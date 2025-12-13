G7+ Ucraina condamnă atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice. A fost propus un set de măsuri pentru securitatea energetică ucraineană
CaleaEuropeana, 13 decembrie 2025 10:00
Grupul de coordonare în domeniul energiei al G7+ Ucraina s-a reunit ieri, 12 decembrie 2025, de la distanță, prilej cu care au reafirmat sprijinul comun pentru securitatea energetică a Ucrainei, condamnând cu fermitate atacurile deliberate ale Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, informează un comunicat oficial al EEAS. Reuniunea a fost coprezidată de Kaja Kallas, […] The post G7+ Ucraina condamnă atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice. A fost propus un set de măsuri pentru securitatea energetică ucraineană appeared first on caleaeuropeana.ro.
• • •
Alte ştiri de CaleaEuropeana
Acum 15 minute
10:10
Consiliul UE a decis să blocheze ”orice transfer” al activelor Băncii Centrale a Rusiei înghețate în UE # CaleaEuropeana
Consiliul a decis astăzi să interzică, cu titlu temporar, orice transfer către Rusia al activelor Băncii Centrale a Rusiei înghețate în UE. Această decizie a fost luată cu caracter de urgență pentru a limita prejudiciile aduse economiei Uniunii, se arată în comunicatul oficial. Concret, regulamentul convenit ieri interzice, cu titlu temporar, orice transfer direct sau […] The post Consiliul UE a decis să blocheze ”orice transfer” al activelor Băncii Centrale a Rusiei înghețate în UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 30 minute
10:00
G7+ Ucraina condamnă atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice. A fost propus un set de măsuri pentru securitatea energetică ucraineană # CaleaEuropeana
Grupul de coordonare în domeniul energiei al G7+ Ucraina s-a reunit ieri, 12 decembrie 2025, de la distanță, prilej cu care au reafirmat sprijinul comun pentru securitatea energetică a Ucrainei, condamnând cu fermitate atacurile deliberate ale Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, informează un comunicat oficial al EEAS. Reuniunea a fost coprezidată de Kaja Kallas, […] The post G7+ Ucraina condamnă atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice. A fost propus un set de măsuri pentru securitatea energetică ucraineană appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 24 ore
16:40
Dan Barna, Nicu Ștefănuță, Andi Cristea și Daniel Buda au găzduit, în Parlamentul European, o conferință privind interferența străină și dezinformarea în alegerile din România, R. Moldova și Polonia # CaleaEuropeana
Europarlamentarii Dan Barna, Nicu Ștefănuță, Andi Cristea și Daniel Buda au găzduit, în această săptămână, în Parlamentul European, conferința „Interferența străină în alegerile din România, Moldova și Polonia: Cum ne putem proteja mai bine democrația?”. În cadrul a două paneluri, jurnaliști și experți din România și Republica Moldova, alături de reprezentanți ai CheckFirst, EU DisinfoLab, […] The post Dan Barna, Nicu Ștefănuță, Andi Cristea și Daniel Buda au găzduit, în Parlamentul European, o conferință privind interferența străină și dezinformarea în alegerile din România, R. Moldova și Polonia appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:10
Obiectivul R. Moldova de a adera la UE va fi o prioritate pentru Cipru după ce țara va prelua președinția Consiliului UE, la 1 ianuarie, afirmă președintele cipriot # CaleaEuropeana
Obiectivul Republicii Moldova de a adera la Uniunea Europeană va fi o prioritate pentru Cipru după ce țara va prelua președinția prin rotație a Consiliului UE, pe 1 ianuarie, a declarat vineri președintele cipriot Nikos Christodoulides, promițând că va depune toate eforturile în vederea înregistrării unor progrese tangibile în această direcție în următoarele luni, informează […] The post Obiectivul R. Moldova de a adera la UE va fi o prioritate pentru Cipru după ce țara va prelua președinția Consiliului UE, la 1 ianuarie, afirmă președintele cipriot appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:10
Vamă: Consiliul adoptă aplicarea taxelor vamale pentru coletele sub 150 de euro provenite din afara UE, începând cu 1 iulie 2026 # CaleaEuropeana
Consiliul a convenit astăzi să aplice o taxă vamală fixă de 3 euro pentru coletele mici cu o valoare mai mică de 150 de euro care intră în UE, în mare parte prin comerțul electronic, începând cu 1 iulie 2026. Taxa forfetară se va aplica pentru fiecare tip diferit de articol dintr-un colet. Dacă un […] The post Vamă: Consiliul adoptă aplicarea taxelor vamale pentru coletele sub 150 de euro provenite din afara UE, începând cu 1 iulie 2026 appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:50
Germania acuză Rusia de atac cibernetic asupra traficului aerian și de tentativă de destabilizare a alegerilor federale # CaleaEuropeana
