Trump l-a invitat pe premierul populist slovac Robert Fico la Cupa Mondială FIFA de anul viitor / Slovacia ar putea întâlni România în barajul de calificare

15:40

Femeile din Germania au câştigat din nou semnificativ mai puţin decât bărbaţii în acest an, a raportat marţi Oficiul Federal de Statistică (Destatis), citat de agenția de știri dpa, informație preluată de Agerpres. Femeile au câştigat 22,81 de euro pe oră (26,82 dolari), cu 4,24 euro mai puţin decât bărbaţii, ceea ce înseamnă că diferenţa […] © G4Media.ro.