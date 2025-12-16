Atac terorist dejucat în Polonia. Un student de 19 ani plănuia să provoace un masacru într-o piață de Crăciun

14:20

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan a obţinut, în Consiliul de Miniştri al UE, conectarea României la noua „autostradă de energie”, care face legătura cu reţelele de electricitate din Vestul Europei. Investiţiile pentru interconectare vor fi asigurate din fonduri europene, care pot ajunge până la aproximativ 30 de miliarde de euro până în 2035, iar ţara noastră participă cu prioritate într-un proiect comun cu Ungaria şi Austria.