Probleme mari la FCSB. Doi oameni de bază nu vor putea juca cu Rapid

Primasport.ro, 16 decembrie 2025 21:20

Probleme mari la FCSB. Doi oameni de bază nu vor putea juca cu Rapid

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 30 minute
21:30
Criticată în trecut de Becali, Iuliana Demetrescu o va arbitra pe Barcelona în Champions League Primasport.ro
Criticată în trecut de Becali, Iuliana Demetrescu o va arbitra pe Barcelona în Champions League
Acum o oră
21:20
Probleme mari la FCSB. Doi oameni de bază nu vor putea juca cu Rapid Primasport.ro
Probleme mari la FCSB. Doi oameni de bază nu vor putea juca cu Rapid
21:10
Cristi Chivu, comparat cu unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului, după ce Inter a devenit lider în Serie A: „Maestru al jocurilor mentale” Primasport.ro
Cristi Chivu, comparat cu unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului, după ce Inter a devenit lider în Serie A: „Maestru al jocurilor mentale”
Acum 2 ore
20:20
După ce a câştigat Balonul de Aur, Ousmane Dembele a fost desemnat şi jucătorul anului la gala FIFA The Best Primasport.ro
După ce a câştigat Balonul de Aur, Ousmane Dembele a fost desemnat şi jucătorul anului la gala FIFA The Best
Acum 4 ore
19:50
Juri Cisotti, mesaj clar înaintea duelului cu Rapid: ”S-a văzut joi” Primasport.ro
Juri Cisotti, mesaj clar înaintea duelului cu Rapid: ”S-a văzut joi”
19:50
Paris Saint-Germain ia act de hotărârea pronunţată de Consiliul de Arbitraj din Paris în cazul Mbappe, dar îşi rezervă dreptul de a face apel Primasport.ro
Paris Saint-Germain ia act de hotărârea pronunţată de Consiliul de Arbitraj din Paris în cazul Mbappe, dar îşi rezervă dreptul de a face apel
19:50
Luis Enrique a fost desemnat antrenorul anului la gala FIFA The Best. Sarina Wiegman, declarată câştigătoare la feminin Primasport.ro
Luis Enrique a fost desemnat antrenorul anului la gala FIFA The Best. Sarina Wiegman, declarată câştigătoare la feminin
19:00
Bruno Fernandes a spus lucrurilor pe nume: ”Manchester United îşi dorea să plec. El este cel care a vrut să rămân” Primasport.ro
Bruno Fernandes a spus lucrurilor pe nume: ”Manchester United îşi dorea să plec. El este cel care a vrut să rămân”
18:40
Spectacolul din Copa del Rey se vede în România exclusiv pe platforma PrimaPlay.ro! Talavera – Real Madrid, mâine, de la 22:00, în direct pe Prima Sport 1 Primasport.ro
Spectacolul din Copa del Rey se vede în România exclusiv pe platforma PrimaPlay.ro! Talavera – Real Madrid, mâine, de la 22:00, în direct pe Prima Sport 1
18:10
Cine a câştigat premiul FIFA Puskas pentru cel mai frumos gol al anului Primasport.ro
Cine a câştigat premiul FIFA Puskas pentru cel mai frumos gol al anului
18:00
E gata! A fost anunţat cine va câştiga Superliga! Surpriză mare: ”Tot ea pare cea mai periculoasă. Zici că e acolo de la începutul campionatului!” | EXCLUSIV Primasport.ro
E gata! A fost anunţat cine va câştiga Superliga! Surpriză mare: ”Tot ea pare cea mai periculoasă. Zici că e acolo de la începutul campionatului!” | EXCLUSIV
Acum 6 ore
17:20
Fostul mare arbitru, verdict fără dubii! FCSB a fost favorizată de arbitraj cu Unirea Slobozia: „Un intrus care a pătruns acolo în condiţii dubioase” Primasport.ro
Fostul mare arbitru, verdict fără dubii! FCSB a fost favorizată de arbitraj cu Unirea Slobozia: „Un intrus care a pătruns acolo în condiţii dubioase”
17:20
Cum arată cea mai bună echipă a etapei din Superligă! Cine a fost desemnat cel mai bun antrenor Primasport.ro
Cum arată cea mai bună echipă a etapei din Superligă! Cine a fost desemnat cel mai bun antrenor
17:00
Veste uriaşă pentru fanii lui Dinamo! A fost făcut anunţul despre construirea noului stadion Primasport.ro
Veste uriaşă pentru fanii lui Dinamo! A fost făcut anunţul despre construirea noului stadion
17:00
Şoferul care a intrat în mulţime la Liverpool, în luna mai, când se sărbătoarea titlul de campioană a Angliei, condamnat la 21 de ani de închisoare Primasport.ro
Şoferul care a intrat în mulţime la Liverpool, în luna mai, când se sărbătoarea titlul de campioană a Angliei, condamnat la 21 de ani de închisoare
16:30
Dezastru pentru un club de mare tradiţie din SuperLiga! Falimentul bate la uşă„ Datoriile au ajuns la 8 milioane de euro. Pune lacătul pe club!” Primasport.ro
Dezastru pentru un club de mare tradiţie din SuperLiga! Falimentul bate la uşă„ Datoriile au ajuns la 8 milioane de euro. Pune lacătul pe club!”
