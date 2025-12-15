VIDEO EXCLUSIV | Cum să ții câinele departe de bradul de Crăciun: Sfaturile instructorului canin Mihai Nae
G4Media, 15 decembrie 2025 14:50
Este sezonul sărbătorilor, toată lumea decorează casa și, desigur, bradul este elementul central al tuturor locuințelor în perioada aceasta. Doar că un pomișor nou venit în spațiul personal al câinelui poate deveni un pic prea atractiv pentru patruped. Iar dacă în el sunt agățate fel de fel de decorațiuni, care mai de care mai strălucitoare
• • •
Acum 5 minute
15:10
Emilia Șercan anunță că dosarul penal care îl vizează pe Adrian Cioroianu a trecut de camera preliminară și poate intra pe fond / Directorul Bibliotecii Naționale a făcut public faptul că jurnalista analiza doctoratul lui Mircea Geoană într-o sală a instituției # G4Media
Jurnalista Emilia Șercan a anunțat luni că dosarul penal care îl vizează pe Adrian Cioroianu a trecut de camera preliminară și poate intra pe fondul cauzei. Directorul Bibliotecii Naționale a făcut public anul trecut faptul că jurnalista analiza doctoratul lui Mircea Geoană într-o sală a instituției. "Procesul penal în care Adrian Cioroianu a fost trimis
Acum 15 minute
15:00
Fernando Alonso și cheia sezonului 2026 din F1: „Aston Martin are tot ce-i trebuie pentru a câștiga” # G4Media
Fernando Alonso (44 de ani) a vorbit despre sezonul 2026 al Formulei 1, pilotul iberic precizând că Aston Martin are tot ce-i trebuie pentru a se bate pentru primul loc anul viitor. De asemenea, dublul campion mondial precizează că diferența în noul sezon se poate face în primele 3-4 luni. Fernando Alonso spune că sezonul
15:00
Rezultatele necropsiei, după deshumarea cadavrului fostului ministru al Justiției Rodica Stănoiu: Nu există leziuni, nu există suspiciunea de omor # G4Media
Necropsia cadavrului fostului ministru PSD al Justiției Rodica Stănoiu, al cărei cadavru a fost deshumat luni, nu indică leziuni care să indice o legătură directă directă cu decesul, au declarat pentru G4Media surse apropiate investigațiilor. Potrivit ruselor citate, rezultatul rezultat preliminar la necropsie nu relevă leziuni, iar examenul toxicologic nu a relevat o moarte violentă.
Acum 30 minute
14:50
VIDEO EXCLUSIV | Cum să ții câinele departe de bradul de Crăciun: Sfaturile instructorului canin Mihai Nae # G4Media
Este sezonul sărbătorilor, toată lumea decorează casa și, desigur, bradul este elementul central al tuturor locuințelor în perioada aceasta. Doar că un pomișor nou venit în spațiul personal al câinelui poate deveni un pic prea atractiv pentru patruped. Iar dacă în el sunt agățate fel de fel de decorațiuni, care mai de care mai strălucitoare
14:50
În fiecare an, cadourile pentru el par să devină tot mai greu de ales. Un bărbat rafinat nu își dorește multe lucruri, dar apreciază intens acele obiecte care îi completează rutina, îi reflectă personalitatea și îi aduc o notă de confort sau eleganță. Crăciunul este momentul perfect pentru a-i oferi cadouri cu adevărat memorabile, obiecte
Acum o oră
14:40
Cântăreţul britanic Cliff Richard dezvăluie că a fost tratat pentru cancer de prostată și cere screening regulat pentru această boală # G4Media
Cântăreţul britanic Cliff Richard, în vârstă de 85 de ani, a dezvăluit că în ultimul an a urmat un tratament pentru cancer de prostată şi s-a alăturat apelurilor către Serviciul Naţional de Sănătate (NHS) de a impune screeningul regulat pentru această boală pentru toţi bărbaţii, transmite luni agenţia EFE, citată de Agerpres. Într-un interviu acordat
14:30
Cei doi urși panda de la grădina zoologică din Tokyo, singurii prezenţi în Japonia, vor fi trimişi înapoi în China în ianuarie, au relatat luni mass-media nipone, ceea ce ar putea priva Japonia de aceste animale emblematice pentru prima dată în ultima jumătate de secol, informează agenția AFP, citată de Agerpres. Împrumutate în cadrul aşa-numitei
