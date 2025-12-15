Amenzi de 115.000 lei, pentru forajul clandestin din Sântimreu. Firma care a forat încă lucrează la închiderea puțului (VIDEO)

19:10

Concertul de Crăciun al Filarmonicii de Stat, „Ajun simfonic”, se ține în acest an în sala mult mai încăpătoare a Bisericii Baptiste Speranța Oradea (BBSO). Dar, pentru că cererea a fost mare și biletele pentru seara de 18 decembrie sunt aproape epuizate, evenimentul va fi dublat de următorul, din 19 decembrie, pentru care mai sunt deocamdată locuri. Concertul reunește Orchestra și Corul Filarmonicii, proaspăt înființatul Cor de copii, precum și mai mulți soliști. Programul cuprinde piese cu specific de Crăciun din repertoriul românesc și internațional.