16:00
Veste proastă pentru FCSB! Doi titulari nu vor putea juca în derby-ul cu Rapid Primasport.ro
Veste proastă pentru FCSB! Doi titulari nu vor putea juca în derby-ul cu Rapid
Acum 8 ore
15:10
Decizie de neînţeles a preşedintelui Nicuşor Dan: „Cu asta mă opresc aici” Primasport.ro
Decizie de neînţeles a preşedintelui Nicuşor Dan: „Cu asta mă opresc aici”
Acum 12 ore
13:30
Plecare importantă de la Concordia Chiajna: „Va rămâne un reper în istoria clubului” Primasport.ro
Plecare importantă de la Concordia Chiajna: „Va rămâne un reper în istoria clubului”
13:30
Novak Djokovici va participa la turneul de la Adelaide înainte de Australian Open Primasport.ro
Novak Djokovici va participa la turneul de la Adelaide înainte de Australian Open
12:10
Un club din Liga 2, tot mai aproape de dispariţie: „Am tot sperat la un ajutor, dar nu a venit” Primasport.ro
Un club din Liga 2, tot mai aproape de dispariţie: „Am tot sperat la un ajutor, dar nu a venit”
12:00
Veste bună pentru Dinamo! Intrat în ultimele şase luni de contract, Kennedy Boateng este entuziasmat să evolueze pentru trupa lui Zeljko Kopic: „Iubesc să joc aici” Primasport.ro
Veste bună pentru Dinamo! Intrat în ultimele şase luni de contract, Kennedy Boateng este entuziasmat să evolueze pentru trupa lui Zeljko Kopic: „Iubesc să joc aici”
11:40
„Există un interes puternic din partea mai multor cluburi din Turcia, dar şi din alte campionate din Europa”! Impresarul lui Denis Drăguş, detalii despre viitorul internaţionalului român Primasport.ro
„Există un interes puternic din partea mai multor cluburi din Turcia, dar şi din alte campionate din Europa”! Impresarul lui Denis Drăguş, detalii despre viitorul internaţionalului român
11:00
MrBit şi Moş Crăciun îţi oferă în decembrie o Tesla Y şi premii în valoare de 2.082.000 RON Primasport.ro
MrBit şi Moş Crăciun îţi oferă în decembrie o Tesla Y şi premii în valoare de 2.082.000 RON
10:40
Greşeala făcută de Red Bull! Modul în care Max Verstappen ar fi putut să obţină titlul de campion mondial la finalul sezonului Primasport.ro
Greşeala făcută de Red Bull! Modul în care Max Verstappen ar fi putut să obţină titlul de campion mondial la finalul sezonului
10:30
Gigi Becali s-a săturat! Patronul FCSB-ului nu mai are răbdare cu Tavi Popescu: „Băi, cine are TikTok nu poate să joace fotbal! Mintea e otrăvită” Primasport.ro
Gigi Becali s-a săturat! Patronul FCSB-ului nu mai are răbdare cu Tavi Popescu: „Băi, cine are TikTok nu poate să joace fotbal! Mintea e otrăvită”
10:00
Jucătorul care l-a impresionat pe Andrei Nicolescu în victoria cu Metaloglobus: „Are potenţial foarte mare” Primasport.ro
Jucătorul care l-a impresionat pe Andrei Nicolescu în victoria cu Metaloglobus: „Are potenţial foarte mare”
Acum 24 ore
08:40
Nu a mai stat la discuţii! Becali a anunţat transferul imediat după meciul cu Unirea Slobozia: ”E prea indolent!” Primasport.ro
Nu a mai stat la discuţii! Becali a anunţat transferul imediat după meciul cu Unirea Slobozia: ”E prea indolent!”
