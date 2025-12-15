Friedrich Merz: “Pentru prima dată de la începutul războiului” Rusiei în Ucraina, “un armistițiu pare acum posibil”
CaleaEuropeana, 15 decembrie 2025 23:30
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că, pentru prima dată de la declanșarea războiului, un armistițiu în Ucraina pare posibil, subliniind că discuțiile de la Berlin reprezintă „un pas important" pe calea către pace. „Pentru prima dată de la începutul războiului, un armistițiu pare acum posibil. Dorim să parcurgem împreună cu ucrainenii, partenerii noștri europeni
Acum 30 minute
23:30
Acum o oră
23:10
Liderii europeni propun o “forță multinațională pentru Ucraina” condusă de Europa, cu contribuții ale națiunilor voluntare și cu sprijinul SUA # CaleaEuropeana
Liderii principalelor state europene și ai Uniunii Europene au convenit să colaboreze cu Statele Unite pentru a asigura garanții de securitate solide Ucrainei și pentru a sprijini redresarea sa economică, în cadrul unui posibil acord de încetare a războiului, potrivit unei declarații comune privind Ucraina care prevede crearea unei „forțe multinaționale pentru Ucraina” și menținerea […] The post Liderii europeni propun o “forță multinațională pentru Ucraina” condusă de Europa, cu contribuții ale națiunilor voluntare și cu sprijinul SUA appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 8 ore
16:50
Mircea Abrudean, discuții la Senat privind consolidarea Parteneriatului Strategic cu Washingtonul: România este un aliat model pentru SUA # CaleaEuropeana
România este percepută drept un aliat de încredere și un partener strategic esențial pentru Statele Unite ale Americii, a transmis președintele Senatului, Mircea Abrudean, după întrevederea pe care a avut-o, luni, la Parlament, cu Christopher W. Smith, adjunct al asistentului secretarului de stat american pentru Afaceri Europene și Eurasiatice. Potrivit lui Abrudean, discuțiile s-au concentrat […] The post Mircea Abrudean, discuții la Senat privind consolidarea Parteneriatului Strategic cu Washingtonul: România este un aliat model pentru SUA appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:40
De la IA la tehnologia cuantică: Cum modelează Fondul European de Apărare viitorul tehnologiilor de apărare ale UE # CaleaEuropeana
Inteligența artificială, arhitecturile cloud avansate, tehnologiile cuantice, sistemele digitale de nouă generație și dronele militare se află în centrul eforturilor Uniunii Europene de a-și consolida capacitățile de apărare și de a rămâne competitivă într-un context de securitate tot mai volatil. Comisia Europeană, prin Direcția Generală pentru Industria de Apărare și Spațiu, a lansat o serie […] The post De la IA la tehnologia cuantică: Cum modelează Fondul European de Apărare viitorul tehnologiilor de apărare ale UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 12 ore
15:30
Amenințări hibride rusești: Consiliul UE sancționează 12 persoane și două entități pentru manipularea informațiilor și atacuri cibernetice # CaleaEuropeana
Consiliul UE a decis astăzi să adopte măsuri restrictive împotriva a încă douăsprezece persoane și două entități, având în vedere continuarea activităților hibride ale Rusiei, inclusiv manipularea și interferența cu informațiile străine și activitățile cibernetice rău intenționate împotriva UE, a statelor sale membre și a partenerilor săi, informează comunicatul oficial. Consiliul enumeră analiști de politică […] The post Amenințări hibride rusești: Consiliul UE sancționează 12 persoane și două entități pentru manipularea informațiilor și atacuri cibernetice appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:20
Fermierii români vor primi sprijin financiar printr-un împrumut BEI către Agricover Credit în valoare de 25 milioane de euro # CaleaEuropeana
Fermierii români vor fi eligibili pentru finanțare suplimentară în urma împrumutului de 25 milioane EUR pe care Agricover Credit IFN SA îl primește din partea Băncii Europene de Investiții (BEI). Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, Agricover Credit va canaliza fondurile către microîntreprinderile agricole care doresc să-și îmbunătățească productivitatea și să adopte practici sustenabile de protecție […] The post Fermierii români vor primi sprijin financiar printr-un împrumut BEI către Agricover Credit în valoare de 25 milioane de euro appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:10
