VIDEO. Cum a comentat Nicuşor Dan posibilitatea ca ruşii să ajungă la Gurile Dunării

Primanews.ro, 16 decembrie 2025 15:20

VIDEO. Cum a comentat Nicuşor Dan posibilitatea ca ruşii să ajungă la Gurile Dunării

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primanews.ro

Acum 15 minute
15:30
Ministrul Muncii susţine majorarea alocaţiilor la copii, de la 1 ianuarie 2026, cu rata inflaţiei Primanews.ro
Ministrul Muncii susţine majorarea alocaţiilor la copii, de la 1 ianuarie 2026, cu rata inflaţiei
15:30
Comisie internaţională pentru despăgubirea Ucrainei, lansată la Haga de mai multe ţări europene Primanews.ro
Comisie internaţională pentru despăgubirea Ucrainei, lansată la Haga de mai multe ţări europene
Acum 30 minute
15:20
VIDEO. Cum a comentat Nicuşor Dan posibilitatea ca ruşii să ajungă la Gurile Dunării Primanews.ro
VIDEO. Cum a comentat Nicuşor Dan posibilitatea ca ruşii să ajungă la Gurile Dunării
Acum o oră
15:10
Mbappé câştigă în instanţă. PSG obligată să-i achite 60 de milioane de euro Primanews.ro
Mbappé câştigă în instanţă. PSG obligată să-i achite 60 de milioane de euro
Acum 2 ore
14:20
Cotidianul.ro: Liderul AUR, despre noua strategie a partidului: ”Opoziţie totală!” Ce spune despre următoarele moţiuni, intrarea la guvernare şi rivalitatea cu Călin Georgescu Primanews.ro
Cotidianul.ro: Liderul AUR, despre noua strategie a partidului: ”Opoziţie totală!” Ce spune despre următoarele moţiuni, intrarea la guvernare şi rivalitatea cu Călin Georgescu
14:10
Raportul CSAT pe 2024, analizat în Comisiile de apărare. Weber: A existat o imixtiune a actorilor statali şi non-statali Primanews.ro
Raportul CSAT pe 2024, analizat în Comisiile de apărare. Weber: A existat o imixtiune a actorilor statali şi non-statali
13:50
Ce prevede planul de pace al SUA legat de regiunea Donbas Primanews.ro
Ce prevede planul de pace al SUA legat de regiunea Donbas
Acum 4 ore
13:40
SURSE. Preşedintele Nicuşor Dan a atacat la CCR ”Legea Novak”, care obligă echipele să aibă minimum 40% sportivi români în acelaşi timp pe teren Primanews.ro
SURSE. Preşedintele Nicuşor Dan a atacat la CCR ”Legea Novak”, care obligă echipele să aibă minimum 40% sportivi români în acelaşi timp pe teren
13:30
SURSE. Preşedintele Nicuşor Dan a atacat la CCR ”Legea Novak”, care obligă echipele să aibă minimum 40% sportivi români în în acelaşi timp pe teren Primanews.ro
SURSE. Preşedintele Nicuşor Dan a atacat la CCR ”Legea Novak”, care obligă echipele să aibă minimum 40% sportivi români în în acelaşi timp pe teren
13:20
SURSE. Preşedintele Nicuşor Dan a atacat la CCR ”Legea Novak”, care obligă echipele să aibă minimum 40% sportivi români în formula de start Primanews.ro
SURSE. Preşedintele Nicuşor Dan a atacat la CCR ”Legea Novak”, care obligă echipele să aibă minimum 40% sportivi români în formula de start
13:10
UE a dat undă verde pentru ”autostrada energetică”, o investiţie vitală pentru scăderea preţurilor la energie în România Primanews.ro
UE a dat undă verde pentru ”autostrada energetică”, o investiţie vitală pentru scăderea preţurilor la energie în România
12:20
Elon Musk a devenit primul om din istorie cu o avere ce depăşeşte 600 de miliarde de dolari Primanews.ro
Elon Musk a devenit primul om din istorie cu o avere ce depăşeşte 600 de miliarde de dolari
12:00
Ministrul Justiţiei, mesaj către magistraţi: Spuneţi lucrurilor pe nume. Nu este suficient să acuzi, trebuie să şi probezi Primanews.ro
Ministrul Justiţiei, mesaj către magistraţi: Spuneţi lucrurilor pe nume. Nu este suficient să acuzi, trebuie să şi probezi
12:00
Marş în memoria eroilor Revoluţiei, anunţat pe 21 decembrie: ”Dosarul victimelor din 1989 este o ruşine” Primanews.ro
