Oscar 2026: Academia a anunțat listele scurte de propuneri pentru 12 categorii. Filmul României nu a fost selectat
Digi24.ro, 16 decembrie 2025 22:50
Academia de film americană a anunţat, marţi, listele scurte de propuneri pentru nominalizare în 12 categorii la de-a 98-a ediţie a premiilor Oscar, inclusiv la categoria „cel mai bun lungmetraj internaţional”, informează Variety.
Acum 10 minute
23:20
Diana Buzoianu acuză „fake news-uri care se duceau pe securitate naţională” în scandalul barajelor. „Acolo o să acţionăm foarte clar” # Digi24.ro
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, se arată „ferm convinsă că s-au dat nişte bani serioşi” pentru un „atac coordonat” împotriva sa, atac „pe care s-a încercat o căţărare politică”. Ea anunţă că se va adresa inclusiv instanţei de judecată în urma publicării unor informaţii care prezentau în mod eronat afirmaţii ale sale.
Acum o oră
22:50
22:40
Ce decizii au luat procurorii din CSM: Sesizarea Inspecției Judiciare cu privire la șeful DNA și consultări cu procurorii din țară # Digi24.ro
Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat rezultatele verificărilor cu privire la scandalul din Justiție, declanșat pe fondul acuzațiilor lansate în documentarul Recorder. Procurorii din CSM au sesizat Inspecția Judiciară în cazul procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, și vor declanșa o consultare a procurorilor din țară pentru a înțelege dacă își doresc modificarea legilor din justiție.
22:40
Statul Român a făcut apel în dosarul privind sechestrul pe bunurile familiei Iohannis. Cauza va merge la Curtea de Apel Alba # Digi24.ro
Statul Român a contestat decizia Tribunalului Sibiu prin care a fost respinsă cererea de punere sub sechestru a bunurilor familiei fostului președinte Klaus Iohannis. Apelul a fost depus marți, 16 decembrie, de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, iar dosarul va fi trimis la Curtea de Apel Alba, care va decide mai departe, potrivit purtătorului de cuvânt al Tribunalului Sibiu, Cornelia Prundaru.
Acum 2 ore
22:20
Cseke Atilla: Ministerul Dezvoltării are cel mai mare grad de absorbţie a fondurilor din PNRR # Digi24.ro
Cseke Attila a anunţat că Ministerul Dezvoltării are cel mai mare grad de absorbţie a fondurilor asigurate în cadrul Planului Naţional de Redresare şi rezilienţă (PNRR), și anume de 60%. În acest context, ministrul a adăugat că, în urma negocierilor cu autorităţile europene, proiecte care erau inițial finanţate din împrumuturi vor primi finanţare nerambursabilă, prin granturi.
22:10
Fostul președinte ucrainean Viktor Ianukovici a fost condamnat definitiv la 15 ani de închisoare: trădare și trafic de persoane # Digi24.ro
Fostul președinte ucrainean Viktor Ianukovici, acuzat de înaltă trădare și ajutoarea Federației Ruse, dar și de trafic ilegal de persoane, a fost condamnat definitiv. Verdictul instanței împotriva celui de-al patrulea președinte al Ucrainei, Viktor Ianukovici, și a fostului șef adjunct al Departamentului Securității Statului, Konstantin Kobzar, a devenit definitiv, informează Biroul Procurorului General.
22:10
Ministrul Muncii: „Nu putem face reforme de tip Băsescu”. Ce soluții propune pentru reducerea cheltuielilor # Digi24.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat marți, în emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24, întrebat despre tăierile din administrația locală și centrală, că „nu se poate face o reformă de tip Băsescu, să se taie la toată lumea la fel”. În schimb, ministrul a propus câteva soluții pentru reducerea cheltuielilor.