Germania a acuzat, vineri, Rusia de orchestrarea unui atac cibernetic major asupra sistemului său de control al traficului aerian, precum și de derularea unei campanii de interferență menite să destabilizeze ultimele alegeri parlamentare. În urma acestor acuzații, Berlinul a anunțat că l-a convocat pe ambasadorul rus, relatează AFP, preluat de Agerpres. „Serviciul de informații militare […] The post Germania acuză Rusia de atac cibernetic asupra traficului aerian și de tentativă de destabilizare a alegerilor federale appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:50
România rămâne un partener predictibil și responsabil, dedicat consolidării disciplinei bugetare și cooperării europene, îi transmite Alexandru Nazare lui Valdis Dombrovskis # CaleaEuropeana
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut „un dialog informal, dar extrem de oportun”, cu Valdis Dombrovskis, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru economie și productivitate și pentru punere în aplicare și simplificare, în contextul reuniunii miniștrilor de Finanțe din UE. Discuțiile au vizat „prioritățile economice europene și evoluțiile recente din România”. „Am discutat despre evoluția […] The post România rămâne un partener predictibil și responsabil, dedicat consolidării disciplinei bugetare și cooperării europene, îi transmite Alexandru Nazare lui Valdis Dombrovskis appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:50
Eurobarometru: Românii, printre cei mai preocupați consumatori din UE în privința sărăciei energetice # CaleaEuropeana
Consumatorii români se numără printre cei mai preocupați din Uniunea Europeană de protecția persoanelor vulnerabile și de transparența facturilor la energie, arată cel mai recent Eurobarometru privind tranziția energetică, publicat de Comisia Europeană. Potrivit sondajului, 55% dintre români consideră că prioritatea principală în piața energiei trebuie să fie protejarea celor vulnerabili și afectați de sărăcia […] The post Eurobarometru: Românii, printre cei mai preocupați consumatori din UE în privința sărăciei energetice appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:30
Comisia Europeană lansează granturi destinate educației media în România și în alte trei state membre pentru consolidarea comunităților locale # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a lansat prima sa cerere de propuneri pentru capacitarea cetățenilor și promovarea unor democrații puternice și reziliente, prin intermediul mai multor proiecte de consolidare a comunității, astfel cum s-a anunțat în Scutul european pentru democrație, adoptat recent. Potrivit comunicatului oficial, un pachet financiar de 200.000 euro va fi acordat pentru patru proiecte de […] The post Comisia Europeană lansează granturi destinate educației media în România și în alte trei state membre pentru consolidarea comunităților locale appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:10
Ministrul ungar de externe îi cere lui Rutte să „înceteze să alimenteze tensiunile de război”: „Toată lumea de la Bruxelles s-a aliniat împotriva eforturilor de pace ale lui Trump” # CaleaEuropeana
Ultimele remarci ale secretarului general NATO sunt un semn clar că „toată lumea de la Bruxelles s-a aliniat împotriva eforturilor de pace ale președintelui american Donald Trump” și, prin urmare, guvernul ungar îi cere lui Mark Rutte să „înceteze să alimenteze tensiunile de război”, a declarat vineri pe Facebook ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, […] The post Ministrul ungar de externe îi cere lui Rutte să „înceteze să alimenteze tensiunile de război”: „Toată lumea de la Bruxelles s-a aliniat împotriva eforturilor de pace ale lui Trump” appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:40
Ambasadorul SUA la UE, mesaj către Uniunea Europeană: „Nu ar fi minunat dacă această parte a lumii, în loc să decidă că va fi autoritatea de reglementare a lumii, decide să fie cel mai inovator actor mondial?” # CaleaEuropeana
Reprezentantul principal al președintelui american Donald Trump în UE a declarat pentru Politico că suprareglementarea cauzează „probleme reale” din punct de vedere economic și obligă start-up-urile europene să se refugieze în America. Ambasadorul SUA la UE, Andrew Puzder, a afirmat că întreprinderile din blocul european „care au succes aici se mută în Statele Unite, deoarece […] The post Ambasadorul SUA la UE, mesaj către Uniunea Europeană: „Nu ar fi minunat dacă această parte a lumii, în loc să decidă că va fi autoritatea de reglementare a lumii, decide să fie cel mai inovator actor mondial?” appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:30
Ungaria se alătură Belgiei în opoziția față de planul UE de înghețare pe termen nelimitat a activelor rusești # CaleaEuropeana
