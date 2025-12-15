Exil de lux în Rusia. Deși familia Assad trăiește izolată, fostul dictator sirian „îşi perfecţionează cunoştinţele de oftalmologie”
Digi24.ro, 15 decembrie 2025 12:50
După ce a renunţat la putere pentru un exil de lux la Moscova, fostul preşedinte sirian Bashar al-Assad, oftalmolog format cândva la Londra, şi-ar fi reluat studiile medicale. Liderul ultimului regim baas din Orientul Mijlociu stă acum în sala de clasă, perfecţionându-şi cursurile de oftalmologie, potrivit unei surse bine informate, citate de The Guardian. Soţia sa, Asma, care era bolnavă de leucemie, şi-ar fi revenit după o terapie experimentală făcută la Moscova sub supravegherea FSB. Însă regimul de la Kremlin ţine familia Assad într-o oarecare izolare.
Acum 5 minute
13:10
AUR depune un proiect de lege pentru scutirea de impozit a unor construcții utilizate de agricultori: sere, solare, silozuri # Digi24.ro
Preşedintele AUR, George Simion, alături de liderii grupurilor parlamentare ale formaţiunii din Camera Deputaţilor şi Senat, Mihai Enache şi Petrişor Peiu, vor depune la Biroul Permanent al Senatului o iniţiativă legislativă pentru exceptarea construcţiilor destinate exclusiv procesului de producţie agricolă primară de la plata impozitului pe clădiri. Este vorba de construcţii precum serele, solarele, răsadniţele, ciupercăriile, silozurile pentru furaje, precum şi construcţiile destinate depozitării şi conservării cerealelor, anunță un comunicat al formațiunii.
13:10
Inundații puternice în regiunea Valencia, unde trăiesc zeci de mii de români. Cod roșu de furtună în estul Spaniei # Digi24.ro
Inundații puternice au avut loc în estul Peninsulei Iberice, în regiunea Valencia. Furtuna Emilia a adus cantități uriașe de apă. Au fost mii de intervenții ale pompierilor pentru a ajuta oameni prinși în mijlocul apelor, anunță Digi24. Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Spania, din cauza riscurilor generate de fenomenele meteo extreme.
Acum 10 minute
13:00
Părinții redescoperă, prin joacă, plăcerea de a fi copii
Acum 30 minute
12:50
12:50
Prețul locuințelor, „noua pandemie” care afectează orașele europene. „Nivelul de trai al oamenilor se înrăutățește” # Digi24.ro
Creșterea vertiginoasă a prețurilor locuințelor este similară unei „noi pandemii” care se răspândește în Europa, a declarat primarul Barcelonei, în timp ce el și alți 16 lideri ai orașelor au îndemnat UE să răspundă la criză prin alocarea de miliarde de euro pentru finanțarea zonelor cele mai afectate, relatează The Guardian.
12:50
Negocierile de pace de la Berlin au ajuns în impas. Cele trei părți au discutat cinci ore fără să poată ajunge la un compromis # Digi24.ro
Negocierile dintre oficialii americani și ucraineni, care au durat aproximativ 5 ore la Berlin, unde Kievul și-a prezentat versiunea planului de încheiere a războiului, s-au încheiat fără un compromis cu privire la chestiunea teritorială cheie.
12:40
Cele mai puternice inundații în Maroc din ultimii 20 de ani. Dezastru după o ploaie de o oră: 37 de morți # Digi24.ro
Cel puțin 37 de oameni au murit într-un oraș din Maroc în inundațiile produse de ploi abundente. Este cel mai grav dezastru provocat de vreme în țara din nordul Africii, din ultimul deceniu. Torenții au pătruns în zeci de case și în magazine și au luat cu ei mașinile. Furtuna foarte puternică a adus o cantitate excepțională de ploaie într-un timp scurt. Orașul afectat este situat pe coasta Atlanticului, la aproximativ 300 de kilometri sud de capitala Rabat. Marocul se confruntă cu ploi abundente după șapte ani de secetă, anunță France24.
