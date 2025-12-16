Primăria Capitalei împrumută de 50 de milioane de lei pentru plata restanțelor la termoficare
Digi24.ro, 16 decembrie 2025 19:50
Consiliul General al Capitalei a aprobat, marţi, contractarea de la Ministerul Finanţelor a unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de cel mult 50 de milioane de lei.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
20:20
Scandalul Qatargate: Parlamentul European ridică imunitatea eurodeputatei Alessandra Moretti # Digi24.ro
Parlamentul European a votat marți pentru ridicarea imunității parlamentare a eurodeputatei italiene Alessandra Moretti, la solicitarea procurorilor belgieni care anchetează scandalul de corupție Qatargate.
20:20
Londra lansează o anchetă cu privire la „ingerinţa financiară străină” în politica britanică # Digi24.ro
Guvernul britanic a anunţat marţi lansarea unei anchete independente privind „ingerinţa financiară străină în politica” din Regatul Unit, în urma condamnării pentru corupţie a unui fost europarlamentar din partidul pro-Brexit UKIP, care a participat la o campanie de influenţă pro-rusă, relatează AFP.
Acum 15 minute
20:10
Fake news despre o lovitură de stat în Franța. Macron: „Am primit un mesaj. Ce se întâmplă la voi? Sunt foarte îngrijorat” # Digi24.ro
Uneori, nici măcar președintele uneia dintre cele mai mari puteri mondiale nu poate face nimic în fața multinaționalelor precum Meta. De câteva zile, Facebook refuză să șteargă un videoclip generat de inteligența artificială, care relatează că ar fi avut loc o „lovitură de stat” în Franța.
Acum o oră
19:50
Primăria Capitalei împrumută de 50 de milioane de lei pentru plata restanțelor la termoficare # Digi24.ro
Consiliul General al Capitalei a aprobat, marţi, contractarea de la Ministerul Finanţelor a unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de cel mult 50 de milioane de lei.
19:50
Consilierii municipali cer Guvernului prelungirea termenului pentru realizarea Parcului Grozăveşti # Digi24.ro
Consilierii municipali au aprobat, marţi, o hotărâre prin care solicită Guvernului prelungirea termenului pentru realizarea Parcului Grozăveşti. Parcul ar urma să fie realizat în termen de 36 de luni de la data semnării procesului-verbal de predare-primire încheiat între municipalitate şi Sectorul 6.
19:40
Plan pentru locuințe la prețuri accesibile pe teritoriul UE. Nicu Ștefănuță: „Vor fi facilități pentru tineri și familiile lor” # Digi24.ro
Oficialii europeni au elaborat primul plan european privind locuințe la prețuri accesibile, care a fost prezentat marți în plenul Parlamentului European. Vicepreședintele PE, Nicu Ștefănuță, a declarat pentru Digi24.ro că statele membre ar putea primi finanțare pentru construirea de locuințe sociale, cămine studențești sau alte facilități pentru tineri și familiile lor. În plus, utilizarea unor platforme precum Airbnb ar putea fi limitată în unele orașe mari, din cauză că ar crește artificial prețul chiriilor.
19:30
Perdele forestiere în sudul României: Diana Buzoianu anunță începerea procedurilor pentru studiul de fezabilitate pe 380 de hectare # Digi24.ro
Diana Buzoianu a anunțat marți că Ministrul Mediului a demarat procedurile pentru realizarea studiului de fezabilitate necesar plantării a 380 de hectare de perdele forestiere în sudul României, o regiune afectată de un proces accentuat de deșertificare.
19:30
Bombardiere ruse TU-22M3 au efectuat o misiune de patrulare deasupra apelor neutre ale Mării Negre # Digi24.ro
Bombardiere strategice ruse Tupolev TU-22M3 au efectuat marţi un zbor de patrulare deasupra apelor neutre ale Mării Negre, a anunţat într-un comunicat Ministerul rus al Apărării, citat de agenţia EFE.
