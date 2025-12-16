De ce femeile sunt cele care, de regulă, se ridică și au curaj. De la judecătoarea Raluca Moroșanu la medicul Camelia Roiu
HotNews.ro, 16 decembrie 2025 18:20
Acum 36 de ani, la Timișoara, românii refuzau să se mai supună ordinului „circulați și eliberați locul”, atunci când s-au aflat în fața unei nedreptăți. Mulțimea s-a adunat în jurul bisericii pastorului Tokes și a…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 10 minute
18:40
Ministerul Justiției din Rusia a desemnat marți postul german de televiziune Deutsche Welle (DW) drept organizație „indezirabilă”, acesta devenind astfel cel mai recent canal de știri extern inclus pe lista neagră a țării, în contextul…
18:40
Probleme cu alimentarea cu energie la centrala de la Zaporojie. Este pentru a treia oară de la începutul lunii # HotNews.ro
Centrala nucleară de la Zaporojie, aflată în Ucraina, dar sub control rusesc, primește energie electrică doar de la una dintre cele două linii de alimentare, a anunțat conducerea rusă a centralei, citată de Reuters. Cealaltă…
Acum 30 minute
18:30
Decizie definitivă a judecătorilor în cazul liberării condiționate a sirianului Omar Hayssam. Pledoaria avocatului său: „A scris cărți, a predat cursuri de economie și istorie orientală” # HotNews.ro
Tribunalul Ilfov a respins marți, 16 decembrie, cererea privind liberarea condiționată a sirianului Omar Hayssam, care execută o pedeapsă de 24 de ani de închisoare. Este a treia oară când instanța se opun ieșirii din…
18:30
Bismark și actualul sistem de pensii. Statul bunăstării nu a fost inventat de stânga, ci a fost inventat ca să oprească stânga # HotNews.ro
În 1879, Bismarck și-a abandonat partenerii de coaliție, Național-Liberalii, și a creat un nou bloc de putere protecționist, determinându-i pe ceilalți să accepte protecția tarifară pentru industria siderurgică, care se lupta cu producătorii britanici. El…
18:20
De ce femeile sunt cele care, de regulă, se ridică și au curaj. De la judecătoarea Raluca Moroșanu la medicul Camelia Roiu # HotNews.ro
Acum 36 de ani, la Timișoara, românii refuzau să se mai supună ordinului „circulați și eliberați locul”, atunci când s-au aflat în fața unei nedreptăți. Mulțimea s-a adunat în jurul bisericii pastorului Tokes și a…
Acum o oră
18:10
Pentru protejarea lui Putin: Duma de Stat a Rusiei adoptă o lege care interzice aplicarea hotărârilor emise de instanţele din alte țări # HotNews.ro
Cameră Deputaţilor din Rusia, Duma de Stat, a aprobat marţi, în a doua şi a treia lectură, un proiect de lege ce interzice aplicarea hotărârilor emise de instanţe penale străine, o măsură care îl protejează…
18:00
Unul dintre cei mai bogați oameni din lume a numit „cel mai greu” lucru pe care l-a făcut vreodată: „Toată lumea mă întreba ce e internetul” # HotNews.ro
Capitalizarea de piață a Amazon se situează astăzi în jurul valorii de 2,38 trilioane de dolari, iar fondatorul său Jeff Bezos este unul dintre cei mai bogați oameni din lume, cu o avere estimată la…
18:00
Ciocolata Dubai este periculoasă pentru persoanele cu alergii, avertizează o instituție din Marea Britanie # HotNews.ro
Persoanele cu alergii nu ar trebui să consume preparatele de tipul ciocolatei Dubai, după ce s-a constatat că o serie de produse nu au îndeplinit standardele alimentare din Regatul Unit, a avertizat agenţia de supraveghere…
Acum 2 ore
17:40
Trecerea la REGES Online, pe ultima sută de metri: Înrolare și cerințe tehnice, amenzi și recomandări. Tot ce trebuie să știe angajatorii și salariații # HotNews.ro
Angajatorii mai au la dispoziție 15 zile pentru a realiza tranziția obligatorie la REGES Online, termenul-limită fiind 31 decembrie 2025. Doi specialiști de la firma de contabilitate D&C Conta, care oferă și servicii de salarizare…
