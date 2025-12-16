Accidentul de la 2 Mai: Înalta Curte judecă marți un recurs în casație în cazul lui Vlad Pascu
Digi24.ro, 16 decembrie 2025 10:20
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se va pronunţa, marţi, asupra unei cereri de recurs în casaţie, depusă de avocaţii lui Vlad Matei Pascu, condamnat definitiv de Curtea de Apel Constanţa la 10 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, în cazul accidentului din august 2023, soldat cu doi morţi şi trei răniţi. Prin această cale extraordinară de atac, Pascu speră să obţină o reducere a pedepsei. Decizia instanţei supreme va fi definitivă.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 10 minute
10:30
Ministerul Agriculturii a deschis o nouă sesiune de finanțare pentru procesarea alimentelor. Ce investiții pot fi făcute # Digi24.ro
Ministerul Agriculturii a deschis o nouă sesiune de depunere a cererilor de finanțare prin intervenția DR-23 – Investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole, a anunțat ministrul Florin Barbu, într-o postare pe Facebook. Programul va beneficia de o alocare de aproape 165 de milioane de euro și vizează atât înființarea de unități noi, cât și extinderea sau modernizarea celor existente.
10:30
Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui SUA, s-a logodit. Cine îi este parteneră și ce legături are aceasta cu lumea mondenă # Digi24.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că fiul său cel mare, Donald Trump Jr., s-a logodit cu Bettina Anderson, o figură mondenă din Palm Beach, a relatat New York Times luni seara, anunță Reuters.
Acum 30 minute
10:20
Ucraina și SUA ar putea organiza noi negocieri de pace în weekend. Zelenski: „Echipele noastre se vor întâlni în Statele Unite” # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a susținut că echipele ucrainene și americane se pregătesc să organizeze o nouă rundă de negocieri privind un plan de pace în Statele Unite, după consultările dintre Washington și Moscova și după zile de negocieri intense la Berlin, relatează Kyiv Post.
10:20
Accidentul de la 2 Mai: Înalta Curte judecă marți un recurs în casație în cazul lui Vlad Pascu # Digi24.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se va pronunţa, marţi, asupra unei cereri de recurs în casaţie, depusă de avocaţii lui Vlad Matei Pascu, condamnat definitiv de Curtea de Apel Constanţa la 10 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, în cazul accidentului din august 2023, soldat cu doi morţi şi trei răniţi. Prin această cale extraordinară de atac, Pascu speră să obţină o reducere a pedepsei. Decizia instanţei supreme va fi definitivă.
10:10
Cazul femeilor infectate cu lepră la Cluj: toți clienții salonului de masaj au fost rugați să se testeze # Digi24.ro
Direcția de Sănătate Publică a demarat o anchetă epidemiologică extinsă în Cluj-Napoca, după ce două cazuri de lepră au fost confirmate la un centru SPA din oraș. Acum, toți clienții care au trecut pe la salonul de masaj unde lucrau femeile sunt sfătuiți să meargă la medic, anunță Digi24.
Acum o oră
10:00
Jimmy Kimmel l-a criticat dur pe Donald Trump după afirmațiile președintelui despre Rob Reiner: „Este atât de urât și josnic” # Digi24.ro
Jimmy Kimmel l-a criticat dur pe Donald Trump în timpul emisiunii sale de luni seara, „Jimmy Kimmel Live!”, pentru că a spus că Rob Reiner a murit „din cauza furiei pe care a provocat-o altora” prin „sindromul tulburării provocate de Trump”. Whoopi Goldberg şi colegele ei de la emisiunea „The View” l-au condamnat de asemenea pe liderul de la Washington pentru afirmaţie.
09:50
A treia sesiune a programului Rabla se deschide marți, la ora 10.00. Deși bugetul a fost foarte mic comparativ cu alți ani, au mai rămas bani, mai exact, 30 de milioane de lei pentru românii care vor să-și schimbe mașina.