Bolojan: Programul Rabla va continua la o intensitate semnificativ mai redusă. Limitarea, legată de îndeplinirea indicatorilor din PNRR și de constrângerile bugetare # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi, la Palatul Victoria, o întrevedere cu reprezentanții Asociației Constructorilor de Automobile din România (ACAROM), care au prezentat o serie de probleme de ordin economic și social cu care se confruntă sectorul, în special în ceea ce privește impozitul minim pe cifra de afaceri, costul energiei electrice, programul Rabla, plafonarea […] The post Bolojan: Programul Rabla va continua la o intensitate semnificativ mai redusă. Limitarea, legată de îndeplinirea indicatorilor din PNRR și de constrângerile bugetare appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:40
Guvernul Babis a depus jurământul. Președintele Cehiei îl îndeamnă să acționeze cu responsabilitate în cadrul UE și NATO # CaleaEuropeana
Noul guvern de coaliție de dreapta și extremă dreapta condus de premierul Andrej Babis, care a transmis semnale contradictorii cu privire la intențiile sale referitoare la UE și la ajutorul acordat Ucrainei, a depus luni jurământul, anunță AFP, citat de Agerpres, și Reuters. În cadrul ceremoniei, președintele Petr Pavel a făcut apel la noua coaliție […] The post Guvernul Babis a depus jurământul. Președintele Cehiei îl îndeamnă să acționeze cu responsabilitate în cadrul UE și NATO appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:40
CEDO condamnă definitiv România pentru încălcarea libertății de exprimare a fostului judecător Cristi Danileț # CaleaEuropeana
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat România pentru încălcarea libertății de exprimare a fostului judecător Cristi Danileț, hotărârea fiind definitivă, se arată în comunicatul oficial. În decizia pronunțată în Marea Cameră, Curtea a constat că sancțiunile aplicate de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) nu au fost justificate și au încălcat articolul 10 din […] The post CEDO condamnă definitiv România pentru încălcarea libertății de exprimare a fostului judecător Cristi Danileț appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:10
Consiliul UE sancționează cinci persoane și patru entități pentru sprijinirea „flotei fantomă” a Rusiei # CaleaEuropeana
Consiliul UE a sancționat astăzi încă cinci persoane și patru entități responsabile pentru sprijinirea „flotei fantomă” a Rusiei și a lanțului său valoric, cu scopul de a limita și mai mult capacitatea Rusiei de a genera venituri, potrivit comunicatului oficial. Persoanele incluse pe listă sunt oameni de afaceri cu legături — directe sau indirecte — […] The post Consiliul UE sancționează cinci persoane și patru entități pentru sprijinirea „flotei fantomă” a Rusiei appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:20
Belarus: Consiliul UE extinde sfera de aplicare a regimului de sancțiuni pentru a include activitățile hibride împotriva statelor membre # CaleaEuropeana
Consiliul Uniunii Europene a introdus un nou criteriu pentru includerea pe listă a persoanelor, entităților și organismelor care beneficiază de, sunt implicate în sau facilitează acțiuni sau politici atribuibile Republicii Belarus, care subminează sau amenință democrația, statul de drept, stabilitatea sau securitatea în UE și în statele sale membre. Potrivit unui comunicat al instituției, decizia […] The post Belarus: Consiliul UE extinde sfera de aplicare a regimului de sancțiuni pentru a include activitățile hibride împotriva statelor membre appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:00
Șeful diplomației germane: Putin nu ar trebui să-și facă iluzii; suntem hotărâți să menținem capacitățile de apărare ale Ucrainei # CaleaEuropeana
Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a declarat că discuțiile pentru încheierea războiului din Ucraina „nu au fost niciodată atât de serioase ca în acest moment”, subliniind că negocierile aflate în desfășurare marchează o etapă deosebit de importantă, relatează DW. Potrivit oficialului german, întâlnirea avută duminică de președintele ucrainean Volodimir Zelenski cu emisarul american Steve […] The post Șeful diplomației germane: Putin nu ar trebui să-și facă iluzii; suntem hotărâți să menținem capacitățile de apărare ale Ucrainei appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:40
Consiliul UE adoptă mandatul parțial privind Mecanismul pentru interconectarea Europei pentru perioada 2028-2034 # CaleaEuropeana
Consiliul Uniunii Europene a ajuns astăzi la un acord cu privire la dispozițiile operaționale ale propunerii de regulament de instituire a Mecanismului pentru interconectarea Europei pentru perioada 2028-2034 (CEF-III). Potrivit unui comunicat al Consiliului UE, propunerea face parte din următorul cadru financiar multianual (CFM) și cuprinde două portofolii, CEF-transporturi și CEF-energie. Este primul acord privind […] The post Consiliul UE adoptă mandatul parțial privind Mecanismul pentru interconectarea Europei pentru perioada 2028-2034 appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:40
