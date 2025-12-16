Sondaj: 40% dintre românii din diaspora vor să investească în România. Care sunt domeniile de interes
Newsweek.ro, 16 decembrie 2025 15:20
Studiul, desfășurat în septembrie - octombrie 2025, arată că 4 din 10 români plecați își doresc să i...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
15:40
Hackerii au obținut codul sursă al registrului militar rusesc. Baza de date a recruților a fost furată # Newsweek.ro
Baza de date rusească pentru recruți s-a dovedit vulnerabilă la atacuri cibernetice și infiltrări su...
Acum 30 minute
15:20
Este sau nu „ucigașă” bacteria găsită în apa de la Spitalul de Copii Iași? Ce zice un infecționist? # Newsweek.ro
Prof.dr. Carmen Dorobăț, medic infecționist la Spitalul de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva”, explic...
15:20
Sondaj: 40% dintre românii din diaspora vor să investească în România. Care sunt domeniile de interes # Newsweek.ro
Studiul, desfășurat în septembrie - octombrie 2025, arată că 4 din 10 români plecați își doresc să i...
Acum o oră
15:10
Zeci de persoane au cerut daune morale după un accident soldat cu trei morți. Cele 45 de părți civil...
15:10
Cine a redeschis cazul Berihoi, ucigașul cu 150 km/h pe zebră de la Iași: mâna dreaptă a Liei Savonea # Newsweek.ro
Proaspăt numită în echipa de conducere a Liei Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiț...
14:50
Zelenski spune că Ucraina şi SUA ar putea organiza noi negocieri de pace în acest weekend # Newsweek.ro
Zelenski a declarat, după zile de negocieri intense la Berlin, că echipele ucrainene şi americane se...
Acum 2 ore
14:40
Ministrul Educației amână publicarea programei de limba română pentru clasa a IX-a, după reacțiile negative # Newsweek.ro
Ministrul Educației decide să amâne publicarea programei de limba și literatura română pentru clasa ...
14:20
Ministrul Muncii a spus ce se va întâmpla cu alocațiile de anul viitor. În 2025, nu au crescut # Newsweek.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă că el susţine majorarea alocaţiilor copiilor, de la 1 ianuar...
14:00
Nicușor Dan a atacat la CCR legea care obligă cluburile sportive să aibă cel puțin 40% români într-o echipă # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a atacat la Curtea Constituțională a României (CCR) Legea care obligă clubu...
Acum 4 ore
13:40
VIDEO De la București la Adjud, în 2 ore, cu mașina, pe Autostrada Moldovei, de Crăciun? Cum merg lucrările # Newsweek.ro
Moș Crăciun s-ar putea să vină cu un „cadou” pentru șoferi în 2025: de la București la Adjud, în 2 o...
13:40
La universitate, la 12 ani! Cel mai tânăr absolvent de liceu studiază acum economia. Unde se întâmplă # Newsweek.ro
Lina Heider (12 ani) este cea mai tânără absolventă de liceu din Germania – și probabil și cea mai t...
13:30
Kelemen Hunor a discutat cu Sorin Grindeanu. Liderul UDMR spune că PSD a încălcat protocolul coaliției # Newsweek.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a mers marți în biroul șefului PSD, Sorin Grindeanu, în contextul unor ...
13:20
Casa de Pensii: Pensiile speciale sunt de 8 mai mari ca pensii „normale” și de 15 ori cât cele de invaliditate # Newsweek.ro
Casa de pensii a anunțat cât de mari sutn pensiile speciale, pensiile contributive și pensiile de in...
13:10
Impactul deciziei CEDO în cazul Dănileț: Magistrații pot face comentarii publice pe rețele de socializare # Newsweek.ro
Nicoleta Popescu, avocata care l-a reprezentat pe Cristi Danileț la CEDO a explicat impactul decizie...
12:50
Specialist în economie: România încheie 2025 cu un deficit de circa 8%. Economia încetinește. Ce urmează? # Newsweek.ro
România încheie 2025 cu un deficit de circa 8%, economia încetinește, iar, pentru piețe, problema pr...
12:40
Care pensionari au luat între 490 și 610 lei în plus la pensie în decembrie? În ce oraș pensiile sunt duble? # Newsweek.ro
Pensiile nu sunt unitare. În unele orașe, pensiile au ajuns să fie de 2 ori mia mari decât în altele...