09:50
„Ușile sunt deschise”. Cel mai vechi dictator din Europa susține că Nicolas Maduro este binevenit în țara sa: Este un tip dur # Digi24.ro
Cel mai vechi dictator din Europa a susținut luni, în cadrul unui interviu acordat organizației media americane Newsmax, că președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, este binevenit în țara sa în cazul în care va părăsi funcția, dar că nu au existat discuții în acest sens cu liderul sud-american, relatează TVP World.
09:40
Carambol cu două mașini și un camion în județul Harghita: cinci persoane rănite, între care şi un copil. Circulaţia este blocată # Digi24.ro
Cinci persoane au fost rănite, printre care şi un copil, într-un accident rutier produs marţi dimineaţa pe DN 13A, la ieşirea din municipiul Odorheiu Secuiesc, în județul Harghita.
09:40
„Pentru prima dată am auzit asta”. SUA vor răspunde militar dacă Rusia va ataca din nou Ucraina, după un armistițiu, afirmă Donald Tusk # Digi24.ro
Dacă Rusia va ataca din nou Ucraina, Statele Unite vor răspunde militar agresorului, a declarat premierul polonez Donald Tusk, care a participat la un summit la Berlin pe tema păcii în Ucraina, potrivit Onet News, citat de Ukrainska Pravda.
Acum 2 ore
09:30
Protest spontan la Constanța: autobuzele CT Bus n-au ieșit pe traseu marți dimineața. Ce reclamă șoferii # Digi24.ro
Autobuzele operatorului de transport local din Constanţa, CT Bus, nu au ieşit pe traseu, marţi, în urma unui protest spontan al angajaţilor, aceştia fiind nemulţumiţi că nu este respectat Contractul Colectiv de Muncă.
09:20
Efectul tarifelor lui Donald Trump. Autoritățile americane au făcut publică suma colectată de SUA în 2025 după aplicarea taxelor vamale # Digi24.ro
Statele Unite au colectat peste 200 de miliarde de dolari din tarife vamale în acest an, ca urmare a noilor taxe impuse de preşedintele Donald Trump de la începutul lui 2025, a anunţat luni agenţia U.S. Customs and Border Protection (CBP), relatează CNBC. Anunţul vine în contextul în care Curtea Supremă analizează legalitatea acestor tarife.
09:10
Marea Britanie va cere Apple și Google să blocheze nuditatea pe sistemele mobile de operare # Digi24.ro
Guvernul britanic urmează să ceară celor două mari companii de tehnologie, Apple şi Google, să ia măsuri pentru blocarea nudităţii pe sistemele mobile de operare pe care le dezvoltă, pentru protejarea celor mici.
09:10
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion. ANM a actualizat prognoza pentru finalul lui 2025 # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți, 16 decembrie, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Conform meteorologilor, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele obișnuite în perioada 15 - 29 decembrie, urmând apoi o răcire.
09:00
Armata SUA anunță că a lansat noi atacuri asupra a trei nave în estul Pacificului: 8 morți # Digi24.ro
Comandamentul Sud al Statelor Unite a declarat luni că a efectuat atacuri asupra a trei nave în apele internaționale, ucigând opt bărbați. „Serviciile de informații au confirmat că navele tranzitau rutele cunoscute de trafic de droguri din Pacificul de Est și erau implicate în traficul de droguri”, a declarat armata într-o postare pe X, preluată de Reuters.
09:00
Volodimir Zelenski merge astăzi în Olanda, unde va discuta cu premierul Dick Schoof despre negocierile pentru pace # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va sosi în Olanda marți, 16 decembrie, într-o vizită oficială. Zelenski va fi primit la Haga de către prim-ministrul interimar Dick Schoof. Cei doi vor lua masa de prânz la reședința oficială a prim-ministrului, Catshuis. Ministrul olandez de Externe, David van Weel, și ministrul Apărării, Ruben Brekelmans, vor fi de asemenea prezenți. Întâlnirea se va concentra pe negocierile de pace și sprijinul continuu pentru Ucraina, anunță European Pravda.