Nicușor Dan asigură că va acționa pentru apărarea independenței justiției: Statul de drept nu este negociabil. Securitatea statului începe din interior # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a afirmat luni că va acționa pentru apărarea independenței justiției și că împărtășește îngrijorările existente în acest domeniu. “Plec la Summitul de la Helsinki, dar iau cu mine îngrijorările societății legate de funcționarea justiției, pe care le împărtășesc. Problemele semnalate în spațiul public sunt grave, dar au rezolvare. În limitele atribuțiilor mele […] The post Nicușor Dan asigură că va acționa pentru apărarea independenței justiției: Statul de drept nu este negociabil. Securitatea statului începe din interior appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:30
Von der Leyen: Agricultura va fi o prioritate în viitorul buget al UE. Sectorul agroalimentar este coloana vertebrală a independenței Europei # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reafirmat luni sprijinul Executivului european pentru fermieri și pescari, amintind de campania „Cumpără alimente europene”, anunțată în această toamnă, și subliniind rolul strategic al sectorului agroalimentar pentru securitatea și independența Uniunii Europene. Mesajul a fost transmis în deschiderea EU Agri-Food Days, unde șefa Comisiei a evidențiat că […] The post Von der Leyen: Agricultura va fi o prioritate în viitorul buget al UE. Sectorul agroalimentar este coloana vertebrală a independenței Europei appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:00
„Încheiem anul cu o agendă încărcată” în Parlamentul European, anunță Gheorghe Falcă: România are interes direct ca UE să fie puternică # CaleaEuropeana
România are interes direct ca UE să fie puternică în apărare, independentă energetic, corectă cu agricultorii și fermă împotriva ingerințelor străine și a dezinformării de orice fel, subliniază eurodeputatul Gheorghe Falcă. Acesta a anunțat care vor fi principalele teme pe care el și colegii săi din Parlamentul European le vor aborda în ultima sesiune parlamentară […] The post „Încheiem anul cu o agendă încărcată” în Parlamentul European, anunță Gheorghe Falcă: România are interes direct ca UE să fie puternică appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:30
Utilizarea activelor rusești înghețate este „cea mai credibilă” modalitate de a finanța Ucraina, afirmă șefa diplomației UE # CaleaEuropeana
Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a afirmat luni că utilizarea activelor rusești înghețate pentru a acorda un împrumut Ucrainei este „cea mai credibilă” modalitate de a finanța Kievul, dar a recunoscut că, fără sprijinul Belgiei, țara în care se află majoritatea acestor active în Europa, ajungerea la […] The post Utilizarea activelor rusești înghețate este „cea mai credibilă” modalitate de a finanța Ucraina, afirmă șefa diplomației UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:20
Parisul avertizează că un acord UE-Mercosur „nu este posibil” dacă pune în pericol fermierii francezi: „Cererile Franței sunt departe de a fi acceptate” # CaleaEuropeana
Mai mulți oficiali francezi au avertizat că „nu este posibil” un acord între Uniunea Europeană și țările latino-americane din blocul Mercosur care să pună în pericol fermierii francezi, în ajunul summitului șefilor de stat și de guvern din UE în cadrul căruia ar urma să fie aprobat acordul de liber schimb dintre cele două piețe, […] The post Parisul avertizează că un acord UE-Mercosur „nu este posibil” dacă pune în pericol fermierii francezi: „Cererile Franței sunt departe de a fi acceptate” appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:10
Zelenski: Ucraina ar putea renunța la aderarea la NATO în schimbul unor garanții solide de securitate (FT) # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este dispusă să renunțe la solicitarea de aderare la NATO dacă Statele Unite și partenerii europeni vor oferi garanții de securitate suficiente, în cadrul negocierilor în curs privind un posibil acord de pace, potrivit unor declarații relatate duminică de Financial Times, preluate de Politico. „Vorbim despre garanții […] The post Zelenski: Ucraina ar putea renunța la aderarea la NATO în schimbul unor garanții solide de securitate (FT) appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 24 ore
10:40
Emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, anunță „progrese semnificative” în negocierile americano-ucrainene de la Berlin # CaleaEuropeana
