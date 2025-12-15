Liderul UDMR, Hunor Kelemen, vine azi la Digi24

12:10

Un spital municipal din România stă în conturi cu uriașa sumă de 5 milioane de euro în timp ce pacienții sunt ținuți în condiții degradante. O anchetă Digi24 a descoperit că Spitalul de psihiatrie din Târnăveni, acolo unde bolnavii au fost găsiți în saloane descrise ca niște lagăre, face profit tocmai din suferința acestor oameni. Mesaje interne între medici arată cum doctorii discută despre „rotirea” pacienților între secții pentru a încasa decontări mai mari de la Casa de Asigurări, o practică pe care chiar ei o numesc „fraudă cu bani publici”. „Pacient în România” vă arată cum funcționa întreg mecanismul prin care spitalul și-a umflat conturile cu bani publici.