Ungaria a protestat față de planul Uniunii Europene de a prelungi înghețarea activelor rusești pe termen nedeterminat printr-un vot cu majoritate calificată, o procedură pe care Budapesta o consideră ilegală. Premierul Viktor Orbán avertizează că demersul ar provoca daune grave blocului european, relatează DW. „Bruxelles-ul va trece astăzi Rubiconul, printr-o procedură de vot scris care […] The post Ungaria se alătură Belgiei în opoziția față de planul UE de înghețare pe termen nelimitat a activelor rusești appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:00
Zelenski solicită reforme legislative pentru a permite desfășurarea alegerilor sub incidența legii marțiale # CaleaEuropeana
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut joi parlamentarilor să pregătească reforme legislative pentru a permite desfășurarea alegerilor sub incidența legii marțiale și a declarat că este pregătit să susțină organizarea alegerilor dacă acestea se desfășoară într-un interval de timp rezonabil și într-un mod legitim și sigur, informează EFE, potrivit Agerpres. „Cel mai important lucru este […] The post Zelenski solicită reforme legislative pentru a permite desfășurarea alegerilor sub incidența legii marțiale appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:50
UE și Ucraina convin asupra unui plan în 10 puncte pentru combaterea corupției și sprijinirea procesului de aderare # CaleaEuropeana
Ucraina și Uniunea Europeană au convenit asupra unei serii de reforme pe care Kievul trebuie să le întreprindă pentru a consolida statul de drept și a-și menține pe calea cea bună aspirația de a adera la blocul format din 27 de membri, au declarat oficialii, informează Politico Europe. Vorbind joi la Lviv, în Ucraina, comisarul […] The post UE și Ucraina convin asupra unui plan în 10 puncte pentru combaterea corupției și sprijinirea procesului de aderare appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:00
Grecia a trecut de la a fi “oaia neagră” a UE la a conduce Eurogrupul, “vârful consiliului economic” al zonei euro, afirmă premierul elen Mitsotakis # CaleaEuropeana
Prim-ministrul elen Kyriakos Mitsotakis a declarat joi că Grecia, care în urmă cu câțiva ani „era oaia neagră” a Uniunii Europene, se află acum „în vârful consiliului economic” al zonei euro, după ce Eurogrupul l-a ales pe ministrul economiei și finanțelor din această țară, Kyriakos Pierrakakis, ca nou președinte, informează EFE, potrivit Agerpres. „Țara care […] The post Grecia a trecut de la a fi “oaia neagră” a UE la a conduce Eurogrupul, “vârful consiliului economic” al zonei euro, afirmă premierul elen Mitsotakis appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:00
„Săptămâna care urmează va fi decisivă” pentru Ucraina, subliniază Ursula von der Leyen # CaleaEuropeana
„Săptămâna care urmează va fi decisivă” pentru Ucraina, a subliniat joi seara președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, reiterând apelul la o „pace dreaptă și durabilă”, anunță AFP, citat de Agerpres. „Am luat legătura cu partenerii din Coaliția celor dispuși să acționeze în timpul unei săptămâni foarte intense de negocieri de pace. În ciuda […] The post „Săptămâna care urmează va fi decisivă” pentru Ucraina, subliniază Ursula von der Leyen appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:00
ICI București a primit joi, 11 decembrie 2025, vizita unui grup de elevi și profesori din cadrul The 8th Laboratory Center of Athens, Grecia, participanți în programul ERASMUS+, derulat în România în perioada 1–14 decembrie 2025. În cadrul vizitei la ICI București, elevii au participat la activități interactive în Laboratorul Metavers, unde au explorat aplicații […] The post Elevi din Atena au vizitat ICI București, în cadrul programului ERASMUS+ appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:50
Comisia Europeană solicită Ungariei să elimine plafonarea prețurilor la alimente impusă retailerilor străini # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a solicitat joi Ungariei să elimine o limită vizând prețul de comercializare cu amănuntul a produselor alimentare și articolelor de farmacie care se aplică distribuitorilor cu amănuntul non-ungari, în caz contrar riscând să fie vizată de acțiuni în justiție, transmite Reuters, citat de Agerpres. În replică, Ministerul ungar al Economiei a anunțat într-un […] The post Comisia Europeană solicită Ungariei să elimine plafonarea prețurilor la alimente impusă retailerilor străini appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:30
Comisia Europeană analizează lansarea unei noi ediții a schemei SAFE pentru finanțarea proiectelor de apărare # CaleaEuropeana