Întâlnirea de duminică de la Berlin dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și delegațiile Statelor Unite și Ucrainei a durat peste cinci ore și a vizat planul de pace în 20 de puncte, precum și agendele economice, fiind înregistrate „progrese semnificative”, a transmis emisarul american Steve Witkoff, care a anunțat că părțile se vor reuni din […] The post Emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, anunță „progrese semnificative” în negocierile americano-ucrainene de la Berlin appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:20
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, va lua parte luni la reuniunea Consiliului Afaceri Externe (CAE) al Uniunii Europene, precum și la o serie de evenimente organizate în marja acesteia, care se vor desfășura la Bruxelles, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe. Pe agenda discuțiilor se află agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, subiect care va fi abordat în […] The post Șefa diplomației române participă la Consiliul Afaceri Externe de la Bruxelles appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:00
Iulian Chifu: Relevanța valorilor în combaterea efectelor războiului cognitiv-informațional și creșterea rezilienței societale # CaleaEuropeana
de Iulian Chifu* Lumea a alunecat încet-încet spre relații de putere pure și spre realism. I se spune realism, și ni se spune să uităm de valori, idealism, iluzii, speranțe. Am revenit la politica de putere, utilizarea forței în relațiile internaționale, și la politica de Mare Putere, când cei mari și puternici decid pe seama […] The post Iulian Chifu: Relevanța valorilor în combaterea efectelor războiului cognitiv-informațional și creșterea rezilienței societale appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ieri
22:10
Deceniile de “Pax Americana pentru Europa” s-au încheiat în mare parte, avertizează cancelarul german Friedrich Merz # CaleaEuropeana
Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat, într-un discurs susținut la Congresul Uniunii Creștin-Sociale (CSU), asupra sfârșitului „Pax Americana”, concept care a desemnat protecția oferită de Statele Unite Europei, îndemnând statele europene să se pregătească pentru schimbarea relațiilor transatlantice și să își consolideze apărarea în mod independent. „Deceniile de Pax Americana pentru Europa și Germania s-au […] The post Deceniile de “Pax Americana pentru Europa” s-au încheiat în mare parte, avertizează cancelarul german Friedrich Merz appeared first on caleaeuropeana.ro.
22:00
Nicușor Dan condamnă cu fermitate atacul armat antisemit din Sydney: Ura și violența nu au loc în societățile noastre # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a condamnat duminică atacul armat antisemit din Sydney, Australia, în urma căruia au murit unsprezece oameni și au fost răniți alți 29. „Condamn cu fermitate atacul împotriva familiilor care sărbătoreau Hanuka în Sydney, Australia. Gândurile noastre sunt alături de comunitatea evreiască din Australia și din întreaga lume, de familiile și prietenii victimelor […] The post Nicușor Dan condamnă cu fermitate atacul armat antisemit din Sydney: Ura și violența nu au loc în societățile noastre appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:00
Nicușor Dan, vizită luni și marți în Finlanda: Președintele va participa la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan va efectua luni și marți o vizită în Finlanda, unde va participa la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est și va avea o serie de întrevederi oficiale cu reprezentanți ai guvernului și industriei de apărare finlandeze. Vizita este axată pe cooperarea în domeniul securității, apărării și cercetării tehnologice, precum și […] The post Nicușor Dan, vizită luni și marți în Finlanda: Președintele va participa la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:10
OCDE marchează 65 de ani de la semnarea Convenției sale fondatoare. România, tot mai aproape de aderare # CaleaEuropeana
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) marchează astăzi, 14 decembrie, 65 de ani de la semnarea Convenției care a stat la baza înființării sale, un moment de referință pentru cooperarea economincă internațională și promovarea politicilor publice orientate spre creșterea econonomică, prosepritate și dezoltare durabilă. OCDE este un for interguvernamental care are drept obiect de […] The post OCDE marchează 65 de ani de la semnarea Convenției sale fondatoare. România, tot mai aproape de aderare appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:30
