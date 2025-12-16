Romsilva încasează bani frumoși din produse nelemnoase

21:40

Compania americană de software Databricks, care îi are printre fondatori pe antreprenorii de origine română Ion Stoica și Matei Zaharia, a atras peste 4 miliarde de dolari întro nouă rundă de finanțare, care îi ridică evaluarea la 134 miliarde de dolari, relevă datele analizate de Profit.ro.