14:30
Judecătorii din Brașov: „Libertatea de exprimare a magistraţilor reprezintă o garanţie esenţială a independenţei Justiţiei şi a unei democraţii solide” # G4Media
Judecătorii de la Tribunalul Braşov şi Tribunalul pentru Minori şi Familie au adoptat, luni, în Adunările lor Generale, poziţii în contextul dezbaterilor publice faţă de funcţionarea sistemului judiciar şi faţă de „evenimentele din ultimele zile", transmite Agerpres. „Evenimentele din ultimele zile au generat un val intens de opinii şi reacţii privind sistemul de Justiţie. Înţelegem
14:30
Consiliul Uniunii Europene a decis luni extinderea regimului de sancțiuni împotriva Belarusului, urmărind acțiuni considerate a submina democrația, statul de drept și securitatea statelor membre, în contextul incidentelor cu baloane cu care s-a confruntat Lituania, transmite MEDIAFAX. Consiliul Uniunii Europene a anunțat că noile măsuri permit impunerea de sancțiuni împotriva persoanelor și entităților implicate în
14:30
Parlamentar german de extremă dreapta, inculpat pentru executarea salutului nazist în parlament # G4Media
Parchetul de la Berlin l-a inculpat pe parlamentarul de extremă dreapta Matthias Moosdorf după ce acesta ar fi executat salutul nazist în Bundestag, pocnind din călcâie, informează luni agenția dpa, citată de Agerpres. Parlamentul german i-a ridicat imunitatea în octombrie. Matthias Moosdorf, 60 de ani, membru al partidului Alternativa pentru Germania (AfD) din partea landului
Acum 2 ore
14:10
Jucării și bunătăți pentru 300 de copii internați la spitalele Grigore Alexandrescu și Dr. Victor Gomoiu, din partea lui Moș Crăciun # G4Media
Pentru al treilea an consecutiv, Moș Crăciun pentru copiii internați în spitalele „Dr. Victor Gomoiu" și „Grigore Alexandrescu" din București le-a adus zilele trecute 300 de cadouri unice, personalizate pe genuri și grupe de vârstă, conținând peste 1,500 de jucării și gadget-uri, plus peste 3,000 de produse alimentare atent selecționate, adaptate vârstei. Acțiunea caritabilă a
14:10
Parlamentul votează moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, depusă de extremiștii de la PACE și AUR # G4Media
Senatul și Camera se reunesc în ședință comună, luni de la ora 14.00, pentru a dezbate și vota moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, depusă de extremiștii de la PACE și AUR. G4Media transmite LIVE. Ora 14.00: Premierul Ilie Bolojan a sosit la Parlament, pentru ședința plenului reunit. Context: Moțiunea de cenzură, intitulată „România Nu
14:10
Noul guvern de coaliţie de dreapta şi extremă dreapta al premierului Andrej Babic, care a transmis semnale contradictorii cu privire la intenţiile sale privind UE şi ajutorul acordat Ucrainei, a depus jurământul luni în Republica Cehă, potrivit unui jurnalist AFP aflat la faţa locului, transmite Agerpres. Mişcarea suveranistă ANO (Acţiunea Cetăţenilor Nemulţumiţi) a miliardarului a
14:00
Prada lansează sandale Kolhapuri „Made in India” de 930 de dolari după scandalul de apropiere culturală # G4Media
Brandul global de lux Prada a anunțat lansarea unei colecții limitate de sandale inspirate de tradiționalul model indian Kolhapuri, la câteva luni după ce compania a fost criticată pentru că ar fi folosit designul fără a-i recunoaște originea, scrie BBC. Potrivit Reuters, casa italiană va produce 2.000 de perechi în statele indiene Maharashtra și Karnataka,
13:50
Trei rețete cu ton pentru masa Crăciun și Revelion în stil mediteraneean / Chef Andrei Hoban: „Au un aport redus de calorii” # G4Media
Sărbătorile de iarnă sunt, de obicei, despre mese grele, sosuri dense și preparate care ne lasă fără energie. Dar există o alternativă elegantă, rapidă și sănătoasă: preparatele pe bază de ton, un ingredient accesibil, gustos și ideal pentru zilele în care vrei ceva festiv, dar lejer.
