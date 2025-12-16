Ucraina susține că a scos din luptă un submarin rusesc în portul Novorossiisk, într-un atac cu drone subacvatice
PressHub, 16 decembrie 2025 17:50
Ucraina a anunțat luni că a lovit un submarin rusesc în portul Novorossiisk de la Marea Neagră, folosind drone subacvatice, provocând avarii critice navei și scoțând-o practic din uz. Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a precizat într-un comunicat că operațiunea, realizată cu drone subacvatice de tip „Sub Sea Baby", a fost o premieră de
• • •