12:30
Nicuşor Dan: „Sunt destul de pesimist cu privire la intenţia Rusiei de a avea o pace în perioada următoare” # Newsweek.ro
Nicuşor Dan a afirmat marţi, la Helsinki, că este destul de pesimist cu privire la intenţia Federaţi...
12:20
Actriţa americană Angelina Jolie îşi dezvăluie cicatricile rămase în urma dublei mastectomii, interv...
12:00
FOTO Cine este cea mai bună jucătoare de tenis din circuitul WTA? Are 27 de ani și a câștigat 15.000.000 $ # Newsweek.ro
Asociația jucătoarelor profesioniste de tenis a desemnat cea mai bună jucătoare din circuitul profes...
11:50
Războiul cu Rusia a aruncat în aer producția de armament a Ucrainei: 17.500.000.000$. Cum stă România # Newsweek.ro
Industria de apărare a Ucrainei a trecut printr-o transformare profundă în timpul războiului, trecân...
Acum 6 ore
11:40
Răzvan Cuc a cumpărat cu 20.000€ un teren pe care l-a vândut după 3 ani cu 215.000€. Acuzat că a dat de mit # Newsweek.ro
Senatorul PSD, Răzvan Cuc, este suspect într-un dosar de corupție. Răzvan Cuc a achiziționat un hect...
11:20
VIDEO „Minune”! Chinezii au terminat cu 3 ani întârziere centura orașului Zalău. Are 5 km și o bandă pe sens # Newsweek.ro
Orașul Zalău are în sfârșit șosea de centură. Chinezii au terminat lucrările, cu 3 ani întârziere, ș...
11:10
VIDEO Cum se trăiește la -45 de grade? Peștele, țeapăn pe tarabă, oamenii se îmbracă în straturi, ca o varză # Newsweek.ro
În cel mai friguros oraș de pe Pământ, temperaturile au coborât deja la -45 de grade Celsius. Imagin...
11:00
Dosarul 2 Mai. Verdict final așteptat marți la ÎCCJ în cazul accidentului mortal provocat de Vlad Pascu # Newsweek.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție se pronunță marți asupra recursului în casație formulat de avoca...
10:40
25.000 lei salariu ia judecătoarea sunată de Lia Savonea în conferința de presă, pe modelul Gigi Becali # Newsweek.ro
O judecătoare a fost sunată în timpul conferinței de presă de la Curtea de Apel. Ionela Tudor a fost...
10:40
UE și SUA "strangulează" petrolul rusesc. Compania-mamă a Lukoil România, lovită de noile sancțiuni europene # Newsweek.ro
UE a adoptat un nou pachet de sancțiuni care vizează rețeaua de companii și persoane implicate în oc...
10:20
Războiul economic SUA – Marea Britanie: Trump a „dinamitat” acordul tehnologic. Ce urmează? # Newsweek.ro
Trump a „dinamitat” acordul tehnologic dintre SUA și Marea Britanie, parafat în septembrie, și duce ...
10:10
Accident grav pe DN 13A, la ieșirea din Odorheiu Secuiesc. Cinci persoane rănite, trafic blocat complet # Newsweek.ro
Cinci persoane, printre care și un copil, au fost rănite într-un accident rutier produs marți dimine...
09:50
Percheziții DNA la fostul ministru Răzvan Cuc. Procurorii anchetează o posibilă mită de 1.400.000 de lei # Newsweek.ro
Procurorii DNA efectuează percheziții la fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, într-un dos...
Acum 8 ore
09:40
Meteo. Cum va fi vremea de Revelion? Meteorologii au revizuit prognoza pentru sfârșitul anului și au...
09:30
SUA propun Ucrainei garanții de securitate ca în Articolul 5 NATO: „Suntem aproape de pace” # Newsweek.ro
Statele Unite au propus Ucrainei garanții de securitate „foarte puternice”, comparabile cu cele prev...
09:20
Româncele care îngrijesc italieni ajunși la pensie au slujbele în pericol. Cine le înlocuiește? # Newsweek.ro
Presa din pensinsulă scrie că Româncele care îngrijesc italieni ajunși la pensie au slujbele în peri...
09:10
Rusia atacă Europa pe toate fronturile. Putin cere 230.000.000.000 $ despăgubiri pentru activele înghețate # Newsweek.ro
Banca Centrală a Rusiei a deschis un proces împotriva Euroclear, solicitând despăgubiri de aproximat...