Marş în memoria eroilor Revoluţiei, anunţat pe 21 decembrie: ”Dosarul victimelor din 1989 este o ruşine”
Acum 6 ore
11:40
Record negativ. POT a devenit partidul cu cea mai rapidă destrămare parlamentară din istorie Primanews.ro
Record negativ. POT a devenit partidul cu cea mai rapidă destrămare parlamentară din istorie
11:40
Trump cere daune de cinci miliarde de dolari după ce BBC a editat discursul său într-un documentar Primanews.ro
Trump cere daune de cinci miliarde de dolari după ce BBC a editat discursul său într-un documentar
11:20
Nicuşor Dan, vizită oficială în Marea Britanie. Ce prevede agenda preşedintelui Primanews.ro
Nicuşor Dan, vizită oficială în Marea Britanie. Ce prevede agenda preşedintelui
11:20
Turcia a doborât o dronă necontrolată care se apropia dinspre Marea Neagră Primanews.ro
Turcia a doborât o dronă necontrolată care se apropia dinspre Marea Neagră
11:10
Pace în paşi mărunţi. Zelenski anunţă o nouă rundă de discuţii în SUA Primanews.ro
Pace în paşi mărunţi. Zelenski anunţă o nouă rundă de discuţii în SUA
11:00
ANALIZĂ. Summit cu frâna trasă. Liderii UE evită votul pe marile proiecte de apărare Primanews.ro
ANALIZĂ. Summit cu frâna trasă. Liderii UE evită votul pe marile proiecte de apărare
10:30
Kelemen Hunor, despre votul PSD din Senat împotriva Dianei Buzoianu: Discutăm miercuri în coaliţie. În protocol scrie că niciun membru al coaliţiei nu votează o moţiune simplă Primanews.ro
Kelemen Hunor, despre votul PSD din Senat împotriva Dianei Buzoianu: Discutăm miercuri în coaliţie. În protocol scrie că niciun membru al coaliţiei nu votează o moţiune simplă
Acum 24 ore
18:30
SURSE. Regizorul Rob Reiner şi soţia sa, Michele, ar fi fost ucişi de fiul lor Primanews.ro
SURSE. Regizorul Rob Reiner şi soţia sa, Michele, ar fi fost ucişi de fiul lor
18:20
Senatul aprobă moţiunea împotriva Dianei Buzoianu. PSD votează alături de opoziţie Primanews.ro
Senatul aprobă moţiunea împotriva Dianei Buzoianu. PSD votează alături de opoziţie
18:20
Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, respinsă de Parlament Primanews.ro
Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, respinsă de Parlament
17:40
Datoria externă totală a României a crescut Primanews.ro
Datoria externă totală a României a crescut
16:40
Bulgaria se pregăteşte să treacă la euro - Pentru un start fără probleme, experţii recomandă plăţile cu cardul Primanews.ro
Bulgaria se pregăteşte să treacă la euro - Pentru un start fără probleme, experţii recomandă plăţile cu cardul
16:20
Război iminent. Cum presa din SUA şi Rutte pun presiune pe Trump Primanews.ro
Război iminent. Cum presa din SUA şi Rutte pun presiune pe Trump
16:10
BEI va finanţa cu mai mulţi bani proiectele de apărare ale UE Primanews.ro
BEI va finanţa cu mai mulţi bani proiectele de apărare ale UE
15:50
VIDEO. Apele minerale de la Vaţa Băi, un remediu natural pentru longevitate şi detoxifiere Primanews.ro
VIDEO. Apele minerale de la Vaţa Băi, un remediu natural pentru longevitate şi detoxifiere
Ieri
15:40
Ce se întâmplă dacă PSD votează moţiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu? Primanews.ro
Ce se întâmplă dacă PSD votează moţiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu?
15:10
Preşedintele Senatului: Aceste legi ale justiţiei au dus la ridicarea MCV-ului şi la intrarea în Schengen Primanews.ro
Preşedintele Senatului: Aceste legi ale justiţiei au dus la ridicarea MCV-ului şi la intrarea în Schengen
15:10
The Guardian: Cine stă în spatele politicii externe anti-Europa a lui Trump? Primanews.ro
The Guardian: Cine stă în spatele politicii externe anti-Europa a lui Trump?
