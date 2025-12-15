Și-au asigurat medalii la Europenele Under-17! Performanța reușită de cei doi pugiliști români

Sport.ro, 15 decembrie 2025 19:30

Doi pugilişti români şi-au asigurat medalii, duminică, la Campionatele Europene de box pentru juniori Under-17 de la Kienbaum (Germania), astfel că numărul medaliaţilor a ajuns la şase.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 30 minute
19:30
Mariah Carey va cânta la ceremonia de deschidere a JO de iarnă de la Milano-Cortina din 2026 Sport.ro
În perioada 6-22 februarie vor avea loc JO de iarnă.
19:30
Și-au asigurat medalii la Europenele Under-17! Performanța reușită de cei doi pugiliști români Sport.ro
Doi pugilişti români şi-au asigurat medalii, duminică, la Campionatele Europene de box pentru juniori Under-17 de la Kienbaum (Germania), astfel că numărul medaliaţilor a ajuns la şase.
19:20
”All-in” pentru Slobozia - FCSB! Pe cine a trimis în teren Gigi Becali Sport.ro
Meciul dintre Unirea Slobozia și FCSB poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 20:30.
Acum o oră
19:10
Ce a avut de zis Cristi Chivu despre Lautaro Martinez Sport.ro
Genoa - Inter s-a încheiat 1-2.
18:50
Sfârșit de drum pentru Olăroiu! Naționala Emiratelor, zdrobită astăzi în FIFA Arab Cup Sport.ro
Aventura naționalei Emiratelor Arabe Unite la FIFA Arab Cup 2025 s-a încheiat în semifinale, după o înfrângere clară suferită în fața Marocului. 
Acum 2 ore
18:40
Gigi Becali l-a descris într-un singur cuvânt pe Zeljko Kopic Sport.ro
Zeljko Kopic (48 de ani) o antrenează pe Dinamo din decembrie 2023.
18:20
Englezii au anunțat când va reveni Radu Drăgușin în lotul lui Thomas Frank Sport.ro
Radu Drăgușin (23 de ani) este legitimat la Tottenham Hotspur din ianuarie 2024.
18:00
Lovitură pentru Bayern Munchen! Manuel Neuer e OUT Sport.ro
Manuel Neuer (Bayern Munchen) s-a accidentat la coapsă duminică, în meciul cu FSV Mainz, şi va fi indisponibil pentru o perioadă nedeterminată.
17:50
George Pușcaș, la Rapid? Victor Angelescu a dat totul pe față Sport.ro
George Pușcaș este liber de contract și se află în căutarea unei noi echipe, după despărțirea de Bodrum FK. 
17:50
Rapid a primit o peluză întreagă la derby-ul cu FCSB! Cât costă un bilet Sport.ro
FCSB - Rapid este duminică seară de la ora 20:00.
17:50
Ofertă fabuloasă: vor să cumpere FC Barcelona pentru 10.000.000.000€ Sport.ro
Barcelona poate intra într-o nouă eră, după oferta făcută de prințul Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman.
Acum 4 ore
17:30
Dinamo, culisele unui transfer spectaculos: ce șanse au ”câinii” pentru lovitura iernii în ”mercato” Sport.ro
Pe locul doi în Superliga României după victoria cu Metaloglobus (4-0), Dinamo visează la primul titlu după 19 ani de așteptare.
17:20
Thiago Silva a rupt contractul cu Fluminense! Ce s-a întâmplat Sport.ro
Până în iunie 2026 mai avea fundașul contract cu echipa din primul eșalon al Braziliei.
17:00
800.000 de euro pentru prima ”țintă” a iernii la CFR Cluj Sport.ro
Fără prea mari șanse la play-off, CFR Cluj pregătește o campanie spectaculoasă de achiziții în iarnă, cu care să emită pretenții la celelalte obiective puse în joc.
17:00
Adrian Porumboiu face praf un antrenor din Superliga: „Suntem la pomană?” Sport.ro
Rapid a ratat o șansă importantă în lupta pentru titlu, după înfrângerea clară suferită pe teren propriu, 0-2 cu Oțelul Galați. 
17:00
Italienii s-au convins: ce fotbalist a revitalizat Cristi Chivu: ”El o să aducă titlul” Sport.ro
Cristi Chivu (45 de ani) a preluat-o în iunie pe Inter Milano.
16:50
Liverpool a făcut lista cu înlocuitorii pentru Salah. Cinci nume grele pentru ”cormorani” Sport.ro
Mohamed Salah (33 de ani) ar putea pleca în iarnă de la Liverpool.
