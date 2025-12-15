Ela Crăciun, ședință foto emoționantă la final de an, împreună cu familia! Unde o prind Sărbătorile?! „De la Sinaia… în Vietnam”
Click.ro, 15 decembrie 2025 15:50
Pentru Ela Crăciun, 2025 a fost un an plin de provocări și realizări. Unde pleacă de Sărbători?
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 5 minute
16:10
Sărbătorile de iarnă vin, anul acesta, cu facturi mai mari și coșuri de cumpărături mai sărace. Inflația de aproape 10% a redus semnificativ puterea de cumpărare a românilor, iar creșterile de prețuri se resimt în special la alimentele de bază, energie și servicii esențiale, potrivit INS.
Acum 15 minute
16:00
Jucătorul din țara noastră a intrat din nou în atenția naționalei.
Acum 30 minute
15:50
Ela Crăciun, ședință foto emoționantă la final de an, împreună cu familia! Unde o prind Sărbătorile?! „De la Sinaia… în Vietnam” # Click.ro
Pentru Ela Crăciun, 2025 a fost un an plin de provocări și realizări. Unde pleacă de Sărbători?
Acum o oră
15:40
Unde se află cele trei mere ascunse printre roșii? Numai geniile pot rezolva acest test în doar 25 de secunde # Click.ro
La prima vedere, acest test de inteligență poate părea a fi unul destul de simplu. Cu toate acestea, imediat ce vom încerca să rezolvăm provocarea ne vom da seama că ea este, de fapt, mult mai dificilă decât pare la prima vedere.
15:30
Contul de Whatsapp al directorului TVR, Adriana Săftoiu, a fost spart. „Salut! Ai 1.300 de lei...?” # Click.ro
Contul de WhatsApp al președintei-director general a Televiziunii Române, Adriana Săftoiu, a fost compromis. Din cont au fost trimise mesaje prin care se solicita un împrumut de 1.300 de lei, fiind indicate și două conturi bancare pentru transfer.
15:30
Vis spulberat după doar trei luni! A plătit 227.000 de euro pentru o casă cu vedere la mare și a ajuns să o demoleze. De ce? # Click.ro
Ar fi trebuit să fie începutul unui nou capitol de vis din viața sa, însă lucrurile s-au transformat rapid într-un adevărat coșmar. Un bărbat din Marea Britanie și-a cumpărat o casă superbă cu suma de 227.000 de euro, însă după numai trei luni a primit o veste de-a dreptul șocantă.
15:30
Oltenii s-au impus fără drept de apel, în deplasare.
15:20
Tudor Chirilă, joc de cuvinte în semifinala „Vocea României”. Artistul a ținut un discurs cu subînțeles despre „Justiția Capturată”: „Nu am avut un RECORDER” # Click.ro
În timpul semifinalei „Vocea României”, Tudor Chirilă a ales cuvinte atent formulate atunci când a comentat prestația unei concurente. Fără referiri directe, discursul său a fost interpretat ca o aluzie la situația actuală din Justiție și la documentarul realizat de Recorder, într-un context în care
15:20
„Crăciunul Dirijorului” cu Daniel Jinga îi are ca invitați speciali pe Damian Drăghici și Nicu Alifantis! „O poveste muzicală ce transformă colindele într-un spectacol al tradiției reinventate” # Click.ro
Pe 20 decembrie 2025, de la ora 19.00, Sala Palatului găzduiește concertul-fenomen „Crăciunul Dirijorului” cu Daniel Jinga.
Acum 2 ore
15:10
Un bărbat din Austria a reușit să câștige 50.000 de euro după ce a fost concediat. Cazul lui a ajuns în instanță # Click.ro
Un caz de-a dreptul incredibil a avut loc în Austria, iar protagonistul acestui moment neobișnuit a fost un angajat cu peste 40 de ani de experiență care a aflat că a fost concediat pe ascuns.
15:00
O copilă de 10 ani, printre victimele atacului de pe plaja Bondi. Au murit 16 oameni nevinovați # Click.ro
Șaisprezece persoane au fost ucise, iar cea mai mică victimă avea doar 10 ani, într-un atac armat care a zguduit Australia și a îngrozit întreaga lume. Tragedia a avut loc duminică, pe plaja Bondi din Sydney, în timpul unei adunări a comunității evreiești
15:00
Silicon, spice și everything nice? Realitatea unui implant mamar făcut la orice clinică în București # Click.ro
Vrei să arăți ca pe insta? Iată câteva lucruri nespuse pe care trebuie să le știi despre implantul mamar înainte să te programezi la o clinică în București.
14:50
Zodiile care vor avea parte de un succes răsunător chiar înainte de Revelion. Acești nativi dau lovitura vieții # Click.ro
Pe măsură ce anul se apropie de final, astrele pregătesc surprize pentru anumite zodii. Taur, Gemeni și Balanță se numără printre nativii care vor experimenta un succes răsunător, chiar înainte de Revelion, iar influențele planetare aduc oportunități în carieră, bani și relații.
