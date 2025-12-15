Sindicatele îi cer lui Bolojan majorarea salariului minim cu 300 de lei. „România, un paradis fiscal, cu o politică salarială aberantă”
Digi24.ro
,
15 decembrie 2025 11:50
Guvernul va lua o decizie privind nivelul salariului minim pentru anul viitor până la Crăciun. Dacă premierul Ilie Bolojan susţine menţinerea salariului minim la nivelul actual, de 4.050 de lei, reprezentanţii sindicatelor sunt în favoarea unei majorări cu 300 de lei, până la nivelul de 4.350 de lei brut. Este de altfel și ceea ce vor social-democrații, care amenință cu ieșirea de la guvernare dacă nu li se vor respecta solicitările, anunță Digi24. „Măsurile propuse de actualul guvern, sub pretextul «salvării țării» sunt extrem de nocive, duc la sărăcirea populației și creează dificultăți majore pentru activitatea economică. Se creează o politică salarială anormală”, a declarat, în exclusivitate pentru Digi24, Bogdan Hossu, președintele confederației sindicale Cartel Alfa.
12:00
Sindicatele de la Muzeul Luvru din Paris, afectat de criză, au demarat luni o grevă pentru a cere renovări urgente şi extinderea personalului, precum şi pentru a protesta faţă de creşterea preţurilor biletelor pentru majoritatea vizitatorilor din afara UE, inclusiv turiştii britanici şi americani.
11:50
11:30
Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat luni că preluarea regiunii Donbas „nu va fi sfârșitul jocului pentru Putin”.
11:30
Trei sferturi dintre ucraineni se opun „planului de pace”, care, printre altele, ar include retragerea trupelor din Donbas, limitarea dimensiunii armatei ucrainene și nu va conține garanții specifice de securitate, potrivit Ukrainska Pravda.
11:10
Trupul fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu, a fost deshumat în dimineața zilei de luni, după ce procurorii au deschis un dosar în rem privind moartea suspectă a acesteia, transmit surse pentru Digi24.
11:10
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează, luni, percheziţii în şase locaţii din judeţele Ilfov şi Iaşi într-un dosar de evaziune fiscală legat de activităţi de ride-sharing, au precizat pentru Digi24, surse judiciare. Potrivit surselor citate, cinci persoane sunt suspectate în acest caz, iar prejudiciul este de aproape 25 de milioane de lei.
11:00
Ocluzia intestinală este o urgență abdominală care determină oprirea tranzitului și apariția durerii intense. Cum apare ocluzia intestinală, care sunt principalele semne, cum se stabilește diagnosticul și ce opțiuni de tratament există aflăm de la Dr. Eliza Gangone, medic primar chirurgie generală.
10:50
Potrivit informațiilor publicate de mass-media rusă, Moscova a fost atacată de drone în noaptea de 15 decembrie, au fost auzite explozii. Primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, a declarat că apărarea aeriană rusă ar fi doborât 15 drone.
10:50
Vremea blândă din această săptămână va fi urmată de un proces de răcire, cu maxime care nu depășesc 6-7 grade Celsius. Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM, a explicat luni, la Digi24, că în următoarele zile se va semnala ceață densă în special în sudul țării, însă nu vor fi scutite nici celelalte zone joase din țară.
10:50
Numărul mediu de pensionari a fost de 4,921 milioane persoane, în trimestrul III 2025, în creştere cu 3.000 persoane faţă de trimestrul II 2025, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS). Pensia medie lunară a fost de 2.941 lei, în creştere cu 0,3% faţă de trimestrul precedent.
10:40
Șeful diplomației de la Budapesta lansează un avertisment ce are o similitudine covârșitoare cu mesajele transmise de propaganda de la Kremlin. Péter Szijjártó susține că liderii UE vor o confruntare militară cu Federația Rusă.
10:40
Călin Georgescu își întâlnește astăzi locotententul în fața instanței. Fostul candidat la prezidențiale și Horațiu Potra, liderul mercenarilor adus recent în țară, au termen la Curtea de Apel București în dosarul în care sunt acuzați inclusiv de tentativă de lovitură de stat. Horațiu Potra are termen și într-un alt dosar - cel în care el, fiul și nepotul său află dacă rămân sau nu în arest preventiv.
10:30
România duce SGR la Bruxelles, ca reper european
10:30
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat luni, la Digi24, că nu a discutat cu președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, despre dezvăluirile Recorder, deși la protestele din stradă s-a cerut demisia acesteia. Oficialul a subliniat că nu poate cere demisia nimănui, dar a adăugat că, în contextul tensionat actual, „dacă sunt vinovății concrete, cel care a greșit trebuie să acționeze în consecință”.
