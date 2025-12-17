Copiii români din Protoieria Castellon sunt atât de numeroși, încât festivalul de colinde s-a desfășurat în două locații

16:00

„Sfântul Spiridon ne cheamă, mai ales în timpul Postului Nașterii Domnului, să lepădăm zgomotul lumii și să redescoperim liniștea inimii, pentru ca Hristos să Se poată naște tainic în noi, cu aceeași simplitate și lumină cu care S-a născut în Betleem”, a spus Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord vineri, la Parohia…