19:30
Statele Unite includ Clan del Golfo pe lista organizațiilor teroriste străine. Peste 7.500 de membri și trafic masiv de cocaină # Digi24.ro
Statele Unite au anunţat, marţi, desemnarea unui cartel columbian al drogurilor, Clan del Golfo, drept „organizaţie teroristă străină”.
Acum 2 ore
19:20
Kremlinul refuză un armistițiu de Crăciun: „Vrem să ne atingem obiectivele, să ne asigurăm interesele” # Digi24.ro
Kremlinul a refuzat marți, 16 decembrie, un armistițiu de Crăciun propus de Ucraina, susținând că Rusia își dorește pace și că nu vrea „o pauză” în timpul căreia Kievul „să se pregătească pentru continuarea războiului”, relatează Reuters.
19:20
Ginerele lui Trump renunță la planul de a construi un hotel în Belgrad. Obiectivul era unul sensibil, un simbol național # Digi24.ro
Ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, a renunțat la planurile de a construi un hotel și un complex rezidențial sub marca Trump într-o zonă sensibilă din centrul Belgradului, după ce s-a confruntat cu o rezistență generalizată, potrivit TVPWorld.
19:00
Victor Negrescu, despre tăierea pensiilor magistraților: „Dacă pică la CCR, trebuie să vedem dacă Coaliția funcționează” # Digi24.ro
Prim-vicepreședintele PSD Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, susține că o decizie nefavorabilă din partea judecătorilor CCR în privința pensiilor magistraților ar putea schimba calculele politice la guvernare.
19:00
Rata deceselor din Franța o depăşeşte pe cea a naşterilor pentru prima oară după 80 de ani # Digi24.ro
Rata anuală a naşterilor în Franţa este mai mică decât cea a deceselor pentru prima dată după cel de-al Doilea Război Mondial, o îmbătrânire mai rapidă decât cea prevăzută de Institutul Naţional de Studii Demografice (INED), care nu se aştepta la o situaţie similară înainte de 2035, informează marţi EFE.
19:00
CE face un pas înapoi, la presiunea producătorilor auto: Mașinile cu motoare cu ardere internă pot fi vândute și după 2035 # Digi24.ro
Comisia Europeană a propus marți renunțarea la interdicția vânzării de mașini noi cu motor cu ardere internă începând cu 2035, ceea ce va permite vânzarea în continuare a vehiculelor neelectrice. Măsura vine în urma presiunilor intense din partea Germaniei, Italiei și a sectorului auto european.
18:50
Un copil a fost ucis într-un atac la o școală din regiunea Moscova. Atacatorul, un adolescent de 15 ani, și-a recunoscut vina # Digi24.ro
Un adolescent în vârstă de 15 ani, înarmat cu un cuțit, a comis un atac la o școală din satul Gorki-2, districtul Odințsovo, regiunea Moscova. Un elev de 10 ani a fost ucis, iar un agent de pază a fost rănit, a informat serviciul de presă al Comitetului de Investigații al Rusiei, scrie agenția de presă rusă, Tass. Tânărul și-a recunoscut vina, a declarat jurnaliștilor purtătoarea de cuvânt a Direcției din Moscova a Comitetului de Investigații al Rusiei, Olga Vradi.
18:50
Germania a livrat Ucrainei sisteme Patriot și Iris-T. „Am consolidat semnificativ apărarea aeriană a țării” # Digi24.ro
Germania a livrat două sisteme Patriot și al nouălea sistem de apărare aeriană Iris-T către Forțele Armate ale Ucrainei, a anunțat ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, potrivit RBC Ukraine.
18:40
Elon Musk revine în tabăra republicanilor lui Trump. Miliardarul a început să scrie cecuri pentru alegerile din 2026 # Digi24.ro
Elon Musk a început să finanțeze campaniile Partidului Republican pentru Camera Reprezentanților și Senat în perspectiva alegerilor parlamentare din 2026, semn că relația sa cu președintele Donald Trump s-a îmbunătățit după ruptura tensionată de la începutul acestui an, potrivit unor surse citate de Axios.