08:50
Cele șase angajamente europene și un punct sensibil în acordul de pace pentru Ucraina: de la o forță multinațională la aderarea la UE # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a susținut că acordul de încetare a focului în Ucraina este „mai aproape ca niciodată” în urma discuțiilor de la Berlin. Steve Witkoff, trimisul special al Casei Albe, și Jared Kushner, ginerele liderului american, s-au deplasat în Germania săptămâna aceasta în încercarea de a-l convinge pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski să accepte un acord de compromis, relatează The Times.
08:50
SUA nu vor mai susține întreaga ordine mondială „precum Atlas”. Schimbări majore de putere în Armata americană: cum va fi reorganizată # Digi24.ro
Înalți oficiali ai Pentagonului pregătesc un plan de retrogradare a mai multor sedii principale ale Armatei americane și de schimbare a echilibrului de putere între generalii săi de rang înalt, într-o consolidare majoră dorită de secretarul Apărării, Pete Hegseth, au declarat persoane familiarizate cu situația, potrivit Washington Post.
08:50
Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni că desemnează fentanilul - un opioid de sinteză puternic, responsabil de foarte multe morţi prin overdoză în Statele Unite - drept o „armă de distrugere în masă”, relatează AFP.
08:50
Percheziții DNA la fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc. El este vizat într-un dosar de mită (surse) # Digi24.ro
Direcția Națională Anticorupție (DNA) face, marți dimineața, percheziții la fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc, potrivit unor surse judiciare. Acesta ar fi vizat într-un dosar de dare de mită, cu un comision de 6% dintr-un contract de 23 de milioane de lei, conform surselor Digi 24.
Acum 4 ore
08:10
Cele mai importante evenimente din 16 decembrie
08:00
Donald Trump a dat BBC în judecată pentru defăimare. Motivul: editarea discursului său de la 6 ianuarie 2021 în emisiunea „Panorama” # Digi24.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a dat în judecată BBC pentru defăimare în legătură cu editarea discursului său din 6 ianuarie 2021 într-un documentar Panorama, anunţă BBC.
07:40
Atacul armat de la Sydney: cei doi bărbați care au ucis 15 evrei par a fi fost motivați de ideologia „Statului Islamic” # Digi24.ro
Prim-ministrul australian Anthony Albanese a declarat marţi că atacul asupra unei mulţimi care sărbătorea sărbătoarea evreiască Hanuka pe o plajă din Sydney pare a fi „motivat de ideologia” grupării Stat Islamic, scrie Agerpres.
07:10
Sărbători cu liste lungi de cadouri. Cum explică psihologii dorința părinților de a cumpăra multe daruri pentru copii: „Nu e iubire” # Digi24.ro
Bucuria de a dărui se poate transforma ușor într-o povară în perioada Sărbătorilor, mai ales când listele de cadouri devin tot mai lungi. Pentru mulți copii, dorințele includ gadget-uri scumpe sau haine de firmă, iar părinții ajung să cheltuiască peste măsură. Psihologii atrag atenția că, în multe cazuri, adulții încearcă prin astfel de daruri să compenseze fie lipsa timpului petrecut cu copiii, fie un stil de educație prea strict. „Nu este iubire”, e de părere Cristian Grigore, psiholog în cadrul Institutului de Psihiatrie Socola din Iași.
07:10
„Fiii și fiicele Marii Britanii trebuie să fie pregătiți să lupte”, spune șeful forțelor armate. „Amenințarea rusă e în creștere” # Digi24.ro
Există un risc în creștere ca Rusia să atace Regatul Unit, iar „fiii și fiicele” națiunii trebuie să fie pregătiți să lupte, a afirmat șeful forțelor armate britanice, potrivit Sky News.