14:40
Românul perseverează într-unul dintre cele mai tari campionate.
14:30
Cei dintâi români care au strigat „Jos Ceaușescu”. Revolta anticomunistă ce a anunțat Revoluția din 1989 # Click.ro
Prima mare ridicare a românilor împotriva regimului comunist nu a avut loc în 1989, ci cu doi ani mai devreme. Pe 15 noiembrie 1987, la Brașov, muncitorii de la Uzinele „Steagul Roșu” au ieșit în stradă, declanșând cea mai importantă revoltă anticomunistă a anilor ’80, reprimată dur de autorități.
Acum 4 ore
14:10
Un om de afaceri cu o avere suficientă oferă acces gratuit pe pârtii în stațiunea sa de schi din Elveția # Click.ro
Într-o Europă în care schiul a devenit un sport rezervat celor cu bugete generoase, există o excepție care atrage atenția presei internaționale. O mică stațiune montană oferă acces complet gratuit pe pârtii.
13:50
Tragedie pe stradă: copil de 8 ani mutilat de o petardă. Amenzile pentru pirotehnice cresc # Click.ro
Sezonul Sărbătorilor aduce, din nou, incidente grave provocate de materialele pirotehnice. În județul Brăila, doi copii au ajuns la spital după ce o petardă le-a explodat în mâini. Cazul readuce în atenție pericolele acestor produse și noile restricții impuse de lege.
13:50
Câți bani a câștigat Alina Pușcău pentru coperta Playboy America. Suma impresionantă încasată de singura româncă din revistă # Click.ro
Alina Pușcău a scris istorie în industria de divertisment internațională, fiind prima și, până astăzi, singura româncă care a apărut pe coperta Playboy America. Apariția i-a adus nu doar notorietate la nivel global, ci și un câștig financiar considerabil, despre care vedeta a vorbit deschis.
13:20
Carmen Harra, previziuni pentru 2026: „O rază de lumină” În ce culori se îmbracă de Revelion? # Click.ro
Carmen Harra (70 de ani) este sigură că anul 2026 ne va aduce mai multe vești bune. Noul an în care urmează să intrăm cât de curând, este un an al schimbărilor și, per total, se anunță a fi unul bun, cam pe toate planurile.
13:20
Florin Busuioc, despre momentele în care Pro TV a intervenit pentru a da voce societății: „Am fost întotdeauna de partea oamenilor” # Click.ro
La 30 de ani de la lansarea Pro TV, Florin Busuioc vorbește deschis despre momentele în care jurnalismul nu poate rămâne neutru. Prezentatorul explică de ce Știrile Pro TV au ales să ia atitudine în situații-cheie pentru societate și ce crede despre schimbările aduse de rețelele sociale.
13:00
Justiția română, înfrântă la CEDO. Cristi Danileț câștigă definitiv procesul privind sancțiunile pentru postări pe Facebook # Click.ro
România a pierdut definitiv la Curtea Europeană a Drepturilor Omului procesul intentat de fostul judecător Cristi Danileț, după ce acesta fusese sancționat
12:50
Aceste dispozitive trebuie scoase din priză atunci când pleci de acasă. Consumă mult curent chiar și atunci când sunt închise # Click.ro
Poate că mulți dintre noi ne-am întrebat cum primim în continuare facturi destul de mari la curent, în ciuda faptului că nu folosim mai deloc diversele electrocasnice și aparate din casă. Iar răspunsul este faptul că, deși acestea sunt închise, ele tot continuă să consume curent.
12:30
Prima reacție a iubitului Rodicăi Stănoiu, după deshumarea fostului ministru. Ce a spus bărbatul la cimitir # Click.ro
Iubitul Rodicăi Stănoiu a făcut luni, 15 decembrie, prima declarație după deshumarea fostului ministru al Justiției. Filmate la cimitir, imaginile surprind momentul în care bărbatul părăsește locația, însă acesta a ales să vorbească foarte puțin, cerând doar decență.
12:30
Ce băuturi ar trebui eliminate din dietă pentru a reduce riscul de cancer. Mulți oameni le consumă aproape în fiecare zi # Click.ro
Prevenirea unei boli este întotdeauna mai simplă decât tratarea acesteia, iar câteva schimbări minore în stilul de viață pot face o diferență enormă atunci când vine vorba despre sănătate. Iar experții spun că există un anumit tip de băuturi care ar trebui eliminate complet din dieta noastră.
Acum 6 ore
12:10
O veche tradiție de pe meleagurile trovanților la pomana porcului: Foile cu lapte şi afumătură # Click.ro
Comuna Bozioru din judeţul Buzău, unde se curbează Carpaţii, ascunde probabil cel mai spectaculos relief format din trovanţi, stânci cu forme bizare cunoscute şi sub numele de "pietre vii".
