(LIVE) Corurile Patriarhiei Române susțin un concert de colinde la Palatul Patriarhiei: Participă Patriarhul Daniel
Basilica.ro, 16 decembrie 2025 19:20
Grupul psaltic Tronos, Corala „Nicolae Lungu” și Corul de copii și tineret „Symbol-Jean Lupu” ale Patriarhiei Române susțin marți seară concertul de colinde „Răsăritul cel de sus” la Palatul Patriarhiei. La eveniment participă Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, clerici din cadrul Administrației Patriarhale, oficialități și invitați. Concertul este transmis live de Trinitas TV și poate fi…
• • •
Acum 5 minute
19:50
Biserica Penitenciarului Galați, construită în amintirea mărturisitorilor închiși în perioada comunistă, a fost sfințită # Basilica.ro
Biserica din incinta Penitenciarului de maximă siguranță Galați, construită în amintirea mărturisitorilor și a foștilor deținuți închiși în perioada comunistă, a fost sfințită luni de Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. Lăcașul de cult are hramurile Sfinții Apostoli Petru și Pavel și Sfinții Mărturisitori Români, canonizați de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. La…
Acum 30 minute
19:30
Anuarul liturgic și tipiconal 2026 a apărut la Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă. Volumul cuprinde rânduielile liturgice pentru fiecare zi a anului, referitoare la sărbători, slujbe, posturi și dezlegări. Ediția din acest an este deschisă de Cuvântul-înainte al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, dedicat Anului omagial al pastorației familiei creștine și Anului comemorativ al…
19:20
La Facultatea de Teologie din București a avut loc tradiționalul concert de colinde: Este organizat încă din anii ’50 # Basilica.ro
Amfiteatrul „Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae” al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a găzduit luni seară tradiționalul concert de colinde organizat încă din anii ’50. Studenții teologi au interpretat un repertoriu variat. Colindele tradiționale românești au fost semnate de compozitori precum Anton Pann, Nicolae Lungu, Gheorghe Danga, Vasile Popovici și Valentin Teodorian.…
19:20
Acum 4 ore
17:50
Catedrala Mitropolitană din Sibiu a găzduit, luni, un concert de colinde susținut de trei coruri. Cele trei grupuri corale, Corul Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, Corul Regimentului 46 Artilerie și corul Parohiei Sibiu – Dealu Ocnei, au interpretat un program variat de colinde tradiţionale. Evenimentul s-a desfășurat în prezența Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul…
17:40
Arhiepiscopia Bucureștilor a oferit pachete cu alimente la 50 de familii defavorizate din județul Prahova # Basilica.ro
Sectorul social-filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a oferit luni pachete cu alimente de bază și produse tradiționale la 50 de familii din județul Prahova. Acțiunea filantropică a avut loc în contextul sărbătorilor Nașterii Domnului și a vizat familiile monoparentale cu copii și vârstnici. „Prin grija sectorului social-filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, ne-am îndreptat…
17:10
O parohie bucureșteană a invitat două tinere să le explice copiilor și părinților riscurile din lumea virtuală # Basilica.ro
Dr. Alexandra Nadane, președinta Asociației România pentru viață, și Teodora Diana Paul, președinta Asociației Studenți pentru viață, au susținut duminică, la Parohia Dobroteasa din Capitală, o prezentare despre efectele inteligenței artificiale și riscurile pe care lumea virtuală le prezintă pentru copii și tineri. Invitatele le-au vorbit tinerilor și părinților din comunitate despre distincția între real…
17:00
O parohie buzoiană a organizat a opta ediție a campaniei „Donează! Gestul tău contează!” # Basilica.ro
