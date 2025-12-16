Nicușor Dan se inspiră din modelul de apărare finlandez FOTO
Profit.ro, 16 decembrie 2025 18:20
Președintele Nicușor Dan a vizitat Centrul de Cercetare Tehnică/VTT din orașul Espoo, Finlanda.
Acum 10 minute
18:40
România va avea Aeroportul Otopeni 2. Aeroport militar, transformat într-unul civil, aproape de București # Profit.ro
Aeroportul militar Boboc este gândit să fie transformat într-unul mixt, civil și militar.
18:40
Autorul accidentului de la 2 Mai, soldat cu moartea a doi tineri și rănirea altor doi, Vlad Pascu, rămâne cu condamnarea de 10 ani de închisoare în urma accidentului de la 2 Mai. Instanța supremă i-a respins acum recursul în casație.
Acum 30 minute
18:30
ING anunță în România schimbări la HomeBank, carduri, comisioane, dobânzi, conturi, plăți online. Dispare și o opțiune FOTO # Profit.ro
ING Bank își anunță clienții din România că în platforma Home’Bank vor apărea alte două pachete noi, ING More și ING Extra.
18:30
Rusia își va muta trupele la granițele NATO după ce ajunge la un acord de pace în Ucraina, avertizează Finlanda # Profit.ro
Finlanda solicită mai mulți bani pentru statele de la granița estică a NATO, înaintea primului summit al țărilor care se învecinează cu Rusia, inclusiv pe mare.
18:20
Rusia a declarat drept organizație indezirabilă postul de radio-televiziune internațional german Deutsche Welle (DW).
18:20
Acum o oră
18:10
Asigurări pentru locuințe. Omniasig a cumpărat acțiunile falimentarei Euroins deținute la asigurătorul care emite polițe obligatorii pentru locuințe. Cât va plăti subsidiara VIG # Profit.ro
CITR Filiala București SPRL, lichidatorul judiciar al falimentarei Euroins Romania, a vândut prin licitație către Omniasig VIG participația deținută de fostul asigurător la societatea care emite polițele obligatorii pentru locuințe, Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale (PAID).
18:10
Ford Puma Gen-E și Explorer sunt două modele cu zero emisii și personalități diferite.
18:10
EXPLICAȚIA Wizz Air după ce a anulat brusc mai multe curse pe un aeroport din România: Pasagerii afectați au fost informați cu privire la opțiunile disponibile # Profit.ro
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air explică motivul pentru care a anulat brusc mai multe curse pe aeroportul din Craiova.
17:50
Prima hartă interactivă a locurilor care apar în cărți și a spațiilor cu valoare literară propune o nouă modalitate de explorare urbană, prin intermediul literaturii.
Acum 2 ore
17:40
Case mai accesibile în întreaga Europă. Bruxelles-ul a început să discute una dintre cele mai presante nevoi ale cetățenilor europeni # Profit.ro
Comisia Europeană a început să discute una dintre cele mai presante nevoi ale cetățenilor europeni.
17:40
17:30
SUA - Locuri de muncă peste așteptări, dar șomajul crește. Piața muncii continuă să se degradeze pe fondul incertitudinii economice generate de politica lui Trump # Profit.ro
Angajatorii americani au înființat 64.000 de noi locuri de muncă în luna noiembrie.
17:30
Favorit neașteptat pentru cumpărarea activelor Lukoil. Companie din Arabia Saudită profită de legăturile politice strânse cu Moscova și Washingtonul # Profit.ro
Compania Midad Energy, din Arabia Saudită, a devenit unul dintre principalii concurenți la cumpărarea activelor internaționale ale gigantului petrolier rus Lukoil.
17:20
România semnează cu gigantul Lockheed Martin un contract de peste 600 milioane dolari pentru instruirea piloților de F-16. Românii nu se mai pot instrui în SUA, iar costul ajungea la 5,6 milioane dolari pentru un pilot # Profit.ro
Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a solicitat Parlamentului aprobarea prealabilă pentru semnarea Acordului-cadru de prestări servicii de instruire a personalului navigant în cadrul Centrului European de Instruire F-16 (EFTC), găzduit de România, între Ministerul Apărării Naționale (MApN)și compania Lockheed Martin.
17:10
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air a anulat brusc mai multe curse pe aeroportul din Craiova.