18:30
Condamnarea primită de șoferul care a intrat anul trecut cu mașina în fanii lui Liverpool, aflați la celebrarea titlului # Digi24.ro
Şoferul britanic care a rănit peste 100 de persoane intrând cu maşina într-o mulţime de suporteri în timpul paradei echipei de fotbal Liverpool FC din luna mai a fost condamnat marţi la 21 de ani şi şase luni de închisoare, transmite AFP.
Acum 4 ore
18:10
Rusia concentrează trupe în apropierea NATO. Germania avertizează asupra unei amenințări directe: „Vin doi ani critici” # Digi24.ro
Expertul în politică externă al partidului Uniunea Creștin Democrată CDU din Germania, Roderich Kiesewetter, avertizează în privința naivității excesive în relațiile cu Rusia. În ciuda negocierilor care au avut loc duminica și luni la Berlin, nu trebuie să credem că liderul rus Vladimir Putin își va da seama că războiul nu merită pentru el, a declarat Kiesewetter în cadrul emisiunii „Pinar Atalay” de la ntv.
18:00
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Italia, unde miercuri este programată o grevă de patru ore în sectorul aerian. Astfel, sunt aşteptate perturbări ale traficului aerian, pe toată durata zilei.
18:00
The Rolling Stones au anulat planurile pentru un turneu pe stadioane din Marea Britanie şi Europa în 2026, a confirmat pentru Variety o sursă apropiată trupei, în urma unor informaţii potrivit cărora chitaristul Keith Richards nu a putut să se „angajeze” în acest proiect.
18:00
Un bărbat a murit, marţi, după ce a căzut de pe o macara, în Sectorul 1 al Capitalei.
17:50
Judecătorii unei instanțe din România au cerut CSM să analizeze „vulnerabilitățile” din legile justiției # Digi24.ro
La Curtea de Apel Brașov a avut loc marți, 16 decembrie, Adunarea Generală a Judecătorilor instanței, în urma căreia magistrații brașoveni au decis să sesiseze Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) pentru a analiza mai multe „vulnerabilități” existente în legile justiției, dar și să își arate susținerea față de judecătorii care reclamă problemele din domeniu în spațiul public.
17:50
Parlamentul European a aprobat un sprijin mai mare pentru fermieri. Câți bani vor primi anual fermele mici # Digi24.ro
Eurodeputaţii au adoptat marţi noi norme care introduc mai multă flexibilitate şi sprijin pentru fermieri privind respectarea Politicii Agricole Comune (PAC), informează un comunicat de presă al Parlamentului European.
17:40
Cererea de recurs în casaţie formulată de Vlad Pascu a fost respinsă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Decizia este definitivă # Digi24.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins marţi, ca inadmisibilă, cererea de recurs în casaţie formulată de Vlad Pascu, condamnat la 10 ani de închisoare pentru accidentul de la 2 Mai, în urma căruia doi tineri şi-au pierdut viaţa. Decizia Înaltei Curţi este definitivă.
17:30
Eroul de la Bondi Beach, care a dezarmat unul dintre atacatori, a primit donații de aproape 2 milioane de dolari australieni # Digi24.ro
Un vânzător de fructe a sărit pe unul dintre cei doi atacatori care trăgeau asupra oamenilor care sărbătoreau Hanuka pe plaja Bondi duminică și l-a dezarmat pe unul dintre atacatori, fiind considerat erou de mulți australieni și lăudat de lideri străini, inclusiv Donald Trump, pentru curajul său în timpul atacului antisemit din Sydney. Numele său este Ahmed al Ahmed. O campanie GoFundMe lansată în sprijinul bărbatului de 43 de ani devenit erou la Bondi Beach a strâns aproape 2 milioane de dolari australieni în doar câteva zile, relatează Business Standard.