22:10
Câți dintre românii care sunt plătiți cu salariul minim pe economie lucrează de fapt „la negru”. Ce spune ministrul Muncii # Digi24.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole a spus, în exclusivitate la Digi24, că nu s-ar „aventura” să spună câți dintre românii care apar în acte ca fiind plătiți cu salariul minim pleacă acasă cu banii din salariul minim și câți sunt plătiți de fapt „la negru”, și apar fictiv cu salariul minim. „Există o întreagă procedură care trebuie respectată, ca în cazul domnului Cuc”, a spus ministrul Muncii, referindu-se cel mai probabil la prezumția de nevinovăție.
22:10
Florin Manole, despre impozitarea progresivă: „Se face bine atunci când se face pe venitul globalizat” # Digi24.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat la emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24 că impozitarea progresivă era alternativa corectă la creșterea TVA și că ar permite reducerea poverii fiscale pentru salariile mici, concomitent cu o taxare mai ridicată a veniturilor mari. Oficialul a vorbit și despre impactul salariului minim asupra mediului de afaceri, subliniind că nu toate industriile sunt afectate în același mod și atrăgând atenția asupra fenomenului muncii la negru.
21:40
AUR lansează manifestul „Opoziție totală – Opoziție națională”: Decalog de măsuri pentru alegeri anticipate # Digi24.ro
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a lansat, marți, manifestul politic „Opoziție totală – Opoziție națională”, un document-program care stabilește direcțiile de acțiune ale noastre în actualul context politic, social și economic. Manifestul este structurat sub forma unui decalog extins de măsuri și reprezintă răspunsul nostru ferm la degradarea accelerată a democrației parlamentare din România.
Acum 4 ore
21:10
Se reia circulația pe ambele sensuri pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse. Care este perioada în care este valabilă măsura # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Bulgaria asupra faptului că, în perioada 18 decembrie, ora 08:00 - 08 ianuarie 2026, ora 08:00, autorităţile bulgare vor deschide circulaţiei ambele sensuri de mers pentru toate categoriile de vehicule pe Podul Prieteniei Ruse-Giurgiu.
21:10
„Frigiderul lumii” se încălzește accelerat. Cercetătorii avertizează că „iarna este redefinită” în Arctica # Digi24.ro
Arctica a înregistrat cel mai cald an din ultimii 125 de ani, cu temperaturi record, precipitații fără precedent și o reducere dramatică a gheții marine, potrivit unui raport al NOAA, oamenii de știință avertizând că „întregul concept de iarnă este redefinit” în regiune.
21:00
Rusia se opune desfășurării de trupe din state NATO în Ucraina: „În niciun caz şi în niciun moment nu vom accepta” # Digi24.ro
Rusia nu este de acord cu desfășurarea în Ucraina de trupe din state membre NATO, așa cum a propus luni, la Berlin, Coaliția Voinței. Serghei Riabkov, viceministrul afacerilor externe al Rusiei, a exclus și posibilitatea ca Rusia să accepte „un compromis” în ceea ce privește teritoriul, relatează EFE.
21:00
Programul de 100 de miliarde de euro pentru un nou avion de vânătoare, dezvoltat de trei țări europene, este în impas # Digi24.ro
Programul de avioane militare franco-germano-spaniol FCAS rămâne în impas și după întâlnirea de săptămâna trecută între miniștrii apărării din cele trei țări, au spus pentru Reuters trei persoane familiarizate cu situația.
20:30
Fostul deputat Cătălin Rădulescu, cunoscut ca „Mitralieră”, achitat în cazul titlului de revoluționar. Decizia nu e definitivă # Digi24.ro
Fostul deputat Cătălin Rădulescu, cunoscut ca "Mitralieră", a fost achitat marţi de Curtea de Apel Bucureşti, într-un dosar în care este acuzat de DNA că a primit titlul de „Luptător pentru Victoria Revoluţiei din decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant”, deşi nu îndeplinea condiţiile prevăzute de lege. Decizia nu este însă definitivă.