16:40
Kurt Zouma pleacă cu buzunarele pline din România! Francezul a strâns o mică avere în doar patru apariții Sport.ro
Transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj, anunțat cu mare fast în vară, se apropie de un final rapid și discret.
16:30
A recunoscut că este fanul lui Chivu, imediat după ce Inter a devenit lider în Serie A: „Cei mai puternici!” Sport.ro
Inter Milano a încheiat etapa a 15-a din Serie A pe primul loc în clasament, după ce a profitat de pașii greșiți făcuți de rivale. 
16:30
Victor Pițurcă a numit antrenorul anului: ”L-aș desemna pe el” Sport.ro
Victor Pițurcă (69 de ani), fostul selecționer al României, nu a mai antrenat în campionatul nostru de peste cinci ani, dar urmărește atent tot ce se întâmplă în fotbalul românesc.
16:10
Gabriela Ruse, victorie cu revenire extraordinară împotriva Elinei Svitolina, număr 14 mondial Sport.ro
Gabriela Ruse a mai pus două victorii la final de an, care îi consolidează nivelul de încredere înaintea stagiunii 2026.
15:50
Gigi Becali a făcut calculele, deși FCSB este pe locul 10: ”Cu ei ne vom bate la titlu!” Sport.ro
Deși a mai rămas mult de jucat până la finalul campionatului, Gigi Becali a făcut deja calculele la titlu.
Acum 6 ore
15:30
Ce surpriză! Thiago Silva, gata de revenirea în Europa, la 41 de ani Sport.ro
Thiago Silva ar putea reveni în fotbalul din Europa, chiar dacă în septembrie a împlinit 41 de ani.
15:20
Florin Tănase, cu conturile pline! Preferatul lui Gigi Becali de la FCSB a dat lovitura Sport.ro
Florin Tănase, unul dintre preferații lui Gigi Becali dintre jucătorii de la FCSB și totodată un apropiat al finanțatorului campioanei României, a dat lovitura din punct de vedere financiar. 
14:50
Câți fotbaliști din Superligă vor evolua la Cupa Africii 2025: FCSB trimite trei jucători, un român va fi și el prezent! Sport.ro
Competiția se desfășoară în Maroc în perioada 21 decembrie 2025 - 18 ianuarie 2026.
14:50
E-MIL prezintă Pastila de Sport. Victima FCSB-ului, coșmarul lui Lucescu și drama lui Stanciu Sport.ro
E-MIL prezintă Pastila de Sport de luni 15 decembrie 2025. E-MIL e un proiect Sport.ro. 
14:10
Craiova lui Rotaru, gata să dea lovitura de 200,000 de euro: „96% rezolvată!“ Sport.ro
Formația din Bănie are meciul finalului de an, în această săptămână, în Grecia.
13:50
Fosta echipă a lui Mihai Popescu a câștigat Cupa după ce a învins-o clar pe Celtic în finală! Sport.ro
Rezultat neașteptat în finala Scottish League Cup.
Acum 8 ore
13:40
Becali le dă mână liberă antrenorilor! Cum va arăta primul XI al lui FCSB în meciul cu Unirea Slobozia Sport.ro
FCSB se va duela cu Unirea Slobozia în etapa cu numărul 20 din Superliga României.
13:20
Un oficial din Superliga l-a dezamăgit pe Adi Mutu: ”Să stai pe lângă el și să-i spui cât de mare și frumos e nu ajută” Sport.ro
Rapid este lider în Superliga României, cu 39 de puncte strânse în 20 de meciuri. Giuleștenii sunt doar la un singur punct în fața lui Dinamo și a celor de la FC Botoșani și la două lungimi în fața Craiovei.
13:20
Neymar s-a plimbat în buricul orașului și nu l-a recunoscut nimeni: imagini fabuloase cu starul brazilian Sport.ro
Incognito, fostul căpitan al Braziliei a vizitat New York, în prag de Sărbători.
13:10
Din liga a doua, la FCSB! Gigi Becali s-a hotărât pentru mercato: "Cea mai bună șmecherie!" Sport.ro
Gigi Becali a anunțat că plănuiește să transfere la FCSB cel puțin cinci jucători în fereastra de mercato din iarnă.
12:50
Unirea Slobozia – FCSB, de la ora 20:30: campioana dă de o echipă într-o formă catastrofală Sport.ro
Urmărim și comentăm împreună duelul care încheie runda cu numărul 20, penultima din acest an.
12:50
Moruțan și Mățan, la retrogradare sau în Europa? Situație bizară în Grecia Sport.ro
Cei doi români evoluează din acest sezon în campionatul elen.
