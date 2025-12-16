A vrut să ducă un Porsche din România în Spania, dar a rămas în...
StiriDiaspora.ro, 16 decembrie 2025 19:50
A vrut să ducă un Porsche din România în Spania, dar a rămas în...
Acum o oră
19:50
A vrut să ducă un Porsche din România în Spania, dar a rămas în...
Acum 2 ore
19:10
Danileţ îi cere Liei Savonea să plece acasa: Vă scrieţi demisia şi...
Acum 4 ore
18:10
Criză de șoferi în Spania. Străinii, printre care mulți români,...
17:20
Inundații în Valencia. Apele revărsate au intrat în casele oamenilor
17:20
Fostul ministru PSD Răzvan Cuc, reținut de DNA. Ar fi intermediat o...
16:50
CSM trimite Inspecţia Judiciară pe capul șefului DNA
16:40
Un șofer român s-a simțit brusc rău și s-a culcat într-o parcare...
Acum 6 ore
16:10
ANAF încearcă din nou să obțină despăgubiri de la Klaus Iohannis....
15:50
Arestări și intimidări la protest? Jandarmeria reacționează după...
15:10
Un procent uriaș din românii din străinătate vor să investească în...
Acum 8 ore
13:50
George, românul dispărut în timp ce mergea la muncă în Spania, a...
13:00
Român, arestat în Italia. A făcut scandal, deși știa că e urmărit
Acum 12 ore
10:00
De ce a murit Rodica Stănoiu. Rezultatul autopsiei
09:30
Percheziții la fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc. Se...
09:00
Donald Trump anunță că un acord de pace Ucraina - Rusia e mai...
Acum 24 ore
23:20
14 euro o felie de pâine cu brânză. Prețurile au luat-o razna la...
22:20
Liderii europeni propun o "forţă multinaţională" de menținere a...
21:40
Cum schimbă străinii fața orașelor italiene. Românii, cea mai mare...
21:00
Nicuşor Dan, întâlnire cu românii din Finlanda: Vă transmit...
Ieri
20:10
Spania introduce un abonament de transport naţional care va costa...
19:10
Speriată că e pe lista "hoților români", o nemțoaică și-a aruncat...
18:30
Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului a fost adoptată
18:00
Sfârșitul unei ere: Ultimul Volkswagen iese azi de pe linia de...
17:10
Microbuz românesc, implicat într-un accident mortal pe autostradă...
16:50
Moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan a picat. Opoziția...
16:30
Românii din Londra au ieșit în stradă: "Ceva e grav bolnav în sistem"
16:20
Ce a spus Călin Georgescu, după întâlnirea cu Potra, din sala de...
15:20
Un român a convins o bătrână de 90 de ani din Germania să arunce pe...
14:50
Un agricultor italian a rămas fără măslini. Hoții au furat 300 de...
14:40
Doi patroni români, sabotați în Germania. Cineva a mințit în tot...
13:50
Româncă din Italia, condamnată la închisoare pentru că și-a lovit...
12:40
Româncă de 40 de ani, arestată în Austria. Partenerul cu 16 ani mai...
11:40
Rodica Stănoiu a fost dezgropată. Procurorii au suspiciuni că ar fi...
11:10
Româncă moartă în Italia. Lia conducea un BMW puternic, dar alta a...
10:40
Nicușor Dan anunță măsuri după protestele pentru justiție: "Nu e...
09:30
"Supergripa" H3N2 face ravagii în Europa. Presa străină scrie că a...
Mai mult de 2 zile în urmă
17:10
Cum va fi vremea de sărbători în România
16:50
MAE: Atenţionare de călătorie în Belgia și Spania pentru români
16:30
De ce a ales o tânără din Anglia să îi fie România „acasă”: „Avem o...
15:20
Nostradamus și Baba Vanga au avut dreptate în privința anului...
12:30
Banca Centrală Europeană va lansa euro digital din 2029
11:50
Când și cum poți ieși la pensie în Spania. Te poți muta apoi...
11:20
Italia majorează salariile lucrătorilor casnici. Ce sume vor primi...
13 decembrie 2025
17:40
Fanii olandezi au făcut prăpăd după meciul cu FCSB. Au devastat un...
16:50
Germania trimite militari la granița de est a Poloniei
15:50
Românii care joacă alba-neagra la Turnul Eiffel au trimis în țară...
14:40
Proiect unic la Roma. Elevii italieni învață istoria și secretele...
13:50
Trei români din Italia au furat cupru de 250.000 de euro și au...
13:10
Epidemie de gripă ''fără precedent'' în Marea Britanie
11:50
Sfârșitul războiului din Ucraina? Trump îl trimite pe Witkoff la...
