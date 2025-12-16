Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc şi administratorul unei societăţi comerciale, reţinuţi de DNA pentru complicitate la dare de mită
Primanews.ro, 16 decembrie 2025 19:50
Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc şi administratorul unei societăţi comerciale, reţinuţi de DNA pentru complicitate la dare de mită
Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc şi administratorul unei societăţi comerciale, reţinuţi de DNA pentru complicitate la dare de mită
Avertismentul şefei BERD: Estul UE va îmbătrâni înainte de a se îmbogăţi
Va adera şi Polonia la zona euro? Ce spune Ministrul de Finanţe
VIDEO. Cum a comentat Nicuşor Dan posibilitatea ca ruşii să ajungă la Gurile Dunării
Mbappé câştigă în instanţă. PSG obligată să-i achite 60 de milioane de euro
Ce prevede planul de pace al SUA legat de regiunea Donbas
Nicuşor Dan, vizită oficială în Marea Britanie. Ce prevede agenda preşedintelui
Turcia a doborât o dronă necontrolată care se apropia dinspre Marea Neagră
Pace în paşi mărunţi. Zelenski anunţă o nouă rundă de discuţii în SUA
ANALIZĂ. Summit cu frâna trasă. Liderii UE evită votul pe marile proiecte de apărare
SURSE. Regizorul Rob Reiner şi soţia sa, Michele, ar fi fost ucişi de fiul lor
Senatul aprobă moţiunea împotriva Dianei Buzoianu. PSD votează alături de opoziţie
Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, respinsă de Parlament
Datoria externă totală a României a crescut
Război iminent. Cum presa din SUA şi Rutte pun presiune pe Trump
BEI va finanţa cu mai mulţi bani proiectele de apărare ale UE
Ce se întâmplă dacă PSD votează moţiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu?
The Guardian: Cine stă în spatele politicii externe anti-Europa a lui Trump?
BCE nu va modifica ratele dobânzilor în 2026
Diferenţe mari între pensii: de la 2.229 lei în Botoşani la 3.560 lei în Bucureşti
A doua rundă de discuţii americano-ucrainene la Berlin
Guvernul decide dacă salariul minim rămâne la 4.050 de lei sau va fi majorat
Euro împlineşte 30 de ani
Zamfir anunţă că toţi senatorii PSD vor vota moţiunea AUR împotriva Dianei Buzoianu
Mickey Mouse, ”angajat” de inteligenţa artificială: acord istoric Disney–OpenAI
Criza apei ajunge în Parlament: moţiune AUR împotriva ministrei Mediului
