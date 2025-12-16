CEC Bank atrage 25 de milioane de euro de la BEI pentru susținerea dezvoltării economice durabile

12:10

Direcția Antifraudă a ANAF a desfășurat în ultimele trei luni controale la aproape 300 de operatori economici din trei complexuri comerciale și logistice din București și județul Ilfov, anunță Fiscul. În urma verificărilor din perioada septembrie - noiembrie 2025 au fost stabilite implicații fiscale de 8 milioane lei, au fost aplicate amenzi de 3 milioane, iar sumele de bani și bunuri confiscate se ridică la peste 17 milioane de lei.