Oana Țoiu, mesaj de solidaritate cu Australia: Hanukkah este sărbătoarea luminii, iar ura oarbă nu o poate stinge # CaleaEuropeana
Ministrul român de externe, Oana Țoiu, a transmis un mesaj de solidaritate familiilor victimelor care și-au pierdut viața în urma atacului sângeros de pe plaja Bondi din Sydney, ce a vizat comunitatea evreiască care sărbătorea Hanukkah. „Sunt îngrozit de atacul terorist oribil împotriva persoanelor adunate pe plaja Bondi din Sydney pentru a sărbători Hanukkah. Gândurile […] The post Oana Țoiu, mesaj de solidaritate cu Australia: Hanukkah este sărbătoarea luminii, iar ura oarbă nu o poate stinge appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:10
Liderii instituțiilor europene, profund șocați de atacul sângeros de pe plaja Bondi din Sydney: Europa este alături de Australia # CaleaEuropeana
Liderii principalelor instituții europene au reacționat după atacul sângeros comis pe plaja Bondi din Sydney, în timpul sărbătorilor de Hanukkah, un incident care a șocat întreaga lume. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj de solidaritate și condoleanțe familiilor victimelor, subliniind că Europa este alături de Australia și de comunitățile evreiești […] The post Liderii instituțiilor europene, profund șocați de atacul sângeros de pe plaja Bondi din Sydney: Europa este alături de Australia appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:40
Președinta Comisiei Europene salută eliberarea unor prizonieri politici din Belarus și cere continurea luptei pentru drepturile omului # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene a salutat eliberarea recentă a mai multor prizonieri politici din Belarus, printre care se numără cunoscuții opozanți Ales Bialiatski și Maria Kalesnikava, precum și cetățeni ai Uniunii Europene. Într-un mesaj public, oficialul european a subliniat că această evoluție reprezintă un pas important, dar insuficient, și trebuie să întărească hotărârea comunității internaționale de […] The post Președinta Comisiei Europene salută eliberarea unor prizonieri politici din Belarus și cere continurea luptei pentru drepturile omului appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:10
Avertismentul dur al cancelarului german: Putin nu se va opri. Planul său este să refacă vechea Uniune Sovietică # CaleaEuropeana
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a transmis un avertisment ferm, în discursul susținut la Congresul CSU, că Putin nu se va opri dacă Ucraina va fi înfrântă și că următorul său obiectiv va fi refacerea vechii sfere de influență sovietică prin modificarea granițelor europene. Potrivit cancelarului, această strategie constituie o amenințare militară majoră pentru statele care […] The post Avertismentul dur al cancelarului german: Putin nu se va opri. Planul său este să refacă vechea Uniune Sovietică appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:10
Zelenski, înaintea discuțiilor programate la Berlin cu partnerii americani și europeni: Există o șansă ”semnificativă” pentru un acord politic care să pună capăt războiului # CaleaEuropeana
Ucraine se pregătește pentru o serie de întâlniri importante cu partenerii americani și europeni, care vor avea loc săptămâna viitoare la Berlin. Discuțiile vizează securitatea Ucrainei, recostrucția ei și identificarea unor baze politice pentru încheierea războiului, potrivit unui anunț al președintelui Volodimir Zelenski, adresat națiunii, Echipa de negociatori ucraineni va prezenta concluziile contactelor deja avute, […] The post Zelenski, înaintea discuțiilor programate la Berlin cu partnerii americani și europeni: Există o șansă ”semnificativă” pentru un acord politic care să pună capăt războiului appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:40
În efortul de a consolida flancul estic al NATO, Germania va trimite militari la frontiera de est a Poloniei # CaleaEuropeana
Germania va desfășura trupe la frontiera estică a Poloniei, ca parte a demersurilor de întărire a flancului estic al NATO, potrivit DW. Potrivit unui purtător de cuvânt al Ministerului german al Apărării, principala misiune a militarilor germani dislocați în Polonia va include activități precum „construirea de fortificații, săparea de tranșee, instalarea de sârmă ghimpată și […] The post În efortul de a consolida flancul estic al NATO, Germania va trimite militari la frontiera de est a Poloniei appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:30
Ucraina impune sancțiuni împotriva a 656 de nave maritime care fac parte din flota fantomă a Rusiei # CaleaEuropeana
