Artele se împletesc pe simeze

Ziarul Lumina, 15 decembrie 2025 19:30

Artoteca Bibliotecii Metropolitane București prezintă expoziția „Formare” semnată de George Dragomir Turia și Teodora Pica, doi artiști vizuali care revin în galeriile din România după mai bine de 20 de ani

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Lumina

Acum 10 minute
19:40
„Unde e relativizare, e și uitare” Ziarul Lumina
Prezent la Iași, la invitația Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” (UMF) din Iași, prof. univ. dr. Cristian Preda, profesor de științe politice la Universitatea București, cunoscut
19:40
Calcule pentru noile valori ale impozitelor locale Ziarul Lumina
După ce Curtea Constituțională a României a respins sesizarea în legătură cu legea privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice, care prevede și creșterea taxelor locale,
Acum 30 minute
19:30
Artele se împletesc pe simeze Ziarul Lumina
Artoteca Bibliotecii Metropolitane București prezintă expoziția „Formare” semnată de George Dragomir Turia și Teodora Pica, doi artiști vizuali care revin în galeriile din România după mai bine de 20 de ani
19:30
Expoziţie foto-documentară George Enescu Ziarul Lumina
Colegiul Național de Muzică „George Enescu” găzduiește expo­ziția „Viața și activitatea artistică a lui George Enescu”, realizată de muzeul care îi poartă numele. Ex­poziția foto-documentară își
19:30
Concert de colinde Ziarul Lumina
Liceul „Nicolae Steinhardt”, împreună cu Școala „Copil Dorit”, invită publicul joi, 18 decembrie, la un concert de colinde tradi­ționale, susținut de corurile „Melos” și „Scântei”, la Catedrala
19:30
Hai la șezătoare! Ziarul Lumina
Muzeul Național de Artă ­­al României organizează, în cadrul expoziției „RomânIA - Reprezentarea identitară a portului ­popular în artă”, un atelier dedicat copiilor de peste 10 ani și adul­ților.
19:30
Corul „Symbol-Jean Lupu” colindă Ziarul Lumina
Corul de Copii și Tineret „Symbol-Jean Lupu” va susține tra­diționalul concert de colinde sub cupola Ateneului Român, sâmbătă, 20 decembrie, de la ora 11:00. Membrii corului vin pe scena Atenerului Român
19:20
Crăciunul ca mărturisire prin cânt - Corala „Ciprian Porumbescu” la Târgu-Neamț Ziarul Lumina
Seara de 14 decembrie s-a înscris în memoria culturală a orașului Târgu-Neamț nu ca un simplu eveniment muzical, ci ca o adevărată sărbătoare a sufletului. Casa Culturii „Ion Creangă”, din urbea aflată su
19:20
Crăciunul, ziua în care prăznuim pogorârea lui Dumnezeu printre oameni Ziarul Lumina
Crăciunul este ziua în care sărbătorim Naşterea Domnului, adică venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu în chip de Prunc Prea­sfânt. El Se pogoară printre oameni în peştera smerită din Betleemul Iudeei,
Acum o oră
19:10
Trupul! Ziarul Lumina
Duminica trecută am sărbătorit Sfinții strămoși după trup ai Domnului, iar cu câteva zile înainte (pe 9 decembrie) am prăznuit Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sfânta Ana. Așadar, în preajma
19:10
Cu ce mergeți la serviciu? Ziarul Lumina
În București, mașina e folosită pe post de umbrelă”, spunea un prieten, cu umor amar.Într-adevăr, e suficient să cadă trei picături de ploaie - ori chiar numai să fie înnorat - ca traficul din capitală
Acum 4 ore
15:50
Bucuria colindelor la mănăstirea teleormăneană Pantocrator Ziarul Lumina
În zilele de 12 și 13 decembrie, la Mănăstirea Pantocrator din localitatea Drăgănești‑Vlașca, județul Teleorman, a avut loc un amplu eveniment filantropic, liturgic și cultural, organizat cu binecuvântarea