17:00
ULTIMA ORĂ Schimbare la mașini. Se renunță oficial la interdicția motoarelor cu combustie în 2035. Producătorii vor decide câte mașini electrice vor produce # Profit.ro
Măsurile ce vor schimba radical strategia de reducere a emisiilor de CO2 în Uniunea Europeană au fost anunțate oficial acum de reprezentanții Comisiei Europene și acordă flexibilitate constructorilor auto să vândă în continuare mașini cu motoare cu combustie.
17:00
Avertisment pentru firme - Trebuie să treacă la REGES-Online, obligatoriu până la finalul anului # Profit.ro
31 decembrie 2025 este termenul limită până la care angajatorii trebuie să se înregistreze în REGES-Online.
16:50
Mai multe aeroporturi europene vor intra în grevă.
16:50
Alexandru-Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, a fost reținut de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, într-un dosar în care sunt investigate infracțiuni de dare de mită și complicitate la dare de mită, arată Agerpres.
Acum 4 ore
16:40
16:40
Stația electrică 400/220/110/20 kV Sibiu Sud marchează o nouă premieră în sistemul energetic: instalația STATCOM este acum operațională, la dispoziția dispecerului de sistem, după finalizarea cu succes a tuturor lucrărilor și a etapei de punere în funcțiune, anunță compania Electromontaj.
16:30
Depresie în Stockholm - Doar o jumătate de oră de soare toată luna, cel mai înnorat decembrie din 1934 # Profit.ro
Capitala Suediei, Stockholm, a avut parte doar de o jumătate de oră de soare, în această lună.
16:20
16:10
Compania chineză HONOR anunță lansarea în România si pe plan european, la începutul anului viitor, a noii serii de telefoane mobile HONOR Magic8.
16:10
ULTIMA ORĂ ANAF în luptă cu Iohannis pentru casă - a atacat decizia de respingere a instituirii sechestrului asupra bunurilor familiei # Profit.ro
ANAF a atacat cu apel decizia Tribunalului Sibiu de respingere a cererii de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului președinte Klaus Iohannis.
15:50
DECIZIE ISTORICĂ. După 88 de ani, Volkswagen închide prima fabrică în Germania. Decizie semnată care transmite un semnal important pentru industria auto din Europa # Profit.ro
Volkswagen a semnat decizia prin care închide o fabrică din Germania, o premieră în 88 de ani.
15:40
Pentru a-și dovedi angajamentele ecologice, hainele destinate Europei ar putea avea nevoie în curând de pașapoarte digitale.
15:30
Compania israeliană Econergy preia întreaga participație la compania care dezvoltă cel mai mare parc fotovoltaic din România.
15:30
Urmărire penală printre firmele de pe Bolt și Uber. Administratori cercetați pentru evaziune de aproape 22 milioane lei # Profit.ro
Acuzați de evaziune fiscală de aproape 22 de milioane de le, patru administratori ai mai multor firme de ride-sharing au fost puși sub urmărire penală de procurorii anticorupție.
15:30
Primăria Sectorul 2 al Capitalei a semnat decizia prin care va finanța noua arenă Dinamo cu 125 de milioane de lei, ceea ce va permite emiterea ordinului de a începere a lucrărilor imediat.
15:20
Potrivit unui site guvernamental, administrația SUA a lansat o campanie pentru recrutarea a 1.000 de ingineri în funcții federale, pe mandate de câte doi ani.
15:10
Retailerul german Kaufland anunță pentru România programul de funcționare al magazinelor din întreaga țară, în perioada sărbătorilor de iarnă.
15:10
Transnistria declară stare de urgență. Angajații de la 3 mari companii, în șomaj tehnic din lipsă gaze # Profit.ro
Regiunea separatistă transnistreană introduce starea de urgență în economie.
15:00
Umbrărescu pierde un mare contract. CNIR semnează cu bulgarii, în consorțiu cu români VIDEO&FOTO # Profit.ro
Compania Națională de Investiții Rutiere a atribuit unei asocieri româno-bulgare contractul pentru proiectarea și construirea Drumului Expres Bacău-Piatra Neamț.
15:00
Compania națională aeriană TAROM a lansat o nouă funcționalitate digitală care permite verificarea în timp real a statusului zborurilor Tarom și ale partenerilor din alianța SkyTeam, direct pe website și în aplicația mobilă.
14:50
Allianz-Țiriac Asigurări a plătit despăgubiri record pentru daune care au afectat locuințele clienților # Profit.ro
Allianz-Țiriac Asigurări a continuat evoluția pozitivă în primele nouă luni din 2025, raportând creșteri pe liniile de business principale, o profitabilitate mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut și o poziție financiară solidă.