Ucraina impune sancțiuni împotriva a 656 de nave maritime care fac parte din flota fantomă a Rusiei, fiind cel mai mare pachet de sancțiuni aplicat vreodată, informează un comunicat oficial. Monitorizarea Mării Negre, Mării Roșii și Mării Baltice a stabilit că Rusia a utilizat aceste nave pentru a evita sancțiunile impuse de Uniunea Europeană, G7 […] The post Ucraina impune sancțiuni împotriva a 656 de nave maritime care fac parte din flota fantomă a Rusiei appeared first on caleaeuropeana.ro.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:40
Șefa diplomației române, Oana Țoiu, la Balul Corpului de Marină al Statelor Unite: ”250 de ani de istorie și angajament pentru libertate” # CaleaEuropeana
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a participat ieri, 12 decembrie, la Balul Corpului de Marină al Statelor Unite, organizat la București, un eveniment dedicat aniversării a 250 de ani de la înființarea acestei prestigioase instituții militare americane. Evenimentul marchează două secole și jumătate de existență a Corpului de Marină al SUA, o structură militară cu […] The post Șefa diplomației române, Oana Țoiu, la Balul Corpului de Marină al Statelor Unite: ”250 de ani de istorie și angajament pentru libertate” appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:20
Noi limite de captură pentru calcan și șprot în Marea Neagră pentru 2026, după acordul politic obținut de Consiliul UE # CaleaEuropeana
Miniștrii pescuitului și agriculturii din rândul statelor membre au ajuns la un acord politic privind posibilitățile de pescuit în Atlantic, Marea Nordului, Marea Mediterană, Marea Neagră și alte ape pentru 2026 și pentru anumite stocuri pentru 2027 și 2028. Acordul, încheiat după două zile de negocieri, stabilește limitele capturilor de pește, cunoscute sub denumirea de […] The post Noi limite de captură pentru calcan și șprot în Marea Neagră pentru 2026, după acordul politic obținut de Consiliul UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:10
Ursula von der Leyen, despre blocarea pe termen nelimitat a activelor rusești: Costurile Rusiei vor continua să crească # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat decizia Consiliul Uniunii Europene de a bloca orice transfer către Rusia al activelor Băncii Centrale a Rusiei înghețate în UE, pentru protejarea economiei europene. „Transmitem un semnal puternic Rusiei că, atâta timp cât acest război brutal de agresiune continuă, costurile Rusiei vor continua să crească”, a […] The post Ursula von der Leyen, despre blocarea pe termen nelimitat a activelor rusești: Costurile Rusiei vor continua să crească appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:30
România condamnă atacurile hibride ale Rusiei și își reafirmă solidaritatea cu Germania # CaleaEuropeana
România își exprimă solidaritatea cu Germania și condamnă ferm atacurile hibirde orchestrate de Federația Rusă, se arată într-o poziție oficială transmisă de Ministerul Afacerilor Externe. Autoritățile române subliniază că astfel de acțiuni reprezintă o amenințare directă la adresa securității europene și a stabilității regionale. Potrivit MAE, România, împreună cu aliații și partenerii săi, va continua […] The post România condamnă atacurile hibride ale Rusiei și își reafirmă solidaritatea cu Germania appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:10
Consiliul UE a decis să blocheze ”orice transfer” al activelor Băncii Centrale a Rusiei înghețate în UE # CaleaEuropeana
Consiliul a decis astăzi să interzică, cu titlu temporar, orice transfer către Rusia al activelor Băncii Centrale a Rusiei înghețate în UE. Această decizie a fost luată cu caracter de urgență pentru a limita prejudiciile aduse economiei Uniunii, se arată în comunicatul oficial. Concret, regulamentul convenit ieri interzice, cu titlu temporar, orice transfer direct sau […] The post Consiliul UE a decis să blocheze ”orice transfer” al activelor Băncii Centrale a Rusiei înghețate în UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:00
G7+ Ucraina condamnă atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice. A fost propus un set de măsuri pentru securitatea energetică ucraineană # CaleaEuropeana
Grupul de coordonare în domeniul energiei al G7+ Ucraina s-a reunit ieri, 12 decembrie 2025, de la distanță, prilej cu care au reafirmat sprijinul comun pentru securitatea energetică a Ucrainei, condamnând cu fermitate atacurile deliberate ale Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, informează un comunicat oficial al EEAS. Reuniunea a fost coprezidată de Kaja Kallas, […] The post G7+ Ucraina condamnă atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice. A fost propus un set de măsuri pentru securitatea energetică ucraineană appeared first on caleaeuropeana.ro.