15:00
Preşedintele Senatului: Aceste lege ale justiţiei au dus la ridicarea MCV-ului şi la intrarea în Schengen Primanews.ro
Preşedintele Senatului: Aceste lege ale justiţiei au dus la ridicarea MCV-ului şi la intrarea în Schengen
14:50
POLITICO: Uitaţi de suveranism. Noua generaţie vrea să creeze ”Statele Unite ale Europei” Primanews.ro
POLITICO: Uitaţi de suveranism. Noua generaţie vrea să creeze ”Statele Unite ale Europei”
14:40
Negocieri Berlin: Americanii cer în continuare Ucrainei să renunţe la regiunea Donbas Primanews.ro
Negocieri Berlin: Americanii cer în continuare Ucrainei să renunţe la regiunea Donbas
14:20
BCE nu va modifica ratele dobânzilor în 2026 Primanews.ro
BCE nu va modifica ratele dobânzilor în 2026
13:10
Diferenţe mari între pensii: de la 2.229 lei în Botoşani la 3.560 lei în Bucureşti Primanews.ro
Diferenţe mari între pensii: de la 2.229 lei în Botoşani la 3.560 lei în Bucureşti
13:00
A doua rundă de discuţii americano-ucrainene la Berlin Primanews.ro
A doua rundă de discuţii americano-ucrainene la Berlin
12:40
Val de critici şi ironii după ce preşedintele Parlamentului de la Chişinău, Igor Grosu, a felicitat ”minoritatea română” din R. Moldova Primanews.ro
Val de critici şi ironii după ce preşedintele Parlamentului de la Chişinău, Igor Grosu, a felicitat ”minoritatea română” din R. Moldova
12:30
Reformă blocată înainte de start. Peste 200 de intelectuali atacă programa de Limba română pentru clasa a IX-a Primanews.ro
Reformă blocată înainte de start. Peste 200 de intelectuali atacă programa de Limba română pentru clasa a IX-a
11:40
Guvernul decide dacă salariul minim rămâne la 4.050 de lei sau va fi majorat Primanews.ro
Guvernul decide dacă salariul minim rămâne la 4.050 de lei sau va fi majorat
11:20
Euro împlineşte 30 de ani Primanews.ro
Euro împlineşte 30 de ani
11:10
Zamfir anunţă că toţi senatorii PSD vor vota moţiunea AUR împotriva Dianei Buzoianu Primanews.ro
Zamfir anunţă că toţi senatorii PSD vor vota moţiunea AUR împotriva Dianei Buzoianu
10:50
Mickey Mouse, ”angajat” de inteligenţa artificială: acord istoric Disney–OpenAI Primanews.ro
Mickey Mouse, ”angajat” de inteligenţa artificială: acord istoric Disney–OpenAI
10:30
Opoziţia forţează demiterea Guvernului Bolojan. Moţiunea, dezbătută şi votată începând cu ora 14 Primanews.ro
Opoziţia forţează demiterea Guvernului Bolojan. Moţiunea, dezbătută şi votată începând cu ora 14
10:30
Criza apei ajunge în Parlament: moţiune AUR împotriva ministrei Mediului Primanews.ro
Criza apei ajunge în Parlament: moţiune AUR împotriva ministrei Mediului
10:20
Miniştrii de externe ai UE discută despre sprijinul pentru Ucraina şi Orientul Mijlociu Primanews.ro
Miniştrii de externe ai UE discută despre sprijinul pentru Ucraina şi Orientul Mijlociu
10:10
Nicuşor Dan începe o vizită în Finlanda. Preşedintele participă la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est Primanews.ro
Nicuşor Dan începe o vizită în Finlanda. Preşedintele participă la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est
10:10
Miniştrii de externe ai UE vor discuta despre sprijinul pentru Ucraina şi Orientul Mijlociu Primanews.ro
Miniştrii de externe ai UE vor discuta despre sprijinul pentru Ucraina şi Orientul Mijlociu
10:10
Record postdecembrist. Sesiunea parlamentară cu cele mai multe moţiuni de cenzură depuse Primanews.ro
Record postdecembrist. Sesiunea parlamentară cu cele mai multe moţiuni de cenzură depuse
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.