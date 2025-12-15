Operaţii amânate la spitalul de copii din Iaşi, după descoperirea bacteriei mortale

15:00

Ies la iveală detalii şi poveşti cutremurătoare după masacrul de pe plaja Bondi din Australia. Autorii atacului terorist erau tată şi fiu. Tatăl avea şase arme de foc înregistrate pe numele său. Sunt 15 morţi şi 40 de răniţi. Printre victime, o fetiţă de 10 ani care s-a stins la spital şi un bărbat care a supravieţuit Holocaustului. Bătrânul fost împuşcat mortal în timp ce îşi proteja soţia de gloanţe. Martorii au surprins şi un schimb de focuri de 10 minute cu poliţiştii, dar şi momentul eroic în care o persoană s-a aruncat asupra unuia dintre agresori şi l-a dezarmat.