12 decembrie 2025
16:40
Dan Barna, Nicu Ștefănuță, Andi Cristea și Daniel Buda au găzduit, în Parlamentul European, o conferință privind interferența străină și dezinformarea în alegerile din România, R. Moldova și Polonia # CaleaEuropeana
Europarlamentarii Dan Barna, Nicu Ștefănuță, Andi Cristea și Daniel Buda au găzduit, în această săptămână, în Parlamentul European, conferința „Interferența străină în alegerile din România, Moldova și Polonia: Cum ne putem proteja mai bine democrația?”. În cadrul a două paneluri, jurnaliști și experți din România și Republica Moldova, alături de reprezentanți ai CheckFirst, EU DisinfoLab, […] The post Dan Barna, Nicu Ștefănuță, Andi Cristea și Daniel Buda au găzduit, în Parlamentul European, o conferință privind interferența străină și dezinformarea în alegerile din România, R. Moldova și Polonia appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:10
Obiectivul R. Moldova de a adera la UE va fi o prioritate pentru Cipru după ce țara va prelua președinția Consiliului UE, la 1 ianuarie, afirmă președintele cipriot # CaleaEuropeana
Obiectivul Republicii Moldova de a adera la Uniunea Europeană va fi o prioritate pentru Cipru după ce țara va prelua președinția prin rotație a Consiliului UE, pe 1 ianuarie, a declarat vineri președintele cipriot Nikos Christodoulides, promițând că va depune toate eforturile în vederea înregistrării unor progrese tangibile în această direcție în următoarele luni, informează […] The post Obiectivul R. Moldova de a adera la UE va fi o prioritate pentru Cipru după ce țara va prelua președinția Consiliului UE, la 1 ianuarie, afirmă președintele cipriot appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:10
Vamă: Consiliul adoptă aplicarea taxelor vamale pentru coletele sub 150 de euro provenite din afara UE, începând cu 1 iulie 2026 # CaleaEuropeana
Consiliul a convenit astăzi să aplice o taxă vamală fixă de 3 euro pentru coletele mici cu o valoare mai mică de 150 de euro care intră în UE, în mare parte prin comerțul electronic, începând cu 1 iulie 2026. Taxa forfetară se va aplica pentru fiecare tip diferit de articol dintr-un colet. Dacă un […] The post Vamă: Consiliul adoptă aplicarea taxelor vamale pentru coletele sub 150 de euro provenite din afara UE, începând cu 1 iulie 2026 appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:50
Germania acuză Rusia de atac cibernetic asupra traficului aerian și de tentativă de destabilizare a alegerilor federale # CaleaEuropeana
Germania a acuzat, vineri, Rusia de orchestrarea unui atac cibernetic major asupra sistemului său de control al traficului aerian, precum și de derularea unei campanii de interferență menite să destabilizeze ultimele alegeri parlamentare. În urma acestor acuzații, Berlinul a anunțat că l-a convocat pe ambasadorul rus, relatează AFP, preluat de Agerpres. „Serviciul de informații militare […] The post Germania acuză Rusia de atac cibernetic asupra traficului aerian și de tentativă de destabilizare a alegerilor federale appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:50
România rămâne un partener predictibil și responsabil, dedicat consolidării disciplinei bugetare și cooperării europene, îi transmite Alexandru Nazare lui Valdis Dombrovskis # CaleaEuropeana
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut „un dialog informal, dar extrem de oportun”, cu Valdis Dombrovskis, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru economie și productivitate și pentru punere în aplicare și simplificare, în contextul reuniunii miniștrilor de Finanțe din UE. Discuțiile au vizat „prioritățile economice europene și evoluțiile recente din România”. „Am discutat despre evoluția […] The post România rămâne un partener predictibil și responsabil, dedicat consolidării disciplinei bugetare și cooperării europene, îi transmite Alexandru Nazare lui Valdis Dombrovskis appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:50
Eurobarometru: Românii, printre cei mai preocupați consumatori din UE în privința sărăciei energetice # CaleaEuropeana