13:40
Ghidul de cadouri pentru ea: 10 idei rafinate de Crăciun care celebrează răsfățul, frumusețea și confortul # G4Media
Sărbătorile nu sunt doar despre lucruri materiale, ci despre gesturi care transmit grijă, atenție și cunoaștere profundă a persoanei iubite. Pentru ea, cadourile ideale sunt cele care creează ritualuri, definesc momente de liniște sau aduc o notă subtilă de eleganță în viața de zi cu zi. În acest sezon, accentul cade pe obiecte ce îmbină
13:40
Comisia Europeană amendează cu 72 milioane de euro cartelul producătorilor de baterii de pornire pentru autovehicule # G4Media
Comisia Europeană a amendat trei producători de baterii de pornire pentru autovehicule – Exide, FET (inclusiv predecesorul său, Elettra) şi Rombat, precum şi asociaţia comercială Eurobat – cu o sumă totală de aproximativ 72 de milioane de euro pentru participarea la un cartel de lungă durată privind bateriile de pornire pentru autovehicule, se arată într-un
13:20
Max Verstappen a ratat pentru doua două puncte titlul mondial din Formula 1, dar sezonul este unul care a ridicat încrederea RedBull la un nivel fantastic, transmite Laurent Mekies, directorul echipei. Oficialul francez precizează că progresul major observat în a doua parte a sezonului 2025 alimentează din plin speranțele pentru un 2026 în care echipa
13:20
USR lansează zece propuneri pentru „debaronizarea justiției și întărirea luptei împotriva corupției”, între care reforma CSM, continuitatea completurilor de judecată și protejarea avertizorilor de integritate din justiție # G4Media
USR a lansat, luni, zece propuneri pentru „debaronizarea justiției și întărirea luptei împotriva corupției", între care se regăsesc reforma Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), continuitatea completurilor de judecată și protejarea avertizorilor de integritate din justiție. USR susține ca promovarea la Înalta Curte trebuie să includă concursuri scrise, nu doar interviuri. De asemenea, președintele României trebuie
Acum 4 ore
13:00
New York a îmbrăcat primul strat alb de zăpadă al anului. Bătăi cu bulgări de zăpadă, schi, alergare sau sanie… Newyorkezii au invadat emblematicul Central Park după primele ninsori ale iernii, duminică, scrie Le Figaro. Orașul nu a mai cunoscut atât de multă zăpadă atât de devreme în sezon din 2019, potrivit Serviciului Meteorologic Național.
