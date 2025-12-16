Tensiuni în Coaliție. Kelemen Hunor a discutat cu șeful PSD Sorin Grindeanu în biroul său din Parlament
Digi24.ro, 16 decembrie 2025 12:20
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a mers marți în biroul șefului PSD, Sorin Grindeanu, în contextul unor tensiuni în Coaliție, după ce social-democrații au încălcat protocolul Coaliției, prin votul de la moțiunea împotriva Dianei Buzoianu.
În Rusia, YouTube va fi complet blocat în următoarele șase luni-un an, a declarat Andrei Svintsov, vicepreședinte al Comitetului Dumei de Stat pentru politică informațională, tehnologii informaționale și comunicații.
Eurostat: România are una dintre cele mai mici rate ale abandonului educațional din UE. 1,5% dintre tineri au renunțat la studii # Digi24.ro
România se află printre statele cu cea mai mică rată a abandonului educațional din Uniunea Europeană, potrivit datelor publicate de Eurostat. Datele pe anul 2024 arată că 1,5% dintre persoanele cu vârste între 15 și 34 de ani din România au abandonat educația sau formarea profesională cel puțin o dată în viață, mult sub media Uniunii Europene, care se situează la 14,2%.
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump # Digi24.ro
Un diplomat de rang înalt al SUA vorbește pe larg despre care sunt cele mai mari provocări în negocierile de pace și susține că „Moscova trebuie să simtă durerea”.
De ce a ajuns fostul ministru Răzvan Cuc în vizorul procurorilor DNA. Intermediar pentru o mită de peste un milion de lei (surse) # Digi24.ro
Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, a ajuns în vizorul procurorilor Direcției Naționale Anticorupție (DNA) după ce ar fi intermediat o mită de peste un milion de lei pentru directorul Registrului Auto Român, Mihai Alecu, potrivit unor surse judiciare.
Brigitte Macron, prima reacție după ce a numit mai multe activiste feministe „târfe proaste”: „Nu pot să regret” # Digi24.ro
După valul de critici declanșat de afirmația în care a calificat mai multe activiste feministe „târfe proaste”, Brigitte Macron a prezentat luni seară scuze în cadrul unui interviu, relatează AFP.
Nicușor Dan, declarații despre negocierile de pace în Ucraina și apărarea UE: „Sunt destul de pesimist cu privire la intenția Rusiei” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, marţi, la Helsinki, că este destul de pesimist cu privire la intenţia Rusiei de a avea o pace în perioada imediat următoare şi a adăugat că este important ca aliaţii europeni să ofere Ucrainei „un spate” în negocierile pe care le desfăşoară.
Record istoric pentru programul Fidelis. Anunțul ministrului Alexandru Nazare: „Românii au investit peste 21 de miliarde de lei” # Digi24.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat că în acest an românii au investit în total, în cele 11 ediţii FIDELIS, peste 21 de miliarde de lei, un record istoric pentru programul de titluri de stat al ministerului. Potrivit demnitarului, cea mai căutată în 2025 a fost emisiunea în euro pe 10 ani, „un semnal clar că tot mai mulţi români preferă stabilitatea şi randamentele predictibile, alegând să îşi plaseze economiile pe termen lung”.
Averea celui mai bogat om din lume, Elon Musk, a depășit un nou prag. La cât este estimată # Digi24.ro
Averea netă a miliardarului Elon Musk, cel mai bogat om din lume, a depăşit pragul de 600 de miliarde de dolari, conform calculelor revistei Forbes publicate luni.
Patru persoane au fost reținute după percheziții într-un dosar de evaziune și fals. Prejudiciul se ridică la circa 900.000 de lei # Digi24.ro
Polițiștii și procurorii au efectuat, luni, 15 decembrie, mai multe percheziții domiciliare în București și în două localități din județul Buzău, într-un dosar penal de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată și înșelăciune, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 900.000 de lei. Patru persoane, cu vârste între 20 și 56 de ani, au fost reținute pentru 24 de ore și urmează să fie prezentate, marți, 16 decembrie, la Parchet, pentru a se decide ce măsuri vor fi luate în continuare.
Colita ulcerativă afectează mucoasa colonului și evoluează în pusee, alternate cu perioade de remisiune aparentă. Care sunt factorii de risc pentru colita ulcerativă, ce semne și simptome poate da, cum se stabilește diagnosticul și ce opțiuni de tratament există aflăm de la Dr. Alexandra Jichitu, medic specialist gastroenterologie.
