Războiul economic SUA – Marea Britanie: Trump a „dinamitat” acordul tehnologic. Ce urmează?

Newsweek.ro, 16 decembrie 2025 10:20

Trump a „dinamitat” acordul tehnologic dintre SUA și Marea Britanie, parafat în septembrie, și duce ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 30 minute
10:20
Războiul economic SUA – Marea Britanie: Trump a „dinamitat” acordul tehnologic. Ce urmează? Newsweek.ro
Trump a „dinamitat” acordul tehnologic dintre SUA și Marea Britanie, parafat în septembrie, și duce ...
10:10
Accident grav pe DN 13A, la ieșirea din Odorheiu Secuiesc. Cinci persoane rănite, trafic blocat complet Newsweek.ro
Cinci persoane, printre care și un copil, au fost rănite într-un accident rutier produs marți dimine...
Acum o oră
09:50
Percheziții DNA la fostul ministru Răzvan Cuc. Procurorii anchetează o posibilă mită de 1.400.000 de lei Newsweek.ro
Procurorii DNA efectuează percheziții la fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, într-un dos...
09:40
Meteo. Cum va fi vremea de Revelion? Meteorologii au revizuit prognoza Newsweek.ro
Meteo. Cum va fi vremea de Revelion? Meteorologii au revizuit prognoza pentru sfârșitul anului și au...
Acum 2 ore
09:30
SUA propun Ucrainei garanții de securitate ca în Articolul 5 NATO: „Suntem aproape de pace” Newsweek.ro
Statele Unite au propus Ucrainei garanții de securitate „foarte puternice”, comparabile cu cele prev...
09:20
Româncele care îngrijesc italieni ajunși la pensie au slujbele în pericol. Cine le înlocuiește? Newsweek.ro
Presa din pensinsulă scrie că Româncele care îngrijesc italieni ajunși la pensie au slujbele în peri...
09:10
Rusia atacă Europa pe toate fronturile. Putin cere 230.000.000.000 $ despăgubiri pentru activele înghețate Newsweek.ro
Banca Centrală a Rusiei a deschis un proces împotriva Euroclear, solicitând despăgubiri de aproximat...
09:00
Pace în Ucraina. Zelenski exclude un referendum și orice recunoaștere a Donbasului ca teritoriu rus Newsweek.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirmă că nu există, în acest moment, discuții privind or...
08:50
Armistițiu iminent în războiul din Ucraina, anunță Friedrich Merz. Trump spune că acordul este mai aproape Newsweek.ro
Un armistițiu în războiul declanșat de Rusia în Ucraina este ”iminent”, a anunțat luni cancelarul Fr...
08:50
Călin Georgescu a făcut același gest ca Elena Udrea, ducând degetul la nas. Ce înseamnă în „lumea mafiei”? Newsweek.ro
Călin Georgescu a dus degetul la nas, atunci când a ajuns, ieri, la Curtea de Apel București. Gestul...
08:40
Trump, despre un acord de pace de Crăciun în Ucraina: „Cred că suntem mai aproape acum decât am fost vreodată” Newsweek.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump a declarat că negocierile pentru încheierea războiului din...
Acum 4 ore
08:30
Un expert avertizează: lipsa personalului medical riscă să devină o problemă de securitate națională Newsweek.ro
Expertul în sănătate publică Ioana Stăncel este de părere că lipsa medicilor în unele zone din ţară ...
08:20
Mariah Carey doboară un record istoric în Billboard Hot 100 cu „All I Want for Christmas Is You” Newsweek.ro
Mariah Carey a stabilit în mod oficial un nou record de "domnie" în fruntea topului Billboard Hot 10...
08:10
Guvernul spaniol urmează să lanseze un abonament național: călătorii nelimitate cu 60 euro/lună Newsweek.ro
Guvernul spaniol urmează să lanseze un abonament național de transport public care va permite oameni...
08:00
Judecătorii CCR care nu vor tăierea pensiilor speciale au pensii de 30.000 și 65000 lei. Conflict de interese? Newsweek.ro
Tăierea pensiilor speciale a fost la un pas să treacă de CCR. Președinta Simina Tănăsescu ar fi pent...
07:40
Cum să tunzi corect gazonul în luna decembrie. Se poate tunde iarba înghețată? Newsweek.ro
Tunderea gazonului în luna decembrie trebuie făcută cu grijă, doar în zilele mai blânde, deoarece ia...