Comisia Europeană ia în considerare lansarea unei a doua ediții a schemei de împrumuturi SAFE, un instrument financiar de miliarde de euro dedicat proiectelor de apărare, au declarat doi oficiali europeni citați de Reuters, preluat de Agerpres. Decizia vine în contextul intensificării preocupărilor privind securitatea europeană, pe fondul amenințării ruse și al incertitudinilor legate de […] The post Comisia Europeană analizează lansarea unei noi ediții a schemei SAFE pentru finanțarea proiectelor de apărare appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:10
Economia circulară: Statele membre și Parlamentul European ajung la un acord privind normele pentru circularitatea vehiculelor și gestionarea celor scoase din uz # CaleaEuropeana
Președinția Consiliului UE și reprezentanții Parlamentului European au ajuns vineri la un acord provizoriu asupra regulamentului privind cerințele de circularitate pentru proiectarea vehiculelor și gestionarea vehiculelor scoase din uz (ELV). Noile norme vor înlocui cele două directive existente și vor stabili cerințe menite să asigure că vehiculele noi sunt concepute astfel încât să permită reutilizarea, […] The post Economia circulară: Statele membre și Parlamentul European ajung la un acord privind normele pentru circularitatea vehiculelor și gestionarea celor scoase din uz appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:00
Ministrul polonez al Justiției îl acuză pe Viktor Orban că este mai aproape de Moscova decât de UE: Vrea să dinamiteze UE din interior # CaleaEuropeana
Ministrul polonez al Justiției, Waldemar Zurek, l-a acuzat joi pe premierul ungar Viktor Orban că este mai aproape de Rusia decât de Europa, reluând o dispută între cele două țări membre ale UE, informează Reuters, citat de Agerpres. Zurek și-a exprimat frustrarea față de Budapesta într-un interviu acordat Reuters, întrebat despre doi foști oficiali polonezi […] The post Ministrul polonez al Justiției îl acuză pe Viktor Orban că este mai aproape de Moscova decât de UE: Vrea să dinamiteze UE din interior appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:30
Ucraina va primi 2,3 miliarde de euro de la UE, pentru consolidarea stabilității macroeconomice, în urma îndeplinirii a opt etape de reformă # CaleaEuropeana
Ucraina va primi în curând aproximativ 2,3 miliarde de euro după ce Consiliul UE a adoptat decizia privind cea de-a șasea tranșă regulată de sprijin în cadrul Mecanismului pentru Ucraina. Suma reflectă îndeplinirea de către Kiev a opt etape de reformă aferente acestei tranșe, precum și finalizarea unei etape restante din pachetul al patrulea. Această […] The post Ucraina va primi 2,3 miliarde de euro de la UE, pentru consolidarea stabilității macroeconomice, în urma îndeplinirii a opt etape de reformă appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:30
Japonia și SUA avertizează asupra deteriorării situației de securitate din Asia: „Beijingul nu favorizează pacea” # CaleaEuropeana
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a avut joi o convorbire cu omologul său japonez, ministrul apărării Shinjiro Koizumi. Cei doi lideri au discutat despre eforturile Japoniei de a-și crește cheltuielile pentru apărare și de a-și consolida capacitățile, cât și despre activitățile militare ale Chinei. Hegseth și Koizumi au reafirmat importanța Alianței SUA–Japonia și au […] The post Japonia și SUA avertizează asupra deteriorării situației de securitate din Asia: „Beijingul nu favorizează pacea” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ieri
10:20
Ursula von der Leyen, mesaj către Donald Trump: „Nimeni altcineva nu ar trebui să se amestece” în democrația europeană # CaleaEuropeana
Donald Trump nu ar trebui să se amestece în democrația europeană, a declarat joi Ursula von der Leyen, la câteva zile după ce președintele SUA a lansat un atac virulent la adresa Europei, informează Politico Europe. „Nu noi decidem cine va fi liderul țării în ceea ce privește alegerile, ci poporul acestei țări… Aceasta este […] The post Ursula von der Leyen, mesaj către Donald Trump: „Nimeni altcineva nu ar trebui să se amestece” în democrația europeană appeared first on caleaeuropeana.ro.
07:50
“Suntem următoarea țintă a Rusiei”, avertizează secretarul general NATO, cerându-le aliaților să se pregătească pentru “amploarea unui război pe care l-au îndurat bunicii și străbunicii noștri” # CaleaEuropeana
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat joi aliații să își intensifice eforturile de apărare pentru a preveni un război declanșat de Rusia, care ar putea fi „la scara războaielor pe care le-au îndurat bunicii și străbunicii noștri”, relatează Reuters. Într-un discurs rostit la Berlin sub auspiciile Conferinței de Securitate de la München, Rutte […] The post “Suntem următoarea țintă a Rusiei”, avertizează secretarul general NATO, cerându-le aliaților să se pregătească pentru “amploarea unui război pe care l-au îndurat bunicii și străbunicii noștri” appeared first on caleaeuropeana.ro.