12:30
Anul trecut, Ferrari juca până-n ultima etapă cartea victoriei în ierarhia constructorilor (era învinsă de McLaren). Anul acesta, echipa a avut un sezon dezastruos, încheiat cu locul 4. Gazzetta dello Sport a analizat evoluția modestă a Scuderiei, iar concluzia este una clară: tensiuni, decizii greșite, tăcere și frustrare. Toate din interior, de la Maranello. Sursa
12:20
Grecia a înregistrat progrese semnificative în colectarea taxei pe valoarea adăugată (TVA), conform unui raport al Autorităţii independente pentru veniturile publice (AADE), informează publicaţia Kathimerini, citată de Agerpres. De la lansarea sa, în 2017, AADE a adoptat un pachet masiv de reforme, care au îmbunătăţit semnificativ eficienţa administraţiei fiscale. În 2017, deficitul de încasare a
12:20
Liderul senatorilor USR: Colegii de la PSD, conduși pe persoană fizică de domnul Daniel Zamfir, se pregătesc să voteze cu opoziția, în dispreț față de protocolul coaliției de guvernare # G4Media
Ștefan Pălărie, liderul senatorilor USR, a criticat comentariile lui Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, privind moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului. Acesta acuză încălcarea protocolului coaliției și atitudinea populistă, transmite MEDIAFAX. „Înțelegem că, după amiază, privitor la moțiunea referitoare la Ministerul Mediului, colegii de la PSD, conduși pe persoană fizică de domnul Daniel Zamfir, se pregătesc
12:10
Criza energetică din ultimii ani a avut un impact pozitiv asupra veniturilor statului român. Din 2022 până în prezent, bugetul de stat a colectat peste 80 de miliarde de lei prin taxe și dividende, potrivit calculelor făcute de Asociația Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER). Anul 2022 a generat bugetului de stat cele mai
12:00
Atacul terorist de pe plaja Bondi din Australia a fost comis de un tată și fiul acestuia, crede poliția # G4Media
Presupușii autori ai atacului antisemit de pe plaja Bondi din Australia sunt tată și fiu, cei doi fiind suspectați că ar fi folosit arme de foc obținute legal pentru a comite masacrul, afirmă poliția australiană, citată de The Guardian. Naveed Akram, în vârstă de 24 de ani, a fost arestat la fața locului și transportat
12:00
Piața a evoluat enorm față de începuturile true wireless, când acceptam sunet mediocru și probleme de stabilitate doar ca să scăpăm de cabluri. Acum, după mai multe generații de produse, companii ca Sony, Apple, Bose și altele lansează cele mai bune căști ale lor de până acum. Dacă ești dispus să plătești mult, în zona
12:00
BREAKING: Cristi Danileț a învins „sistemul Savonea” la Curtea Europeană a Drepturilor Omului # G4Media
Fostul judecător Cristi Danileț a câștigat și apelul la Marea Cameră a CEDO. Știre în curs de actualizare.
11:40
Până vineri, 19 decembrie, diriginții și învățătorii pot trece în catalog a doua nota la purtare din anul școlar 2025-2026 # G4Media
Învățătorii și diriginții pot trece în catalog a doua nota la purtare din anul școlar 2025-2026, până vineri, 19 decembrie. Din anul școlar trecut, elevii au o notă la purtare pe fiecare modul, modificare introdusă de Ministerul Educației, la cererea directorilor de școli, transmite site-ul specializat Edupedu.ro. Vacanța de Crăciun începe sâmbătă, 20 decembrie, și ține
11:40
Președinta comisiei de avizare a programei școlare de română – liceu se antepronunță în ultima zi de dezbatere publică: Constructul curricular nu va fi modificat # G4Media
Președinta comisiei naționale care avizează programa școlară de Limba și literatura română pentru liceu, profesoara Oana Fotache Dubălaru, afirmă că „asupra constructului nu se poate reveni", după cum a indicat aceasta într-un interviu acordat publicației Cultura la dubă. Afirmațiile au fost făcute după o dezbatere organizată vineri, 12 decembrie, la Muzeul Național al Literaturii Române (MNLR
11:30
Reactorul EPR de la Flamanville, din nord-vestul Franței, a „atins 100% din puterea nucleară” pentru prima dată duminică, operatorul său EDF salutând „o etapă importantă” pentru acest proiect care a acumulat întârzieri și costuri suplimentare, transmite agenția AFP, citată de boursorama.com. „Data de 14 decembrie 2025 marchează parcurgerea unei etape importante: reactorul de la Flamanville […] © G4Media.ro.