17:40
Program „vital” pentru Italia: 2,4 miliarde de euro pentru nave de război multifuncționale / „Un cadou de Crăciun cu adevărat neplăcut”, denunță opoziția # HotNews.ro
Guvernul de la Roma a solicitat Legislativului să aprobe o investiție de 2,4 miliarde de euro (aproximativ 2,82 miliarde de dolari) pe o perioadă de 15 ani pentru întreținerea și modernizarea flotei de fregate a…
17:40
Tranzacție pentru plata datoriilor Euroins: Câți bani a obținut lichidatorul judiciar pe acțiunile deținute de asigurătorul în faliment la PAID # HotNews.ro
CITR, lichidatorul judiciar al Euroins, fostul lider RCA intrat în faliment, a vândut marți, prin licitație, pachetul de 5,5% din acțiunile pe care le deținea firma falimentară în cadrul PAID România, societatea care emite asigurările…
17:30
ULTIMA ORĂ Schimbare la mașini. Se renunță oficial la interdicția motoarelor cu combustie în 2035. Producătorii vor decide câte mașini electrice vor produce # HotNews.ro
Măsurile ce vor schimba radical strategia de reducere a emisiilor de CO2 în Uniunea Europeană au fost anunțate oficial acum de reprezentanții Comisiei Europene și acordă flexibilitate constructorilor auto să vândă în continuare mașini cu…
17:20
Ce spune Sorin Grindeanu când este întrebat despre încălcarea protocolului coaliției în cazul Dianei Buzoianu. Ce prevede articolul 19 # HotNews.ro
Întrebat de jurnaliști despre acuzațiile partenerilor din coaliție legate de încălcarea protocolului, Sorin Grindeanu a evitat, marți, să dea un răspuns clar referitor la această situație. „Pe oamenii fără apă, nu îi interesează hârtiile”, a…
17:20
CSM a aprobat cererea lui Laurențiu Beșu de a fi numit procuror. Judecătorul făcuse dezvăluiri în documentarul Recorder # HotNews.ro
Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat solicitarea lui Laurențiu Beșu de a fi eliberat din funcția de judecător pentru a fi numit într-un post de procuror în Giurgiu. Decizia CSM a fost luată, marți, unanimitate…
17:10
Răzvan Cuc, fost ministrul al Transporturilor în guvernele Grindeanu și Tudose, a fost reţinut, marţi, de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, într-un dosar în care sunt investigate infracţiuni de dare de mită şi complicitate la dare…
17:10
Radu Gologan, matematician: „E o mare prostie să interzici telefonul la școală. Haideți să le folosim corect, mai degrabă! La ora de matematică toți copiii ar trebui să aibă telefonul sau tableta pe masă” # HotNews.ro
Radu Gologan este matematician, președintele Societății de Științe Matematice din România, iar din 1978 se ocupă de pregătirea olimpicilor pentru competiții naționale și internaționale. Timp de 17 ani (până în 2018), a coordonat lotul olimpic…
17:00
VIDEO Cristi Danileț, mesaj direct pentru Lia Savonea după decizia CEDO. Cere trei demisii de la vârful magistraturii # HotNews.ro
Fostul judecător Cristi Danileț i-a cerut marți președintei Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) Lia Savonea și altor doi magistrați importanți să își dea demisia din magistratură după ce CEDO i-a dat dreptate în…
17:00
„Rusia este cea mai semnificativă amenințare directă la adresa păcii”. Opt țări de pe flancul estic, inclusiv România, lansează un avertisment sumbru și un apel la apărare # HotNews.ro
„Transmitem un mesaj clar și fără echivoc: flancul estic al Europei este o responsabilitate comună și trebuie apărat cu urgență, leadership și hotărâre”, spun opt țări, printre care și România, la finalul unui summit desfășurat…
16:50
Doar 30 de minute de soare în două săptămâni într-o capitală europeană. O situație nemaiîntâlnită de aproape 100 de ani # HotNews.ro
Stockholm a înregistrat doar o jumătate de oră de soare în prima jumătate a lui decembrie, iar asta înseamnă că, dacă tendinţa continuă, această lună ar putea deveni cel mai înnorat decembrie din 1934, potrivit…