07:10
Un secret nuclear îngropat în ghețarii din Himalaya: Cum a pierdut CIA un dispozitiv cu material radioactiv pe „acoperișul lumii” # Digi24.ro
Echipa de alpiniști aleși și antrenați de CIA pentru o misiune secretă în Himalaya avea totul pregătit: antena, cablurile și misteriosul dispozitiv SNAP-19C – un generator portabil alimentat cu combustibil radioactiv, similar cu cele folosite în misiunile de explorare a adâncului oceanelor și a spațiului cosmic. Echipa a fost trimisă în munții din nordul Indiei ca să monteze tot acest echipament, inclusiv dispozitivul nuclear de mărimea unei mingi de plajă, pentru o operațiune de spionaj contra Chinei, care tocmai ce testase o bombă atomică.
07:10
Administrația Trump a început să pună în aplicare o strategie de sprijinire a partidelor de extremă dreapta din Europa, potrivit documentelor oficiale și întâlnirilor recente dintre oficiali americani și lideri politici de pe continent. Strategia vizează susținerea așa-numitelor „partide europene patriotice”, într-un demers care riscă să tensioneze relațiile cu Uniunea Europeană.
07:10
„Statele Unite ale Europei”, ideea care ia amploare printre tineri, ca reacție la Trump: Un val de europatriotism a cuprins continentul # Digi24.ro
Un soldat futurist al UE stă de gardă, cu arma laser pregătită. Avioane de vânătoare europene zboară pe ritmuri Eurodance amețitoare. O hartă imaginară arată o UE mult mărită, care cuprinde totul, de la Groenlanda până la Caucaz. Bine ați venit în lumea propagandei online proeuropene, unde UE nu este un club fracturat de 27 de țări, ci o superputere la egalitate cu China sau Statele Unite, dar mai înțeleaptă și mai cultă, scrie Politico.
07:10
Atelierul din inima Transilvaniei, unde tot timpul anului este Crăciun. Cum sunt realizate globurile de brad vândute în toată lumea # Digi24.ro
Într-un atelier din Cluj-Napoca este Crăciun tot timpul anului. Aici sunt realizate, încă din ianuarie, globuri din sticlă, cu picturi impresionante - de la Moș Crăciun și sania lui trasă de reni la o întreagă poveste de iarnă, pictată în cele mai mici detalii, cu multă migală și răbdare. În spatele a sute de mii de globuri stă o echipă mică, iar 95% din munca artizanilor ajunge peste hotare, la marile târguri din lume.
07:10
Pe urmele eroilor de la Timișoara. Zeci de elevi au participat la o vânătoare de indicii pe traseul Revoluției din 1989 # Digi24.ro
Lecție pe viu despre istoria recentă, la Timișoara. Zeci de elevi au participat la o vânătoare de indicii bazată pe traseul Revoluției din 1989. Luni, 15 decembrie 2025, s-au împlinit 36 de ani de la momentul care a aprins scânteia Revoluției anticomuniste.
07:10
O dinastie de neoprit: „Primul tată al Chinei” și ceilalți miliardari chinezi care fac zeci sau sute de copii în SUA cu mame-surogat # Digi24.ro
Când grefierii dintr-un tribunal specializat în dreptul familiei din Statele Unite au analizat o serie de cereri pentru stabilirea filiației unor copii născuți de mame-surogat, ei au observat ceva ciudat: același nume apărea iar și iar și iar. Cazul face parte dintr-un trend mai puțin cunoscut în care miliardari și alți membri ai elitei din China apelează la mamele-surogat din alte țări unde această practică este legală, ca să facă în secret zeci sau sute de copii.
07:10
Dezbină și stăpânește? Strategia de apărare a SUA și atacul lui Donald Trump la adresa UE creează tensiuni în cadrul blocului comunitar # Digi24.ro
Atacul lui Donald Trump asupra UE a provocat diviziuni în cadrul executivului blocului și a creat tensiuni între liderii naționali, amenințând să paralizeze răspunsul Europei din cauza temerilor că opoziția față de SUA va afecta Ucraina, scrie Financial Times. Trump a criticat liderii UE, calificându-i drept „slabi”, și a emis o strategie de securitate care solicita „cultivarea rezistenței” pe continent, reflectând disprețul față de instituțiile europene pe care oficialii săi le consideră „dăunătoare” intereselor SUA și hotărâte să comită „sinucidere civilizațională”.