Franța anunță condiția cea mai importantă pentru acceptarea planului de pace al lui Donald Trump # Digi24.ro
Franţa a cerut din nou stabilirea unor "garanţii de securitate robuste" pentru Kiev, înainte de a fi abordată spinoasa problemă a teritoriilor ucrainene a căror cedare este cerută de Moscova, a declarat marţi o sursă din anturajul preşedintelui francez Emmanuel Macron după reuniuni asupra acestei probleme organizate la Berlin.
Marea bătălie de la Kupiansk s-a transformat în războiul declarațiilor. Rușii susțin că au cucerit orașul, Kievul îi contrazice # Digi24.ro
Rusia a anunţat marţi că deţine "controlul" Kupiansk, oraş cheie din nord-estul Ucrainei, unde forţele ucrainene au revendicat recent recucerirea mai multor cartiere de la armata rusă.
Un băiat de 10 ani a fost înjunghiat mortal marţi de un alt elev la o şcoală din Odinţovo, la câţiva kilometri vest de Moscova, a anunţat poliţia rusă într-un comunicat.
Soldații ruși se așteaptă la pace mai mult de la Trump decât de la Putin: „Nu mai luptă din convingere. Luptă din lipsă de alternative” # Digi24.ro
Un raport publicat de site-ul ucrainean de știri Euromaidan Press arată că „soldații ruși se așteaptă mai mult la pace din partea președintelui american Donald Trump decât din partea lui Vladimir Putin”, întrucât războiul din Ucraina continuă să consume resursele Rusiei, relatează TVP World.
Noi antibiotice aprobate pentru uz uman, „un punct de cotitură” în tratarea gonoreei rezistente la medicamente # Digi24.ro
Primele tratamente noi pentru gonoree din ultimele decenii ar putea reprezenta „un punct de cotitură” în eforturile de combatere a răspândirii tulpinilor de bacterii super-rezistente, au afirmat cercetătorii, potrivit The Guardian
Creștere accentuată a cazurilor de gripă în România. „E o variantă virală care circulă în Europa” Atenționarea medicilor # Digi24.ro
Cazurile de gripă din România au înregistrat o creștere alarmantă. Medicii atrag atenția că circulă o tulpină a virusului A, care dă simptome puternice și care are un debut brusc.
Ministerul Agriculturii a deschis o nouă sesiune de finanțare pentru procesarea alimentelor. Ce investiții pot fi făcute # Digi24.ro
Ministerul Agriculturii a deschis o nouă sesiune de depunere a cererilor de finanțare prin intervenția DR-23 – Investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole, a anunțat ministrul Florin Barbu, într-o postare pe Facebook. Programul va beneficia de o alocare de aproape 165 de milioane de euro și vizează atât înființarea de unități noi, cât și extinderea sau modernizarea celor existente.
Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui SUA, s-a logodit. Cine îi este parteneră și ce legături are aceasta cu lumea mondenă # Digi24.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că fiul său cel mare, Donald Trump Jr., s-a logodit cu Bettina Anderson, o figură mondenă din Palm Beach, a relatat New York Times luni seara, anunță Reuters.
Ucraina și SUA ar putea organiza noi negocieri de pace în weekend. Zelenski: „Echipele noastre se vor întâlni în Statele Unite” # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a susținut că echipele ucrainene și americane se pregătesc să organizeze o nouă rundă de negocieri privind un plan de pace în Statele Unite, după consultările dintre Washington și Moscova și după zile de negocieri intense la Berlin, relatează Kyiv Post.
Accidentul de la 2 Mai: Înalta Curte judecă marți un recurs în casație în cazul lui Vlad Pascu # Digi24.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se va pronunţa, marţi, asupra unei cereri de recurs în casaţie, depusă de avocaţii lui Vlad Matei Pascu, condamnat definitiv de Curtea de Apel Constanţa la 10 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, în cazul accidentului din august 2023, soldat cu doi morţi şi trei răniţi. Prin această cale extraordinară de atac, Pascu speră să obţină o reducere a pedepsei. Decizia instanţei supreme va fi definitivă.
Cazul femeilor infectate cu lepră la Cluj: toți clienții salonului de masaj au fost rugați să se testeze # Digi24.ro
Direcția de Sănătate Publică a demarat o anchetă epidemiologică extinsă în Cluj-Napoca, după ce două cazuri de lepră au fost confirmate la un centru SPA din oraș. Acum, toți clienții care au trecut pe la salonul de masaj unde lucrau femeile sunt sfătuiți să meargă la medic, anunță Digi24.