12:40
Surse: ASF a oprit detașările de personal și reduce salariile angajaților cu 30% până la 1 ianuarie. Ce spune instituția # Digi24.ro
Începând de luni, 15 decembrie, detașările în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) au fost suspendate, au declarat pentru Digi24.ro surse familiarizate cu situația. Potrivit acelorași surse, salariile angajaților instituției au fost reduse cu 30%, măsurile făcând parte din procesul de restructurare impus prin legislația recent adoptată.
12:40
Populiștii mai au un Guvern în Uniunea Europeană. Executivul Andrej Babis a fost învestit în Cehia # Digi24.ro
Noul guvern al prim-ministrului ceh Andrej Babis a preluat puterea luni, după victoria în alegerile din octombrie, o schimbare politică ce ar putea slăbi sprijinul ţării pentru Ucraina şi ar fi de natură să consolideze aripa populistă de dreapta a Uniunii Europene, relatează Reuters.
Acum o oră
12:30
Cristi Dănileț câștigă la CEDO împotriva României: de ce a dat statul în judecată. Fostul magistrat este pensionat de un an # Digi24.ro
Marea Cameră a CEDO i-a dat luni câştig de cauză judecătorului Cristi Danileţ în cauza Danileţ împotriva România (cererea nr. 16915/21) şi a decis că autorităţile române au încălcat articolul 10 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, care garantează libertatea de exprimare, care include dreptul la opinie şi la primirea/comunicarea de informaţii şi idei, fără amestecul autorităţilor publice.
12:20
Alertă de securitate pe aeroportul din Strasbourg. Mai mulți europarlamentari români, blocați la bordul avionului # Digi24.ro
Un incident de securitate a avut loc pe aeroportul din Strasbourg. Din cauza unei valize suspecte, mai mulți pasageri au rămas blocați în avioane, inclusiv numeroși europarlamentari români.
Acum 2 ore
12:10
Mica țară din Europa față-n față cu problemele UE din 2026: de la războiul din Ucraina la salvarea industriilor critice # Digi24.ro
Din ianuarie, una dintre cele mai mici țări din Europa va fi responsabilă de coordonarea puterilor politice pentru a rezolva unele dintre cele mai mari probleme ale blocului din ultimele decenii, notează Politico.
12:10
Cum face bani spitalul-lagăr de la Târnăveni: bugetul statului este fraudat prin rotirea pacienților între secții # Digi24.ro
Un spital municipal din România stă în conturi cu uriașa sumă de 5 milioane de euro în timp ce pacienții sunt ținuți în condiții degradante. O anchetă Digi24 a descoperit că Spitalul de psihiatrie din Târnăveni, acolo unde bolnavii au fost găsiți în saloane descrise ca niște lagăre, face profit tocmai din suferința acestor oameni. Mesaje interne între medici arată cum doctorii discută despre „rotirea” pacienților între secții pentru a încasa decontări mai mari de la Casa de Asigurări, o practică pe care chiar ei o numesc „fraudă cu bani publici”. „Pacient în România” vă arată cum funcționa întreg mecanismul prin care spitalul și-a umflat conturile cu bani publici.
12:00
Luvrul intră în grevă. O nouă lovitură pentru muzeul parizian după furtul bijuteriilor. Obiectivul ar putea fi închis săptămâna aceasta # Digi24.ro
Sindicatele de la Muzeul Luvru din Paris, afectat de criză, au demarat luni o grevă pentru a cere renovări urgente şi extinderea personalului, precum şi pentru a protesta faţă de creşterea preţurilor biletelor pentru majoritatea vizitatorilor din afara UE, inclusiv turiştii britanici şi americani.