Parohia buzoiană Nehoiu a organizat o donare de sânge, parte a campaniei „Donează! Gestul tău contează!”, la începutul lunii decembrie. Acțiunea a devenit o tradiție pentru comunitate, ajunsă la al 8-lea an de desfășurare. Astfel, peste 300 de preoți și credincioși din localitate și din împrejurimi s-au prezentat în sala de activități a parohiei pentru…
16:40
Patriarhia Română a fost premiată luni la Gala Celebrităților 2025 cu Premiul de excelență pentru inaugurarea Catedralei Naționale. Premiul a fost ridicat de părintele Nicolae Crângașu, consilier patriarhal coordonator la Sectorul monumente și construcții bisericești al Patriarhiei Române. „Catedrala Mântuirii Neamului reprezintă un model de construcție bisericească ce îmbină armonios dimensiunea arhitecturală și inginerească cu…
16:20
Locuitorii din Pârteștii de Sus, Suceava, au beneficiat de consultații gratuite, la finalul săptămânii trecute. Caravana medicală a avut loc cu implicarea directă a Parohiei „Sfinții Arhangheli Mihai și Gavriil” din localitate. Peste 100 de persoane cu acces dificil la serviciile medicale au beneficiat de o evaluare a stării de sănătate prin consult clinic și…
16:10
A apărut un volum de referință: „Icoane ale Împărăției Cerurilor: 40 de artiști despre mozaicul Catedralei Naționale” # Basilica.ro
Editura Trinitas a Patriarhiei Române a publicat recent o carte de referință: „Icoane ale Împărăției Cerurilor: 40 de artiști despre mozaicul Catedralei Naționale”. Volumul reunește interviuri cu 40 de artiști care vorbesc despre pictura în mozaic de la Catedrala Națională, unii dintre ei fiind direct implicați în realizarea acesteia. Interviurile, realizate de Luiza Barcan, critic…
16:10
Colindători la Reședința Mitropolitană din Cluj-Napoca: Peste 1.000 de copii și tineri i-au încântat pe ierarhi # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului au primit primele cete de colindători, veniți să vestească Nașterea Domnului la Reședința Mitropolitană din Cluj-Napoca. Primul grup a sosit luni, fiind format din profesorii și cei peste 1.000 de elevi de la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae…
Acum 6 ore
15:30
Persoanele cu dizabilități de la Centrul de plasament temporar din Bălţi au primit daruri # Basilica.ro
Persoanele cu dizabilități de la Centrul de plasament temporar din municipiul Bălţi au primit daruri. Activitatea filantropică a fost desfășurată, în data de 10 decembrie, de Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălţi, alături de un grup de preoți și membri ai Societăţii Femeilor Ortodoxe. Produsele dăruite celor 360 de beneficiari ai Centrului au fost colectate…
15:20
IPS Timotei: Praznicul Crăciunului asigură continuitatea permanentă a moștenirilor de totdeauna # Basilica.ro
„Praznicul Crăciunului asigură continuitatea permanentă a moștenirilor de totdeauna”, a subliniat Arhiepiscopul Timotei al Aradului, în Pastorala de Crăciun adresată credincioșilor, în care vorbește despre legătura dintre generații, moștenirea spirituală și chemarea omului la Împărăția lui Dumnezeu. Înaltpreasfințitul Părinte Timotei arată că sărbătoarea Nașterii Domnului este strâns legată de comuniunea cu înaintașii și de continuitatea…
15:20
Să nu lăsăm grijile lumești să ne împiedice prezența la întâlnirea cu Dumnezeu, a avertizat IPS Atanasie # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, a avertizat, duminică, la parohia „Sfânta Parascheva” din Plymouth (Marea Britanie), împotriva acordării unei prea mari importanțe grijilor lumești, în dauna prezenței la întâlnirea cu Dumnezeu. Vorbind despre Pilda celor poftiți la cină, IPS Atanasie a spus că Postul Nașterii Domnului este un timp în…
15:10
O statuie a Reginei Maria a României a fost inaugurată, sâmbătă, la Bran, în județul Brașov. Potrivit autorităților locale, acest eveniment marchează aniversarea a 150 de ani de la nașterea fostei suverane a țării noastre. Acțiunea reprezintă un gest de recunoștință pentru contribuția Reginei Maria la făurirea României Mari, dar și sublinierea legăturii speciale pe…
15:00