16:50
BREAKING Procurorii din CSM sesizează Inspecția Judiciară în cazul șefului DNA Marius Voineag după documentarul Recorder # HotNews.ro
Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a dispus sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru efectuarea de verificări în raport cu aspectele privind activitatea procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie semnalate de Recorder. Marius Voineag…
Acum 4 ore
16:30
Președintele Nicușor Dan face marți după-amiază declarații de presă la Helsinki, în contextul participării sale la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, care are loc la House of the Estates, în capitala Finlandei.…
16:30
Un al doilea avion al unei companii aeriene rusești a luat foc în timpul unei curse în doar o lună # HotNews.ro
Un avion Boeing 777 operat de compania aeriană rusă Nordwind Airlines, care urma să zboare de la Moscova la Cuba, a renunțat marți la decolare după ce unul dintre motoarele sale a luat foc în…
16:30
Cum folosesc agricultorii tehnici de „machine learning” pentru a estima de câtă apă au nevoie plantele # HotNews.ro
Un studiu din Israel arată că o metodă de „machine learning” (învățare automată) poate estima consumul zilnic de apă al plantelor, pornind de la o mulțime de date la rezoluție înaltă. Într-o lume în care…
16:20
Sorin Grindeanu acuză politizarea încercărilor de schimbare a legilor justiției. „PSD nu e parte la așa ceva” # HotNews.ro
Președintele PSD Sorin Grindeanu a afirmat, marți, că discuția despre o eventuală modificare a legilor justiției este una politizată, el amintind că lideri ai USR au dosare în justiție. Grindeanu susține că modificările ar trebui…
16:20
Scut pentru tentații. Cum are grijă Academia Hagi de educația financiară a tinerilor fotbaliști # HotNews.ro
* „Dream big: fotbal, adolescență și educație” powered by OMV Petrom este o serie editorială care pătrunde în lumea tinerilor de la Academia Hagi. Acolo unde nu doar fotbalul contează, ci tot ce se întâmplă…
16:10
Condamnare grea la închisoare pentru bărbatul care a intrat cu mașina în mulțimea care sărbătorea câștigarea titlului de Liverpool # HotNews.ro
Britanicul care a rănit peste 130 de persoane în mai în timpul paradei organizate după câștigarea Premier League de către Liverpool a fost condamnat marți la 21 de ani și jumătate de închisoare. Pe 26…
16:00
Un singur aparat de curățat pentru întreaga casă: Hisense 3-în-1 Wet & Dry ExpertTehnologie 3-în-1, autonomie extinsă și funcții inteligente pentru o locuință curățată mai eficient # HotNews.ro
Curățenia nu ar trebui să fie o listă de aparate, cabluri și pași complicați. Hisense 3-în-1 Wet & Dry Expert pornește de la această idee și adună într-un singur dispozitiv tot ce ține de întreținerea…
15:50
Comercianții propun etichetarea produselor alimentare cu două date de valabilitate distincte: „În Belgia sunt chiar trei” # HotNews.ro
Introducerea unor termene distincte pentru comercializarea şi consumul produselor alimentare ar putea contribui semnificativ la reducerea risipei alimentare, în condiţiile în care actualul sistem de etichetare, bazat exclusiv pe data expirării, limitează vânzarea cu discount…
15:50
ANAF încearcă din nou să pună sechestru pe bunurile familiei Iohannis. Statul vrea să obțină despăgubiri de la fostul președinte # HotNews.ro
Statul Român, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, a atacat cu apel decizia Tribunalului Sibiu de respingere a cererii de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului preşedinte Klaus Iohannis, informează Agerpres.…
15:30
Ucraina cere aliaților să-i ofere ajutor ca un procent fix din PIB-ul fiecărei țări. Deficitul pe care vrea să-l acopere Kievul # HotNews.ro
