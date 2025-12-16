Amendă usturătoare încasată de PSG. Campioana Europei, datoare la superstarul francez Kylian Mbappé

11:00

Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție analizează marți, 16 decembrie, o cerere de recurs depusă de către avocaţii lui Vlad Pascu, condamnat de Curtea de Apel Constanţa la 10 ani de închisoare pentru ucidere din culpă şi mai multe infracţiuni rutiere.