Jimmy Kimmel l-a criticat dur pe Donald Trump după afirmațiile președintelui despre Rob Reiner: „Este atât de urât și josnic” # Digi24.ro
Jimmy Kimmel l-a criticat dur pe Donald Trump în timpul emisiunii sale de luni seara, „Jimmy Kimmel Live!”, pentru că a spus că Rob Reiner a murit „din cauza furiei pe care a provocat-o altora” prin „sindromul tulburării provocate de Trump”. Whoopi Goldberg şi colegele ei de la emisiunea „The View” l-au condamnat de asemenea pe liderul de la Washington pentru afirmaţie.
A treia sesiune a programului Rabla se deschide marți, la ora 10.00. Deși bugetul a fost foarte mic comparativ cu alți ani, au mai rămas bani, mai exact, 30 de milioane de lei pentru românii care vor să-și schimbe mașina.
„Ușile sunt deschise”. Cel mai vechi dictator din Europa susține că Nicolas Maduro este binevenit în țara sa: Este un tip dur # Digi24.ro
Cel mai vechi dictator din Europa a susținut luni, în cadrul unui interviu acordat organizației media americane Newsmax, că președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, este binevenit în țara sa în cazul în care va părăsi funcția, dar că nu au existat discuții în acest sens cu liderul sud-american, relatează TVP World.
Carambol cu două mașini și un camion în județul Harghita: cinci persoane rănite, între care şi un copil. Circulaţia este blocată # Digi24.ro
Cinci persoane au fost rănite, printre care şi un copil, într-un accident rutier produs marţi dimineaţa pe DN 13A, la ieşirea din municipiul Odorheiu Secuiesc, în județul Harghita.
„Pentru prima dată am auzit asta”. SUA vor răspunde militar dacă Rusia va ataca din nou Ucraina, după un armistițiu, afirmă Donald Tusk # Digi24.ro
Dacă Rusia va ataca din nou Ucraina, Statele Unite vor răspunde militar agresorului, a declarat premierul polonez Donald Tusk, care a participat la un summit la Berlin pe tema păcii în Ucraina, potrivit Onet News, citat de Ukrainska Pravda.
Protest spontan la Constanța: autobuzele CT Bus n-au ieșit pe traseu marți dimineața. Ce reclamă șoferii # Digi24.ro
Autobuzele operatorului de transport local din Constanţa, CT Bus, nu au ieşit pe traseu, marţi, în urma unui protest spontan al angajaţilor, aceştia fiind nemulţumiţi că nu este respectat Contractul Colectiv de Muncă.
Efectul tarifelor lui Donald Trump. Autoritățile americane au făcut publică suma colectată de SUA în 2025 după aplicarea taxelor vamale # Digi24.ro
Statele Unite au colectat peste 200 de miliarde de dolari din tarife vamale în acest an, ca urmare a noilor taxe impuse de preşedintele Donald Trump de la începutul lui 2025, a anunţat luni agenţia U.S. Customs and Border Protection (CBP), relatează CNBC. Anunţul vine în contextul în care Curtea Supremă analizează legalitatea acestor tarife.
Marea Britanie va cere Apple și Google să blocheze nuditatea pe sistemele mobile de operare # Digi24.ro
Guvernul britanic urmează să ceară celor două mari companii de tehnologie, Apple şi Google, să ia măsuri pentru blocarea nudităţii pe sistemele mobile de operare pe care le dezvoltă, pentru protejarea celor mici.
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion. ANM a actualizat prognoza pentru finalul lui 2025 # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți, 16 decembrie, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Conform meteorologilor, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele obișnuite în perioada 15 - 29 decembrie, urmând apoi o răcire.
Armata SUA anunță că a lansat noi atacuri asupra a trei nave în estul Pacificului: 8 morți # Digi24.ro
Comandamentul Sud al Statelor Unite a declarat luni că a efectuat atacuri asupra a trei nave în apele internaționale, ucigând opt bărbați. „Serviciile de informații au confirmat că navele tranzitau rutele cunoscute de trafic de droguri din Pacificul de Est și erau implicate în traficul de droguri”, a declarat armata într-o postare pe X, preluată de Reuters.
