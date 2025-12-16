Propunerile de pace negociate cu americanii ar putea să fie prezentate Rusiei în câteva zile. Zelenski: „Ne bazăm pe cinci documente”
Adevarul.ro, 16 decembrie 2025 21:30
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, marți, că propunerile negociate cu oficialii americani privind un acord de pace ar putea fi finalizate în curând, după care trimișii americani le vor prezenta Kremlinului.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
21:45
Fundamentată pe valorile spirituale elene, cultura latină aduce o mentalitate mai tolerantă și o evidentă bucurie a viețuirii.
21:45
Un bărbat deține cea mai mare colecție de globuri de zăpadă din lume: peste 11.000 de exemplare, cel mai vechi reprezentând Turnul Eiffel # Adevarul.ro
Totul a început în 1984, cu un simplu glob de zăpadă primit de Crăciun. În prezent, Josef Cardinal, din Germania, deține peste 11.000 de globuri. Întreaga colecție i-a adus, recent, un record mondial Guinness, transformând pasiunea sa într-un mic muzeu.
21:45
Povestea bărbatului care a supraviețuit Holocaustului și exilului în Siberia pentru a muri ca un erou în atacul armat din Australia. Mărturia fiicei sale # Adevarul.ro
Alex Kleitman, un imigrant ucrainean în vârstă de 87 de ani, născut în Odesa, Ucraina, un supraviețuitor al Holocaustului, a fost ucis în timp ce încerca să-și protejeze soția de gloanțe în atacul armat ce a țintit o adunare evreiască ce sărbătoarea Hanuka pe plaja Bondi din Sydney.
Acum 30 minute
21:30
Propunerile de pace negociate cu americanii ar putea să fie prezentate Rusiei în câteva zile. Zelenski: „Ne bazăm pe cinci documente” # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, marți, că propunerile negociate cu oficialii americani privind un acord de pace ar putea fi finalizate în curând, după care trimișii americani le vor prezenta Kremlinului.
21:30
„O misiune foarte reuşită”. Cum apără Pete Hegseth şi Marco Rubio operațiunile SUA în Caraibe # Adevarul.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio şi secretarul american al apărării Pete Hegseth au apărat marţi în Congresul SUA loviturile lansate de armata Statelor Unite împotriva ambarcaţiunilor suspectate de trafic de droguri în Caraibe.
Acum o oră
21:15
Deputatul „Mitralieră” achitat de Curtea de Apel Bucureşti în cazul titlului de revoluționar. Ar fi încasat o indemnizație de peste 140.000 de lei # Adevarul.ro
După ani de procese și zeci de amânări, Curtea de Apel Bucureşti l-a achitat pe fostul deputat Cătălin Rădulescu, cunoscut ca „Mitralieră”, în dosarul privind titlul de „Luptător cu Rol Determinant”, într-un caz care a stârnit controverse în justiție.
21:15
Parlamentul European i-a ridicat imunitatea eurodeputatei Alessandra Moretti în ancheta „Qatargate” # Adevarul.ro
Parlamentul European a votat marţi în favoarea ridicării imunităţii parlamentare a eurodeputatei italiene Alessandra Moretti în urma cererii procurorilor belgieni care anchetează cazul de corupţie ”Qatargate”, transmite ANSA.
21:15
A murit Alexandru Lăzărescu, fostul Şef de Misiune al României la JO 2000 şi 2004: „Un om al sportului adevărat, riguros şi profund respectat” # Adevarul.ro
Alexandru Lăzărescu, fost Şef de Misiune al României la Jocurile Olimpice de vară de la Sydney 2000 şi Atena 2004, precum şi la Jocurile Olimpice de iarnă de la Nagano 1998, a murit la vârsta de 90 de ani.
21:15
Negrescu, despre votul la moțiunea împotriva Dianei Buzoianu: „PSD nu a încălcat protocolul”. Ce ar putea înclina balanța privind participarea la guvernare # Adevarul.ro
Prim-vicepreședintele PSD, eurodeputatul Victor Negrescu, a explicat necesitatea unei dezbateri cu privire la funcționarea actualei coaliții de guvernare, mai ales în contextul în care cel de-al doilea proiect pentru modificarea condițiilor de pensionare ale magistraților ar pica din nou la CCR.
21:00
MAE: Statele Unite ale Americii au recunoscut rolul României ca partener-cheie pentru asigurarea securităţii energetice # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe a găzduit marți, 16 decembrie, a zece rundă a Dialogului Strategic România-Statele Unite. SUA au recunoscut rolul României ca partener-cheie pentru asigurarea securităţii energetice, se arată în declaraţia comună transmisă după eveniment.