11:30
SURSE Senatorii PSD au decis să voteze moțiunea simplă depusă de extremiștii de la AUR împotriva ministrei Diana Buzoianu (USR) # G4Media
Senatorii PSD au avut, luni dimineața, o ședință în care au decis să voteze moțiunea simplă depusă de extremiștii de la AUR împotriva ministrei Diana Buzoianu (USR), au declarat surse social-democrate pentru G4Media. Chiar dacă moțiunea simplă este adoptată de Senat, aceasta nu are nicio consecință directă, dar votul PSD în favoarea acesteia ar avea […] © G4Media.ro.
11:20
VIDEO EXCLUSIV | Cum gestionează Thailanda problema animalelor fără stăpân: imagini din adăposturi. Zeci de țări, inclusiv România, au participat la un program de schimb de bune practici # G4Media
Thailanda este una dintre țările în care problema animalelor de pe străzi a fost și continuă să fie pe agenda autorităților. La fel ca România, și statul asiatic se confruntă cu un număr mare de animale abandonate, însă reușește să gestioneze cu succes situația prin metode care s-au dovedit a fi eficiente. Capitala Bangkok a […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
11:10
VIDEO | Târgul de Crăciun din München excelează la capitolul producători locali și artizani / Covrigul bavarez, un simbol al gastronomiei locale / Cât costă vinul fiert # G4Media
Capitala Bavariei, München, impresionează indiferent de ce cauți: de la magazine luxoase, la arhitectură medievală și impunătoare, de la fotbal la celebrele berării locale orașul te cucerește prin oferta diferită. Nici târgurile de Crăciun nu fac excepție și excelează, mai ales la capitolul producători locali și artizani. Însă, la fel ca întregul oraș, cam totul e mai […] © G4Media.ro.
11:00
SURSE Șefa Curții de Apel București, judecătoarea Liana Arsenie, a anulat ședința de luni cu toți judecătorii CAB pentru a discuta despre „problemele reale” # G4Media
Judecătoarea Liana Arsenie, președinta Curții de Apel București, a anulat ședința de luni de la ora 12.00 cu toți judecătorii instanței, pe care îi convocase la o întâlnire având ca temă „problemele reale” ale CAB, au declarat surse judiciare pentru G4Media. Liana Arsenie ar fi luat această decizie, după ce mai mulți judecători au acuzat […] © G4Media.ro.
11:00
Stelian Ion (USR): Ministrul Justiției se face că nu vede și nu aude / Lia Savonea ar fi trebuit să își dea demisia # G4Media
„Ministrul Radu Marinescu se face că nu vede și nu aude”, a declarat la RFI fostul ministru al Justiției Stelian Ion (USR) despre actualul ministru PSD. El afirmă că atunci când s-a format Guvernul s-au discutat aceste probleme și „Marinescu ridică din umeri”. Lia Savonea ar fi trebuit să-și dea demisia, mai spune Ion, citat […] © G4Media.ro.
10:40
SURSE Cadavrul fostului ministru al Justiției Rodica Stănoiu a fost deshumat / Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov a deschis un dosar de moarte suspectă # G4Media
Cadavrul fostului ministru al Justiției Rodica Stănoiu a fost deshumat, luni, din dispoziția procurorului care instrumentează dosarul de moarte suspectă a acesteia, au declarat surse judiciare pentru G4Media. Trupul este dus la Institutul de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei. Procurorii din Ilfov au deschis un dosar de moarte suspectă în cazul decesului Rodicăi Stănoiu, fost […] © G4Media.ro.
10:40
Nu semnați niciun document cu caracter militar! / Mesaj MAE din Republica Moldova pentru cetățenii aflați în Rusia / Există riscul să accepte obligații militare # G4Media
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău le recomandă moldovenilor aflați în Rusia să nu semneze documente cu caracter militar: „În caz de presiuni, solicitați imediat asistență consulară”, notează Mediafax. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău avertizează, luni, printr-un mesaj postat pe Facebook, cetățenii Republicii Moldova aflați în Federația Rusă asupra unor schimbări importante în legislație. […] © G4Media.ro.