07:40
Noul șef al Eurogrupului va fi ministrul de finanțe al Greciei, țară care acum un deceniu era în pragul falimentului și al excluderii din zona euro # CaleaEuropeana
Țara care era pe punctul de a fi exclusă din zona euro va conduce puternicul organism al UE care a salvat-o de la faliment, după ce ministrul de finanțe al Greciei, Kyriakos Pierrakakis, l-a învins joi pe omologul său belgian Vincent Van Peteghem într-o cursă cu doi candidați pentru președinția Eurogrupului. Eurogrupul l-a ales pe […] The post Noul șef al Eurogrupului va fi ministrul de finanțe al Greciei, țară care acum un deceniu era în pragul falimentului și al excluderii din zona euro appeared first on caleaeuropeana.ro.
07:30
Trei militari francezi, parte a grupului NATO din România, au acordat salvat viața unui șoferul unui tir, după un accident pe autostrada A3 # CaleaEuropeana
Trei militari francezi, parte a batalionului multinațional NATO FLFBG Romania dislocat la Cincu, au dat dovadă de curaj pe autostrada A3 București – Ploiești, au anunțat joi Ministerul Apărării Naționale și Ambasada Franței la București. În timp ce se deplasau spre Ploiești, aceștia au asistat la un accident grav: un camion a rupt parapetul și […] The post Trei militari francezi, parte a grupului NATO din România, au acordat salvat viața unui șoferul unui tir, după un accident pe autostrada A3 appeared first on caleaeuropeana.ro.
11 decembrie 2025
19:20
Raport OCDE: Serviciile stomatologice au în România o finanțare publică de cinci ori sub media UE, iar pacienții sunt nevoiți să suporte costurile # CaleaEuropeana
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE, a publicat astăzi, 11 decembrie, „Raportul de sinteză 2025: Tendințe în reforma politicii de sănătate în UE”, un proiect realizat în colaborare cu Comisia Europeană, ce face parte din seria „Starea sănătății în UE”. Documentul oferă o imagine clară asupra presiunii financiare tot mai mari suportate de români […] The post Raport OCDE: Serviciile stomatologice au în România o finanțare publică de cinci ori sub media UE, iar pacienții sunt nevoiți să suporte costurile appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:50
Ministrul Bogdan Ivan: Pachetul european pentru rețele energetice pune în sfârșit România și Sud-Estul Europei pe harta investițiilor urgente în infrastructura energetică # CaleaEuropeana
Pachetul european pentru rețele energetice, adoptat de Comisia Europeană miercuri, pune „în sfârșit România și Sud-Estul Europei pe harta investițiilor în infrastructura energetică”, a transmis ministrul Energiei, Bogdan Ivan, într-un mesaj publicat pe Facebook. „Un pas înainte pentru România!Mulțumesc comisarului Dan Jørgensen. Discuția pe care am avut-o la București, la CESEC, despre interconexiunile critice ale […] The post Ministrul Bogdan Ivan: Pachetul european pentru rețele energetice pune în sfârșit România și Sud-Estul Europei pe harta investițiilor urgente în infrastructura energetică appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:40
PE dorește introducerea Societății Europene Unificate (S.EU), un „al 28-lea regim corporativ” pentru a elimina barierele transfrontaliere pentru companii și a atrage investiții # CaleaEuropeana
Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI) a Parlamentului European a adoptat joi, cu 18 voturi pentru, 4 împotrivă și 1 abținere, un set de recomandări pentru introducerea unui nou cadru legal european destinat companiilor inovatoare. Propunerea vizează crearea unei structuri corporative distincte („al 28-lea regim corporativ”), recunoscută în toate statele membre, și urmărește stimularea investițiilor, mobilității […] The post PE dorește introducerea Societății Europene Unificate (S.EU), un „al 28-lea regim corporativ” pentru a elimina barierele transfrontaliere pentru companii și a atrage investiții appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:10
Raport OCDE: România, țara cu cele mai mici investiții în sănătate din UE. Doar 22 de euro per capita pentru prevenție. La polul opus Germania, cu 260 de euro # CaleaEuropeana
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE, a publicat astăzi, 11 decembrie, Raportul de sinteză 2025: Tendințe în reforma politicii de sănătate în UE”, un proiect realizat în colaborare cu Comisia Europeană, ce face parte din seria „Starea sănătății în UE”. Raportul oferă o analiză cuprinzătoare a sistemelor de sănătate din statele membre, de la […] The post Raport OCDE: România, țara cu cele mai mici investiții în sănătate din UE. Doar 22 de euro per capita pentru prevenție. La polul opus Germania, cu 260 de euro appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:10