21:00
„Boala trecutului” care a reapărut în România. Valeriu Gheorghiță: „Nu este o amenințare, dar trebuie recunoscută la timp” # Adevarul.ro
Medicul Valeriu Gheorghiță atrage atenția că lepra nu reprezintă o amenințare de sănătate publică, dar trebuie recunoscută la timp.
Acum 2 ore
20:45
Cristi Danileţ îi cere președintelui Nicușor Dan să convoace de urgență Consiliul Superior al Magistraturii și să ceară „investigații disciplinare și penale pentru problemele grave din Justiție“.
20:45
Fake news despre o lovitură de stat în Franța. Macron, mesaj de la un președinte african: „Ce se întâmplă la voi ? Sunt foarte îngrijorat!” # Adevarul.ro
De câteva zile, Facebook refuză să elimine o înregistrare video generată de inteligența artificială care anunța că în Franța a avut loc o „lovitură de stat”.
20:30
Eurodeputat PSD: „România are nevoie de o agenție interguvernamentală pentru implementarea programului SAFE” # Adevarul.ro
Vasile Dîncu, eurodeputat PSD și fost ministru al Apărării, a atras atenția asupra faptului că România ar trebui să aibă o agenție interguvernamentală care să se ocupe de implementarea programului SAFE, dând exemplul altor țări care au astfel de instituții.
20:30
În pline negocieri de pace, Rusia anunță că a preluat controlul asupra oraşului ucrainean Kupiansk # Adevarul.ro
Rusia anunţă marţi că a preluat ”controlul” Kupianskului, un oraş-cheie situat în nord-estul Ucrainei, în oblastul Harkov, după ce forţe ucrainene au revendicat recucerirea mai multor cartiere ale oraşului de la armata rusă.
20:30
Imagini cu prăbușirea unei replici uriașe a Statuii Libertății. Momentul în care a fost doborâtă de vânt # Adevarul.ro
O furtună puternică a doborât luni după-amiază Statuia Libertății din orașul brazilian Guaíba, o replică de aproape 40 de metri a celebrului monument din SUA, după ce rafale de vânt de peste 90 km/h au măturat regiunea. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.
20:30
Prăbușire a tranzacțiilor imobiliare la nivel național în noiembrie. Județul aflat la coada clasamentului # Adevarul.ro
Piața imobiliară din România a înregistrat un nou recul în luna noiembrie, când la nivel național au fost vândute aproximativ 50.000 de imobile, cu 8.443 mai puține decât în luna octombrie.
20:15
Horoscop miercuri, 17 decembrie. Berbecii sunt atenți la emoții, iar Racii la planuri pe termen lung # Adevarul.ro
Lorina, astrologul Click!, avertizează că miercuri, 17 decembrie, emoțiile sunt mai intense, relațiile necesită răbdare, iar deciziile financiare trebuie cântărite cu atenție. Unele zodii vor primi sprijin neașteptat, iar trecutul poate oferi lecții valoroase.
20:00
Rolling Stones nu vor mai cânta în Europa în 2026. Care e singura veste bună pentru fani după ce turneul a fost anulat # Adevarul.ro
Trupa britanică Rolling Stones a anunțat că va renunţa la turneul programat pentru 2026 în Europa în 2026, însă au, totuşi, o veste bună pentru fani.
20:00
Ginerele lui Donald Trump renunță la planul de a construi un hotel în Belgrad, pe locul bombardamentului NATO din 1999 # Adevarul.ro
Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, a renunțat la planurile de a construi un hotel și un complex rezidențial marca Trump pe un sit sensibil din centrul Belgradului, după ce a întâmpinat o rezistență generală.
Acum 4 ore
19:45
Pedeapsa primită în apel de fostul avocat al John Galliano, găsit vinovat pentru deturnare de fonduri din conturile designerului # Adevarul.ro
Fostul avocat al creatorului de modă John Galliano a primit în apel o sentință identică cu cea pronunţată în primă instanţă pentru deturnarea unor fonduri provenite din conturile bancare ale stilistului britanic şi ale uneia dintre companiile acestuia.
19:45
Bombardiere ruse, la granița spațiului NATO: TU-22M3 au efectuat o misiune de patrulare deasupra Mării Negre # Adevarul.ro
Bombardiere strategice ruse de tip Tupolev TU-22M3 au efectuat marţi, 16 decembrie, o misiune de patrulare deasupra apelor neutre ale Mării Negre, a anunţat Ministerul rus al Apărării.
19:30
Ministrul Mediului anunță plantarea de perdele forestiere pe 126 de km, de-a lungul unor drumuri naţionale în sudul țării # Adevarul.ro
Diana Buzoianu anunţă, marţi, că Ministerul Mediului a dat drumul la demersurile pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru plantarea a 380 de hectare de perdele forestiere în sudul României, care este în plin proces de deşertificare.