12:00
Preparatul ce nu lipsește de Crăciun de pe masa Iuliei Vântur, chiar dacă nu are timp de gătit: „Ca să gătești, trebuie să stai acasă” Ce va face de Sărbători? # Click.ro
Cu toate că nu are timp să gătească, Iulia Vântur nu renunță la tradițiile de Crăciun. Vedeta păstrează vie legătura cu familia și obiceiurile românești, chiar și departe de țară, și a dezvăluit care este preparatul ce nu lipsește niciodată de pe masa ei în Sărbători.
11:50
Secretul din spatele longevității din „Zonele Albastre”. Câte pahare de vin beau oamenii care trăiesc chiar și 100 de ani # Click.ro
De-a lungul lumii există unele „Zone Albastre”, unde locuitorii ajung adesea la vârste foarte înaintate, ce trec chiar de pragul de 100 de ani.
11:40
Fiica Narcisei Suciu, viață discretă în Finlanda. Cum arată și cu ce se ocupă Daria Crăciun # Click.ro
Daria Crăciun trăiește departe de România, unde și-a construit o viață complet diferită. La 27 de ani, tânăra a luat decizii care i-au schimbat drumul și care îi definesc astăzi identitatea, dar legăturile cu familia rămân la fel de puternice.
11:30
Decesul fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu, a intrat în atenția autorităților după apariția unor indicii care ridică semne de întrebare asupra împrejurărilor morții sale.
11:30
Ce-i așteaptă pe concurenți înainte de marea finală MasterChef România?! Gina Pistol: „Veți găti pentru Fantoma de la Operă!” # Click.ro
Semifinala sezonului 10 MasterChef România aduce, în această seară, de la ora 20:30, o confruntare într-un cadru spectaculos, Opera Națională.
11:10
Rețeta delicioasă perfectă pentru zilele reci de iarnă. Cum se pregătește cotletul de porc în sos roze în mai puțin de o oră # Click.ro
Cotletul de porc în sos roze este o mâncare delicioasă, ușor de făcut și care nu are nevoie decât de câteva ingrediente simple. În mai puțin de o oră, veți putea pregăti această rețetă perfectă pentru zilele reci de iarnă.
11:10
Descoperire unică în Turcia. Frescă romană reprezentându-l pe Iisus, găsită într-un mormânt tip cameră # Click.ro
O descoperire excepțională a avut loc zilele acestea în Turcia. Arheologii au scos la lumină o frescă care îl înfățișează pe Iisus ca „Păstorul cel Bun”, realizată în stil roman. Aceasta a fost găsită într-un mormânt antic de la Necropola Hisardere,
10:50
Victoria Răileanu, înjurată în plină stradă de un pompier: „Zici că eram după blocurile gri din Pantelimon, anii ‘90” # Click.ro
Actrița Victoria Răileanu a trecut printr-un moment tensionat la metrou, când un pompier a început să o înjure în timp ce stătea la coada unei patiserii. Datorită prezenței sale de spirit și curajului, situația nu a degenerat în agresiune fizică.
10:40
Avertisment pentru șoferi. Ce greșeală îi poate lăsa, în această iarnă, fără talon și le poate aduce o amendă de 4.000 de lei # Click.ro
Sezonul rece aduce nu doar temperaturi scăzute, ci și riscuri sporite în trafic. Contrar credinței populare, legislația rutieră din România nu stabilește o dată fixă pentru montarea anvelopelor de iarnă.
10:40
Ce va face Ines Stana cu cei 84.000 de euro câștigați la „Trădătorii”? „Am un credit la casă de acoperit” Ce le-a promis însă colegilor? # Click.ro
Ines Stana este câștigătoarea primului sezon „Trădătorii”! Concurenta a plecat acasă cu 84 000 de euro.
10:20
Descoperă cel mai mic oraș din lume, ascuns între ziduri medievale, nu departe de România # Click.ro
Cel mai mic oraș din lume, cu doar 50 de locuitori, se află într-un colț fermecător al Europei și păstrează intact farmecul medieval. Zidurile sale antice, străduțele înguste și clădirile istorice te poartă într-o călătorie în timp.
10:20
Reduceri pentru pensionari la călătoriile cu trenul, prelungite până în 2026. Cum se obțin cupoanele # Click.ro
Pensionarii din România vor putea beneficia și în anul 2026 de reduceri la călătoriile cu trenul, după ce termenul de aplicare a facilităților prevăzute de lege a fost prelungit cu un an. Această decizie asigură continuitatea unui sprijin important pentru seniorii care folosesc transportul feroviar
Acum 8 ore
10:10
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui” # Click.ro
Irinel Columbeanu surprinde din nou. Fostul milionar pare că și-a găsit credința și s-ar fi botezat, iar imaginile cu el îmbrăcat complet în alb au făcut rapid înconjurul internetului.