10:30
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău avertizează cetățenii moldoveni aflați pe teritoriul Rusiei cu privire la modificări importante ale legislației ruse.
10:20
Apar date noi după confirmarea, vineri, a două cazuri de lepră la un salon de masaj din Cluj Napoca. În afara celor două surori infectate, alte două angajate ale unității au fost internate preventiv și vor fi testate. Autoritățile sanitare monitorizează în continuare toate persoanele care au intrat în contact direct cu acestea, anunță Digi24.
10:20
Președintele Nicușor Dan transmite, luni, că problemele semnalate privind funcționarea justiției „sunt grave, dar au rezolvare”. „În limitele atribuțiilor mele constituționale, voi acționa pentru apărarea independenței justiției și a statului de drept. Statul de drept nu este negociabil”, spune șeful statului înainte de plecarea sa spre Summitul statelor UE de pe Flancul de Est, care are loc luni și marți în Finlanda.
10:00
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a vorbit luni, în direct la Digi24, despre protestele declanșate în mai multe orașe după investigația Recorder, afirmând că „într-o democrație, cetățenii au deplina libertate de a-și spune punctele de vedere”, iar semnalele privind disfuncționalități din justiție „nu trebuie sub nicio formă ignorate”. El a precizat că a cerut public CSM și Inspecției Judiciare să facă verificări, subliniind că „avem nevoie de adevăr”, care trebuie stabilit „pe bază de probe”, pentru ca eventualele abateri din sistem să fie investigate și sancționate.
09:50
Australia a anunțat luni că intenționează să înăsprească legile privind armele de foc, în timp ce țara plânge victimele celui mai grav atac armat din ultimii aproape 30 de ani, în care un tată și fiul său au ucis 15 persoane la o sărbătoare evreiască la Bondi Beach, în Sydney, transmite Reuters.
09:50
La 67 de ani, Filip a primit o veste îngrijorătoare, în urma unei radiografii pulmonare de rutină: era suspect de cancer la plămâni. La început, bărbatul a fost afectat și demoralizat, dar, cu sprijin din partea familiei, s-a mobilizat și a căutat soluții.
09:20
Preşedintele Nicuşor Dan începe luni o vizită în Finlanda. Marţi, acesta are programată participarea, alături de liderii Suediei, Poloniei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Germaniei şi Bulgariei, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, convocat de premierul finlandez Petteri Orpo, care are ca obiectiv un acord privind cooperarea în consolidarea apărării şi adoptarea unei poziţii comune în cadrul UE.
09:20
Uniunea Europeană urmează să aprobe extinderea sancțiunilor împotriva regimului din Belarus pentru a include activitățile hibride împotriva blocului, a declarat luni ministrul lituanian de Externe, Kestutis Budrys, relatează Reuters.
09:00
Șefa Serviciului Secret de Informații al Marii Britanii, serviciul de spionaj extern cunoscut sub numele de MI6, va avertiza că Rusia reprezintă o amenințare „agresivă, expansionistă și revizionistă”, în primul său discurs de la preluarea funcției, care are loc luni, 15 decembrie. Blaise Metreweli l-a înlocuit pe Richard Moore în octombrie, devenind prima femeie șefă a MI6 - o funcție cunoscută public sub numele de cod „C” - în istoria de 116 ani a serviciului, anunță Reuters.
08:50
Senatul va dezbate şi vota luni moţiunea simplă iniţiată de AUR intitulată „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnaţi la sete şi boală sub privirea complice a ministrei mediului, Diana Buzoianu”.
08:50
Un șofer de 19 ani din județul Dolj a murit după ce a pierdut controlul mașinii și aceasta s-a izbit de un cap de pod, în noaptea de duminică spre luni. Pasagera din vehicul, o adolescentă de 16 ani, a fost rănită și transportată la spital.
08:40
Sâmbătă, trimisul președintelui american Donald Trump, John Coale, a declarat că Aleksandr Lukașenko, președintele Belarusului, a promis să oprească zborul baloanelor din țara sa către Lituania. Acest lucru s-a întâmplat la doar câteva zile după ce guvernul lituanian a fost nevoit să declare stare de urgență națională ca răspuns la o creștere a numărului de baloane care treceau granița din Belarus, multe dintre ele transportând țigări de contrabandă, relatează Independent.
08:30
Un martor a reușit să-l dezarmeze pe unul dintre cei doi presupuși atacatori de pe plaja Bondi din Sydney, care au ucis cel puțin 16 persoane, conform imaginilor din presă, scrie The Guardian.