11:50
Sindicatele îi cer lui Bolojan majorarea salariului minim cu 300 de lei. „România, un paradis fiscal, cu o politică salarială aberantă” # Digi24.ro
Guvernul va lua o decizie privind nivelul salariului minim pentru anul viitor până la Crăciun. Dacă premierul Ilie Bolojan susţine menţinerea salariului minim la nivelul actual, de 4.050 de lei, reprezentanţii sindicatelor sunt în favoarea unei majorări cu 300 de lei, până la nivelul de 4.350 de lei brut. Este de altfel și ceea ce vor social-democrații, care amenință cu ieșirea de la guvernare dacă nu li se vor respecta solicitările, anunță Digi24. „Măsurile propuse de actualul guvern, sub pretextul «salvării țării» sunt extrem de nocive, duc la sărăcirea populației și creează dificultăți majore pentru activitatea economică. Se creează o politică salarială anormală”, a declarat, în exclusivitate pentru Digi24, Bogdan Hossu, președintele confederației sindicale Cartel Alfa.
11:30
Avertismentul șefei diplomației UE: „Dacă Ucraina cade, atunci și alte regiuni sunt în pericol” # Digi24.ro
Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat luni că preluarea regiunii Donbas „nu va fi sfârșitul jocului pentru Putin”.
11:30
Trei sferturi dintre ucraineni se opun „planului de pace” care ar include retragerea din Donbas. Ce spun despre varianta europeană # Digi24.ro
Trei sferturi dintre ucraineni se opun „planului de pace”, care, printre altele, ar include retragerea trupelor din Donbas, limitarea dimensiunii armatei ucrainene și nu va conține garanții specifice de securitate, potrivit Ukrainska Pravda.
Acum 4 ore
11:10
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostului ministru al Justiției urmează să fie dus la INML la cerea procurorilor (surse) # Digi24.ro
Trupul fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu, a fost deshumat în dimineața zilei de luni, după ce procurorii au deschis un dosar în rem privind moartea suspectă a acesteia, transmit surse pentru Digi24.
11:10
Surse: Percheziții DNA la firme de ride sharing din Ilfov și Iași. Prejudiciu de aproape 25 de milioane de lei # Digi24.ro
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează, luni, percheziţii în şase locaţii din judeţele Ilfov şi Iaşi într-un dosar de evaziune fiscală legat de activităţi de ride-sharing, au precizat pentru Digi24, surse judiciare. Potrivit surselor citate, cinci persoane sunt suspectate în acest caz, iar prejudiciul este de aproape 25 de milioane de lei.
11:00
Ocluzia intestinală este o urgență abdominală care determină oprirea tranzitului și apariția durerii intense. Cum apare ocluzia intestinală, care sunt principalele semne, cum se stabilește diagnosticul și ce opțiuni de tratament există aflăm de la Dr. Eliza Gangone, medic primar chirurgie generală.
10:50
Potrivit informațiilor publicate de mass-media rusă, Moscova a fost atacată de drone în noaptea de 15 decembrie, au fost auzite explozii. Primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, a declarat că apărarea aeriană rusă ar fi doborât 15 drone.
10:50
Vreme schimbătoare înainte de Crăciun: după temperaturi atipice, ceața densă și maxime de 6-7 grade acaparează România # Digi24.ro
Vremea blândă din această săptămână va fi urmată de un proces de răcire, cu maxime care nu depășesc 6-7 grade Celsius. Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM, a explicat luni, la Digi24, că în următoarele zile se va semnala ceață densă în special în sudul țării, însă nu vor fi scutite nici celelalte zone joase din țară.
10:50
Crește numărul pensionarilor: INS a publicat cifrele pentru 2025. Cât încasează, în medie, un vârstnic în România # Digi24.ro
Numărul mediu de pensionari a fost de 4,921 milioane persoane, în trimestrul III 2025, în creştere cu 3.000 persoane faţă de trimestrul II 2025, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS). Pensia medie lunară a fost de 2.941 lei, în creştere cu 0,3% faţă de trimestrul precedent.
10:40
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing Europa spre un război cu Rusia # Digi24.ro
Șeful diplomației de la Budapesta lansează un avertisment ce are o similitudine covârșitoare cu mesajele transmise de propaganda de la Kremlin. Péter Szijjártó susține că liderii UE vor o confruntare militară cu Federația Rusă.