19:15
„Circ şi teatru politic”. Diana Buzoianu comentează o întâlnire între Grindeanu și Fritz în ziua moțiunii care o viza # Adevarul.ro
Luni, în timp ce moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, era supusă votului, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, şi preşedintele USR, Dominic Fritz, s-au aflat la o sinagogă din Timişoara, pentru a celebra Hanuka, fiind surprinşi râzând împreună.
19:15
Protest studenţesc inedit la Cluj-Napoca. Colind „cu dedicaţie” şi mesaje dure pentru ministrul Educaţiei. „I-am împodobit bradul lui David” # Adevarul.ro
În fața Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, studenții u organizat luni seară un protest simbolic inedit: au „împodobit” un brad cu citate din Daniel David și au compus un colind prin care îi cer ministrului Educației nu doar bursele înapoi, ci şi demisia sa şi a guvernului.
19:00
Propagandistul preferat al lui Putin amenință Europa: „Încă o dată, va trebui să distrugem Berlinul, Parisul, Viena” # Adevarul.ro
Propagandistul rus Vladimir Soloviev a izbucnit din nou cu amenințări la adresa NATO, promițând să distrugă capitalele cheie ale Europei.
19:00
O doctoriță a fost găsită moartă în camera frigorifică a unui magazin din Miami. Prima ipoteză a polițiștilor # Adevarul.ro
O doctoriță în vârstă de 32 de ani, aflată în vizită în Statele Unite, a fost găsită moartă în camera frigorifică a unui magazin din Miami.
19:00
Stația de desalinizare a apei instalată de Klarwin în municipiul Târnăveni a fost pusă în funcțiune marți, 16 decembrie.
18:45
Un nou nume politic apare în dosarul în care fostul ministru PSD Răzvan Cuc a fost reținut pentru complicitate la dare de mită # Adevarul.ro
În dosarul în care fostul ministru al PSD al Transporturilor Răzvan Cuc a fost reținut pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la dare de mită, iar omul ce afaceri Cătălin Bușe, pentru dare de mită, mai apare numele unui politician.
18:30
Circulație restricționată pe DN1, sensul Brașov- Ploiești, după o alunecare de teren în zona Cornu # Adevarul.ro
Circulația rutieră pe Valea Prahovei a fost restricționată marți, 16 decembrie, pe Drumul Național 1 (DN1), din cauza unei alunecări de teren produse la nivelul terasamentului carosabil. Incidentul a avut loc în afara localității Cornu, pe sensul de mers Brașov -Ploiești.
18:30
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează că, miercuri, timp de patru ore va fi grevă în sectorul aerian din Italia.
18:30
Țara în care au călătorit suspecții atacului terorist din Sydney înainte de atac. Trăgătorul supraviețuitor a ieșit din comă # Adevarul.ro
Autorii atacului terorist din Australia, Sajid și Naveed Akram, tată și fiu, au călătorit în Filipine pentru „antrenament de tip militar” cu o lună înainte de a deschide focul asupra unei adunări a comunității evreiești pentru sărbătoarea Hanuka pe plaja Bondi din Sydney.
18:15
„The Rest is Football”, podcastul lui Gary Lineker (62 de ani), ar putea fi cumpărat de Netflix cu 16 milioane de euro.
18:15
CNAIR anunță posibile disfuncționalități temporare, miercuri, la plata rovinietei şi a taxelor de pod # Adevarul.ro
CNAIR anunță posibile întreruperi temporare în emiterea rovinietei și a peajului prin SMS, miercuri seară, din cauza unor lucrări la infrastructura de comunicații cu operatorii de telefonie mobilă.
18:15
Grindeanu a anunțat temele cu care PSD merge în ședința Coaliţiei, miercuri. „Nu tăiem salarii” # Adevarul.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat marţi cu ce va merge PSD în coaliţie, în şedinţa de miercuri, el enumerând mărirea salariului minim, eliminarea impozitului pe solarii. Legat de administraţia centrală, Grindeanu a precizat că PSD nu susţine tăierea salariilor în administraţie.
18:15
Blocaj internațional: Rusia restricționează apelurile telefonice din 47 de țări considerate „neprietenoase” # Adevarul.ro
Moscova intensifică controlul asupra comunicațiilor digitale. Președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat recent că Rusia va bloca apelurile telefonice venite din 47 de state catalogate drept „neprietenoase”, fără acordul prealabil al utilizatorilor.