20:30
Zelenski anunţă că documentul cu garanţiile de securitate pentru Ucraina este finalizat. „Am decis să nu-l publicăm”. Reacția Rusiei # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marţi că există un document în care mai multe ţări detaliază ce fel de garanţii de securitate sunt dispuse să ofere Ucrainei după încheierea războiului cu Rusia, inclusiv o posibilă desfăşurare de trupe, dar a adăugat că acest document va fi făcut public numai după ce va intra în vigoare un armistiţiu. Pe de altă parte, Rusia a transmis că un armistițiu va fi posibil numai în condiţiile încheierii unui acord de pace şi a reamintit că în niciun caz nu va accepta vreo desfăşurare de trupe NATO în Ucraina.
20:30
MAE: SUA au recunoscut rolul României ca partener-cheie pentru asigurarea securităţii energetice # Digi24.ro
SUA au recunoscut rolul României ca partener-cheie pentru asigurarea securităţii energetice, conform declaraţiei comune transmise după Dialogul Strategic România - SUA.
20:20
Scandalul Qatargate: Parlamentul European ridică imunitatea eurodeputatei Alessandra Moretti # Digi24.ro
Parlamentul European a votat marți pentru ridicarea imunității parlamentare a eurodeputatei italiene Alessandra Moretti, la solicitarea procurorilor belgieni care anchetează scandalul de corupție Qatargate.
20:20
Londra lansează o anchetă cu privire la „ingerinţa financiară străină” în politica britanică # Digi24.ro
Guvernul britanic a anunţat marţi lansarea unei anchete independente privind „ingerinţa financiară străină în politica” din Regatul Unit, în urma condamnării pentru corupţie a unui fost europarlamentar din partidul pro-Brexit UKIP, care a participat la o campanie de influenţă pro-rusă, relatează AFP.
20:10
Fake news despre o lovitură de stat în Franța. Macron: „Am primit un mesaj. Ce se întâmplă la voi? Sunt foarte îngrijorat” # Digi24.ro
Uneori, nici măcar președintele uneia dintre cele mai mari puteri mondiale nu poate face nimic în fața multinaționalelor precum Meta. De câteva zile, Facebook refuză să șteargă un videoclip generat de inteligența artificială, care relatează că ar fi avut loc o „lovitură de stat” în Franța.
19:50
Primăria Capitalei împrumută de 50 de milioane de lei pentru plata restanțelor la termoficare # Digi24.ro
Consiliul General al Capitalei a aprobat, marţi, contractarea de la Ministerul Finanţelor a unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de cel mult 50 de milioane de lei.
19:50
Consilierii municipali cer Guvernului prelungirea termenului pentru realizarea Parcului Grozăveşti # Digi24.ro
Consilierii municipali au aprobat, marţi, o hotărâre prin care solicită Guvernului prelungirea termenului pentru realizarea Parcului Grozăveşti. Parcul ar urma să fie realizat în termen de 36 de luni de la data semnării procesului-verbal de predare-primire încheiat între municipalitate şi Sectorul 6.
19:40
Plan pentru locuințe la prețuri accesibile pe teritoriul UE. Nicu Ștefănuță: „Vor fi facilități pentru tineri și familiile lor” # Digi24.ro
Oficialii europeni au elaborat primul plan european privind locuințe la prețuri accesibile, care a fost prezentat marți în plenul Parlamentului European. Vicepreședintele PE, Nicu Ștefănuță, a declarat pentru Digi24.ro că statele membre ar putea primi finanțare pentru construirea de locuințe sociale, cămine studențești sau alte facilități pentru tineri și familiile lor. În plus, utilizarea unor platforme precum Airbnb ar putea fi limitată în unele orașe mari, din cauză că ar crește artificial prețul chiriilor.
19:30
Perdele forestiere în sudul României: Diana Buzoianu anunță începerea procedurilor pentru studiul de fezabilitate pe 380 de hectare # Digi24.ro
Diana Buzoianu a anunțat marți că Ministrul Mediului a demarat procedurile pentru realizarea studiului de fezabilitate necesar plantării a 380 de hectare de perdele forestiere în sudul României, o regiune afectată de un proces accentuat de deșertificare.