12:30
Gigi Becali i-a pus contractul pe masă, iar jucătorul a rămas uimit: "Chiar e adevărat?" Sport.ro
Gigi Becali a dezvăluit reacția avută de Malcom Edjouma în momentul în care i-a propus mijlocașului de la FCSB să își prelungească înțelegerea.
12:20
Moment halucinant! Ce l-au pus fanii lui Maccabi Haifa pe Lisav Eissat să facă Sport.ro
Maccabi Haifa s-a impus cu scorul de 4-0 în fața celor de la Maccabi Bnei Raina, în runda 14 din campionatul Israelului.
12:20
Farul Constanța - UTA Arad, de la 17:30. Moment aniversar pentru Alexandru Ișfan! Sport.ro
Meciul dintre Farul și UTA din etapa 20, LIVE TEXT pe Sport.ro.
12:20
Contra, aniversare stricată în Qatar: în loc să-i facă o bucurie, arabii l-au umplut de nervi! Sport.ro
„Luna de miere“ a fostului selecționer, la Al-Arabi Doha, s-a cam terminat.
12:20
Cel mai mare susținător al lui Chivu, după ce Inter a urcat pe primul loc: "Credeți că am zis la întâmplare că e mai bun decât Inzaghi?" Sport.ro
Inter Milano a urcat pe primul loc din Serie A după etapa a 15-a, una în care echipa lui Cristi Chivu a învins Genoa (2-1), iar rivalele AC Milan și Napoli s-au încurcat cu Sassuolo (2-2), respectiv Udinese (0-1).
12:20
Incredibil: ce făcea portarul Algeriei la meciul cu echipa lui Olăroiu. Imaginile, virale în lumea arabă Sport.ro
Un sfert pe muchie de cuțit, decis după executarea loviturilor de departajare, a furnizat niște momente bizare, când tensiunea atinsese cota maximă.
Acum 12 ore
11:40
Lens, liderul-minune din Ligue 1! Doi fotbaliști francezi nebăgați în seamă de selecționer au dus-o pe primul loc Sport.ro
Meciurile din Ligue 1 sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
11:40
E gata! Turcii s-au decis în privința lui Umit Akdag înaintea barajului pentru Mondial: ”Dintre fundașii turci, el iese în evidență!” Sport.ro
Umit Akdag, fotbalistul pentru care România se duelează cu Turcia, a primit o veste importantă.
11:40
Starul așteptat la Rapid, deturnat: "Are o opțiune mai tentantă" Sport.ro
Rapid a anunțat că vrea să se întărească în fereastra de mercato din iarnă și ar fi pus ochii pe un jucător din Serie A cu un CV atractiv.
11:20
Harry Kane o salvează în minutul 87 pe Bayern Munchen de rușinea sezonului! Rezultat inexplicabil pe ”Allianz Arena” Sport.ro
Surpriză mare în ultima etapă din Bundesliga.
11:20
Una caldă, alta rece pentru FCSB! Predicția lui Marius Șumudică despre campioana României Sport.ro
Prima parte a sezonului nu a fost una deloc bună pentru FCSB. 
11:10
Peste Neagu: handbalul mondial și-a luat la revedere de la o jucătoare imensă Sport.ro
Mondialul din 2025, câștigat de Norvegia, a însemnat și ultimul capitol competițional pentru o sportivă de 45 de ani cu un CV fabulos.
10:30
Cum a fost surprins Siyabonga Ngezana, la trei zile după ce a fost acuzat de Gigi Becali că se dă lovit Sport.ro
Siyabonga Ngezana (28 de ani) a plecat din România la puțin timp după victoria lui FCSB contra lui Feyenoord (4-3), din Europa League.
10:10
Olăroiu, foc și pară: „Inadmisibil așa ceva!“. Faza care l-a scos din sărite, de noaptea minții Sport.ro
Naționala Emiratelor va juca, astăzi (ora 16:30), în semifinalele FIFA Arab Cup 2025, urmând să întâlnească Maroc, o echipă calificată pentru Mondialul de anul viitor.
10:10
Manchester United - Bournemouth, EXCLUSIV pe VOYO! Cum ajung din urmă ”Diavolii Roșii” ultimul loc de Champions League Sport.ro
Partidele din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
10:10
Chapeau, Mister! Daniel Anghel scrie despre omul care nu face ”show la conferință” Sport.ro
Când Zeljko Kopic a preluat clubul, acum doi ani, Dinamo era în partea opusă a clasamentului.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.