Volodimir Zelenski merge astăzi în Olanda, unde va discuta cu premierul Dick Schoof despre negocierile pentru pace # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va sosi în Olanda marți, 16 decembrie, într-o vizită oficială. Zelenski va fi primit la Haga de către prim-ministrul interimar Dick Schoof. Cei doi vor lua masa de prânz la reședința oficială a prim-ministrului, Catshuis. Ministrul olandez de Externe, David van Weel, și ministrul Apărării, Ruben Brekelmans, vor fi de asemenea prezenți. Întâlnirea se va concentra pe negocierile de pace și sprijinul continuu pentru Ucraina, anunță European Pravda.
Cele șase angajamente europene și un punct sensibil în acordul de pace pentru Ucraina: de la o forță multinațională la aderarea la UE # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a susținut că acordul de încetare a focului în Ucraina este „mai aproape ca niciodată” în urma discuțiilor de la Berlin. Steve Witkoff, trimisul special al Casei Albe, și Jared Kushner, ginerele liderului american, s-au deplasat în Germania săptămâna aceasta în încercarea de a-l convinge pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski să accepte un acord de compromis, relatează The Times.
SUA nu vor mai susține întreaga ordine mondială „precum Atlas”. Schimbări majore de putere în Armata americană: cum va fi reorganizată # Digi24.ro
Înalți oficiali ai Pentagonului pregătesc un plan de retrogradare a mai multor sedii principale ale Armatei americane și de schimbare a echilibrului de putere între generalii săi de rang înalt, într-o consolidare majoră dorită de secretarul Apărării, Pete Hegseth, au declarat persoane familiarizate cu situația, potrivit Washington Post.
Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni că desemnează fentanilul - un opioid de sinteză puternic, responsabil de foarte multe morţi prin overdoză în Statele Unite - drept o „armă de distrugere în masă”, relatează AFP.
Percheziții DNA la fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc. El este vizat într-un dosar de mită (surse) # Digi24.ro
Direcția Națională Anticorupție (DNA) face, marți dimineața, percheziții la fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc, potrivit unor surse judiciare. Acesta ar fi vizat într-un dosar de dare de mită, cu un comision de 6% dintr-un contract de 23 de milioane de lei, conform surselor Digi 24.
Donald Trump a dat BBC în judecată pentru defăimare. Motivul: editarea discursului său de la 6 ianuarie 2021 în emisiunea „Panorama” # Digi24.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a dat în judecată BBC pentru defăimare în legătură cu editarea discursului său din 6 ianuarie 2021 într-un documentar Panorama, anunţă BBC.
Atacul armat de la Sydney: cei doi bărbați care au ucis 15 evrei par a fi fost motivați de ideologia „Statului Islamic” # Digi24.ro
Prim-ministrul australian Anthony Albanese a declarat marţi că atacul asupra unei mulţimi care sărbătorea sărbătoarea evreiască Hanuka pe o plajă din Sydney pare a fi „motivat de ideologia” grupării Stat Islamic, scrie Agerpres.
Sărbători cu liste lungi de cadouri. Cum explică psihologii dorința părinților de a cumpăra multe daruri pentru copii: „Nu e iubire” # Digi24.ro
Bucuria de a dărui se poate transforma ușor într-o povară în perioada Sărbătorilor, mai ales când listele de cadouri devin tot mai lungi. Pentru mulți copii, dorințele includ gadget-uri scumpe sau haine de firmă, iar părinții ajung să cheltuiască peste măsură. Psihologii atrag atenția că, în multe cazuri, adulții încearcă prin astfel de daruri să compenseze fie lipsa timpului petrecut cu copiii, fie un stil de educație prea strict. „Nu este iubire”, e de părere Cristian Grigore, psiholog în cadrul Institutului de Psihiatrie Socola din Iași.
„Fiii și fiicele Marii Britanii trebuie să fie pregătiți să lupte”, spune șeful forțelor armate. „Amenințarea rusă e în creștere” # Digi24.ro
Există un risc în creștere ca Rusia să atace Regatul Unit, iar „fiii și fiicele” națiunii trebuie să fie pregătiți să lupte, a afirmat șeful forțelor armate britanice, potrivit Sky News.
Un secret nuclear îngropat în ghețarii din Himalaya: Cum a pierdut CIA un dispozitiv cu material radioactiv pe „acoperișul lumii” # Digi24.ro
Echipa de alpiniști aleși și antrenați de CIA pentru o misiune secretă în Himalaya avea totul pregătit: antena, cablurile și misteriosul dispozitiv SNAP-19C – un generator portabil alimentat cu combustibil radioactiv, similar cu cele folosite în misiunile de explorare a adâncului oceanelor și a spațiului cosmic. Echipa a fost trimisă în munții din nordul Indiei ca să monteze tot acest echipament, inclusiv dispozitivul nuclear de mărimea unei mingi de plajă, pentru o operațiune de spionaj contra Chinei, care tocmai ce testase o bombă atomică.