19:30
Bombardiere ruse TU-22M3 au efectuat o misiune de patrulare deasupra apelor neutre ale Mării Negre # Digi24.ro
Bombardiere strategice ruse Tupolev TU-22M3 au efectuat marţi un zbor de patrulare deasupra apelor neutre ale Mării Negre, a anunţat într-un comunicat Ministerul rus al Apărării, citat de agenţia EFE.
19:30
Statele Unite includ Clan del Golfo pe lista organizațiilor teroriste străine. Peste 7.500 de membri și trafic masiv de cocaină # Digi24.ro
Statele Unite au anunţat, marţi, desemnarea unui cartel columbian al drogurilor, Clan del Golfo, drept „organizaţie teroristă străină”.
Acum 6 ore
19:20
Kremlinul refuză un armistițiu de Crăciun: „Vrem să ne atingem obiectivele, să ne asigurăm interesele” # Digi24.ro
Kremlinul a refuzat marți, 16 decembrie, un armistițiu de Crăciun propus de Ucraina, susținând că Rusia își dorește pace și că nu vrea „o pauză” în timpul căreia Kievul „să se pregătească pentru continuarea războiului”, relatează Reuters.
19:20
Ginerele lui Trump renunță la planul de a construi un hotel în Belgrad. Obiectivul era unul sensibil, un simbol național # Digi24.ro
Ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, a renunțat la planurile de a construi un hotel și un complex rezidențial sub marca Trump într-o zonă sensibilă din centrul Belgradului, după ce s-a confruntat cu o rezistență generalizată, potrivit TVPWorld.
19:00
Victor Negrescu, despre tăierea pensiilor magistraților: „Dacă pică la CCR, trebuie să vedem dacă Coaliția funcționează” # Digi24.ro
Prim-vicepreședintele PSD Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, susține că o decizie nefavorabilă din partea judecătorilor CCR în privința pensiilor magistraților ar putea schimba calculele politice la guvernare.
19:00
Rata deceselor din Franța o depăşeşte pe cea a naşterilor pentru prima oară după 80 de ani # Digi24.ro
Rata anuală a naşterilor în Franţa este mai mică decât cea a deceselor pentru prima dată după cel de-al Doilea Război Mondial, o îmbătrânire mai rapidă decât cea prevăzută de Institutul Naţional de Studii Demografice (INED), care nu se aştepta la o situaţie similară înainte de 2035, informează marţi EFE.
19:00
CE face un pas înapoi, la presiunea producătorilor auto: Mașinile cu motoare cu ardere internă pot fi vândute și după 2035 # Digi24.ro
Comisia Europeană a propus marți renunțarea la interdicția vânzării de mașini noi cu motor cu ardere internă începând cu 2035, ceea ce va permite vânzarea în continuare a vehiculelor neelectrice. Măsura vine în urma presiunilor intense din partea Germaniei, Italiei și a sectorului auto european.
18:50
Un copil a fost ucis într-un atac la o școală din regiunea Moscova. Atacatorul, un adolescent de 15 ani, și-a recunoscut vina # Digi24.ro
Un adolescent în vârstă de 15 ani, înarmat cu un cuțit, a comis un atac la o școală din satul Gorki-2, districtul Odințsovo, regiunea Moscova. Un elev de 10 ani a fost ucis, iar un agent de pază a fost rănit, a informat serviciul de presă al Comitetului de Investigații al Rusiei, scrie agenția de presă rusă, Tass. Tânărul și-a recunoscut vina, a declarat jurnaliștilor purtătoarea de cuvânt a Direcției din Moscova a Comitetului de Investigații al Rusiei, Olga Vradi.