Acum 6 ore
15:00
Prăznuire luminoasă la Biserica „Sfântul Elefterie”‑Nou din București Ziarul Lumina
Sfântul Sfințit Mucenic Elefterie a fost cinstit cu deosebită evlavie de către credincioșii bucureșteni la hramul Bisericii „Sfântul Elefterie”‑Nou, Paraclis Patriarhal. Cu această ocazie, Sfânta
14:30
Concertul de colinde „Bunule, Doamne, ai venit în Betleem” la Vârșeț Ziarul Lumina
Teatrul Național „Jovan Sterija Popović” din Vârșeț a găzduit joi, 11 decembrie, cea de a 3‑a ediție a Concertului de colinde „Bunule, Doamne, ai venit în Betleem”, un eveniment de referință
14:30
Comuniune liturgică și colind strămoșesc la Bogda, Timiş Ziarul Lumina
Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a poposit în Duminica a 28‑a după Rusalii, 14 decembrie, în filia Bogda, a Parohiei Comeat, județul Timiș. Ierarhul a participat la Sfânta Liturghie,
14:30
Sfințirea capelei Aeroportului Internațional din Craiova Ziarul Lumina
Vineri, 12 decembrie, a avut loc sfinţirea capelei cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului”, din incinta Aeroportului Internațional din Craiova. Slujba de sfinţire a fost oficiată de Înaltpreasfințitul
14:20
Posturi clericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor Ziarul Lumina
Sectorul administrativ‑bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță mai multe posturi clericale vacante, cu perioada de candidare până la 15 ianuarie 2026: preot paroh la Parohia Zlătari din Protoieria
14:20
Sfințirea picturii bisericii românești din Otlaca Pustă Ziarul Lumina
Duminica a 28‑a după Rusalii, 14 decembrie, a fost un moment de împlinire la parohia ortodoxă românească din Otlaca Pustă, Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria. Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte
Acum 8 ore
13:10
Colinde şi obiceiuri tradiţionale la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi Ziarul Lumina
Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunprii de Jos, a săvârşit duminică, 14 decembrie, Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în
13:10
Sfințire de troiță în Parohia Mihai Bravu din Episcopia Tulcii Ziarul Lumina
Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a oficiat duminică, 14 decembrie, Sfânta Liturghie în Biserica „Sfântul Proroc Ilie” din Parohia Mihai Bravu, Protoieria Babadag, județul Tulcea, înconjurat
13:00
Concertul caritabil „După datini colindăm” în Capitală Ziarul Lumina
Anual, Asociația Studenților Teologi Ortodocși (ASTO) a Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București organizează Concertul caritabil „Dup datini colindăm”. În  Aula Magna a
12:20
Popasuri de rugăciune la parohii din Curbura Carpaților Ziarul Lumina
În Duminica a 28‑a după Rusalii (a Sfinților strămoși după trup ai Domnului), 14 decembrie, credincioșii Parohiei „Nașterea Maicii Domnului” din municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău, s‑au rugat îm
12:20
Prăznuiri liturgice și concert de colinde în județul Argeș Ziarul Lumina
Credincioșii argeșeni au participat de curând la prăznuiri duhovnicești la o biserică de parohie și la un așezământ monahal unde a slujit Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și
12:20
Hirotonii la o biserică din orașul Țăndărei Ziarul Lumina
Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a adus duminică, 14 decembrie, bucurie duhovnicească credincioșilor Parohiei „Sfântul Ierarh Spiridon” din orașul Țăndărei,
Acum 12 ore
11:30
Proiectul „Un tătic în Cer, un părinte pe pământ” Ziarul Lumina
