresa Occidentului prin desfășurarea în în Belarus, în 17 zile...
07:30
Ce plante să tăiați în decembrie pentru o grădină de primăvară mai sănătoasă. Plantele intră în stare latentă # Newsweek.ro
În decembrie, multe plante intră în stare latentă, iar tăierea lor corectă pregătește grădina pentru...
07:20
De câtă apă are nevoie un brad de Crăciun ca să nu se usuce de sărbători? Fă asta imediat după ce îl cumperi # Newsweek.ro
Ți-ai cumpărat deja un brad de Crăciun și vrei să știi cum îl menții hidratat pe toată durata sărbăt...
07:10
Horoscop 16 decembrie. Luna în Scorpion aduce evenimente neașteptate Berbecilor. Vărsătorii impresionează # Newsweek.ro
Horoscop 16 decembrie. Luna în Scorpion aduce evenimente neașteptate Berbecilor. Vărsătorii impresio...
06:50
Nebunia ingineriei genetice. UE dorește să își relaxeze regulile pentru produsele modificate genetic # Newsweek.ro
Mai puține teste de mediu și nicio etichetare obligatorie în supermarketuri: UE dorește să își relax...
06:40
Se acordă sprijin la pensie pentru plata facturilor la energie și în 2026. Guvernul spune când va da banii # Newsweek.ro
Sprijin la pensie pentru plata facturilor la energie în 2026. Ministrul Muncii, Florin Manole, a vor...
Acum 24 ore
20:50
Tragedie în Brăila: un copil și-a pierdut un deget după ce a aprins o petardă. Ce amenzi se dau? # Newsweek.ro
Deja au apărut primele victime ale petardelor. Un copil dintr-o localitate din Brăila a rămas fără u...
20:40
România majorează taxele pentru coletele din afara UE sub 150 de euro de la 1 ianuarie 2026 # Newsweek.ro
Coletele cu o valoare sub 150 de euro venite din afara UE, cum ar fi China sau Turcia, de la comerci...
20:20
VIDEO Mii de persoane protestează în București și în alte orașe, cerând reforme în Justiție # Newsweek.ro
Câteva mii de persoane protestează, duminică seară, în Bucureşti şi în alte oraşe din ţară, după dez...
20:10
Bolojan pregătește creșterea vârstei de pensionare. Europa a dat undă verde. Până la ce vârstă vom munci? # Newsweek.ro
Bolojan a făcut un anunț foarte clar - vârsta la care se va ieși la pensie trebuie să crească. Multe...
20:10
Vremea se menține închisă în mare parte din țară, cu nori joși, ceață și izolat precipitații slabe, ...
19:50
Uniunea Europeană investește mai mult în apărare: BEI anunță buget de 4,5 miliarde euro # Newsweek.ro
Banca Europeană de Investiţii (BEI), instituţia de creditare a Uniunii Europene, va majora finanţare...
19:40
Arheologii au scos recent la iveală un adevărat tezaur de gloanțe într-unul dintre cele mai emblemat...
19:20
Brazii de Crăciun fixați necorespunzător pot fi periculoși și pot duce la amenzi usturătoare. Poți s...
19:10
Pensie cu condiții? Cum vrea o țară europeană să-și țină pensionarii la muncă. Ce se întâmplă în România? # Newsweek.ro
Guvernul unei țări din Europa își modifică planurile de a încuraja persoanele în vârstă să continue ...
18:50
Prediabetul, un risc ignorat pentru inimă: ce arată un nou studiu? Una din cinci persoane prezintă riscuri # Newsweek.ro
Colesterolul și tensiunea arterială nu sunt singurii factori importanți: un nou studiu arată că trat...
18:30
Misterul din jurul prafului de stele căzătoare. Un telescop de praf în spațiu caută sursa ploii de meteoriți # Newsweek.ro
Un telescop german de praf la bordul unei sonde spațiale japoneze are scopul de a clarifica dacă ast...
18:20
Cât de sigură este consultanța financiară pe TikTok și platforme similare? Specialiștii avertizează # Newsweek.ro
Aceștia explică subiecte financiare complexe în câteva secunde și promit libertate financiară: influ...
18:10
Făină, unt, zahăr – coacerea fursecurilor de Crăciun este o tradiție pentru mulți. Dar cum anume ace...
18:10
Război în Marea Neagră. Rusia a atacat și avariat nave operate de Turcia. Erdogan cere încetarea atacurilor # Newsweek.ro
Rusia a atacat încă o navă comercială, VIVA, deținută de o companie din Emiratele Arabe Unite și ope...
17:40
VIDEO Prima competiție de drone, în Germania. Neașteptat, militarii SUA staționați în Europa au fost învinși # Newsweek.ro
Prima competiție de acest fel pentru echipaje de drone militare a avut loc în Germania la inițiativa...
17:20
Mitsubishi și Toshiba produc pentru armata Japoniei un scut împotriva rachete balistice și hipersonice # Newsweek.ro
Ministerul Apărării din Japonia a semnat un acord pentru dezvoltarea și testarea unui sistem moderni...
16:50
VIDEO Momentul în care un avion Antonov-22 al Rusiei se prăbușește peste case. Era vechi de 50 de ani # Newsweek.ro
Războiul dintre Rusia și Ucraina face victime. Imagini epice ale prăbușirii unui avion rus An-22 în ...