Concursul Național „Icoana ortodoxă – lumina credinței” 2026 este dedicat femeilor cu viață sfântă recent canonizate # Basilica.ro
Sectoarele Cultură, Pictură și Restaurare și Teologic-Educațional ale Patriarhiei Române organizează, în perioada 15 decembrie 2025 – 31 iulie 2026, o nouă ediție a Concursului Național Icoana ortodoxă – lumina credinței. Tematica acestui concurs de pictură bisericească se înscrie în cea a anului 2026, desemnat de Biserica Ortodoxă Română drept Anul omagial al pastorației familiei…
Acum 8 ore
13:30
IPS Teofan: Avem nevoie de prezența nevinovăției copiilor, prin rugăciunea lor în viața noastră # Basilica.ro
„Avem nevoie de prezența nevinovăției copiilor, prin rugăciunea lor în viața noastră”, a spus duminică Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. „Colindul cel sfânt, prelungirea Dumnezeieștii Liturghii, să ne țină adânc înrădăcinați în Domnul Hristos, și prin credința în El să prisosim cu multă mulțumire, precum ne este mulțumirea în această seară”, a spus…
12:30
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, s-a rugat, luni, împreună cu tinerii din ATOR Sascut, în cadrul unui program liturgic și catehetic desfășurat la Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae și Sfinții Români” din Parohia Sascut Sat. Începând cu ora 09:00, PS Teofil Trotușanul a săvârșit Sfânta Liturghie, alături de părintele protoiereu…
Acum 12 ore
11:40
Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, i-a îndemnat, duminică, pe credincioșii parohiei „Sfântul Sfințit Mucenic Elefterie” din Aosta, Italia, să pună credința ca temelie a vieții lor. Preasfinția Sa a slujit cu ocazia hramului lăcașului, la invitația Preasfințitului Părinte Siluan, Episcopul Italiei. Episcopul Hușilor le-a vorbit credincioșilor despre beneficiile pe care le avem atunci când punem…
10:50
Cum se implică Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Marii Britanii și Irlandei de Nord în sprijinirea foștilor deținuți # Basilica.ro
Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Marii Britanii și Irlandei de Nord a făcut recent un pas important în consolidarea misiunii sale sociale, aderând la The Welcome Directory, o inițiativă interconfesională din Regatul Unit dedicată sprijinirii reintegrării sociale a persoanelor eliberate din penitenciar. The Welcome Directory este o organizație caritabilă care conectează foștii deținuți cu comunități de credință primitoare…
09:50
Interpreta libaneză Ribale Wehbe a susținut un concert de colinde într-o parohie din județul Arad # Basilica.ro
Interpreta libaneză Ribale Wehbe a susținut, duminică, un concert de colinde în parohia Groșeni din județul Arad, în anticiparea marii sărbători a Nașterii Domnului, informează Arhiepiscopia Aradului. Cântăreața libaneză a participat la Sfânta Liturghie, oficiată de părintele Radu Sas, alături de preoții Denis Rus și Sorin Streulea, rugându-se împreună cu membrii comunității parohiale. Ea a…
09:40
181 ani de la mutarea la Domnul a Cuviosului Visarion Duhovnicul, protopsaltul Mănăstirii Neamț # Basilica.ro
Marți se împlinesc 181 de ani de la mutarea la Domnul a Cuviosului Visarion Duhovnicul, protopsalt al Mănăstirii Neamț și ucenic al Sf. Cuv. Macarie Protopsaltul. Viitorul monah Visarion s-a născut în 7 mai 1794 și s-a închinoviat din tinerețe, la doar 12 ani (1806), primind tunderea în monahism ulterior, în 11 octombrie 1812. În…
09:10
Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate luni pe Basilica.ro. Comunicat: Slujbe de pomenire pentru eroii Revoluției din decembrie 1989 Cu prilejul comemorării a 36 de ani de la Revoluția Română din decembrie 1989, în zilele de 20, 21 și 22 decembrie 2025 vor fi oficiate mai multe slujbe de…
Acum 24 ore
00:00
Calendar Ortodox, 16 decembrie Sfântul Proroc Agheu S-a născut în Babilon și a trăit cu 470 de ani înainte de Hristos. De tânăr, a venit în Ierusalim împreună cu iudeii aduși de Zorobabel și de arhiereul Iosua și a fost unul dintre ultimii prooroci ai Vechiului Testament. După ce au venit din robie, iudeii au…