09:50
Ce este alocația complementară și care sunt condițiile și actele necesare pentru a o accesa # Click.ro
Alocația complementară este un sprijin financiar oferit de stat familiilor cu venituri reduse, destinat să susțină creșterea și îngrijirea copiilor.
09:50
Profesiile care depășesc IT-ul la salarii. Câștigurile sudorilor, electricienilor, instalatorilor și mecanicilor auto din România # Click.ro
Într-o perioadă în care tinerii sunt adesea atrași de domenii precum IT sau tehnologia digitală, există profesii tradiționale care pot aduce venituri la fel de competitive sau chiar mai mari.
09:30
Motivul pentru care o tânără din Anglia a ales să se mute în România: „Nu am niciun regret” # Click.ro
Acești doi soți aveau o viață confortabilă în Manchester, însă au decis să facă o schimbare uriașă și să se mute în România. În ciuda tuturor provocărilor, cei doi tineri antreprenori au început un nou capitol din viața lor, de această dată în București.
09:30
Secretul italienilor pentru cel mai bun sos de roșii. Ingredientul care o să revoluționeze acest preparat # Click.ro
Când eram copil, în subsolul casei bunicii, zeci de borcane de sos făcut în casă așteptau să fie folosite, fiecare cu gustul inconfundabil transmis din generație în generație.
09:30
Loredana Groza, o mamă mândră! Cu ce se ocupă fiica ei, Elena, și cum se înțeleg cele două: „Ea este cea care a declanșat în mine o altă femeie” # Click.ro
Loredana Groza se declară o mamă fericită și împlinită, iar fiica ei, Elena Boncea, o umple de mândrie la fiecare pas. La 27 de ani, Elena și-a construit deja propriul drum și este implicată atât în culisele spectacolelor mamei sale, cât și pe scenă, demonstrând că talentul și pasiunea pentru specta
09:30
Atentatul cu bombă din Senatul României, exclus din manualele de istorie. Țința: Octavian Goga # Click.ro
Evenimentul tragic de la începutul lui decembrie 1920 a rămas în istorie drept primul atentat cu bombă comis pe teritoriul României. A fost trecut sub tăcere și nu este consemnat în niciun manual de istorie, iar astăzi aproape că nu se mai ştie nimic despre el.
09:10
Secretul unui brad de Crăciun verde până după sărbători. Câtă apă trebuie să primească și ce e bine să faci chiar din prima zi # Click.ro
Achiziționarea unui brad de Crăciun este primul pas spre sărbători pline de magie, însă secretul unui brad frumos și sănătos stă în îngrijirea corespunzătoare.
08:50
Exercițiile fizice recomandate de experți pentru un creier mai sănătos. Mintea va rămâne ageră chiar și la vârste înaintate # Click.ro
Deja știm cu toții cât de important este un stil de viață sănătos și activ pentru sănătatea creierului nostru.
08:50
Cum a început relația dintre Dana Nălbaru și Dragoș Bucur. S-au cunoscut pe stradă, iar la 5 zile distanță s-au căsătorit și sunt de 21 ani împreună: „Cred în dragostea adevărată” # Click.ro
Povestea de dragoste dintre Dana Nălbaru și Dragoș Bucur nu este doar o poveste de showbiz, ci un exemplu de dragoste adevărată și devotament.
08:50
A strălucit în Europa și s-a stins prea devreme. Drama Marioarei Tănase, artista care a fost căsătorită cu tatăl impresarei Anamaria Prodan # Click.ro
Marioara Tănase a ajuns să fie cunoscută în întreaga Europă la doar 25 de ani, iar în România fusese deja consacrată în muzica populară și mai ales în romanță. Deși activase în umbra Mariei Tănase, din cauza asemănării numelui, Marioara și-a construit un stil propriu, recunoscut pentru sensibilitate
08:40
Crimă la Hollywood. Cunoscutul regizor Rob Reiner și soția sa, găsiți morți. Fiul lor, principal suspect # Click.ro
Celebrul regizor și actor american Rob Reiner a fost găsit mort în locuința sa din cartierul Brentwood, Los Angeles, alături de soția sa, Michele Singer Reiner, relatează The Guardian. Autoritățile americane
08:40
Cât trebuie să scoți din buzunar pentru o vacanță de 7 zile în Bulgaria, după ce țara va trece la euro. Tarifele cerute de hotelurile de 3 stele pentru turiști # Click.ro
Începând cu 1 ianuarie 2026, Bulgaria va trece oficial la moneda euro, iar această schimbare va influența tarifele pachetelor turistice. Pentru românii care își planifică vacanța la Marea Neagră, adaptarea la noile prețuri va fi esențială.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.