10:40
Dosarele lui Horațiu Potra, judecate astăzi la Curtea de Apel București. Călin Georgescu este acuzat de tentativă de lovitură de stat # Digi24.ro
Călin Georgescu își întâlnește astăzi locotententul în fața instanței. Fostul candidat la prezidențiale și Horațiu Potra, liderul mercenarilor adus recent în țară, au termen la Curtea de Apel București în dosarul în care sunt acuzați inclusiv de tentativă de lovitură de stat. Horațiu Potra are termen și într-un alt dosar - cel în care el, fiul și nepotul său află dacă rămân sau nu în arest preventiv.
10:30
România duce SGR la Bruxelles, ca reper european
10:30
Ce spune ministrul Justiției, întrebat dacă Lia Savonea ar trebui să demisioneze din funcția de șefă ÎCCJ # Digi24.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat luni, la Digi24, că nu a discutat cu președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, despre dezvăluirile Recorder, deși la protestele din stradă s-a cerut demisia acesteia. Oficialul a subliniat că nu poate cere demisia nimănui, dar a adăugat că, în contextul tensionat actual, „dacă sunt vinovății concrete, cel care a greșit trebuie să acționeze în consecință”.
10:30
Avertisment MAE de la Chișinău. Moldovenii din Rusia riscă să fie trimiși pe frontul din Ucraina # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău avertizează cetățenii moldoveni aflați pe teritoriul Rusiei cu privire la modificări importante ale legislației ruse.
10:20
Cazul femeilor infectate cu lepră la Cluj: alte două angajate ale salonului au fost testate pentru boala infecțioasă. Anunțul medicilor # Digi24.ro
Apar date noi după confirmarea, vineri, a două cazuri de lepră la un salon de masaj din Cluj Napoca. În afara celor două surori infectate, alte două angajate ale unității au fost internate preventiv și vor fi testate. Autoritățile sanitare monitorizează în continuare toate persoanele care au intrat în contact direct cu acestea, anunță Digi24.
10:20
Nicușor Dan: „Împărtășesc îngrijorările legate de funcționarea justiției. Problemele semnalate sunt grave, dar au rezolvare” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan transmite, luni, că problemele semnalate privind funcționarea justiției „sunt grave, dar au rezolvare”. „În limitele atribuțiilor mele constituționale, voi acționa pentru apărarea independenței justiției și a statului de drept. Statul de drept nu este negociabil”, spune șeful statului înainte de plecarea sa spre Summitul statelor UE de pe Flancul de Est, care are loc luni și marți în Finlanda.
10:00
Reacția lui Radu Marinescu la manifestațiile din marile orașe pentru independența justiției. Mesajul ministrului pentru protestatari # Digi24.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a vorbit luni, în direct la Digi24, despre protestele declanșate în mai multe orașe după investigația Recorder, afirmând că „într-o democrație, cetățenii au deplina libertate de a-și spune punctele de vedere”, iar semnalele privind disfuncționalități din justiție „nu trebuie sub nicio formă ignorate”. El a precizat că a cerut public CSM și Inspecției Judiciare să facă verificări, subliniind că „avem nevoie de adevăr”, care trebuie stabilit „pe bază de probe”, pentru ca eventualele abateri din sistem să fie investigate și sancționate.
09:50
Australia intenționează să înăsprească legile privind armele de foc după atacul soldat cu 15 morți de la Bondi Beach, Sydney # Digi24.ro
Australia a anunțat luni că intenționează să înăsprească legile privind armele de foc, în timp ce țara plânge victimele celui mai grav atac armat din ultimii aproape 30 de ani, în care un tată și fiul său au ucis 15 persoane la o sărbătoare evreiască la Bondi Beach, în Sydney, transmite Reuters.
09:50
La 67 de ani, Filip a primit o veste îngrijorătoare, în urma unei radiografii pulmonare de rutină: era suspect de cancer la plămâni. La început, bărbatul a fost afectat și demoralizat, dar, cu sprijin din partea familiei, s-a mobilizat și a căutat soluții.
09:20
Preşedintele Nicuşor Dan începe luni o vizită în Finlanda. Marţi, acesta are programată participarea, alături de liderii Suediei, Poloniei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Germaniei şi Bulgariei, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, convocat de premierul finlandez Petteri Orpo, care are ca obiectiv un acord privind cooperarea în consolidarea apărării şi adoptarea unei poziţii comune în cadrul UE.