Administrația Trump a început să pună în aplicare o strategie de sprijinire a partidelor de extremă dreapta din Europa, potrivit documentelor oficiale și întâlnirilor recente dintre oficiali americani și lideri politici de pe continent. Strategia vizează susținerea așa-numitelor „partide europene patriotice”, într-un demers care riscă să tensioneze relațiile cu Uniunea Europeană.
„Statele Unite ale Europei”, ideea care ia amploare printre tineri, ca reacție la Trump: Un val de europatriotism a cuprins continentul # Digi24.ro
Un soldat futurist al UE stă de gardă, cu arma laser pregătită. Avioane de vânătoare europene zboară pe ritmuri Eurodance amețitoare. O hartă imaginară arată o UE mult mărită, care cuprinde totul, de la Groenlanda până la Caucaz. Bine ați venit în lumea propagandei online proeuropene, unde UE nu este un club fracturat de 27 de țări, ci o superputere la egalitate cu China sau Statele Unite, dar mai înțeleaptă și mai cultă, scrie Politico.
Atelierul din inima Transilvaniei, unde tot timpul anului este Crăciun. Cum sunt realizate globurile de brad vândute în toată lumea # Digi24.ro
Într-un atelier din Cluj-Napoca este Crăciun tot timpul anului. Aici sunt realizate, încă din ianuarie, globuri din sticlă, cu picturi impresionante - de la Moș Crăciun și sania lui trasă de reni la o întreagă poveste de iarnă, pictată în cele mai mici detalii, cu multă migală și răbdare. În spatele a sute de mii de globuri stă o echipă mică, iar 95% din munca artizanilor ajunge peste hotare, la marile târguri din lume.
Pe urmele eroilor de la Timișoara. Zeci de elevi au participat la o vânătoare de indicii pe traseul Revoluției din 1989 # Digi24.ro
Lecție pe viu despre istoria recentă, la Timișoara. Zeci de elevi au participat la o vânătoare de indicii bazată pe traseul Revoluției din 1989. Luni, 15 decembrie 2025, s-au împlinit 36 de ani de la momentul care a aprins scânteia Revoluției anticomuniste.
O dinastie de neoprit: „Primul tată al Chinei” și ceilalți miliardari chinezi care fac zeci sau sute de copii în SUA cu mame-surogat # Digi24.ro
Când grefierii dintr-un tribunal specializat în dreptul familiei din Statele Unite au analizat o serie de cereri pentru stabilirea filiației unor copii născuți de mame-surogat, ei au observat ceva ciudat: același nume apărea iar și iar și iar. Cazul face parte dintr-un trend mai puțin cunoscut în care miliardari și alți membri ai elitei din China apelează la mamele-surogat din alte țări unde această practică este legală, ca să facă în secret zeci sau sute de copii.
Dezbină și stăpânește? Strategia de apărare a SUA și atacul lui Donald Trump la adresa UE creează tensiuni în cadrul blocului comunitar # Digi24.ro
Atacul lui Donald Trump asupra UE a provocat diviziuni în cadrul executivului blocului și a creat tensiuni între liderii naționali, amenințând să paralizeze răspunsul Europei din cauza temerilor că opoziția față de SUA va afecta Ucraina, scrie Financial Times. Trump a criticat liderii UE, calificându-i drept „slabi”, și a emis o strategie de securitate care solicita „cultivarea rezistenței” pe continent, reflectând disprețul față de instituțiile europene pe care oficialii săi le consideră „dăunătoare” intereselor SUA și hotărâte să comită „sinucidere civilizațională”.
Angajatorii trebuie să treacă la Reges-Online până la 31 decembrie. Ce riscă firmele care nu respectă termenul # Digi24.ro
Angajatorii din România mai au timp până la 31 decembrie 2025 pentru a face tranziția de la vechiul sistem Revisal la noua platformă Reges-Online, după ce Guvernul a decis, prin Ordonanța de Urgență nr. 46/2025, prelungirea termenului inițial stabilit pentru 30 septembrie. Autoritățile au anunțat însă că nu va exista o nouă amânare, iar nerespectarea obligațiilor legale poate atrage sancțiuni.