Ministrul ucrainean al apărării, Denis Şmîhal, le-a cerut marţi aliaţilor ţării sale, la o nouă întâlnire a Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei, ce reuneşte circa 50 de ţări care susţin militar această ţară în…
15:20
Val de zboruri anulate de Wizzair pe unul dintre cele mai importante aeroporturi din România # HotNews.ro
Mai multe curse care trebuiau să aterizeze și să plece de pe aeroportul din Craiova au fost anulate brusc marți. Wizzair a anulat marți până la ora prânzului trei curse care trebuiau să aterizeze pe…
15:20
Belgia a respins din nou planul UE de a folosi activele rusești înghețate și aruncă în aer negocierile înaintea summitului crucial de săptămâna aceasta # HotNews.ro
Belgia a respins concesiile propuse de Comisia Europeană pentru deblocarea unui împrumut de 210 miliarde de euro destinat Ucrainei, finanțat din active rusești înghețate – spulberând speranțele UE de a obține un acord la timp…
15:10
Un lider al Coaliției indică ce scrie „strict” în protocolul PSD, PNL, USR și UDMR, după alianța PSD-AUR împotriva ministrei USR a Mediului. Prima ședință de coaliție după mutarea partidului lui Grindeanu / Ce semnale dau partidele # HotNews.ro
Mai mulți lideri PNL și UDMR au criticat mutarea făcută de PSD luni, că parlamentari ai partidului au votat alături de AUR pentru trecerea moțiunii contra ministrei USR a Mediului, Diana Buzoianu. Semnalele contra partidului…
15:00
Renaște Casa Tattarescu, unica reședință din București construită ca un han. Și incredibila poveste a nepoatei, îngăduită de comuniști să trăiască în imobil până la sfârșit # HotNews.ro
După decenii de așteptare, au început lucrările de consolidare și restaurare ale Muzeului “Gheorghe Tattarescu”, o casă prețioasă, monument istoric a cărui vechime ajunge la începutul secolului al XIX-lea. Este singura reședință din oraș care…
Acum 6 ore
14:40
VIDEO Imagini dramatice cu doi soți în vârstă care încearcă să-l oprească pe unul din atacatorii din Sydney înainte să fie împușcați # HotNews.ro
Doi soți vârstnici care au încercat să-i ia arma unuia dintre atacatorii de la celebra plajă Bondi Beach din Sydney au fost împușcați mortal. Imagini cu intervenția acestora a fost surprinsă într-o filmare de o cameră de…
14:40
România a încheiat anul 2024 cu o deteriorare semnificativă a poziției sale externe, potrivit Raportului anual al Băncii Naționale a României privind balanța de plăți, publicat marți. Deficitul de cont curent a urcat la 28,9…
14:00
SuperLiga: Gigi Becali, critici dure la adresa unui fotbalist de la FCSB / „Băi, cine are TikTok nu poate să joace fotbal” # HotNews.ro
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a comentat situaţia atacantului Octavian Popescu şi a numit motivele pentru care atacantul lateral nu a confirmat aşteptările, scrie Prima Sport. Văzut ca jucătorul cu cel mai mare…
14:00
Lipsa de interes tot mai pronunțată a părinților față de imunizarea copiilor cu vaccinurile din schema națională va duce la reapariția unor boli infecțioase cu potențial grav, atrag atenția medicii. Printre ele: difteria, tusea convulsivă,…
13:50
Kaizen Gaming: compania din spatele Betano, un angajator de top și un lider în tehnologie și impact social # HotNews.ro
Mai mult decât un deschizător de drumuri în industria iGaming, Kaizen Gaming este recunoscut ca Great Place to Work în Europa și America de Sud, aflându-se în avangarda inovației tehnologice și demonstrând un angajament constant…
13:50
Un nou drum expres în Moldova: Costă 1 miliard de euro. Ce termen de finalizare are / Criteriul mai puțin obișnuit pentru constructori – VIDEO # HotNews.ro
O asociere de constructori din România și Bulgaria va proiecta și va construi o nouă șosea de mare viteză în România. Este vorba despre drumul expres Bacău – Piatra Neamț, o șosea care va avea…
13:50