00:20
Andrei Raţiu s-a numărat printre cei mai buni jucători ai lui Rayo Vallecano în meciul cu Betis Sevilla Primasport.ro
Andrei Raţiu s-a numărat printre cei mai buni jucători ai lui Rayo Vallecano în meciul cu Betis Sevilla
00:10
Manchester United şi Bournemouth, protagonistele unui ”meci nebun”! S-au marcat 8 goluri Primasport.ro
Manchester United şi Bournemouth, protagonistele unui ”meci nebun”! S-au marcat 8 goluri
00:00
VIDEO | AS Roma - Como 1-0. Gazdele sunt la doar trei lungimi de primul loc Primasport.ro
VIDEO | AS Roma - Como 1-0. Gazdele sunt la doar trei lungimi de primul loc
15 decembrie 2025
23:20
”Negociem cu un jucător”. FCSB transferă din străinătate Primasport.ro
”Negociem cu un jucător”. FCSB transferă din străinătate
23:20
Verdict clar după ce a văzut meciul FCSB-ului: ”Ştie să cadă!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Verdict clar după ce a văzut meciul FCSB-ului: ”Ştie să cadă!” | VIDEO EXCLUSIV
23:20
”Vom pregăti meciul să îl câştigăm”. Charalambous e cu gândul la derby-ul cu Rapid Primasport.ro
”Vom pregăti meciul să îl câştigăm”. Charalambous e cu gândul la derby-ul cu Rapid
23:00
VIDEO | Alexandru Stoian şi-a făcut cel mai frumos cadou de majorat. ”Dorinţa mea este să ajung cel mai bun fotbalist din România” Primasport.ro
VIDEO | Alexandru Stoian şi-a făcut cel mai frumos cadou de majorat. ”Dorinţa mea este să ajung cel mai bun fotbalist din România”
22:50
”Nu puteam să îi batem dacă nu ne ajuta arbitrul”. Gigi Becali surprinde după succesul cu Slobozia Primasport.ro
”Nu puteam să îi batem dacă nu ne ajuta arbitrul”. Gigi Becali surprinde după succesul cu Slobozia
22:30
VIDEO | Unirea Slobozia - FCSB 0-2. Puncte extrem de preţioase bifate de campioană Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia - FCSB 0-2. Puncte extrem de preţioase bifate de campioană
22:00
Iordania s-a calificat în finală Cupei Arabe! Va lupta pentru trofeu cu Marocul Primasport.ro
Iordania s-a calificat în finală Cupei Arabe! Va lupta pentru trofeu cu Marocul
22:00
Dinamo este din nou în atenţia lui Gigi Becali. Patronul FCSB-ului este convins: ”Nu mi-e frică!” Primasport.ro
Dinamo este din nou în atenţia lui Gigi Becali. Patronul FCSB-ului este convins: ”Nu mi-e frică!”
Ieri
21:50
VIDEO | Unirea Slobozia - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Lixandru deschide scorul Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Lixandru deschide scorul
21:40
Decizie radicală luată de Gigi Becali! Tavi Popescu, exclus din lot Primasport.ro
Decizie radicală luată de Gigi Becali! Tavi Popescu, exclus din lot
21:30
Asistenţă redusă la Unirea Slobozia - FCSB. Câţi suporteri are campioana Primasport.ro
Asistenţă redusă la Unirea Slobozia - FCSB. Câţi suporteri are campioana
21:30
VIDEO | Unirea Slobozia - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză săracă în ocazii Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză săracă în ocazii
21:00
Jucătorul care înscrie gol după gol în Superliga, dar este nemulţumit: ”Acesta e gustul meu amar” Primasport.ro
Jucătorul care înscrie gol după gol în Superliga, dar este nemulţumit: ”Acesta e gustul meu amar”
20:40
Alexis Saelemaekers şi-a prelungit contractul cu AC Milan până în 2031 Primasport.ro
Alexis Saelemaekers şi-a prelungit contractul cu AC Milan până în 2031
20:30
VIDEO | Unirea Slobozia - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
20:20
Cristian Sava, dezamăgit de cum a decurs a doua repriză cu UTA. ”Trebuie să jucăm pe toată durata partide” Primasport.ro
Cristian Sava, dezamăgit de cum a decurs a doua repriză cu UTA. ”Trebuie să jucăm pe toată durata partide”
20:10
Nu a ezitat după ce a văzut reluările de la Farul - UTA: ”Contează pe ce parte a piciorului mă calcă?” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Nu a ezitat după ce a văzut reluările de la Farul - UTA: ”Contează pe ce parte a piciorului mă calcă?” | VIDEO EXCLUSIV
20:00
A criticat propria echipă şi nu a prins lotul pentru meciul Unirea Slobozia - FCSB Primasport.ro
A criticat propria echipă şi nu a prins lotul pentru meciul Unirea Slobozia - FCSB
20:00
VIDEO | Adrian Mihalcea a spus ce l-a nemulţumit la meciul cu Farul. ”Până la urmă ne bucură acest punct” Primasport.ro
VIDEO | Adrian Mihalcea a spus ce l-a nemulţumit la meciul cu Farul. ”Până la urmă ne bucură acest punct”
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.