Comisia Europeană trimite România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru că nu a respectat obligațiile UE de monitorizare a aerului # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a decis să trimită România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru nerespectarea obligațiilor care îi revin în temeiul Directivelor privind calitatea aerului înconjurător (Directiva 2008/50/CE și Directiva 2004/107/CE). În temeiul directivelor, statele membre trebuie să evalueze calitatea aerului înconjurător în conformitate cu cerințe detaliate privind numărul, tipul și amplasarea punctelor […] The post Comisia Europeană trimite România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru că nu a respectat obligațiile UE de monitorizare a aerului appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:10
Acord la Bruxelles privind instrumente îmbunătățite pentru protejarea sectoarelor strategice ale UE de investiții străine riscante # CaleaEuropeana
Parlamentul European și Consiliul UE au ajuns joi la un acord provizoriu privind actualizarea legislației europene pentru examinarea investițiilor străine directe, cu scopul de a preveni riscurile la adresa securității și ordinii publice în Uniune. Conform noilor reguli, investițiile străine în sectoare sensibile – inclusiv apărare, semiconductori, inteligență artificială, materii prime critice și servicii financiare […] The post Acord la Bruxelles privind instrumente îmbunătățite pentru protejarea sectoarelor strategice ale UE de investiții străine riscante appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:00
O propunere privind concesiile teritoriale ucrainene i-a fost înaintată lui Trump, spune Merz: „Principala întrebare este ce concesii este pregătită Ucraina să facă” # CaleaEuropeana
O propunere privind concesiile teritoriale ucrainene, ca parte a unui plan de încheiere a războiului din Ucraina, i-a fost înaintată miercuri președintelui american Donald Trump, a anunțat joi cancelarul german Friedrich Merz, conform AFP, citat de Agerpres. „Există o propunere de care (Trump) nu știa atunci când am vorbit la telefon, deoarece nu fusese încă […] The post O propunere privind concesiile teritoriale ucrainene i-a fost înaintată lui Trump, spune Merz: „Principala întrebare este ce concesii este pregătită Ucraina să facă” appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:40
Viktor Orbán salută noua strategie americană de securitate națională: America are o înțelegere precisă a declinului Europei împotriva căruia noi, în Ungaria, luptăm de 15 ani # CaleaEuropeana
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, a declarat joi, pe platforma X, că noua Strategie Națională de Securitate a administrației președintelui american Donald Trump arată că Statele Unite au înțeles „declinul la scară civilizațională al Europei”, informează EFE, preluat de Agerpres. Documentul strategic, publicat săptămâna trecută, afirmă că Statele Unite ar putea reevalua relația lor cu Europa, […] The post Viktor Orbán salută noua strategie americană de securitate națională: America are o înțelegere precisă a declinului Europei împotriva căruia noi, în Ungaria, luptăm de 15 ani appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:30
Eurobarometru: 70% dintre români consideră că România a beneficiat de pe urma aderării la UE # CaleaEuropeana
Cel mai recent sondaj Eurobarometru arată că aproape trei sferturi dintre cetățenii UE consideră că țara lor a beneficiat de statutul de membru al UE. Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, sprijinul pentru moneda euro, precum și pentru apărarea și securitatea comună se numără printre cele mai ridicate înregistrate vreodată. Într-un mediu geopolitic contestat, europenii […] The post Eurobarometru: 70% dintre români consideră că România a beneficiat de pe urma aderării la UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:00
Oana Țoiu, despre evoluțiile regionale de securitate: Nu putem fi naivi. Când ne uităm la Rusia, trebuie să privim acțiunile, nu vorbele # CaleaEuropeana
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a reafirmat sprijinul solid al României pentru Ucraina și a evidențiat rolul central al cooperării regionale în contextul agresiunii ruse, cu prilejul participării la conferința „Reconstruirea Ucrainei: securitate, oportunități, investiții”, desfășurată joi la București, transmite Agerpres. Oana Țoiu a pledat pentru reconstrucția unei Ucraina europene, într-o perspectivă regională care să […] The post Oana Țoiu, despre evoluțiile regionale de securitate: Nu putem fi naivi. Când ne uităm la Rusia, trebuie să privim acțiunile, nu vorbele appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:00
Eurobarometru: Peste 65% dintre români susțin introducerea competențelor digitale pentru toți elevii și studenții # CaleaEuropeana