10:40
Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a felicitat, pe Facebook, „minoritatea română” din R. Moldova / La scurt timp, a modificat mesajul cu sintagma „moldoveni români” # G4Media
Președintele Parlamentului din Republica Moldova, Igor Grosu, a felicitat, într-un mesaj publicat pe Facebook „minoritatea română” din țara vecină, la Forumul Național al Minorităților Etnice, un mesaj care a stârnit un val de critici și ironii pe rețelele de socializare, scrie ziua.md. „Moldova e bogată prin oamenii ei – moldoveni, români, găgăuzi, ruși, ucraineni, bulgari, […] © G4Media.ro.
10:30
SURSE Percheziții DNA în Iași și Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală produsă de firme de ride sharing / Prejudiciu estimat la circa 5 milioane de euro # G4Media
Mai multe percheziții sunt în desfășurare, luni dimineața, în județele Iași și Ilfov, într-un dosar instrumentat de procurorii DNA în legătură cu evaziune fiscală produsă de firme de ride sharing, potrivit surselor G4Media. Prejudiciul estimat de procurori se ridică la circa 25 milioane de lei (5 milioane de euro). În dosar sunt vizași cinci supecți. […] © G4Media.ro.
10:30
VIDEO Precipitații abundente, localități inundate și două persoane salvate dintr-o mașină blocată în apă/ Furtuna Emilia a devastat sud-estul Spaniei și se manifestă în continuare în Valencia și Castellon/ În anumite zone a fost emis cod portocaliu și închise preventiv școlile # G4Media
Duminica, 14 decembrie, a fost o zi deosebit de critică în Spania, din punct de vedere meteorologic. Ciclonul Emilia a traversat sud-estul Peninsulei Iberice fiind emisă o alertă de cod roșu din cauza ploilor torențiale. Cea mai severă situație s-a înregistrat în provincia Almería (Valle de Almanzora și Los Vélez), unde s-au acumulat până la […] © G4Media.ro.
10:20
Români arestați în Italia: 200 de mii de euro pe lună din trafic de droguri / Bandă internațională formată din albanezi, români și georgieni / Cocaina vândută de ei avea o puritate de 96% # G4Media
24 de persoane au fost arestate în Italia, luni dimineața, în cadrul unei anchete complexe coordonate de Parchetul din Foggia, anunță Curierul Italiei, care citează presa din peninsulă. Cele 24 de persoane sunt suspectate de diverse infracțiuni de trafic, deținere și comercializare de droguri (19 dintre aceștia se află în închisoare, iar cinci sunt în […] © G4Media.ro.
10:10
Nicușor Dan: Plec la summitul de la Helsinki, dar iau cu mine îngrijorările societății legate de funcționarea justiției, pe care le împărtășesc / În limitele atribuțiilor constituționale, voi acționa pentru apărarea independenței justiției și a statului de drept. Statul de drept nu este negociabil # G4Media
Președintele Nicușor Dan a declarat, luni, într-o postare pe X, că pleacă la summitul de la Helsinki, dar ia cu el îngrijorările societății legate de funcționarea justiției, pe care le împărtășește și a dat asigurări că, în limitele atribuțiilor constituționale, va acționa pentru apărarea independenței justiției și a statului de drept. „Statul de drept nu […] © G4Media.ro.
10:00
Andy Murray, dezvăluiri din era BIG 3: „Federer nu voia să se antreneze cu mine, Nadal sau Djokovic” # G4Media
Retras din activitate, Andy Murray a vorbit pe canalul YouTube Stephen Hendry Cue Tips despre unele povești mai puțin cunoscute din lumea tenisului, el făcând referire la era BIG 3. Scoțianul a precizat că Roger Federer nu se antrena alături de rivali, spre deosebire de Djokovic și Nadal. Andy a fost unul dintre rivalii puternici […] © G4Media.ro.