Un lider din PNL spune că „e clar că PSD a încălcat protocolul coaliției” în situația Dianei Buzoianu. „Un semnal interesant” / „Premierul știe ce are de făcut” # HotNews.ro
„Există foarte clar prevăzut că nu votăm pentru demiterea Guvernului și a miniștrilor”, spune liberalul Adrian Cozma, vicepreședinte al Camerei Deputaților, despre mișcarea PSD, care a votat moțiunea simplă împotriva ministrei USR a Mediului Diana…
13:50
Jim Carrey spune că a vrut să dea toți banii înapoi să scape de rolul dintr-un film clasic de Crăciun: „Începeam să intru în panică” # HotNews.ro
Îndrăgitul actor canadian Jim Carrey a dezvăluit că machiajul și costumul au fost atât de chinuitoare pentru rolul său din filmul de Crăciun „How the Grinch Stole Christmas” din 2000 încât a fost cât pe…
13:40
Răspunsul dat de CSM unui fost europarlamentar care a cerut lămuriri privind plângerea penală depusă de instituție împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu # HotNews.ro
Vlad Gheorghe o acuză pe președinta Consiliului Superior al Magistraturii, Elena Costache, de abuz în serviciu, fals și instigare la uz de fals, într-o postare pe Facebook în care invocă un răspuns primit de el…
13:30
Un nou newsletter săptămânal care te va ajuta să îți faci viața mai ușoară cu ajutorul tehnologiei # HotNews.ro
HotNews lansează miercuri Good Tech, un newsletter al jurnalistului Vlad Dumitrescu. Good Tech este al treilea newsletter lansat în ultimele luni de HotNews. Primele au fost „Rațiunea înapoi” al ziaristului Gabriel Bejan (în fiecare marți)…
13:30
Povestea incredibilei operațiuni prin care laureata Nobel Maria Machado a fost scoasă din Venezuela: „Mă numesc Bryan Stern. Încântat de cunoștință” # HotNews.ro
Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a fost scoasă din Venezuela săptămâna trecută printr-o operațiune denumită „Golden Dynamite”, scrie AFP, adăugând că totul s-a transformat într-o odisee incredibilă în timpul căreia opozanta…
13:20
La mai puțin de trei luni de la lansarea oficială, în octombrie 2025, Harta Literară și-a consolidat poziția în zona produselor culturale inovatoare, demonstrând un interes public semnificativ și un potențial de creștere major. Harta…
13:10
„Rusia își va muta forțele la granița NATO”. Țările de pe flancul estic, inclusiv România, fac eforturi pentru consolidarea securității în regiune # HotNews.ro
Statele de pe flancul estic vor încerca să adopte capacități militare comune în domenii precum apărarea antiaeriană, dronele și forțele terestre. De asemenea, vor discuta despre modul de transport al armamentului și trupelor pe continent,…
13:10
După ce a spus că PSD a încălcat protocolul coaliției, Kelemen Hunor afirmă acum că „nu există niciun risc de rupere” al coaliției # HotNews.ro
Președintele UDMR a criticat decizia PSD de a vota moțiunea simplă împotriva ministrei USR a Mediului, Diana Buzoianu, catalogând decizia „o greșeală”. Mișcarea PSD va fi discutată și miercuri, într-o ședință a coaliției, însă Kelemen…
13:00
Rusia spune că lucrează la viteză maximă să repare platforma de lansare esențială pentru programul său spațial: „Va fi gata până la sfârșitul iernii” # HotNews.ro
Agenția spațială rusă a afirmat marți că se lucrează la repararea platformei de lansare avariate de la cosmodromul Baikonur din Kazahstan, esențială pentru programul său spațial, adăugând că instalația ar trebui să fie din nou…
13:00
Surpriză de proporții la Antena 1. Un celebru politician condamnat penal și un om de afaceri arestat vreme de trei luni devin vedetele show-ului Survivor. Lista concurenților conține și alte nume cunoscute # HotNews.ro
Emisiunea Survivor va fi difuzată la Antena 1 începând cu luna ianuarie. Până atunci, postul tv a anunțat lista vedetelor care vor participa la show, relatează PaginadeMedia. Pe lista publicată de Antena 1 se află…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.