Consumatorii români se numără printre cei mai preocupați din Uniunea Europeană de protecția persoanelor vulnerabile și de transparența facturilor la energie, arată cel mai recent Eurobarometru privind tranziția energetică, publicat de Comisia Europeană. Potrivit sondajului, 55% dintre români consideră că prioritatea principală în piața energiei trebuie să fie protejarea celor vulnerabili și afectați de sărăcia […] The post Eurobarometru: Românii, printre cei mai preocupați consumatori din UE în privința sărăciei energetice appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:30
Comisia Europeană lansează granturi destinate educației media în România și în alte trei state membre pentru consolidarea comunităților locale # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a lansat prima sa cerere de propuneri pentru capacitarea cetățenilor și promovarea unor democrații puternice și reziliente, prin intermediul mai multor proiecte de consolidare a comunității, astfel cum s-a anunțat în Scutul european pentru democrație, adoptat recent. Potrivit comunicatului oficial, un pachet financiar de 200.000 euro va fi acordat pentru patru proiecte de […] The post Comisia Europeană lansează granturi destinate educației media în România și în alte trei state membre pentru consolidarea comunităților locale appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:10
Ministrul ungar de externe îi cere lui Rutte să „înceteze să alimenteze tensiunile de război”: „Toată lumea de la Bruxelles s-a aliniat împotriva eforturilor de pace ale lui Trump” # CaleaEuropeana
Ultimele remarci ale secretarului general NATO sunt un semn clar că „toată lumea de la Bruxelles s-a aliniat împotriva eforturilor de pace ale președintelui american Donald Trump” și, prin urmare, guvernul ungar îi cere lui Mark Rutte să „înceteze să alimenteze tensiunile de război”, a declarat vineri pe Facebook ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, […] The post Ministrul ungar de externe îi cere lui Rutte să „înceteze să alimenteze tensiunile de război”: „Toată lumea de la Bruxelles s-a aliniat împotriva eforturilor de pace ale lui Trump” appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:40
Ambasadorul SUA la UE, mesaj către Uniunea Europeană: „Nu ar fi minunat dacă această parte a lumii, în loc să decidă că va fi autoritatea de reglementare a lumii, decide să fie cel mai inovator actor mondial?” # CaleaEuropeana
Reprezentantul principal al președintelui american Donald Trump în UE a declarat pentru Politico că suprareglementarea cauzează „probleme reale” din punct de vedere economic și obligă start-up-urile europene să se refugieze în America. Ambasadorul SUA la UE, Andrew Puzder, a afirmat că întreprinderile din blocul european „care au succes aici se mută în Statele Unite, deoarece […] The post Ambasadorul SUA la UE, mesaj către Uniunea Europeană: „Nu ar fi minunat dacă această parte a lumii, în loc să decidă că va fi autoritatea de reglementare a lumii, decide să fie cel mai inovator actor mondial?” appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:30
Ungaria se alătură Belgiei în opoziția față de planul UE de înghețare pe termen nelimitat a activelor rusești # CaleaEuropeana
Ungaria a protestat față de planul Uniunii Europene de a prelungi înghețarea activelor rusești pe termen nedeterminat printr-un vot cu majoritate calificată, o procedură pe care Budapesta o consideră ilegală. Premierul Viktor Orbán avertizează că demersul ar provoca daune grave blocului european, relatează DW. „Bruxelles-ul va trece astăzi Rubiconul, printr-o procedură de vot scris care […] The post Ungaria se alătură Belgiei în opoziția față de planul UE de înghețare pe termen nelimitat a activelor rusești appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:00
Zelenski solicită reforme legislative pentru a permite desfășurarea alegerilor sub incidența legii marțiale # CaleaEuropeana
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut joi parlamentarilor să pregătească reforme legislative pentru a permite desfășurarea alegerilor sub incidența legii marțiale și a declarat că este pregătit să susțină organizarea alegerilor dacă acestea se desfășoară într-un interval de timp rezonabil și într-un mod legitim și sigur, informează EFE, potrivit Agerpres. „Cel mai important lucru este […] The post Zelenski solicită reforme legislative pentru a permite desfășurarea alegerilor sub incidența legii marțiale appeared first on caleaeuropeana.ro.