08:30
Consiliul Afaceri Externe al Uniunii Europene se reuneşte la 15 decembrie 2025, la Bruxelles, pe agendă fiind subiecte precum războiul din Ucraina, situaţia din Orientul Mijlociu, relaţiile cu China etc, informează site-ul https://www.consilium.europa.eu/. Reuniunea este prezidată de Înalta Reprezentantă a UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, Kaja Kallas. La eveniment participă și ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu.
08:20
Jose Antonio Kast a câştigat duminică alegerile prezidenţiale din Chile, profitând de temerile alegătorilor legate de creşterea criminalităţii şi imigraţiei şi înregistrând cea mai categorică virare spre dreapta a electoratului de la sfârşitul dictaturii militare în 1990, relatează Reuters.
08:00
Cele mai importante evenimente petrecute pe 15 decembrie
07:50
Oficialii din Providence au anunţat că persoana reţinută duminică în urma incidentului armat de la Universitatea Brown, în care doi studenţi au fost ucişi şi nouă au fost răniţi, va fi eliberată, iar întrebări-cheie rămân fără răspuns la mai mult de 24 de ore după atac, relatează The Asociated Press şi Reuters, potrivit News.ro.
07:40
Regizorul Rob Reiner și soția sa, Michele, au fost găsiți morți în casa lor din Los Angeles, potrivit NBC News și TMZ, care precizează că cei doi aveau răni provocate de cuțit.
07:10
Sărbătorile din acest an îi găsesc pe români cu liste de cumpărături mai scurte decât anul trecut. În medie, o familie cheltuie 10.000 de lei în luna decembrie, ne spun specialiștii. De la brazi și cadouri până la ingredientele pentru masa de Crăciun, totul este mai scump. În piețe și magazine, oamenii cumpără mai puțin, aleg variante mai ieftine sau renunță complet la unele produse.
07:10
Laureatul Premiului Nobel pentru Pace, disidentul din Belarus, Ales Bialiațki, a declarat că notorietatea internațională i-a oferit o formă de protecție în detenția din Belarus, susținând că premiul l-a ferit de tratamente mult mai dure în închisoare. Eliberat recent în urma unui acord între Minsk și Washington, Bialiațki spune că experiența detenției a scos la iveală brutalitatea regimului Lukașenko și promite că își va continua activitatea pentru apărarea drepturilor omului din exil, relatează AFP și Agerpres.
07:10
Misterul unui sarcofag anonim din necropola regală de la Tanis a fost elucidat după găsirea a 225 de figurine funerare aşezate în poziţia originală. Arheologii spun că statuetele „excepţionale” dezvăluie identitatea faraonului îngropat acolo: Shoshenq al III-lea, conducător al Egiptului în urmă cu aproape 3.000 de ani.
07:10
Săptămână de foc în plan politic. Parlamentarii votează astăzi, începând cu ora 14.00, moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de premierul Ilie Bolojan. Moțiunea de cenzură este intitulată „România nu este de vânzare - fără progresiști la guvernare” și a fost inițiată de grupul parlamentar PACE – Întâi România (fost SOS România) și susținută de AUR.
07:10
Atacurile cibernetice au provocat pagube de miliarde de lire sterline în Marea Britanie anul acesta, iar mulți dintre hackeri sunt adolescenți sau copii, unii din ei de doar șapte ani. Foști hackeri care au stat ani de zile la închisoare, după ce au furat milioane de dolari, îi avertizează pe părinți că este mai ușor ca niciodată pentru copii să cadă în capcana comiterii de infracțiuni cibernetice, începând de cele mai multe ori cu jocurile video.
07:10
Pentru copii, decembrie este una dintre cele mai frumoase luni din an. Este perioada în care primesc daruri. Sunt, însă, numeroase situații în care părinții nu își permit să le pună sub brad nici măcar o ciocolată. Pentru unii dintre acești copii, magia sărbătorilor vine de la oameni generoși, pe care nu îi cunosc. Peste 10.500 de copii din județele Moldovei primesc daruri de Crăciun datorită preotului Dan Damaschin și a celor care donează pentru a aduce speranță de Sărbători.
07:10
Războiul Rusiei în Ucraina a fost cel mai sângeros conflict din lume în 2025, potrivit unui nou raport care urmărește conflictele la nivel global, în ciuda eforturilor diplomatice conduse de SUA pentru a pune capăt invaziei care durează de aproape patru ani.