07:10
Angajatorii trebuie să treacă la Reges-Online până la 31 decembrie. Ce riscă firmele care nu respectă termenul # Digi24.ro
Angajatorii din România mai au timp până la 31 decembrie 2025 pentru a face tranziția de la vechiul sistem Revisal la noua platformă Reges-Online, după ce Guvernul a decis, prin Ordonanța de Urgență nr. 46/2025, prelungirea termenului inițial stabilit pentru 30 septembrie. Autoritățile au anunțat însă că nu va exista o nouă amânare, iar nerespectarea obligațiilor legale poate atrage sancțiuni.
07:10
Preşedintele Nicuşor Dan va merge în Marea Britanie marţi şi miercuri, transmite Administraţia Prezidenţială. Șeful statului va avea întâlniri cu reprezentanții români ai mediului de afaceri din UK, cu cei ai companiilor britanice.
07:10
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu cu hrană # Digi24.ro
Trupele ruse încercuite la Kupiansk primesc în continuare aprovizionări limitate prin intermediul dronelor, iar un oficial ucrainean spune că unele dintre acestea au inclus steaguri, nu alimente, scrie Kyiv Independent.
07:10
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții a rămas fără titlu după un gest controversat # Digi24.ro
Guvernul finlandez a fost implicat într-un scandal de rasism, după ce Miss Finlanda a fost deposedată de titlul său din cauza unei fotografii difuzate pe rețelele sociale, potrivit The Times.
07:10
Agenții Moscovei duc războiul dezinformării pe străzile din Viena. Scopul lor: să erodeze încrederea în Ucraina # Digi24.ro
Agenții Moscovei se dau drept naziști ucraineni, împrăștie graffiti anti-rusești și „tapetează” Viena cu fel și fel de stickere. Scopul lor: să erodeze încrederea în Ucraina, explică publicația austriacă Profil într-un articol despre războiul dezinformării dus de Rusia pe străzile Capitalei austriece.
Acum 12 ore
00:00
Grindeanu: PSD a sancționat „managementul catastrofal” al Dianei Buzoianu la Ministerul Mediului # Digi24.ro
Sorin Grindeanu a declarat, luni seară la Timișoara, că parlamentarii social-democrați au sancționat „managementul catastrofal” al Dianei Buzoianu la Ministerul Mediului, la moțiunea simplă a AUR împotriva acesteia adoptată de Senat. Liderul PSD a adăugat că l-a anunțat pe Ilie Bolojan, săptămâna trecută, de hotărârea partidului de a vota această moțiune simplă.
15 decembrie 2025
23:30
Alertă de securitate în Germania: Suspect de atac islamist, reținut la Magdeburg. Autoritățile pregătesc expulzarea # Digi24.ro
Poliţia germană a arestat Magdeburg (centru) un tănăr de 21 de ani „originar din Asia centrală”, pe care îl suspectează că „plănuia un atac” potenţial „motivat de islamism", potrivit autorităţilor regionale.
23:20
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni seară, la Digi 24, că guvernul a făcut paşi importanţi pentru echilibrarea bugetului şi reducerea deficitului bugetar, care la finalul anului va fi de 8,4%, așa cum s-a stabilit cu Comisia Europeană. Liderul UDMR, care a spus că reformele esenţiale nu au fost încă implementate, prevede o scădere a inflației începând din primele luni ale anului viitor.
22:40
Grindeanu: Mă surprinde că lideri USR cu dosare în justiție vorbesc despre schimbarea legilor justiției # Digi24.ro
Sorin Grindeanu a declarat, luni seara la Timişoara, că este surprins de faptul că unii lideri USR, care au dosare în justiţie, vorbesc despre schimbarea legilor justiţiei, iar unii „şi-au făcut partid înjurând PSD”.