09:20
UE va extinde sancțiunile împotriva Belarusului pentru a include activitățile hibride, susține Lituania # Digi24.ro
Uniunea Europeană urmează să aprobe extinderea sancțiunilor împotriva regimului din Belarus pentru a include activitățile hibride împotriva blocului, a declarat luni ministrul lituanian de Externe, Kestutis Budrys, relatează Reuters.
Acum 6 ore
09:00
Noua șefă a serviciului secret britanic MI6 avertizează asupra amenințării „agresive, expansioniste și revizioniste” a Rusiei # Digi24.ro
Șefa Serviciului Secret de Informații al Marii Britanii, serviciul de spionaj extern cunoscut sub numele de MI6, va avertiza că Rusia reprezintă o amenințare „agresivă, expansionistă și revizionistă”, în primul său discurs de la preluarea funcției, care are loc luni, 15 decembrie. Blaise Metreweli l-a înlocuit pe Richard Moore în octombrie, devenind prima femeie șefă a MI6 - o funcție cunoscută public sub numele de cod „C” - în istoria de 116 ani a serviciului, anunță Reuters.
08:50
Senatul dezbate și votează moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, depusă în urma crizei apei din Prahova # Digi24.ro
Senatul va dezbate şi vota luni moţiunea simplă iniţiată de AUR intitulată „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnaţi la sete şi boală sub privirea complice a ministrei mediului, Diana Buzoianu”.
08:50
Un tânăr de 19 ani din Dolj a murit după ce a pierdut controlul mașinii și s-a izbit de un cap de pod. Accidentul, surprins de camere # Digi24.ro
Un șofer de 19 ani din județul Dolj a murit după ce a pierdut controlul mașinii și aceasta s-a izbit de un cap de pod, în noaptea de duminică spre luni. Pasagera din vehicul, o adolescentă de 16 ani, a fost rănită și transportată la spital.
08:40
Cum folosește Belarus baloane de contrabandă pentru a semăna haos în Lituania, ca parte a „războiului hibrid” al lui Vladimir Putin # Digi24.ro
Sâmbătă, trimisul președintelui american Donald Trump, John Coale, a declarat că Aleksandr Lukașenko, președintele Belarusului, a promis să oprească zborul baloanelor din țara sa către Lituania. Acest lucru s-a întâmplat la doar câteva zile după ce guvernul lituanian a fost nevoit să declare stare de urgență națională ca răspuns la o creștere a numărului de baloane care treceau granița din Belarus, multe dintre ele transportând țigări de contrabandă, relatează Independent.
08:30
„Un erou”. Cum a reușit un bărbat să-l dezarmeze și să-l pună pe fugă pe unul dintre atacatorii de pe plaja Bondi din Sydney # Digi24.ro
Un martor a reușit să-l dezarmeze pe unul dintre cei doi presupuși atacatori de pe plaja Bondi din Sydney, care au ucis cel puțin 16 persoane, conform imaginilor din presă, scrie The Guardian.
08:30
Reuniune crucială la Bruxelles: Ucraina și China, în centrul discuțiilor Consiliului Afaceri Externe, la care participă și Oana Țoiu # Digi24.ro
Consiliul Afaceri Externe al Uniunii Europene se reuneşte la 15 decembrie 2025, la Bruxelles, pe agendă fiind subiecte precum războiul din Ucraina, situaţia din Orientul Mijlociu, relaţiile cu China etc, informează site-ul https://www.consilium.europa.eu/. Reuniunea este prezidată de Înalta Reprezentantă a UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, Kaja Kallas. La eveniment participă și ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu.
08:20
Alegeri în Chile: electoratul virează spre dreapta și-l alege pe Jose Antonio Kast în funcția de președinte # Digi24.ro
Jose Antonio Kast a câştigat duminică alegerile prezidenţiale din Chile, profitând de temerile alegătorilor legate de creşterea criminalităţii şi imigraţiei şi înregistrând cea mai categorică virare spre dreapta a electoratului de la sfârşitul dictaturii militare în 1990, relatează Reuters.