14:50
CEC Bank atrage 25 de milioane de euro de la BEI pentru susținerea dezvoltării economice durabile # Profit.ro
CEC Bank obține un împrumut de 25 milioane euro de la Banca Europeană de Investiții (BEI), pe care îl va utiliza pentru finanțarea proiectelor din sectorul public care contribuie la dezvoltarea economică durabilă, în special în regiunile cele mai afectate de tranziția climatică.
Acum 6 ore
14:30
Lavrov, pentru televizunea iraniană: Sancțiunile impuse Lukoil și Rosneft - o metodă neloială a Occidentului de suprimare a concurenței # Profit.ro
Sancțiunile inpuse de Trezoreria SUA giganților petrolieri ruși Lukoil, care are activitate și în România, și Rosneft sunt o metodă neloială de suprimare a concurenței, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov.
14:00
Grecia a economisit dobânzi de 1,6 miliarde de euro, după ce a rambursat anticipat împrumuturi de 5,3 miliarde de euro # Profit.ro
Pe fondul redresării economiei țării după criza datoriilor din deceniul precedent, Grecia a rambursat anticipat 5,3 miliarde de euro din pachetele de asistență financiară acordate de statele din zona euro.
14:00
Bani pentru firme. Raiffeisen Bank România își extinde capacitatea de finanțare a IMM-urilor cu 1 miliard de lei # Profit.ro
Raiffeisen Bank România și Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) au semnat o convenție de garantare dedicată finanțării IMM-urilor din România.
13:50
Compania petrolieră JT Grup Oil, listată anul trecut, a finalizat, cu întârziere de un an, terminalul său petrolier din Constanța.
13:50
Alegeri anulate în România: "A existat o imixtiune a actorilor statali și non-statali" - Raport CSAT # Profit.ro
Raportul de activitate al Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) pe anul 2024 a fost dezbătut de comisiile reunite de apărare ale Parlamentului, unul dintre capitole privind anularea alegerilor prezidențiale.
13:40
Ungaria generează controverse cu o nouă declarație ieșită din tipar: Elita politică europeană nu are niciun interes în pacea din Ucraina! # Profit.ro
Peter Szijjarto, ministrul ungar al afacerilor externe și comerțului, a declarat că elita europeană pare să nu aibă ''cu siguranță niciun interes'' în pacea din Ucraina.
13:40
Apartamente pregătite în București. Hubix investește 20 de milioane de euro în proiectul rezidențial Abito Pipera. Prim pas strategic în zona de nord # Profit.ro
Hubix, companie românească de management și investiții imobiliare, investește 20 de milioane de euro în dezvoltarea proiectului rezidențial Abito Pipera, din capitală.
13:30
FOTO Socar Petroleum - premieră în România cu un nou oraș. Deschide o benzinărie la Baia Mare. Planul pentru 2026 # Profit.ro
Socar Petroleum SA anunță deschiderea primei benzinării în Baia Mare, ajungând astfel la un număr de 88 de stații în 30 de județe din România.
13:30
Noua strategie Ford, impact în România: o platformă electrică universală, pickup-uri cu range-extender și motoare hibride. În Europa, Ford Otosan va continua să producă mașini electrice, inclusiv în România # Profit.ro
Viitoarea generație a pickup-ului Ford F-150 Lightning va fi EREV, ceea ce înseamnă propulsie electrică cu range-extender. Această decizie este esența, practic, a viitorului mărcii americane la nivel global, odată cu regândirea strategiei pe termen mediu și lung, conform documentelor transmise de companie.
13:20
Nicușor Dan e sceptic: Sunt destul de pesimist cu privire la intenția Rusiei de a avea o pace în perioada imediat următoare # Profit.ro
Președintele României a declarat că este destul de pesimist cu privire la intenția Federației Ruse de a avea o pace în perioada imediat următoare.
13:20
Blocaj și grevă spontană la Constanța - Șoferii de autobuz au refuzat să mai iasă pe traseu # Profit.ro
Nemulțumiți că nu este respectat Contractul Colectiv de Muncă, angajații operatorului de transport local din Constanța, CTBus, nu au ieșit pe traseu, în urma unui protest spontan.
13:20
Cea mai mare rețea de educație digitală și AI pentru copii din România, cu venituri anuale de 5 milioane euro, continuă extinderea.