09:50
Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac nu va mai fi ridicat în acest an din cauza temperaturilor ridicate / ”Nu se poate construi în condiții optime și sigure” # G4Media
Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac nu va fi construit în acest sezon, din cauza temperaturilor neobișnuit de ridicate pentru această perioadă a anului, anunță organizatorii pe pagina oficială, anunță Turnul Sfatului. Aceasta este prima suspendare a proiectului de la pandemie. „Din cauza vremii nefavorabile, anul acesta Hotelul de Gheață nu se poate construi […] © G4Media.ro.
09:30
China va acoperi toate cheltuielile legate de naștere, în 2026 / Îmbătrânirea populației generată de politica unui singur copil grevează sistemul de pensii # G4Media
China va acoperi toate cheltuielile legate de naștere în anul viitor, a declarat administrația națională pentru securitatea sănătății din această țară, în contextul în care autoritățile încearcă să încurajeze mai multe cupluri tinere să aibă copii, scrie Reuters. Până în 2026, China își propune să ofere rambursarea integrală la nivel național a tuturor cheltuielilor medicale […] © G4Media.ro.
09:20
Helmut Marko, verdict dur după plecarea de la RedBull: Horner, vinovat pentru ratarea titlului de către Verstappen # G4Media
Helmut Marko este deja istorie pentru RedBull Racing, iar austriacul în vârstă de 82 de ani a vorbit despre ratarea titlului mondial de către Max Verstappen. Fostul consilier al echipei transmite că olandezul ar fi cucerit a cincea sa coroană consecutivă din Formula 1 dacă Horner ar fi fost dat afară mai repede de echipa […] © G4Media.ro.
09:20
Atac cu drone la Moscova. Locuitorii au auzit explozii / Primarul Moscovei: ”Serviciile de urgență lucrează la locul unde au căzut resturile dronelor” # G4Media
Un atac cu drone s-a petrecut la Moscova, în noaptea de duminică spre luni, potrivit canalelor rusești de Telegram, citate de Ukrainska Pravda, notează Mediafax. Ministerul Apărării rus a afirmat, luni dimineață, într-o informare pe Telegram, că 130 de drone au fost doborâte, dintre care 25 deasupra regiunii Moscova. Expoziile au fost raportate în districtul […] © G4Media.ro.
09:20
În fața „amenințărilor crescânde” din partea Rusiei, șeful Statului Major al Armatei britanice face apel la „reziliență națională” # G4Media
La câteva săptămâni după declarațiile șefului Statului Major francez cu privire la amenințarea rusă, este rândul omologului său de peste Canalul Mânecii să tragă un semnal de alarmă. Șeful Statului Major al Armatei din Regatul Unit, Richard Knighton, va face apel luni, 15 decembrie, la „reziliență națională” în fața „amenințărilor crescânde”, începând cu cele ale […] © G4Media.ro.
09:20
Banca Centrală a Rusiei acționează în justiție și îi cere despăgubiri de aproape 230 de miliarde de dolari celui mai mare depozitar de active belgian / Suma se apropie de cea pe care UE o vrea înghețată # G4Media
Un tribunal din Moscova a declarat luni că a primit o acțiune în justiție din partea Băncii Centrale a Rusiei, care solicita despăgubiri în valoare de 18,2 trilioane de ruble (229,36 miliarde de dolari) de la depozitarul central de valori mobiliare belgian Euroclear, scrie Reuters. Anunțul vine în contextul în care, amintește agenția, Uniunea Europeană […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
09:10
Vreme caldă de Crăciun: Temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei / Iarna începe în 2026 # G4Media
Meteorologii anunță că temperaturile vor fi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă, inclusiv în timpul sărbătorilor de Crăciun, urmând ca vremea să se răcească abia după 29 decembrie, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Craiova. Potrivit prognozei publicate de Administrația Națională de Meteorologie, temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul pentru […] © G4Media.ro.