18:50
Germania a livrat Ucrainei sisteme Patriot și Iris-T. „Am consolidat semnificativ apărarea aeriană a țării” # Digi24.ro
Germania a livrat două sisteme Patriot și al nouălea sistem de apărare aeriană Iris-T către Forțele Armate ale Ucrainei, a anunțat ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, potrivit RBC Ukraine.
18:40
Elon Musk revine în tabăra republicanilor lui Trump. Miliardarul a început să scrie cecuri pentru alegerile din 2026 # Digi24.ro
Elon Musk a început să finanțeze campaniile Partidului Republican pentru Camera Reprezentanților și Senat în perspectiva alegerilor parlamentare din 2026, semn că relația sa cu președintele Donald Trump s-a îmbunătățit după ruptura tensionată de la începutul acestui an, potrivit unor surse citate de Axios.
18:30
Condamnarea primită de șoferul care a intrat anul trecut cu mașina în fanii lui Liverpool, aflați la celebrarea titlului # Digi24.ro
Şoferul britanic care a rănit peste 100 de persoane intrând cu maşina într-o mulţime de suporteri în timpul paradei echipei de fotbal Liverpool FC din luna mai a fost condamnat marţi la 21 de ani şi şase luni de închisoare, transmite AFP.
18:10
Rusia concentrează trupe în apropierea NATO. Germania avertizează asupra unei amenințări directe: „Vin doi ani critici” # Digi24.ro
Expertul în politică externă al partidului Uniunea Creștin Democrată CDU din Germania, Roderich Kiesewetter, avertizează în privința naivității excesive în relațiile cu Rusia. În ciuda negocierilor care au avut loc duminica și luni la Berlin, nu trebuie să credem că liderul rus Vladimir Putin își va da seama că războiul nu merită pentru el, a declarat Kiesewetter în cadrul emisiunii „Pinar Atalay” de la ntv.
18:00
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Italia, unde miercuri este programată o grevă de patru ore în sectorul aerian. Astfel, sunt aşteptate perturbări ale traficului aerian, pe toată durata zilei.
18:00
The Rolling Stones au anulat planurile pentru un turneu pe stadioane din Marea Britanie şi Europa în 2026, a confirmat pentru Variety o sursă apropiată trupei, în urma unor informaţii potrivit cărora chitaristul Keith Richards nu a putut să se „angajeze” în acest proiect.
18:00
Un bărbat a murit, marţi, după ce a căzut de pe o macara, în Sectorul 1 al Capitalei.
17:50
Judecătorii unei instanțe din România au cerut CSM să analizeze „vulnerabilitățile” din legile justiției # Digi24.ro
La Curtea de Apel Brașov a avut loc marți, 16 decembrie, Adunarea Generală a Judecătorilor instanței, în urma căreia magistrații brașoveni au decis să sesiseze Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) pentru a analiza mai multe „vulnerabilități” existente în legile justiției, dar și să își arate susținerea față de judecătorii care reclamă problemele din domeniu în spațiul public.
17:50
Parlamentul European a aprobat un sprijin mai mare pentru fermieri. Câți bani vor primi anual fermele mici # Digi24.ro
Eurodeputaţii au adoptat marţi noi norme care introduc mai multă flexibilitate şi sprijin pentru fermieri privind respectarea Politicii Agricole Comune (PAC), informează un comunicat de presă al Parlamentului European.
17:40
Cererea de recurs în casaţie formulată de Vlad Pascu a fost respinsă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Decizia este definitivă # Digi24.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins marţi, ca inadmisibilă, cererea de recurs în casaţie formulată de Vlad Pascu, condamnat la 10 ani de închisoare pentru accidentul de la 2 Mai, în urma căruia doi tineri şi-au pierdut viaţa. Decizia Înaltei Curţi este definitivă.
