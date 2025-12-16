Rusia se opune desfășurării de trupe din state NATO în Ucraina: „În niciun caz şi în niciun moment nu vom accepta”
Digi24.ro, 16 decembrie 2025 14:50
Rusia nu este de acord cu desfășurarea în Ucraina de trupe din state membre NATO, așa cum a propus luni, la Berlin, Coaliția Voinței. Serghei Riabkov, viceministrul afacerilor externe al Rusiei, a exclus și posibilitatea ca Rusia să accepte „un compromis” în ceea ce privește teritoriul, relatează EFE.