08:00
Cele mai importante evenimente petrecute pe 15 decembrie
07:50
Atacul armat de la Universitatea Brown din SUA: suspectul în vârstă de 24 de ani reținut va fi eliberat # Digi24.ro
Oficialii din Providence au anunţat că persoana reţinută duminică în urma incidentului armat de la Universitatea Brown, în care doi studenţi au fost ucişi şi nouă au fost răniţi, va fi eliberată, iar întrebări-cheie rămân fără răspuns la mai mult de 24 de ore după atac, relatează The Asociated Press şi Reuters, potrivit News.ro.
07:40
Regizorul american Rob Reiner și soția sa, găsiți morți în casa lor din Los Angeles: ambii au fost înjunghiați # Digi24.ro
Regizorul Rob Reiner și soția sa, Michele, au fost găsiți morți în casa lor din Los Angeles, potrivit NBC News și TMZ, care precizează că cei doi aveau răni provocate de cuțit.
Acum 8 ore
07:10
De Sărbători, românii nu prea se uită la bani. Cât ajunge să cheltuie, în medie, o familie în luna decembrie: „Cumperi ce îți permiți” # Digi24.ro
Sărbătorile din acest an îi găsesc pe români cu liste de cumpărături mai scurte decât anul trecut. În medie, o familie cheltuie 10.000 de lei în luna decembrie, ne spun specialiștii. De la brazi și cadouri până la ingredientele pentru masa de Crăciun, totul este mai scump. În piețe și magazine, oamenii cumpără mai puțin, aleg variante mai ieftine sau renunță complet la unele produse.
07:10
„Premiul Nobel m-a ferit de bătăi în închisoare”. Mărturia șocantă a disidentului din Belarus, Ales Bialiațki # Digi24.ro
Laureatul Premiului Nobel pentru Pace, disidentul din Belarus, Ales Bialiațki, a declarat că notorietatea internațională i-a oferit o formă de protecție în detenția din Belarus, susținând că premiul l-a ferit de tratamente mult mai dure în închisoare. Eliberat recent în urma unui acord între Minsk și Washington, Bialiațki spune că experiența detenției a scos la iveală brutalitatea regimului Lukașenko și promite că își va continua activitatea pentru apărarea drepturilor omului din exil, relatează AFP și Agerpres.
07:10
Misterul unui faraon a fost rezolvat. Descoperire uriașă în Egipt: 225 de figurine funerare găsite într-un mormânt regal # Digi24.ro
Misterul unui sarcofag anonim din necropola regală de la Tanis a fost elucidat după găsirea a 225 de figurine funerare aşezate în poziţia originală. Arheologii spun că statuetele „excepţionale” dezvăluie identitatea faraonului îngropat acolo: Shoshenq al III-lea, conducător al Egiptului în urmă cu aproape 3.000 de ani.
07:10
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan va fi dezbătută și votată astăzi în Parlament # Digi24.ro
Săptămână de foc în plan politic. Parlamentarii votează astăzi, începând cu ora 14.00, moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de premierul Ilie Bolojan. Moțiunea de cenzură este intitulată „România nu este de vânzare - fără progresiști la guvernare” și a fost inițiată de grupul parlamentar PACE – Întâi România (fost SOS România) și susținută de AUR.
07:10
Copiii care fură milioane de dolari cu un singur click. Foști hackeri dezvăluie cum comit tinerii infracțiuni cibernetice uriașe # Digi24.ro
Atacurile cibernetice au provocat pagube de miliarde de lire sterline în Marea Britanie anul acesta, iar mulți dintre hackeri sunt adolescenți sau copii, unii din ei de doar șapte ani. Foști hackeri care au stat ani de zile la închisoare, după ce au furat milioane de dolari, îi avertizează pe părinți că este mai ușor ca niciodată pentru copii să cadă în capcana comiterii de infracțiuni cibernetice, începând de cele mai multe ori cu jocurile video.