09:00
Pace în Ucraina. Zelenski exclude un referendum și orice recunoaștere a Donbasului ca teritoriu rus # Newsweek.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirmă că nu există, în acest moment, discuții privind or...
08:50
Armistițiu iminent în războiul din Ucraina, anunță Friedrich Merz. Trump spune că acordul este mai aproape # Newsweek.ro
Un armistițiu în războiul declanșat de Rusia în Ucraina este ”iminent”, a anunțat luni cancelarul Fr...
08:50
Călin Georgescu a făcut același gest ca Elena Udrea, ducând degetul la nas. Ce înseamnă în „lumea mafiei”? # Newsweek.ro
Călin Georgescu a dus degetul la nas, atunci când a ajuns, ieri, la Curtea de Apel București. Gestul...
08:40
Trump, despre un acord de pace de Crăciun în Ucraina: „Cred că suntem mai aproape acum decât am fost vreodată” # Newsweek.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump a declarat că negocierile pentru încheierea războiului din...
08:30
Un expert avertizează: lipsa personalului medical riscă să devină o problemă de securitate națională # Newsweek.ro
Expertul în sănătate publică Ioana Stăncel este de părere că lipsa medicilor în unele zone din ţară ...
08:20
Mariah Carey doboară un record istoric în Billboard Hot 100 cu „All I Want for Christmas Is You” # Newsweek.ro
Mariah Carey a stabilit în mod oficial un nou record de "domnie" în fruntea topului Billboard Hot 10...
08:10
Guvernul spaniol urmează să lanseze un abonament național: călătorii nelimitate cu 60 euro/lună # Newsweek.ro
Guvernul spaniol urmează să lanseze un abonament național de transport public care va permite oameni...
08:00
Judecătorii CCR care nu vor tăierea pensiilor speciale au pensii de 30.000 și 65000 lei. Conflict de interese? # Newsweek.ro
Tăierea pensiilor speciale a fost la un pas să treacă de CCR. Președinta Simina Tănăsescu ar fi pent...
Acum 12 ore
07:40
Tunderea gazonului în luna decembrie trebuie făcută cu grijă, doar în zilele mai blânde, deoarece ia...
07:30
Vizita la târgul de Crăciun s-a transformat într-o experiență dură pentu o familie. 300 € au dispărut instant # Newsweek.ro
Vizita la un târg de Crăciun i-a adus unei familii o experiență frumoasă însă exagerat de scumpă. Ce...
07:20
EXCLUSIV Poate Rusia să cucerească Odesa, port în Ucraina aflat la 2 pași de România? Explică un contraamiral # Newsweek.ro
Războiul din Ucraina continuă, iar cel mai vehemenți propagandiști ai Rusiei își continuă discursuri...
07:10
Horoscop 17 decembrie. Luna în Scorpion aduce o zi cu surprize Racilor. Berbecii, conflicte cu șefii # Newsweek.ro
Horoscop 17 decembrie. Luna în Scorpion aduce o zi cu surprize Racilor. Berbecii au conflicte cu șef...
06:40
Care pensionari iau pensia cu întârziere în ianuarie? Cum a fentat guvernul legea să nu crească pensiile cu 7% # Newsweek.ro
Mai mulți pensionari vor primi pensia cu întârziere în ianuarie. Dar nu asta este cea mai proastă ve...
06:20
Sărbătoare 17 decembrie. Sfântul Prooroc Daniel. Ce nu au voie creștinii să facă în această zi? # Newsweek.ro
Sfântul Proroc Daniel şi Sfinţii Anania, Azaria şi Misail sunt pomeniţi în calendarul creştin ortodo...
Acum 24 ore
21:50
Kelemen Hunor, supărat că PSD a votat demiterea ministrului Mediului. Au încălcat protocolul # Newsweek.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, este de părere că votul de la moţiunea simplă care a vizat-o pe Di...
21:30
SUA ar putea ataca Venezuela dintr-o țară vecină. Aeroporturile, deschise pentru soldații lui Trump # Newsweek.ro
[object HTMLTextAreaElement]
21:20
Turcia anunţă că a doborât o dronă scăpată de sub control venită pe deasupra Mării Negre # Newsweek.ro
[object HTMLTextAreaElement]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.