17:30
Helsinki: Liderii din nordul şi estul Europei cer întărirea flancului estic al UE. Mesajul președintelui Nicușor Dan # Digi24.ro
Apărarea flancului estic al Uniunii Europene trebuie să devină o prioritate strategică, în contextul amenințării reprezentate de Rusia, au declarat marți liderii a opt state din nordul și estul Europei, inclusiv România, reuniți la un summit desfășurat la Helsinki.
17:20
Doi bărbați au mers să taie porcul, dar s-au luat la bătaie pentru că nu s-au înțeles cum să-l împartă. Animalul nici nu era al lor # Digi24.ro
Doi bărbați din Prahova s-au întâlnit să taie porcul, dar au ajuns să se taie unul pe altul. Cei doi au mers la la un prieten să-l ajute cu tăierea porcului. Au băut mai multe pahare de alcool împreună, după care s-au luat la ceartă. S-au bătut, iar la un moment dat unul dintre ei a scos un cuțit și l-a înjunghiat pe celălalt.
17:10
Nicușor Dan: „Nu sunt adeptul unei cedări a sistemului judecătoresc către politic. Sistemul de justiție să se autoguverneze” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, marți la Helsinki, că nu este „adeptul unei cedări de către sistemul judecătoresc în ansamblu luicătre politic”. Șeful statului consideră că pot exista modificări legislative care pot fi făcute, atunci când există un acord, dar „sistemul de justiție să se autoguverneze”.
17:10
Nicușor Dan: E greu de înțeles că partidele din Coaliție se atacă între ele și nu spun un cuvințel de opoziție # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat marți, în cadrul unei conferințe de presă la Helsinki, despre acuzațiile că PSD a încălcat protocolul Coaliției, prin votul de la moțiunea împotriva Dianei Buzoianu, că „e greu de înțeles” de ce partidele de guvernare se atacă între ele și nu spun nimic despre opoziție. Cu toate acestea, șeful statului consideră că „pentru moment, această coaliție funcționează”.
16:50
Răzvan Cuc, reținut de procurorii DNA. Fostul ministru PSD al Transporturilor e acuzat de dare de mită # Digi24.ro
Fostul ministru PSD al Transporturilor, Răzvan Cuc, a fost reținut marți de procurorii DNA într-un dosar de dare de mită, în care este vizat şi un om de afaceri, potrivit surselor Digi24. Direcția Națională Anticorupție a făcut, marți dimineața, percheziții la fostul ministru. Valoarea mitei în acest dosar ar fi de 6% dintr-un contract cadru de 23 milioane de lei.
16:50
Nicușor Dan afirmă că Rusia va continua să fie o amenințare: „Trebuie să rămânem calmi, dar să investim în apărare” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat marți că Rusia va continua să reprezinte o amenințare, chiar dacă se va încheia războiul din Ucraina. Șeful statului spune că „trebuie să rămânem calmi”, dar să continuăm investițiile în apărare.
16:50
Kylian Mbappé a câștigat procesul cu Paris Saint-Germain. Suma uriașă pe care trebuie să o plătească clubul # Digi24.ro
Condamnat marți de consiliul de arbitraj să plătească 61 de milioane de euro lui Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain nu a renunțat încă. Într-un comunicat difuzat la două ore după anunțarea deciziei, clubul din Paris a declarat că a luat „act de hotărârea pronunțată, pe care o va executa, rezervându-și totuși dreptul de a face apel”.
16:50
Orașul european în care oamenii au văzut soarele doar juămătate de oră, în prima jumătate a lunii decembrie # Digi24.ro
Capitala Suediei, Stockholm, a înregistrat doar o jumătate de oră de soare în prima jumătate a lui decembrie. Dacă tendinţa continuă, această lună ar putea deveni cel mai înnorat decembrie din 1934, potrivit meteorologilor.
