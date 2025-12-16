Volodimir Zelenski: Ucraina așteaptă 5 documente în urma discuțiilor cu SUA. Care sunt punctele-cheie dezbătute cu administrația Trump

10:00

Jimmy Kimmel l-a criticat dur pe Donald Trump în timpul emisiunii sale de luni seara, „Jimmy Kimmel Live!”, pentru că a spus că Rob Reiner a murit „din cauza furiei pe care a provocat-o altora” prin „sindromul tulburării provocate de Trump”. Whoopi Goldberg şi colegele ei de la emisiunea „The View” l-au condamnat de asemenea pe liderul de la Washington pentru afirmaţie.