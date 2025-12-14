II Timotei 2, 20-26
Fiule Timotei, într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de lut; și unele sunt spre cinste, iar altele spre necinste. Deci, de se va curăți cineva pe sine de acestea, va fi vas de
Sfântul Ioan Casian, Despre cele opt gânduri ale răutății, VIII, în Filocalia (2008), vol. 1, pp. 120-121„(Mândria) este foarte cumplită și mai sălbatică decât toate cele de până aici. Ea
Sf. Sfinţit Mc. Elefterie, Episcopul Iliriei; Sf. Mc. Antia şi Suzana; Sf. Cuv. Pavel din Latro # Ziarul Lumina
Sfântul Elefterie (†126) a trăit pe vremea împăratului Adrian (117-138) şi era din Roma. Rămânând orfan de tată, a fost crescut de mama sa Antia, care primise credinţa creştină de la Sfântul Apostol
Fiule Timotei, într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de lut; și unele sunt spre cinste, iar altele spre necinste. Deci, de se va curăți cineva pe sine de acestea, va fi vas de
„În vremea aceea, apropiindu-Se Iisus de coborâșul Muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, bucurându-se, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră,
Dacă în lista de prieteni virtuali pe care o avem pe rețelele sociale se află și câteva persoane „certate cu Biserica”, este suficient doar să deschidem pagina sau aplicația respectivă în preajma
Sfântul Ioan Damaschin și teologia Întrupării Cuvântului - o apologie dogmatică a mântuirii noastre # Ziarul Lumina
Între cele mai populare teme pentru Apologetica Ortodoxă se numără cunoașterea Fiului lui Dumnezeu înomenit. Teologia patristică a adus în acest sens mai multe argumente, menite să întărească în dinamica sa
„Şi a născut pe Fiul său, Cel Unul-Născut şi L-a înfăşat şi L-a culcat în iesle...” (Luca 2, 7). Bunicul se opreşte, căutând a vedea pe cineva în zare. Îmi îndrept privirea de la cartea lui din
Temperaturile scăzute, umiditatea ridicată, variațiile mari de temperatură între spațiile interioare și mediul extern ne vulnerabilizează și ne predispun la afecțiuni ale aparatului respirator, mai ușoare sau
La 3/15 decembrie 1865, domnitorul Alexandru Ioan Cuza (1859-1866) promulga Legea de organizare a Serviciului de poştă şi telegraf, numindu-l în fruntea Direcţiei Poştelor şi Telegrafului pe belgianul Cezar
La Muzeul Național de Artă Timișoara este deschisă, până la data de 1 martie 2026, expoziția „Wolf - De la decorativ la funcționalitate”, dedicată arhitectului bănățean Michael Wolf, considerat una
O serie de lucrări de reparare şi restaurare a unor monumente etnografice, între care nouă case, dar şi înlocuirea tuturor gardurilor de uluci şi nuiele se desfășoară în această perioadă la Muzeul Satului V
Într-un demers devenit tradițional pe care îl face la fiecare sfârșit de an, publicația Politico Europe a publicat lista personalităților pe care le consideră cele mai influente din și pentru Europa în anu
Comisia Europeană a primit, de la 19 state, inclusiv România, 691 de proiecte în cadrul programului SAFE (Security Action For Europe) de stimulare a industriei europene a apărării. Dintre acestea, 65% vizează
Prim-ministrul bulgar, Rosen Jeliazkov, a prezentat joi demisia Guvernului său, după săptămâni de proteste de stradă faţă de politicile economice ale acestuia şi eşecul perceput în combaterea corupţiei,
Uniunea Europeană a amânat cu o săptămână publicarea propunerilor pentru sectorul auto, care ar putea relaxa normele ce vizează interzicerea, practic, a maşinilor noi cu motoare cu ardere internă după 2035,
Noul preşedinte al Eurogrupului, organism care reuneşte miniştrii de finanţe din zona euro, este ministrul elen de finanţe, Kyriakos Pierrakakis (42 de ani), transmite Reuters. El l-a învins pe omologul său
