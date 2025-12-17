Schimbare majoră în politica de apărare a UE: Parlamentul European modernizează regulile pentru investiții strategice

14:40

De ce este important să vorbim despre educație dincolo de școală? Pentru că valorile care țin o societate în picioare – dreptatea, responsabilitatea, empatia, respectul față de viață și față de ceilalți – nu se învață doar din manuale. Ele se formează devreme, prin povești, prin lecturi care îi ajută pe copii să înțeleagă lumea