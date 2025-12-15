Liderii europeni propun o "forţă multinaţională" de menținere a...
StiriDiaspora.ro, 15 decembrie 2025 22:20
Acum o oră
22:20
Acum 2 ore
21:40
Cum schimbă străinii fața orașelor italiene. Românii, cea mai mare...
21:00
Nicuşor Dan, întâlnire cu românii din Finlanda: Vă transmit...
Acum 4 ore
20:10
Spania introduce un abonament de transport naţional care va costa...
19:10
Speriată că e pe lista "hoților români", o nemțoaică și-a aruncat...
Acum 6 ore
18:30
Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului a fost adoptată
18:00
Sfârșitul unei ere: Ultimul Volkswagen iese azi de pe linia de...
17:10
Microbuz românesc, implicat într-un accident mortal pe autostradă...
Acum 8 ore
16:50
Moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan a picat. Opoziția...
16:30
Românii din Londra au ieșit în stradă: "Ceva e grav bolnav în sistem"
16:20
Ce a spus Călin Georgescu, după întâlnirea cu Potra, din sala de...
15:20
Un român a convins o bătrână de 90 de ani din Germania să arunce pe...
Acum 12 ore
14:50
Un agricultor italian a rămas fără măslini. Hoții au furat 300 de...
14:40
Doi patroni români, sabotați în Germania. Cineva a mințit în tot...
13:50
Româncă din Italia, condamnată la închisoare pentru că și-a lovit...
12:40
Româncă de 40 de ani, arestată în Austria. Partenerul cu 16 ani mai...
11:40
Rodica Stănoiu a fost dezgropată. Procurorii au suspiciuni că ar fi...
11:10
Româncă moartă în Italia. Lia conducea un BMW puternic, dar alta a...
10:40
Nicușor Dan anunță măsuri după protestele pentru justiție: "Nu e...
Acum 24 ore
09:30
"Supergripa" H3N2 face ravagii în Europa. Presa străină scrie că a...
Ieri
17:10
Cum va fi vremea de sărbători în România
16:50
MAE: Atenţionare de călătorie în Belgia și Spania pentru români
16:30
De ce a ales o tânără din Anglia să îi fie România „acasă”: „Avem o...
15:20
Nostradamus și Baba Vanga au avut dreptate în privința anului...
12:30
Banca Centrală Europeană va lansa euro digital din 2029
11:50
Când și cum poți ieși la pensie în Spania. Te poți muta apoi...
11:20
Italia majorează salariile lucrătorilor casnici. Ce sume vor primi...
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
Fanii olandezi au făcut prăpăd după meciul cu FCSB. Au devastat un...
16:50
Germania trimite militari la granița de est a Poloniei
15:50
Românii care joacă alba-neagra la Turnul Eiffel au trimis în țară...
14:40
Proiect unic la Roma. Elevii italieni învață istoria și secretele...
13:50
Trei români din Italia au furat cupru de 250.000 de euro și au...
13:10
Epidemie de gripă ''fără precedent'' în Marea Britanie
11:50
Sfârșitul războiului din Ucraina? Trump îl trimite pe Witkoff la...
11:20
Noi detalii din ancheta în cazul șoferului român de TIR ucis la...
11:00
Europa nu mai renunță la motoarele cu ardere internă. Manfred...
10:20
Apă contaminată la Spitalul de copii "Sf.Maria" din Iaşi....
00:10
Se amână noua taxă pentru comenzile de pe Shein și Temu
12 decembrie 2025
23:10
Ultimele vești despre Regele Charles, după ce a fost diagnosticat...
21:50
Scandal la o nuntă de bogați din Italia. Mireasa era deja căsătorită
21:50
Protest pentru Justiție la Londra. Românii din diaspora se...
21:10
Româncă, moartă fulgerător în Italia. Adriana avea două fetițe
20:30
A început protestul din Piața Victoriei. Sunt peste o mie de...
20:00
Cea mai valoroasă captură din istorie. Bărbat, arestat pe...
18:50
Un român a semănat panică într-un mare mall din Italia. Oamenii au...
18:00
A fost prins românul din Germania care fura coletele clienților din...
16:30
Lapte praf periculos, retras din magazine. Alertă alimentară în...
15:50
Românii ies din nou în stradă. Protest astăzi, în Piața Victoriei,...
15:10
Lia Savonea, o nouă "lovitură". A desființat și reorganizat toate...
14:20
Un cimitir din Modena a ajuns "hotel" pentru săraci. Oamenii dorm...