07:10
Friedrich Merz pare să încerce să facă ceva ce niciun cancelar german nu a încercat serios de la sfârșitul Războiului Rece. Să transforme Germania dintr-o țară obsedată de reguli în principalul producător de securitate al Europei.
07:10
Agenda agresivă de politici a președintelui Donald Trump, de la raidurile pentru imigrație și presiunile privind redesenarea circumscripțiilor electorale până la reducerile ample ale cheltuielilor federale, le oferă unor guvernatori democrați o expunere națională care îi transformă în potențiali candidați la alegerile prezidențiale din 2028. Lideri precum Gavin Newsom din California, JB Pritzker din Illinois și Wes Moore din Maryland folosesc confruntarea cu Casa Albă pentru a-și mobiliza baza politică, a-și crește profilul dincolo de statele lor și a se poziționa ca figuri centrale ale opoziției democrate față de Trump.
07:10
În 2024, piața globală de artă a atins o valoare estimată de 57,5 miliarde de dolari (49,5 miliarde de euro) în vânzări, potrivit raportului Art Basel și UBS Art Market Report 2025, subliniind importanța artei ca clasă de active. Arta este asociată în mod tradițional cu motivații nobile și patrimoniu. Cu toate acestea, piața de artă, cu valoarea sa ridicată pe tranzacție unitară, evaluările subiective și/sau manipulate și opacitatea relativă, poate fi exploatată ca instrument pentru investiții criminale și spălare de bani, în special prin achiziționarea și revânzarea de opere de artă pentru a spăla bani, scriu doi cercetători, profesoara de marketing Guergana Guintcheva și profesorul Bertrand Monnet de la EDHEC Business School, într-un articol pentru The Conversation.
07:10
Cum se poate ca o persoană născută în una dintre cele mai liberale țări din lume să ajungă să se alăture unei grupări teroriste ce comite atrocități în Africa și Orientul Mijlociu? Aceasta este întrebarea care stă la baza poveștii lui Hassan Attar, un cetățean olandez recrutat de Isis în Somalia și care ar putea acum să fie condamnat la moarte.
07:10
În discursul public, oamenii consumă o mare parte din energia colectivă dezbătând acuratețea faptelor. Verifică faptele politicienilor, monitorizează rețelele sociale pentru a depista dezinformarea și acordă prioritate luării deciziilor bazate pe date în mediul de lucru. Acest accent este vital; distincția dintre adevăr și falsitate este fundamentul unei societăți funcționale, scrie Daniel Mirny, profesor asistent de marketing la IESE Business School (Universitatea din Navarra), într-un articol publicat pe platforma The Conversation.
00:10
Oamenii au stăpânit arta de a face focul cu 400.000 de ani în urmă, cu aproape 350.000 de ani mai devreme decât se credea anterior, potrivit unei descoperiri revoluționare făcute într-un câmp din Suffolk.
00:10
Oamenii de ştiinţă care realizează săpături printre ruinele oraşului Pompeii au descoperit un şantier conservat de erupţia vulcanului Vezuviu din anul 79, care oferă informaţii despre ingredientele şi metodele din spatele betonului auto-reparator durabil folosit de romani pentru a revoluţiona arhitectura.
00:00
Oamenii de ştiinţă chinezi au descoperit un mecanism crucial ce explică modalitatea prin care Terra ar fi stocat cantităţi enorme de apă la începuturile evoluţiei sale, descoperire care oferă o perspectivă nouă asupra evoluţiei spectaculoase a Pământului de la o minge de magmă la planeta care susţine viaţă din ziua de azi.
00:00
Cobza, instrumentul care are cea mai lungă tradiție la petrecerile pe teritoriul țării noastre, a intrat în patrimoniul UNESCO. Recunoașterea a venit după aproape trei ani de efort comun al României și Republicii Moldova. În plus, succesul inițiativei a venit și cu un bonus: au apărut noi comunități de cobzari. „Cobza e ca un ghimpe, n-are nevoie de îngrășăminte, de apă. E foarte greu să o controlezi”, recunoaște Bogdan Simion, un cunoscut cântăreț la cobză și printre ultimii din România.
00:00
Un studiu genetic al celor 80 de cranii descoperite într-un oraș din epoca pietrei din China a relevat că persoanele sacrificate erau în mare parte bărbați, contrar presupunerilor anterioare, scrie Live Science.
23:50
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a afirmat, duminică, referindu-se la situaţia de la Avioane Craiova, că acolo "s-a întâlnit un prost cu un deştept" în condiţiile în care compania de stat a fost la mijloc într-un contract "foarte păgubos".