Nouă din zece europeni ar include competențele digitale în educație la toate nivelurile, potrivit unui nou sondaj Eurobarometru publicat astăzi. Sondajul „Viitoarele nevoi în educația digitală” dezvăluie opiniile cetățenilor cu privire la importanța competențelor digitale în educație, inclusiv rolul cadrelor didactice, integrarea inteligenței artificiale (IA) și beneficiile și provocările tehnologiei în procesul de predare și învățare. Competențe […] The post Eurobarometru: Peste 65% dintre români susțin introducerea competențelor digitale pentru toți elevii și studenții appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:30
Andrii Sybiha subliniază că reconstrucția Ucrainei trebuie să fie legată de reconstrucția arhitecturii europene de securitate: „Orice încercare de atenuare a tendințelor Rusiei face Rusia și mai agresivă” # CaleaEuropeana
Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a acuzat Rusia că a distrus arhitectura de securitate la Marea Neagră și că militarizează și peninsula ocupată Crimeea, transformând-o într-un punct de agresiune în continuare. Oficialul ucrainean a avut o intervenție online în cadrul evenimentului intitulat „Reconstruirea Ucrainei: securitate, oportunități, investiții”, care are loc la București, informează Agerpres. […] The post Andrii Sybiha subliniază că reconstrucția Ucrainei trebuie să fie legată de reconstrucția arhitecturii europene de securitate: „Orice încercare de atenuare a tendințelor Rusiei face Rusia și mai agresivă” appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:00
Mircea Abrudean: România – centru regional pentru reconstrucția Ucrainei, care este o urgență politică, economică și de securitate pentru Europa # CaleaEuropeana
Reconstrucția Ucrainei nu mai este o temă de dezbatere teoretică, ci o urgență politică, economică și de securitate pentru Europa, a afirmat președintele Senatului României, Mircea Abrudean, în cadrul Conferinței internaționale „Rebuilding Ukraine: Security, Opportunities, Investment”, organizată de New Strategy Center, sub patronajul Ministerului Afacerilor Externe al României și al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei. […] The post Mircea Abrudean: România – centru regional pentru reconstrucția Ucrainei, care este o urgență politică, economică și de securitate pentru Europa appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:00
Statele membre aprobă simplificarea programului InvestEU pentru a stimula competitivitatea Uniunii Europene # CaleaEuropeana
Consiliul UE și-a dat acordul final asupra unui regulament revizuit care simplifică programul InvestEU, parte a pachetului „Omnibus II”, menit să simplifice legislația în domeniul programelor de investiții ale UE. Noile norme vor consolida competitivitatea Uniunii Europene prin creșterea capacității de investiții a UE, pentru a mobiliza fonduri publice și private suplimentare. Potrivit comunicatului oficial, […] The post Statele membre aprobă simplificarea programului InvestEU pentru a stimula competitivitatea Uniunii Europene appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:50
SUA vor întări apărarea Europei de Est: Investiții de 850 de milioane de dolari în Polonia și țările baltice, inclusiv printr-o “Inițiativă pentru Securitatea Balticelor” # CaleaEuropeana
Proiectul de lege privind apărarea care stopează diminuarea contingentelor americane în Europa și bugetul Pentagonului de 900 de miliarde de dolari aprobat de Camera Reprezentanților din SUA prevăd un interes sporit pentru flancul estic al NATO, stabilind că Statele Unite își intensifică investițiile strategice pe flancul estic al NATO, printr-un pachet amplu de inițiative dedicate Poloniei […] The post SUA vor întări apărarea Europei de Est: Investiții de 850 de milioane de dolari în Polonia și țările baltice, inclusiv printr-o “Inițiativă pentru Securitatea Balticelor” appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:30
Polonia și Germania își unesc forțele pentru a se apăra împotriva dronelor prin sisteme mai puțin costisitoare # CaleaEuropeana
Polonia plănuiește să coopereze mai strâns cu Germania în domeniul sistemelor terestre de apărare împotriva dronelor, a anunțat miercuri DPA, citat de Agerpres. Pawel Zalewski, secretar de stat al Poloniei pentru apărare națională, a anunțat colaborarea la sistemul de apărare sol-aer miercuri, după o întrevedere cu omologul său german Nils Schmid la baza aeriană de […] The post Polonia și Germania își unesc forțele pentru a se apăra împotriva dronelor prin sisteme mai puțin costisitoare appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:20
ICI București a fost premiat la The Diplomat–Bucharest Awards Gala 2025 pentru contribuția la dezvoltarea primei inițiative de tip RO AI Factory din România # CaleaEuropeana
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București a primit, în cadrul The Diplomat–Bucharest Awards Gala 2025, premiul „Leadership in AI and Digital Infrastructure”, acordat pentru contribuția la dezvoltarea primei inițiative de tip RO AI Factory din România. Ceremonia a avut loc marți, 9 decembrie 2025, în contextul ediției aniversare de 21 de ani […] The post ICI București a fost premiat la The Diplomat–Bucharest Awards Gala 2025 pentru contribuția la dezvoltarea primei inițiative de tip RO AI Factory din România appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:10
