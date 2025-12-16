Decizie CSM: Cine va conduce Parchetele Aleșd, Beiuș şi Salonta

00:30

Parlamentul a respins, luni, cea de-a cincea moțiune de cenzură depusă de parlamentarii opoziției împotriva Guvernului Bolojan, după ce a primit doar 139 de voturi pentru, în condițiile în care erau necesare 232 de voturi pentru demitere. Premierul Ilie Bolojan a avut un discurs neobișnuit de tăios la adresa opoziției. Făcând referire la un citat din trecut, el a spus că „la fel cum frumusețea nu scuză prostituția, nici inteligența nu scuză lipsa de caracter”, reproșându-le celor care au depus moțiunea că, oricâte cunoștințe economice ar avea, ele „nu scuză tupeul și combinația de minciuni, în așa fel încât lucruri care sunt făcute corect să fie prezentate total fals”.