16:40
Rusia restricționează apelurile telefonice din aproape 50 de țări considerate „neprietenoase” # Digi24.ro
Izolare digitală plănuită în Rusia. La o reuniune a consiliului pentru drepturile omului, președintele rus Vladimir Putin a anunțat planuri de blocare a apelurilor telefonice din partea așa-numitelor „țări neprietenoase”. Planul este de a bloca apelurile telefonice din 47 de state considerate „neprietenoase” fără acordul prealabil al utilizatorilor, invocând combaterea fraudelor. Măsura face parte dintr-o ofensivă mai largă de control, informează Ukrinform, care citează Serviciul ucrainean de Informații Externe.
16:40
Ce decizii au luat procurorii din CSM: Sesizarea Inspecției Judiciare cu privire la șeful DNA și consultări cu procurorii din țară # Digi24.ro
Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat rezultatele verificărilor cu privire la scandalul din Justiție, declanșat pe fondul acuzațiilor lansate în documentarul Recorder. Procurorii din CSM au sesizat Inspecția Judiciară în cazul procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, și vor declanșa o consultare a procurorilor din țară pentru a înțelege dacă își doresc modificarea legilor din justiție.
16:40
Statul Român a făcut apel în dosarul privind sechestrul pe bunurile familiei Iohannis. Cauza va merge la Curtea de Apel Alba # Digi24.ro
Statul Român a contestat decizia Tribunalului Sibiu prin care a fost respinsă cererea de punere sub sechestru a bunurilor familiei fostului președinte Klaus Iohannis. Apelul a fost depus marți, 16 decembrie, de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, iar dosarul va fi trimis la Curtea de Apel Alba, care va decide mai departe, potrivit purtătorului de cuvânt al Tribunalului Sibiu, Cornelia Prundaru.
16:30
Raportul de activitate al Consiliului Suprem de Apărare a Țării pe anul 2024, prezentat în aceste zile în Parlament, conține mai multe paragrafe despre alegerile prezidențiale de anul trecut, anulate între timp.
Acum 6 ore
16:20
De la amvon la platane. Un preot catolic mixează în cele mai cunoscute cluburi din lume: „Echilibrul este foarte important” # Digi24.ro
Sub luminile puternice ale scenei din Monterrey, Mexic, ringul de dans aglomerat vibrează în timp ce un preot catolic în guler clerical ridică o mână de pe scenă, ritmurile electronice răsunând în sală. Sute de oameni se mișcă în unison în timp ce părintele Guilherme Peixoto privește mulțimea - nu de la amvon, ci din spatele platanei, se arată într-un reportaj reuters.
16:10
Sorin Grindeanu apără decizia PSD de a vota moțiunea împotriva Dianei Buzoianu: „În același mod vom acționa” # Digi24.ro
Sorin Grindeanu a apărat marți, 16 decembrie, decizia PSD de a vota moțiunea împotriva Dianei Buzoianu. Liderul social-democraților a dat asigurări că formațiunea politică va acționa în același mod dacă un alt ministru ar priva oamenii de anumite drepturi și servicii esențiale.
16:00
Vremea se schimbă radical de Crăciun: temperaturile scad la minime negative. Ce spun meteorologii despre precipitații # Digi24.ro
Directorul ANM, Elena Mateescu, a declarat marți, la Digi24, că după data de 21 decembrie vremea se răcește și se apropie de normalul perioadei, cu „maxime între -5 și 5 grade” și „minime de până la -8 grade în depresiuni”. Până atunci, însă, vor fi temperaturi neobișnuit de ridicate, a precizat ea.
16:00
Haos pe aeroporturile europene. Val de greve în prag de sărbători. Patru ore de blocaj miercuri în Italia, 100 de zboruri anulate # Digi24.ro
Cei care și-au programat călătorii cu avionul pentru vacanțele de sărbători au parte de haos pe multe dintre aeorporturi, anunță Digi24. Sindicatele au programat greve în lanț. Totul începe de miercuri pe cursele spre și dinspre Italia: va fi grevă timp de patru ore și aproape 100 de zboruri anulate. Este însă doar începutul, pentru că pe lista greviștilor regăsim, până la sfârșitul anului, aeroporturi din Marea Britanie, Danemarca sau Spania.