15 decembrie 2025
20:20
Preasfințitul Părinte Nectarie l-a hirotonit diacon, duminică, pe tânărul Ioan Daniil Diaconu. Noul cleric va sluji în Parohia „Sfântul Patrick și Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” din Cork, Irlanda. Sfânta Liturghie a fost oficiată în sobor de preoți și diaconi din cadrul eparhiei, precum și din România. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a oferit…
20:20
Grupul coral al Parohiei „Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie” din Iași a susținut, sâmbătă, un concert de colinde la parohia românească din Borås, Suedia. Momentul festiv a început cu Sfânta Liturghie, săvârșită de Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord. Slujba a avut loc în biserica parohială a comunității, sfințită luna trecută. Lăcașul de cult a…
20:10
Persoanele îngrijite la Spitalul Obregia au fost colindate de voluntarii grupului „Tinerii în acțiune” # Basilica.ro
Persoanele îngrijite la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” din București au fost colindate luni de voluntarii grupului „Tinerii în acțiune” al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Tinerii voluntari au colindat în cele 17 pavilioane ale spitalului, oferind pacienților un moment de bucurie și alinare sufletească. Colindele au fost adresate atât persoanelor internate, cât și personalului…
Ieri
19:50
Ortodoxia și identitatea națională românească au fost analizate de un teolog american la București # Basilica.ro
Ortodoxia și identitatea națională românească au constituit tema unei analize academice susținute la București de John P. Burgess, profesor al Seminarului Teologic Protestant din Pittsburgh, Pennsylvania, Statele Unite ale Americii. Conferința a avut loc miercuri la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București. Evenimentul a reunit studenți și cadre didactice ale instituției. Tema întâlnirii,…
19:40
Biserica „Sfântul Nicolae” din Şcheii Braşovului se află în proces de restaurare. Lăcașul de cult este o emblemă a patrimoniului spiritual și cultural din Transilvania. Lucrările au început în vara acestui an și au ca scop restaurarea monumentului și valorificarea turistică, proiectul fiind inițiat în parteneriat cu Primăria Braşov. „Lucrările au început în luna august…
18:20
Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a instalat-o duminică în funcție pe noua stareță a mănăstirii „Izvorul Tămăduirii”-Drugănescu din localitatea Florești-Stoenești, județul Giurgiu. Ierarhul a oficiat mai întâi Sfânta Liturghie în biserica așezământului monahal și a vorbit despre Pilda celor chemați la cină. „Fiecare dintre cei chemați la cină, ne arată parabola, găsește un motiv, o…
18:00
ASCOR Arad și o echipă de tineri pasionați de robotică au oferit daruri copiilor dintr-un centru de criză # Basilica.ro
Voluntarii ASCOR Arad, împreună cu o echipă de tineri pasionați de robotică, le-au oferit, duminică, daruri copiilor de la Centrul de criză din municipiu. Activitatea a avut loc cu ocazia sărbătorii Nașterii Domnului. Tinerii din echipa Bit-mo a Colegiul Național „Preparandia – Dimitrie Țichindeal” din Arad le-au prezentat copiilor robotul creat de ei. Prezentarea a…
18:00
PS Timotei a vizitat șantierul noii biserici din Burgos, Spania, și a participat la festivalul de colinde al parohiei # Basilica.ro
Episcopul Timotei al Spaniei și Portugaliei a petrecut ziua de duminică la Burgos, Spania, unde a vizitat șantierul noii biserici parohiale și a participat la concertul de colinde organizat de comunitatea ortodoxă din localitate. Preasfințitul Părinte Timotei a oficiat Sfânta Liturghie, prilej cu care l-a înaintat la rangul de sachelar pe Părinte Paroh Dănuț Mureș,…
17:50
Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud a slujit duminică la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” – Bumbăcari din București. În acest sfânt lăcaș a fost hirotonit ierodiacon în anul 2008. Preasfinția Sa a tâlcuit Pilda celor chemați la cină din Evanghelia Duminicii a 28-a după Rusalii, subliniind atât dimensiunea ei istorică, cât și caracterul eshatologic. Preasfinția…
17:10
FOTO: Credincioșii l-au cinstit pe Sfântul Elefterie la biserica sa din centrul Bucureștiului # Basilica.ro
Numeroși credincioși au participat luni la Sfânta Liturghie oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul la Biserica Sf. Elefterie – Nou din centrul Bucureștiului. Vezi mai multe fotografii de la eveniment pe pagina noastră de Facebook. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
17:00
Capitala Tineretului din România 2026: Alba Iulia a lansat proiectul prin care dorește să oprească migrația tinerilor # Basilica.ro
Municipiul Alba Iulia a lansat oficial proiectul „Capitala Tineretului din România 2026” prin care se dorește motivarea tinerilor de a rămâne și a-și continua activitatea în țară. „În ultimii zece ani, statisticile arată că peste 8% dintre tinerii din zona municipiului au părăsit orașul, în căutarea unor oportunități mai atractive. Prin viziunea anului 2026, ne-am…
16:00
Sf. Spiridon ne cheamă să lepădăm zgomotul lumii și să redescoperim liniștea inimii: Hram la Parohia Nottingham # Basilica.ro
„Sfântul Spiridon ne cheamă, mai ales în timpul Postului Nașterii Domnului, să lepădăm zgomotul lumii și să redescoperim liniștea inimii, pentru ca Hristos să Se poată naște tainic în noi, cu aceeași simplitate și lumină cu care S-a născut în Betleem”, a spus Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord vineri, la Parohia…
16:00
Colinde și cântece patriotice la Palatul Parlamentului, într-un concert dedicat Nașterii Domnului # Basilica.ro
Palatul Parlamentului a găzduit sâmbătă un concert de colinde și cântece patriotice dedicat Nașterii Domnului. Evenimentul a reunit pe scena din Sala „C. A. Rosetti” grupul psaltic Tronos, Muzica reprezentativă a Armatei și Romanian Symphony wind orchestra. „Ne-am gândit că este cel mai frumos mod de a-i avea aproape pe toți. Avem pe de-o parte…
15:50
Sf. Elefterie reprezintă un model strălucit pentru întreaga Biserică, a spus PS Timotei Prahoveanul # Basilica.ro
„Sfântul Elefterie reprezintă un model strălucit pentru întreaga Biserică și pentru familiile creștine”, a subliniat luni Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, cu ocazia hramului Bisericii „Sfântul Elefterie” – Nou, Paraclis Patriarhal din Capitală. Ierarhul a amintit că viața Sfântului Elefterie s-a desfășurat într-un context istoric extrem de dificil: „Perioada în care a trăit…
15:40
Corul unei parohii din județul Timiș a colindat mai multe comunități românești din Germania # Basilica.ro
Corul „Armonia” al parohiei Șag, din județul Timiș, a desfășurat, în perioada 4-9 decembrie, un turneu în Germania, în care a colindat comunitățile românești din această țară. Este vorba despre românii care trăiesc în orașele München, Ingolstadt, Straubing, Pöttmes şi Weißenburg. Corul „Armonia” a vestit Nașterea Domnului pentru cei care locuiesc departe de țară, amintindu-le…
15:40
Clerul și credincioșii din Ialomița au donat sânge în cadrul campaniei organizate de Patriarhia Română # Basilica.ro
Clerul și credincioșii din cadrul mai multor parohii din Ialomița au participat, săptămâna trecută, la o acțiune de donare de sânge din cadrul campaniei „Donează sânge, salvează o viață” organizată de Patriarhia Română. La acțiunea de donare de sânge au participat preoții și credincioșii din parohiile Dimieni, Perieți, Stejaru, Orboiești, Amara II, Mărculești, Scânteia, Reviga,…
15:10
Un nou articol „săptămâna în imagini” ce vă prezintă momente din viața ortodoxă surprinse prin lentila fotografilor profesioniști sau amatori. Cea mai apreciată fotografie de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram: Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Buchet Byzantin (@buchetbyzantin) Ai fotografii pentru Săptămâna în imagini? Dacă aveți fotografii…