07:30
Vizita la târgul de Crăciun s-a transformat într-o experiență dură pentu o familie. 300 € au dispărut instant Newsweek.ro
Vizita la un târg de Crăciun i-a adus unei familii o experiență frumoasă însă exagerat de scumpă. Ce...
07:20
EXCLUSIV Poate Rusia să cucerească Odesa, port în Ucraina aflat la 2 pași de România? Explică un contraamiral Newsweek.ro
Războiul din Ucraina continuă, iar cel mai vehemenți propagandiști ai Rusiei își continuă discursuri...
07:10
Horoscop 17 decembrie. Luna în Scorpion aduce o zi cu surprize Racilor. Berbecii, conflicte cu șefii Newsweek.ro
Horoscop 17 decembrie. Luna în Scorpion aduce o zi cu surprize Racilor. Berbecii au conflicte cu șef...
06:40
Care pensionari iau pensia cu întârziere în ianuarie? Cum a fentat guvernul legea să nu crească pensiile cu 7% Newsweek.ro
Mai mulți pensionari vor primi pensia cu întârziere în ianuarie. Dar nu asta este cea mai proastă ve...
Acum 6 ore
06:20
Sărbătoare 17 decembrie. Sfântul Prooroc Daniel. Ce nu au voie creștinii să facă în această zi? Newsweek.ro
Sfântul Proroc Daniel şi Sfinţii Anania, Azaria şi Misail sunt pomeniţi în calendarul creştin ortodo...
Acum 12 ore
21:50
Kelemen Hunor, supărat că PSD a votat demiterea ministrului Mediului. Au încălcat protocolul Newsweek.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, este de părere că votul de la moţiunea simplă care a vizat-o pe Di...
Acum 24 ore
21:30
SUA ar putea ataca Venezuela dintr-o țară vecină. Aeroporturile, deschise pentru soldații lui Trump Newsweek.ro
[object HTMLTextAreaElement]
21:20
Turcia anunţă că a doborât o dronă scăpată de sub control venită pe deasupra Mării Negre Newsweek.ro
[object HTMLTextAreaElement]
20:50
Studentă, în instanță cu proprietarii apartamentului: a cerut ordin de protecție după ce a fost amenințată Newsweek.ro
O studentă la Iași a cerut ordin de protecție împotriva proprietarilor apartamentului în care locuia...
20:50
Nicușor Dan, mesaj pentru românii din străinătate: „Putem lucra împreună pentru binele acestei ţări” Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan le-a transmis românilor din Finlanda, cu care s-a întâlnit luni seara la Am...
20:40
Un complet de la Înalta Curte a deschis calea spre rejudecarea unei sentințe de 5 ani de pușcărie Newsweek.ro
În urmă cu câteva zile, un complet de la Înalta Curte de Casație și Justiție i-a admis ieșeanului Ra...
20:20
Cum își testează angajații un cunoscut om de afaceri: „Altfel îmi este inutil”. De ce face asta? Newsweek.ro
Un cunoscut om de afaceri are o metodă bizară de a le testa louialitatea angajaților. El și-a făcut ...
20:10
Suspiciuni că cel mai folosit erbicid ar putea fi cancerigen. „Industria manipulată”? Ce au aflat cercetătorii Newsweek.ro
Un articol științific de referință care susținea siguranța glifosatului, citat în cercurile academic...
20:00
VIDEO Ucraina a distrus un submarin al Rusiei de 400.000.000$ în Marea Neagră. A folosit o dronă subacvatică Newsweek.ro
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a declarat că a folosit o nouă dronă subacvatică pentru a ...
19:30
O pată solară uriașă se apropie de Terra. Sateliții și rețelele electrice sunt amenințate Newsweek.ro
De zile întregi, soarele a aruncat flăcări și plasmă în spațiu. O pată solară gigantică, care se rot...
19:20
Afumarea cârnaților de sărbători. Alegi aer cald sau aer rece pentru aroma perfectă? Newsweek.ro
Afumarea cârnaților de sărbători. Specialiștii în prepararea cărnurilor explică diferențele dintre a...