Sâmbătă, 13 decembrie 2025, la Casa Sterian din Bacău, a avut loc întâlnirea anuală a ierarhilor Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului cu beneficiarii proiectului eparhial „Un tătic în Cer, un părinte pe
11:00
Liturghie arhierească la Catedrala Mitropolitană din Sibiu Ziarul Lumina
În Duminica a 28‑a după Rusalii, Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a liturghisit în Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu. În cuvântul
11:00
Concert de colinde în Țara Moților Ziarul Lumina
La Casa de Cultură „Avram Iancu” din Câmpeni, județul Alba, va avea loc mâine, 16 decembrie, concertul de colinde tradiționale românești intitulat „Colinde în Țara Moților”. Evenimentul va reuni grupul
10:50
Festivalul „Noi umblăm a colinda” Ziarul Lumina
Episcopia Oradiei, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, Consiliul Județean Bihor, Centrul de Cultură al Județului Bihor, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” Oradea,
09:50
Slujbe de pomenire pentru eroii Revoluției din decembrie 1989 Ziarul Lumina
Cu prilejul comemorării a 36 de ani de la Revoluția Română din decembrie 1989, în zilele de 20, 21 și 22 decembrie 2025 vor fi oficiate mai multe slujbe de pomenire pentru eroii care s-au jertfit pentru
Acum 24 ore
23:20
Efectele păcatului Ziarul Lumina
Sfântul Ioan Casian, Despre cele opt gânduri ale răutății, VIII, în Filocalia (2008), vol. 1, pp. 120-121„(Mândria) este foarte cumplită și mai sălbatică decât toate cele de până aici. Ea
23:10
Sf. Sfinţit Mc. Elefterie, Episcopul Iliriei; Sf. Mc. Antia şi Suzana; Sf. Cuv. Pavel din Latro Ziarul Lumina
Sfântul Elefterie (†126) a trăit pe vremea împăratului Adrian (117-138) şi era din Roma. Rămânând orfan de tată, a fost crescut de mama sa Antia, care primise credinţa creştină de la Sfântul Apostol
23:10
II Timotei 2, 20-26 Ziarul Lumina
Fiule Timotei, într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de lut; și unele sunt spre cinste, iar altele spre necinste. Deci, de se va curăți cineva pe sine de acestea, va fi vas de
23:00
Luca 19, 37-44 Ziarul Lumina
„În vremea aceea, apropiindu-Se Iisus de coborâșul Muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, bucurându-se, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră,
22:40
De ce sărbătorim Nașterea Domnului la 25 decembrie? Ziarul Lumina
Dacă în lista de prieteni virtuali pe care o avem pe rețelele sociale se află și câteva persoane „certate cu Biserica”, este suficient doar să deschidem pagina sau aplicația respectivă în preajma
22:40
Sfântul Ioan Damaschin și teologia Întrupării Cuvântului - o apologie dogmatică a mântuirii noastre Ziarul Lumina
Între cele mai populare teme pentru Apologetica Ortodoxă se numără cunoașterea Fiului lui Dumnezeu înomenit. Teologia patristică a adus în acest sens mai multe argumente, menite să întărească în dinamica sa
22:40
Nobleţea sărăciei în Hristos Ziarul Lumina
„Şi a născut pe Fiul său, Cel Unul-Născut şi L-a înfăşat şi L-a culcat în iesle...” (Luca 2, 7). Bunicul se opreşte, căutând a vedea pe cineva în zare. Îmi îndrept privirea de la cartea lui din
22:40
Fructe și legume benefice în afecțiuni ale sistemului respirator Ziarul Lumina
Temperaturile scăzute, umiditatea ridicată, variațiile mari de temperatură între spațiile interioare și mediul extern ne vulnerabilizează și ne predispun la afecțiuni ale aparatului respirator, mai ușoare sau
22:40
160 de ani de la prima lege a poștei și telegrafului Ziarul Lumina