22:40
Nicuşor Dan: La dezbaterile cu magistraţii, toate opiniile sunt primite. Sunt lucruri pe care eu le-am auzit informal de multă vreme # Digi24.ro
„Toate opiniile sunt primite” la dezbaterile de la Cotroceni, a spus luni președintele Nicuşor Dan. El a adăugat că doreşte ca, în urma acestor consultări, să fie identificate „mecanismele deficitare” din justiție şi să existe „voinţa politică” de a le corecta.
22:40
Ce au decis liderii europeni pentru Ucraina la discuțiile de la Berlin cu emisarii americani # Digi24.ro
Liderii principalelor state europene și ai Uniunii Europene s-au reunit la Berlin pentru a discuta pașii următori în sprijinul Ucrainei, în contextul negocierilor privind securitatea și un posibil acord de pace. În urma întâlnirilor cu emisari americani, europenii au anunțat o serie de angajamente legate de garanții de securitate, sprijin militar și reconstrucția Ucrainei.
22:30
Laureata Premiului Nobel pentru Pace în 2025, Maria Corina Machado, a suferit o fractură vertebrală în timpul fugii ei din Venezuela # Digi24.ro
Lidera opoziției venezuelene și laureată a Premiului Nobel pentru Pace, María Corina Machado, a suferit o fractură vertebrală în timpul călătoriei sale secrete din Venezuela în Norvegia săptămâna trecută, a confirmat purtătorul său de cuvânt. Machado a declarat anterior că s-a temut pentru viața sa în timpul călătoriei periculoase pe care a făcut-o pentru a-și primi premiul la Oslo, scrie The Guardian.
22:20
Kelemen Hunor: Pe prescripție și pe complete trebuie să modificăm legislația. E clar că există o problemă # Digi24.ro
Kelemen Hunor a vorbit luni seara, în exclusivitate la Digi24, despre situația din justiție apărută după difuzarea anchetei Recorder. Președintele UDMR a afirmat că dacă un judecător (Raluca Moroșanu – n.red.) se ridică și spune că sunt nereguli legate de conducere, de atitudine, „asta înseamnă că e o problemă”. Președintele UDMR a subliniat faptul că Legislativul poate modifica legea cu privire la prescripție și complete, „dar sunt anumite zone unde Parlamentul n-are ce să facă”.
22:00
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus la Digi24 că sunt probleme în coaliție, care pare în acest moment nefuncțională, după ce moțiunea simplă împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, a trecut inclusiv cu voturi de la PSD. El a amintit și de faptul că nu a fost luată nici acum o decizie în privința reducerii posturilor din administrație, deoarece PSD și PNL nu reușesc să cadă de acord.
21:50
Ministra de Externe, Oana Ţoiu, a declarat luni, la Consiliul Afaceri Externe (CAE), că aderarea Ucrainei la UE este, în sine, o garanţie de securitate şi a făcut apel la avansarea urgentă a negocierilor pentru această ţară şi Republica Moldova.
21:50
Procedurile tehnice programate pentru repornirea hidroagregatelor Hidroelectrica de la baza Barajului Paltinu încep în noaptea de luni spre marţi, autorităţile anunţând că intervenţia este esenţială pentru stabilitatea şi siguranţa alimentării cu apă din sistemul deservit de Barajul Paltinu, pe termen mediu şi lung.
Acum 24 ore
21:20
Turcia a doborât o dronă „scăpată de sub control” care se apropia de spațiul său aerian deasupra Mării Negre, după ce a ridicat avioane F-16 în misiune de interceptare, a anunțat Ministerul Apărării de la Ankara.
21:20
Spania lansează un abonament național de transport public, la preț accesibil. Tinerii sub 26 de ani vor plăti doar 50% # Digi24.ro
Guvernul socialist al Spaniei va lansa un abonament național de transport public care va permite cetățenilor să călătorească oriunde în țară cu autobuzul sau trenul, contra unei taxe lunare fixe de 60 de euro. Decizia trebuie să fie aprobată de Congresul Deputaților (Camera Inferioară a Parlamentului) și va intra în vigoare a în doua jumătate a lui ianuarie, potrivit The Guardian.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.