19:10
VIDEO Negociatorii SUA presează Ucraina să cedeze întreaga regiune Donbas. Rușii sunt înconjurați în Kupiansk Newsweek.ro
Negociatorii SUA Steve Witkoff și Jared Kushner au făcut presiuni asupra reprezentanților ucraineni ...
19:10
Eroul din Australia e musulman ca și cei doi teroriști, dar a sărit să salveze viețile evreilor atacați Newsweek.ro
Ahmed al Ahmed, în vârstă de 43 de ani, tată musulman a doi copii, s-a ascuns în spatele unor mașini...
19:00
Centrul de engineering și dezvoltare software al Garmin din România, birou în United Business Center din Cluj Newsweek.ro
Centrul de business dezvoltat de IULIUS în proximitatea Iulius Mall Cluj, format din clădirile de bi...
18:50
Volkswagen închide fabrica de producție din Germania. China și tarifele SUA i-au dat lovitura de grație Newsweek.ro
Fabrica din Dresda a producătorului auto german Volkswagen va fi închisă marți, ca parte a acordului...
18:40
Zile decisive pentru creșterea pensiilor militare. 5 comisii se pronunță în Senat. Ce șane sunt? Newsweek.ro
Există în Palrmanet o lege de creștere a pensiilor speciale. În acest moment nu mai puțin de 5 comis...
18:30
Motivul pentru care trebuie să speli bradul de Crăciun înainte de a-l împodobi. Ce se întâmplă dacă nu? Newsweek.ro
Specialiștii recomandă spălarea bradului înainte de împodobire pentru a elimina praful, acarienii și...
18:20
Horoscop decembrie Ce trebuie să faci în ultimele zile din 2025 ca să îți meargă excelent în 2026? Newsweek.ro
Pe măsură ce anul 2025 se apropie de sfârșit, schimbarea este deja în aer. Stoicul Saturn și spiritu...
18:10
Moțiunea împotriva Dianei Buzoianu, adoptată în plenul Senatului. Ce urmează? Newsweek.ro
Moțiunea simplă împotriva ministrei Mediului Diana Buzoianu a fost adoptată, în plenul de luni al Se...
18:10
Ce țări europene au schimbat cei mai mulți premieri în ultimii 18 ani. Pe ce loc e România? Newsweek.ro
Un raport al Center For Civic Participation and Democracy analizează stabilitatea guvernamentală în ...
17:50
Un bărbat din Botoșani este blocat de un an din cauza unor erori care i-au schimbat numele Newsweek.ro
Un bărbat din județul Botoșani se află de peste un an într-un blocaj administrativ, după ce greșeli ...
17:40
Eurovision 2026: a fost anunţată lista ţărilor participante. România revine în concurs Newsweek.ro
Uniunea Europeană de Radiodifuziune şi Televiziune (UER), care organizează concursul Eurovision, a p...
17:20
Ungaria depune plângere împotriva Curţii de Justiţie a UE din cauza unei decizii privind migraţia Newsweek.ro
Ungaria a depus o plângere împotriva Curţii de Justiţie a UE din cauza unei decizii a curţii privind...
17:20
O țară revoltată. Dar nu îndeajuns Newsweek.ro
Privim, zilele acestea, spre o justiție capturată și auzim, în paralel, tăcerea asurzitoare a econom...
17:10
CSM anunţă consultări cu judecătorii, pe fondul tensiunilor din sistemul de Justiţie Newsweek.ro
Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii anunță demararea unor consultări cu...
16:50
ISU propune reducerea pragului autorizației de incendiu: HoReCa, afectată semnificativ Newsweek.ro
Federația Patronatelor din Industria Ospitalității atrage atenția că reducerea pragului suprafeței p...
16:30
VIDEO Tancurile Abrams mai primesc o armă letală: dronele kamikaze Switchblade. Vânează trupe și blindate Newsweek.ro
Gigantul american din domeniul apărării General Dynamics a dezvăluit planurile de a înarma tancurile...
16:30
Negocierile pentru Ucraina la Berlin, considerate „foarte serioase” de oficialii germani, spune Wadephul Newsweek.ro
Ministerul german de Externe califică discuțiile privind Ucraina de la Berlin drept cele mai serioas...
16:20
Urșii polari din Groenlanda suferă mutații rapide din cauza schimbărilor climatice Newsweek.ro
Oamenii de știință observă că urșii polari din Groenlanda dezvoltă mutații genetice rapide pentru a ...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.