15:10
Părinții Mănăstirii Putna s-au rugat pentru românii căzuți în războiul din Ucraina: Numărul lor s-a dublat în 2025 # Basilica.ro
Arhim. Melchisedec Velnic, starețul Mănăstirii Putna, a oficiat duminică, împreună cu părinții din obște, un nou parastas în memoria etnicilor români care și-au dat viața în războiul din Ucraina. Dacă la parastasul oficiat anul trecut de părinții putneni numărul românilor căzuți în război era de 130, anul acesta pe listă s-au adăugat alți 120 de…
14:00
Coruri de colindători au susținut un concert la biserica Sfinții Trei Ierarhi din La Courneuve, Paris, duminică. Festivitatea s-a intitulat Nepsis Winter Festival. Printre participanții la acest eveniment s-au aflat Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale și Preasfințitul Părinte Marc Nemțeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Europei Occidentale. Totodată, au participat doamna Ioana Bivolaru, Ambasadoarea…
14:00
Moment aniversar la Sângeorz-Băi, marcat printr-o slujbă de sfințire oficiată de Mitropolitul Clujului # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, a sfințit, duminică, crucile ce vor fi așezate pe turla și pe acoperișul bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae” din Sângeorz-Băi. Evenimentul a avut loc în contextul în care parohia a sărbătorit 150 de ani de la punerea pietrei de temelie a bisericii, un eveniment major în viața comunității, relatează Mitropolia Clujului.…
12:20
IPS Iosif a tâlcuit, pentru românii din Paris, pretextele invocate pentru a nu-L urma pe Hristos # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, a slujit, duminică, în parohia Sfinții Trei Ierarhi din La Courneuve – Paris, unde a vorbit despre semnificația motivelor invocate în Evanghelia acestei duminici, pentru a nu participa la Cina Mântuitorului. „Putem spune că cele trei cele trei motivații ale poporului, pentru care nu-l urmează pe Mântuitorul, ar…
11:20
Mitropolitul Teofan explică la ce ospăț suntem chemați: Omul se dă pe sine lui Dumnezeu, iar Dumnezeu Se dă pe Sine nouă # Basilica.ro
Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei a vorbit duminică Pilda celor poftiți la cină, explicând la ce fel de ospăț sunt chemații creștinii: cel al dăruirii reciproce între Dumnezeu și om. „Este ospățul în care omul se dă pe sine lui Dumnezeu, iar Dumnezeu, primindu-ne pe noi, la schimb, Se dă pe Sine nouă. Omul…
10:40
Evlavie și bucurie pentru comunitatea din Panciova, Serbia: au fost aduse moaștele Sfântului Nectarie # Basilica.ro
Racla cu moaștele Sfântului Ierarh Nectarie, aflată spre închinare la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Vârșeț, a fost adusă în procesiune la Parohia „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din orașul Panciova, Republica Serbia, informează Episcopia Daciei Felix. Credincioșii, români și sârbi deopotrivă, au întâmpinat sfintele moaște cu evlavie și bucurie, acest eveniment constituindu-se un moment important…
10:00
Cu prilejul comemorării a 36 de ani de la Revoluția Română din decembrie 1989, în zilele de 20, 21 și 22 decembrie 2025 vor fi oficiate mai multe slujbe de pomenire pentru eroii care s-au jertfit pentru demnitatea, libertatea și credința poporului român. Slujba de pomenire pentru eroii Revoluției va fi săvârșită inclusiv în Catedrala…
09:00
Începe dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Ambasadoarea Germaniei în vizită la Patriarhia Română: Patriarhul Daniel a subliniat dinamismul diasporei românești Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a primit în ziua de vineri, 12 decembrie 2025, în vizită de prezentare, la Reşedinţa Patriarhală, pe Excelenţa Sa Doamna Angela Ganninger, Ambasadoarea Germaniei la București. Citește mai…