18:00
O pensionară este obligată să restituie 60.000 de euro după ce a încasat două pensii simultan, vreme de două decenii # Adevarul.ro
O pensionară în vârstă de 86 de ani, din Germania, a fost obligată de instanță să returneze suma de 59.831 de euro, după ce timp de două decenii a încasat pensia de urmaș a soțului decedat, fără să declare că primea și propria pensie de bătrânețe.
18:00
Accesul la locuinţe accesibile, durabile şi de bună calitate este o prioritate pentru Comisia Europeană care va lua o serie de măsuri prin primul „Plan european privind locuinţele la preţuri accesibile" prezentat marţi de Executivul comunitar.
18:00
Postul de radio-televiziune internaţional german Deutsche Welle, declarat de Rusia „organizaţie indezirabilă” # Adevarul.ro
Rusia a declarat „organizaţie indezirabilă” postul de radio-televiziune internaţional german Deutsche Welle (DW), interzicându-i practic activităţile în ţară, pe fondul tensiunilor crescute dintre Moscova şi Berlin din cauza conflictului din Ucraina.
18:00
O bătrână a murit în timp ce aștepta eliberarea unei adeverințe la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Rădăuți # Adevarul.ro
O femeie în vârstă de 84 de ani a murit după ce i s-a făcut brusc rău în sala de așteptare a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Rădăuți, unde se afla pentru a obţine o adeverinţă.
Acum 6 ore
17:45
Judecătorul care a vorbit în ancheta Recorder devine procuror. CSM i-a aprobat cererea # Adevarul.ro
Laurențiu Beșu, magistratul care a apărut cu dezvăluiri în documentarul Recorder „Justiție Capturată”, a fost avizat de Secția pentru procurori a CSM pentru numirea în funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu.
17:45
Livrările globale de telefoane mobile inteligente a urma să scadă cu 2,1% anul viitor, majorarea costurilor cu cipurile urmând probabil să afecteze cererea, a estimat marţi firma de cercetare de piaţă Counterpoint Research.
17:30
„Avertismentul” unei tinere chinezoaice, stabilită în țara noastră: „România este periculoasă pentru fete”. Motivul este surprinzător # Adevarul.ro
O tânără influenceriță din China, mutată în România de două luni și jumătate, a atras atenția pe TikTok după ce a declarat că țara noastră este „periculoasă pentru fete”.
17:15
Raportul CSAT despre anularea alegerilor din 2024 ajunge în Parlament. Ce spune despre Rusia și campania lui Călin Georgescu # Adevarul.ro
Raportul de activitate al Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) pe anul 2024, prezentat marți în comisiile de Apărare, confirmă oficial cauzele care au dus la decizia de anulare a alegerilor prezidențiale de anul trecut.
17:15
România va fi conectată la „autostrada de energie” din vestul Europei. Bogdan Ivan: Avem 30 de miliarde de euro până în 2035 # Adevarul.ro
România va fi conectată la noua „autostradă de energie”, care face legătura cu reţelele de electricitate din Vestul Europei, a declarat ministrul Energiei Bogdan Ivan. Investiţiile pentru interconectare vor fi asigurate din fonduri europene.
17:15
Un adolescent a fost arestat pentru crimă, după ce o fetiță de nouă ani a fost găsită moartă în Marea Britanie # Adevarul.ro
Un adolescent a fost arestat sub suspiciunea de crimă, după moartea unei fetițe de nouă ani, la o adresă din Weston-super-Mare, sud-vestul Angliei.
17:15
Hainele destinate Europei ar putea necesita în curând pașapoarte digitale pentru a le dovedi acreditările ecologice, deschizând o nouă eră a transparenței pentru industria modei mondiale, în valoare de 1,7 trilioane de dolari, potrivit unei analize.
17:15
Președintele Nicușor Dan consideră că problemele din justiție trebuie rezolvate din interiorul sistemului. „Am anunțat pentru luni o discuție cu magistrații” # Adevarul.ro
Nicușor Dan a declarat marți, la Helsinki, că problemele din justiția românească trebuie să fie rezolvate în principal din interiorul sistemului, fără intervenții politice.
17:15
MasterChef 2025, la final. Trei concurenți cu povești de viață diferite luptă pentru titlu și premiul de 75.000 de euro # Adevarul.ro
După luni de competiție intensă și probe spectaculoase, finala MasterChef 2025 de marţi seară va stabili care dintre cei trei concurenţi rămaşi în cursă va pleca acasă cu trofeul şi premiul de 75.000 de euro.
17:00
Nicușor Dan, din Finlanda: „E foarte greu să explic unui străin că avem patru partide în coaliție și toate se atacă între ele și niciunul nu spune un cuvânt despre opoziție” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a făcut marți declarații după Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est și s-a referit și la ce s-a întâmplat la moțiunea simplă împotriva ministrului Diana Buzoianu.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.