16:00
DNA a pus sub urmărire penală patru administratori de firme de ride-sharing pentru evaziune fiscală de peste 21 de milioane de lei # Digi24.ro
Patru administratori ai mai multor firme de ride-sharing au fost puși sub urmărire penală de procurorii Direcției Naționale Anticorupție într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la aproape 22 de milioane de lei, potrivit unui comunicat transmis de DNA. În cauză, unul dintre suspecți a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile.
15:40
Curajul incredibil al unui cuplu: Boris și Sofia au încercat să-l oprească pe unul din atacatorii de pe plaja Bondi, dar au fost uciși # Digi24.ro
Au apărut imagini dramatice cu două victime ucise în timp ce încercau să-l oprească pe unul din atacatorii înarmați de pe plaja Bondi. Cuplul a fost identificat ca fiind Boris Gurman, în vârstă de 69 de ani, și Sofia Gurman, în vârstă de 61 de ani, după ce familia lor a acordat o declarație publicației Sydney Morning Herald.
15:30
A fost înființată Comisia care va obliga Rusia să plătească despăgubiri de război Ucrainei, în plin proces de negocieri pentru pace # Digi24.ro
Liderii mai multor ţări, printre care preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi preşedinta Republicii Moldova Maia Sandu, au asistat marţi la Haga la semnarea unui document pentru a lansa Comisia internaţională pentru revendicări, un organism care să compenseze Kievul pentru pagubele de sute de miliarde de dolari cauzate de atacurile ruseşti şi presupusele crime de război, relatează Reuters.
15:20
Volodimir Zelenski: Ucraina așteaptă 5 documente în urma discuțiilor cu SUA. Care sunt punctele-cheie dezbătute cu administrația Trump # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se așteaptă ca discuțiile cu Statele Unite, privind un potențial acord pentru încheierea războiului ruso-ucrainean, să aibă drept rezultat cinci documente, dintre care unele vor fi obligatorii din punct de vedere juridic, inclusiv în ceea ce privește garanțiile de securitate, anunță European Pravda.
15:10
Maia Sandu s-a întâlnit cu Volodimir Zelnenski la Haga. Despre ce au discutat cei doi lideri # Digi24.ro
Președinta Republicii Moldova Maia Sandu și președintele Ucrainei Volodimir Zelenski au avut o întrevedere la Haga. Discuțiile au avut loc în contextul instituirii Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, după cum a scris șefa statului de peste Prut pe Facebook.
15:00
Dan Nica, europarlamentar: „Prețurile mari la energie îi forțează pe români să renunțe la medicamente și hrană” # Digi24.ro
Europarlamentarul Dan Nica a atras atenția, în plenul Parlamentului European, asupra impactului pe care prețurile ridicate la energie îl au asupra populației din România. Potrivit acestuia, aproximativ două milioane de cetățeni nu își pot încălzi corespunzător locuințele, fiind forțați să facă sacrificii majore care le afectează direct sănătatea și calitatea vieții.
15:00
Reacția BBC după ce Donald Trump a anunțat că cere 10 miliarde de dolari în instanță de la postul britanic # Digi24.ro
BBC a afirmat marţi că se va apăra în faţa plângerii pentru defăimare a preşedintelui american Donald Trump, care solicită 10 miliarde de dolari de la postul public de televiziune britanic pentru un montaj video controversat cu unul dintre discursurile sale.
15:00
Lituania își va extinde bazele de antrenament militar la granițele cu Polonia și Belarus, în apropierea coridorului strategic al NATO # Digi24.ro
Lituania a anunțat luni planurile de extindere a facilităților sale de instruire militară, în contextul consolidării forțelor armate și al pregătirii pentru o prezență mai mare a trupelor aliate. Potrivit unui raport al postului public de televiziune LRT, citat de agenția de presă Anadolu, țara va înființa o nouă zonă de instruire militară de dimensiunea unei brigăzi în Kapciamiestis, în sudul Lituaniei, lângă granițele cu Polonia și Belarus.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.