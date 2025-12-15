Sindicatele îi cer lui Bolojan majorarea salariului minim cu 300 de lei. „România, un paradis fiscal, cu o politică salarială aberantă”

Guvernul va lua o decizie privind nivelul salariului minim pentru anul viitor până la Crăciun. Dacă premierul Ilie Bolojan susţine menţinerea salariului minim la nivelul actual, de 4.050 de lei, reprezentanţii sindicatelor sunt în favoarea unei majorări cu 300 de lei, până la nivelul de 4.350 de lei brut. Este de altfel și ceea ce vor social-democrații, care amenință cu ieșirea de la guvernare dacă nu li se vor respecta solicitările, anunță Digi24. „Măsurile propuse de actualul guvern, sub pretextul «salvării țării» sunt extrem de nocive, duc la sărăcirea populației și creează dificultăți majore pentru activitatea economică. Se creează o politică salarială anormală”, a declarat, în exclusivitate pentru Digi24, Bogdan Hossu, președintele confederației sindicale Cartel Alfa.