Comunitatea credincioșilor Fundației „Sfânta Tecla” a trăit, astăzi, în Duminica a 28‑a după Rusalii, a Sfinților Strămoşi după trup ai Domnului, un moment cu totul special, şi anume slujba
Duminica a 28‑a după Rusalii, a Sfinților Strămoși după trup ai Domnului, a fost sărbătorită cu multă evlavie și dragoste frățească și la Paraclisul Catedralei Naționale din Capitală, astăzi, 14
Simbolismul Logosului a avut un parcurs lung şi sinuos în istoria și filosofia religiilor. Există în acest sens mai multe interpretări prefigurative, scrierile sacre ale popoarelor antice oferind în acest sens
Într-o lume care nu știe să se mai oprească, iar sensul sărbătorilor riscă să se estompeze în artificial, suntem invitați să redobândim responsabilitatea de a-L pune pe Hristos în centrul propriei
Duminica dinaintea Nașterii Domnului (a Sfinților Părinți după trup ai Domnului) Matei 1, 1-25Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Avraam a născut pe Isaac; Isaac a născut pe
Încă de la începutul lunii lui Îndrea - denumire populară a lunii decembrie, de la numele Sfântului Apostol Andrei -, pe măsură ce ne apropiem mai mult de praznicul Nașterii Domnului, revine, an de an, în
Iertarea este reală și cei care o caută cu sinceritate simt acest lucru. Un suflet încărcat de păcate, îngreunat de sarcina greșelilor, este un suflet care bolește. Boala lui nu se oprește acolo, ci se extinde
Două decenii. La atât este estimată în prezent durata unei generații. Dincolo de denumirile cele mai curioase pe care le regăsim la „genealogiile” moderne - generația X, milenialii, generația Z etc., trebuie
Cu prilejul prăznuirii Sfântului Ierarh Spiridon, făcătorul de minuni, biserica aflată în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Spiridon” din Iași și-a cinstit vineri, 12 decembrie, ocrotitorul spiritual. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.
Sacralitatea fiinţei umane şi provocările lumii actuale. Dialogul interreligios şi intercultural dintre creştinism şi islam # Ziarul Lumina
În perioada 6-10 decembrie a.c., o delegație universitară interdisciplinară, alcătuită din cadre didactice și cercetători ai Universității din București, ai Universității „Alexandru Ioan Cuza” din
În Duminica Sfinților Strămoși după trup ai Domnului, a 28‑a după Rusalii, în mijlocul credincioșilor adunați în rugăciune la Catedrala Patriarhală din București a poposit Preasfințitul Părinte Varlaam
În Duminica a 28‑a după Rusalii, Parohia „Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv” Bucium, din cadrul Protopopiatului Iași II, a trăit momente de aleasă bucurie duhovnicească, prilejuite de vizita și slujirea În
„Evanghelia de astăzi ne spune că Dumnezeu îi cheamă pe toți oamenii la mântuire”, a afirmat Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în deschiderea cuvântului de învățătură
Sute de persoane au primit vestea Nașterii Domnului sâmbătă, 13 decembrie, în cadrul concertului de colinde organizat de Protopopiatul Piatra Neamț, la Cinema Mon Amour (Dacia). Intitulat „Rugă colindată”, ev
Liceul Teologic „Mitropolitul Dosoftei” și‑a cinstit și în acest an ocrotitorul printr‑o serie de activități cultural‑educaționale și liturgice.Programul sărbătorii a debutat în ajun prin
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia LXXXII, IV-V, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, pp. 934-935„Dacă ai fi fost fără de trup, ți-ar fi dat daruri netrupești; dar pentru
Sfinţii Mucenici Tirs şi Calinic au trăit în vremea împăratului Deciu (249-251) şi a dregătorului Cumvrichie, prigonitor al creştinilor din părţile Nicomidiei, Niceei şi Cezareei Bitiniei.