SUA: Camera Reprezentanților aprobă bugetul de 900 de miliarde de dolari al Pentagonului și proiectul de lege care stopează reducerea de trupe în Europa # CaleaEuropeana
Camera Reprezentanților din SUA a aprobat miercuri un amplu proiect de lege privind apărarea, care consolidează securitatea Europei, într-un gest ce pare o critică fermă la adresa amenințărilor tot mai intense ale lui Donald Trump de a reduce legăturile Washingtonului cu aliații tradiționali și cu NATO, relatează The Guardian și Reuters. Votul bipartizan a venit […] The post SUA: Camera Reprezentanților aprobă bugetul de 900 de miliarde de dolari al Pentagonului și proiectul de lege care stopează reducerea de trupe în Europa appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:10
Oana Țoiu a discutat cu secretarul general al Inițiativei Central Europene despre definitivarea foii de parcurs a mandatului României la conducerea organizației # CaleaEuropeana
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, l-a primit miercuri, 10 decembrie, la București, pe secretarul general al Inițiativei Central Europene (ICE), Franco Dal Mas, pentru discuții la nivel înalt privind definitivarea foii de parcurs a mandatului României la conducerea organizației, potrivit comunicatului oficial. Vizita oficialului ICE are loc în contextul preluării de către România de la […] The post Oana Țoiu a discutat cu secretarul general al Inițiativei Central Europene despre definitivarea foii de parcurs a mandatului României la conducerea organizației appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:30
Sediul Temu din Dublin, percheziționat în cadrul unei investigații europene privind subvențiile străine # CaleaEuropeana
Sediul european al Temu din Dublin a fost percheziționat săptămâna trecută de autoritățile de reglementare ale UE, în contextul suspiciunilor privind posibile subvenții oferite retailerului online de statul chinez. Temu este filială a grupului PDD Holdings (PDD.O), iar informațiile privind descinderea au fost confirmate de o persoană familiarizată cu situația, relatează Reuters. Acțiunea survine pe […] The post Sediul Temu din Dublin, percheziționat în cadrul unei investigații europene privind subvențiile străine appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:30
Negociatorul-șef al PE Siegfried Muresan a prezentat în Comisia pentru bugete raportul interimar privind viitorul buget al UE pentru perioada 2028–2034: Solicităm o creștere de 10% # CaleaEuropeana
Eurodeputatul Siegfried Mureșan, negociator-șef al Parlamentului European pentru bugetul multianual al Uniunii Europene 2028–2034, a prezentat în Comisia pentru bugete, propunerea de raport interimar pe acest dosar. Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, documentul prevede o creștere de 10% a bugetului comparativ cu varianta prezentată de Comisia Europeană în luna iulie. „Obiectivul meu principal, din prima […] The post Negociatorul-șef al PE Siegfried Muresan a prezentat în Comisia pentru bugete raportul interimar privind viitorul buget al UE pentru perioada 2028–2034: Solicităm o creștere de 10% appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:10
Merz, Macron și Starmer au discutat cu Trump despre „ultimele noutăți referitoare la negocierile de pace” privind Ucraina # CaleaEuropeana
Președintele Donald Trump a avut miercuri o discuție telefonică cu președintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer și cancelarul german Friedrich Merz pentru a aborda războiul din Ucraina, a declarat un oficial al Casei Albe, în contextul în care președintele american continuă să facă presiuni pentru încetarea conflictului, exprimându-și totodată scepticismul cu privire la […] The post Merz, Macron și Starmer au discutat cu Trump despre „ultimele noutăți referitoare la negocierile de pace” privind Ucraina appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:10
UE consolidează protecția și sprijinul acordat victimelor infracțiunilor. Statele membre și Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu privind actualizarea legislației # CaleaEuropeana
Consiliul UE și Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu privind actualizarea legislației UE din 2012 referitoare la drepturile, sprijinul și protecția victimelor unei infracțiuni. Noua lege va facilita procesul prin care o victimă poate raporta o infracțiune, poate obține sprijin prin linii telefonice dedicate, poate primi ajutor din partea serviciilor de asistență și […] The post UE consolidează protecția și sprijinul acordat victimelor infracțiunilor. Statele membre și Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu privind actualizarea legislației appeared first on caleaeuropeana.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.