La 3/15 decembrie 1865, domnitorul Alexandru Ioan Cuza (1859-1866) promulga Legea de organizare a Serviciului de poştă şi telegraf, numindu-l în fruntea Direcţiei Poştelor şi Telegrafului pe belgianul Cezar
22:40
Expoziție dedicată arhitectului Michael Wolf Ziarul Lumina
La Muzeul Național de Artă Timișoara este deschisă, până la data de 1 martie 2026, expoziția „Wolf - De la decorativ la funcționalitate”, dedicată arhitectului bănățean Michael Wolf, considerat una
22:40
Muzeul Satului Vâlcean, în proces de reabilitare Ziarul Lumina
O serie de lucrări de reparare şi restaurare a unor monumente etnografice, între care nouă case, dar şi înlocuirea tuturor gardurilor de uluci şi nuiele se desfășoară în această perioadă la Muzeul Satului V
22:40
Politico: Personalitățile care vor influența Europa în 2026 Ziarul Lumina
Într-un demers devenit tradițio­nal pe care îl face la fiecare sfârșit de an, publicația Politico Europe a publicat lista persona­lităților pe care le consideră cele mai influente din și pentru Europa în anu
22:40
Aproape 700 de proiecte propuse în cadrul SAFE Ziarul Lumina
Comisia Europeană a primit, de la 19 state, inclusiv România, 691 de proiecte în cadrul programului SAFE (Security Action For Europe) de stimulare a industriei europene a apărării. Dintre acestea, 65% vizează
22:40
Demisie a Guvernului de la Sofia Ziarul Lumina
Prim-ministrul bulgar, Rosen Jeliazkov, a prezentat joi demisia Guvernului său, după săptămâni de proteste de stradă faţă de politicile economice ale acestuia şi eşecul perceput în combaterea corupţiei,
22:40
Amânare a deciziei pentru sectorul auto Ziarul Lumina
Uniunea Europeană a amânat cu o săptămână publicarea propunerilor pentru sectorul auto, care ar putea relaxa normele ce vizează interzicerea, practic, a maşinilor noi cu motoare cu ardere internă după 2035,
22:40
Un grec în fruntea Eurogrupului Ziarul Lumina
Noul preşedinte al Eurogrupului, organism care reuneşte miniştrii de finanţe din zona euro, este ministrul elen de finanţe, Kyriakos Pierrakakis (42 de ani), transmite Reuters. El l-a învins pe omologul său
Ieri
19:20
Sfințirea noului lăcaș de cult al Fundației „Sfânta Tecla” din Capitală Ziarul Lumina
Comunitatea credincioșilor Fundației „Sfânta Tecla” a trăit, astăzi, în Duminica a 28‑a după Rusalii, a Sfinților Strămoşi după trup ai Domnului, un moment cu totul special, şi anume slujba
19:20
Duminica a 28‑a după Rusalii prăznuită la Paraclisul Catedralei Naționale Ziarul Lumina
Duminica a 28‑a după Rusalii, a Sfinților Strămoși după trup ai Domnului, a fost sărbătorită cu multă evlavie și dragoste frățească și la Paraclisul Catedralei Naționale din Capitală, astăzi, 14
18:40
Prefigurarea Logosului creștin în istoria popoarelor antice Ziarul Lumina
Simbolismul Logosului a avut un parcurs lung şi sinuos în istoria și filosofia religiilor. Există în acest sens mai multe interpretări prefigurative, scrierile sacre ale popoarelor antice oferind în acest sens
18:40
Veșnicul Dumnezeu coboară în timp și își asumă firea noastră umană Ziarul Lumina
Într-o lume care nu știe să se mai oprească, iar sensul sărbătorilor riscă să se estompeze în artificial, suntem invitați să redobândim responsabilitatea de a-L pune pe Hristos în centrul propriei
18:40
Genealogia Mântuitorului nostru Iisus Hristos sau „La început a fost familia!” Ziarul Lumina
Duminica dinaintea Nașterii Domnului (a Sfinților Părinți după trup ai Domnului) Matei 1, 1-25Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Avraam a născut pe Isaac; Isaac a născut pe
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.