17:30
Eroul de la Bondi Beach, care a dezarmat unul dintre atacatori, a primit donații de aproape 2 milioane de dolari australieni # Digi24.ro
Un vânzător de fructe a sărit pe unul dintre cei doi atacatori care trăgeau asupra oamenilor care sărbătoreau Hanuka pe plaja Bondi duminică și l-a dezarmat pe unul dintre atacatori, fiind considerat erou de mulți australieni și lăudat de lideri străini, inclusiv Donald Trump, pentru curajul său în timpul atacului antisemit din Sydney. Numele său este Ahmed al Ahmed. O campanie GoFundMe lansată în sprijinul bărbatului de 43 de ani devenit erou la Bondi Beach a strâns aproape 2 milioane de dolari australieni în doar câteva zile, relatează Business Standard.
17:30
Helsinki: Liderii din nordul şi estul Europei cer întărirea flancului estic al UE. Mesajul președintelui Nicușor Dan # Digi24.ro
Apărarea flancului estic al Uniunii Europene trebuie să devină o prioritate strategică, în contextul amenințării reprezentate de Rusia, au declarat marți liderii a opt state din nordul și estul Europei, inclusiv România, reuniți la un summit desfășurat la Helsinki.
Acum 8 ore
17:20
Doi bărbați au mers să taie porcul, dar s-au luat la bătaie pentru că nu s-au înțeles cum să-l împartă. Animalul nici nu era al lor # Digi24.ro
Doi bărbați din Prahova s-au întâlnit să taie porcul, dar au ajuns să se taie unul pe altul. Cei doi au mers la la un prieten să-l ajute cu tăierea porcului. Au băut mai multe pahare de alcool împreună, după care s-au luat la ceartă. S-au bătut, iar la un moment dat unul dintre ei a scos un cuțit și l-a înjunghiat pe celălalt.
17:10
Nicușor Dan: „Nu sunt adeptul unei cedări a sistemului judecătoresc către politic. Sistemul de justiție să se autoguverneze” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, marți la Helsinki, că nu este „adeptul unei cedări de către sistemul judecătoresc în ansamblu luicătre politic”. Șeful statului consideră că pot exista modificări legislative care pot fi făcute, atunci când există un acord, dar „sistemul de justiție să se autoguverneze”.
17:10
Nicușor Dan: E greu de înțeles că partidele din Coaliție se atacă între ele și nu spun un cuvințel de opoziție # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat marți, în cadrul unei conferințe de presă la Helsinki, despre acuzațiile că PSD a încălcat protocolul Coaliției, prin votul de la moțiunea împotriva Dianei Buzoianu, că „e greu de înțeles” de ce partidele de guvernare se atacă între ele și nu spun nimic despre opoziție. Cu toate acestea, șeful statului consideră că „pentru moment, această coaliție funcționează”.
16:50
Răzvan Cuc, reținut de procurorii DNA. Fostul ministru PSD al Transporturilor e acuzat de dare de mită # Digi24.ro
Fostul ministru PSD al Transporturilor, Răzvan Cuc, a fost reținut marți de procurorii DNA într-un dosar de dare de mită, în care este vizat şi un om de afaceri, potrivit surselor Digi24. Direcția Națională Anticorupție a făcut, marți dimineața, percheziții la fostul ministru. Valoarea mitei în acest dosar ar fi de 6% dintr-un contract cadru de 23 milioane de lei.
16:50
Nicușor Dan afirmă că Rusia va continua să fie o amenințare: „Trebuie să rămânem calmi, dar să investim în apărare” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat marți că Rusia va continua să reprezinte o amenințare, chiar dacă se va încheia războiul din Ucraina. Șeful statului spune că „trebuie să rămânem calmi”, dar să continuăm investițiile în apărare.
16:50
Kylian Mbappé a câștigat procesul cu Paris Saint-Germain. Suma uriașă pe care trebuie să o plătească clubul # Digi24.ro
Condamnat marți de consiliul de arbitraj să plătească 61 de milioane de euro lui Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain nu a renunțat încă. Într-un comunicat difuzat la două ore după anunțarea deciziei, clubul din Paris a declarat că a luat „act de hotărârea pronunțată, pe care o va executa, rezervându-și totuși dreptul de a face apel”.