Fraților, când Hristos, Care este viața voastră, Se va arăta, atunci și voi, împreună cu El, vă veți arăta întru slavă. Drept aceea, omorâți mădularele voastre cele pământești: desfrânarea,
Sfântul Vasile cel Mare, Omilii și cuvântări, Omilia a IX-a, IX-X, în Părinți și Scriitori Bisericești (2009), vol. 1, pp. 172-174„Se numește Satan pentru că se împotrivește binelui. Acest sens îl
„Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Iată, v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului, și nimic nu vă va vătăma. Dar nu vă bucurați de
Sf. Ier. Dosoftei, Mitropolitul Moldovei; Sf. Mari Mc. Eustratie, Auxentie, Evghenie, Mardarie şi Orest; Sf. Mc. Lucia din Siracuza # Ziarul Lumina
Sfântul Ierarh Dosoftei (†1693) s-a născut în anul 1624 la Suceava, în familia Barilă. Părinţii săi, care se numeau Leontie şi Misira, aveau rude în Transilvania şi în ţinutul Liovului. La botez, pruncul a primit numele Dimitrie, deoarece se născuse în preajma zilei de 26 octombrie, când Biserica îl prăznuieşte pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir.
Fraților, roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga-răbdare, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția; împotriva unora ca acestea nu este lege. Iar cei ce sunt ai
La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a avut loc miercuri, 10 decembrie 2025, o conferință susținută de profesorul american John P. Burgess, reputat teolog și profesor la
Federația Filantropia a Patriarhiei Române a desfășurat vineri, 12 decembrie, o nouă acțiune de binefacere în cadrul campaniei „Ajută un bătrân să zâmbească”. 50 de persoane vârstnice defavorizate,
În ziua de cinstire a Episcopului Trimitundei, astăzi, 12 decembrie, Biserica „Sfântul Spiridon”‑Vechi și‑a sărbătorit hramul. Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de slujitori în frunte cu
Parohia Dorobanți din sectorul 1 al Capitalei va găzdui sâmbătă, 20 decembrie, de la ora 18:00, un concert de colinde în cinstea apropiatului praznic al Nașterii Domnului. Evenimentul, intitulat „Hristos Se
La finalul întrevederii care a avut loc în Salonul „Teoctist Patriarhul” din Reședința Patriarhală, ambasadoarea Angela Ganninger a oferit o scurtă declarație componentelor Centrului de Presă BASILICA al
„Mărturisiri plastice” este titlul expoziției de pictură a artistului Mihai Olteanu pe care iubitorii de frumos o pot viziona la Cercul Național Militar, Galeria Rondă.În jur de 40 de lucrări realizate
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a primit în ziua de vineri, 12 decembrie 2025, în vizită de prezentare, la Reşedinţa Patriarhală, pe Excelenţa Sa Doamna Angela Ganninger, Ambasadorea Germaniei la
Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon”‑Nou din Capitală, Paraclis Patriarhal, și‑a sărbătorit astăzi, 12 decembrie 2025, hramul principal, închinat Episcopului Trimitundei, făcătorul de minuni. În
Cu prilejul prăznuirii Sfântului Ierarh Spiridon, făcătorul de minuni, biserica aflată în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Spiridon” din Iași și‑a cinstit vineri, 12 decembrie, ocr
Cei care păstrează amintiri în inima lor sunt oamenii cei mai bogați!Dintre vechile scrieri aghiografice s‑a păstrat și cea numită Thesauros, în traducere „Comoara”, din care marele Sinaxar constantinop
În paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a săvârşit joi, 11 decembrie, slujba hirotesiei întru duhovnic pentru unsprezece preoţi din
Peste 400 de elevi din unităţi de învăţământ din județul Sibiu au colindat joi, 11 decembrie, în Catedrala Mitropolitană din Sibiu, unde au fost primiţi de Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu,
