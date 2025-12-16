LG instalează forţat aplicaţia Microsoft Copilot pe televizoarele sale, iar aceasta (se pare că) NU poate fi dezinstalată
Gadget.ro, 16 decembrie 2025 21:20
Microsoft Copilot este aplicaţia de AI a gigantului american, una care din cele mai recente surse, nu pare a prinde foarte bine la utilizatorii de Windows. Oamenii din întreaga lume folosesc cu precădere ChatGPT şi Gemini, iar Copilot este cumva o a treia soluţie (dacă este şi aceea luată în calcul). Se pare că sub […]
• • •
Acum 5 minute
21:50
OnePlus anunţă lansarea gamei de smartphone-uri OnePlus Turbo, una gândită pentru gaming şi autonomii mult peste medie # Gadget.ro
OnePlus a anunţat lansarea unei noi game de smartphone-uri, una care va oferi „o experienţă de gaming fără precedent" şi cea mai bună autonomie din clasa sa. Aceasta se va numi OnePlus Turbo, un nume cam neinspirat din punctul meu de vedere (spun asta pentru că OnePlus Turbo va fi lansată iniţial în China şi […]
Acum o oră
21:20
LG instalează forţat aplicaţia Microsoft Copilot pe televizoarele sale, iar aceasta (se pare că) NU poate fi dezinstalată # Gadget.ro
Microsoft Copilot este aplicaţia de AI a gigantului american, una care din cele mai recente surse, nu pare a prinde foarte bine la utilizatorii de Windows. Oamenii din întreaga lume folosesc cu precădere ChatGPT şi Gemini, iar Copilot este cumva o a treia soluţie (dacă este şi aceea luată în calcul). Se pare că sub […]
21:00
Ofertă nouă la portare de la Vodafone – abonamentul RED Unlimited Magic vine cu totul nelimitat naţional, 3 luni gratuite de Disney+ şi HBO Max şi 12 luni gratuite de Vodafone TV+, totul la 5 euro / lună (există totuşi o virgulă) # Gadget.ro
Vodafone a lansat o nouă ofertă la portare, una care vine cu foarte multe beneficii la un cost surprinzător de bun. Operatorul roşu promovează zilele acestea abonamentul RED Unlimited Magic, unul care pentru doar 5 euro / lună pe toată perioada contractuală de 24 de luni oferă următoarele resurse: Oferta ar fi fost extraordinară dacă […]
Acum 12 ore
10:30
Am selectat mai multe produse din catalogul curent al LIDL și cred că veți descoperi produse interesante. Catalogul complet îl găsiți aici. 1. Aparat de masaj Shiatsu Sunt mai multe produse pentru masaj în oferta curentă a LIDL, de la un aparat mini de masaj tip pistol și până la un aparat de masaj shiatsu pentru […]
Acum 24 ore
23:00
Xiaomi va lansa în curând un smartphone cu baterie de 10.000 mAh, încărcare rapidă la 100W şi grosime de sub 8.5 mm # Gadget.ro
La final de octombrie aflam că Honor lucrează la un smartphone cu baterie de 10.000 mAh, unul ce ar urma să fie lansat în următoarea perioadă (cel mai probabil în primele două – trei luni ale anului viitor). Honor nu este singurul producător chinez care lucrează la aşa ceva, tehnologia siliciu-carbon (Si/C) de a treia […]
22:40
Amazon Prime Video retrage momentan funcţia Video Recaps (recapitulare făcut cu AI), deoarece inteligenţa artificială generativă oferă uneori informaţii eronate # Gadget.ro
Serviciul de streaming video Amazon Prime Video a anunţat în această toamnă lansarea în fază de testare a funcţiei Video Recaps, una ce permite utilizatorilor realizarea de recapitulări sau rezumate video ale unor seriale (utilă în cazul în care a fost lansat un nou sezon din serialul favorit şi vrei să îţi aduce aminte ce […]
22:00
O firmă japoneză a lansat un difuzor portabil realizat în totalitate din material textil # Gadget.ro
Institutul Național de Știință și Tehnologie Industrială Avansată (AIST) din Japonia anunţa în 2018 o nouă tehnologie denumită "fabric speaker", adică un material textil capabil să emită sunete. Cercetătorii de la AIST au integrat în structura materialului mai multe fire conductoare şi flexibile, unele care aranjate într-o anumită formă sunt capabile să creeze vibraţii în […]
Ieri
21:20
iRobot Corporation, producător de aspiratoare inteligente cunoscut pentru brandul Roomba, a intrat în faliment # Gadget.ro
Aspiratoarele inteligente sau aşa zise aspiratoarele robot au devenit device-uri indispensabile în casele celor foarte ocupaţi, aflaţi tot timpul pe fugă. Sunt foarte comode, uşor de utilizat, pot fi puse la muncă de la distanţă şi pot păstra în anumite limite curăţenia în casă. Pentru că au avut şi au un succes comercial uriaş, anumite […]
18:40
„Salut, eu sunt Darius și am o problemă!". Da, trebuie să recunosc că de absolut fiecare dată când am ocazia de a testa un produs din zona audio, în special boxe și căști, ajung să petrec mult prea mult timp ascultând și tot ascultând… Asta fiindcă, așa cum am deschis acest articol, am o problemă: […]
06:00
10 laptopuri cu grafică NVIDIA GeForce RTX 50 ce merită a fi cumpărate pe sfârșit de 2025 # Gadget.ro
Folosesc un laptop de gaming cu grafică NVIDIA de peste 10 ani. Au evoluat constant, iar generația NVIDIA GeForce RTX 50 este mai puternică ca niciodată, iar pe lângă sporul de performanță pe care-l sesizezi în orice activitatea derulată m-aș referi și la optimizările făcute pe partea de aplicații, de la editare foto și video […]
Mai mult de 2 zile în urmă
17:20
iOS 26.2 a fost lansat oficial (iată ce noutăţi primesc utilizatorii de iPhone-uri compatibile) # Gadget.ro
În acest final de săptămână a fost lansat oficial update-ul către iOS 26.2. Acesta aduce câteva noutăţi interesante, printre care: iOS 26.2 este disponibil şi în România, astfel că îl puteţi instala oricând dacă aveţi un smartphone din seria iPhone 11 sau mai recent. Compatibile sunt şi modelele iPhone SE din generaţia a doua şi […]
16:40
Chinezii de la CATL şochează şi anunţă că în 3 ani vor exista nave transportatoare de containere cu propulsie electrică şi baterii, compatibile cu rutele transoceanice # Gadget.ro
Industria de transporturi maritime este unul dintre cei mai mari poluatori la nivel global (peste 700 de milioane de tone de CO2 anual), iar momentan pentru aceasta se caută soluţii alternative. În acest caz propulsia electrică nu este încă o opţiune, însă în China se lucrează intens la schimbarea acestui lucru. Inginerii de la CATL […]
16:10
Smartphone-urile din 2026 vor fi şi mai slabe şi mai scumpe (opţiunile cu 16 GB RAM aproape că vor dispărea, însă vor apărea mai multe modele cu 4 GB RAM) # Gadget.ro
Dacă vreţi să vă cumpăraţi un smartphone într-un viitor apropiat, vă recomand să grăbiţi puţin achiziţia, asta dacă nu doriţi ca în câteva luni să plătiţi mai mult şi să primiţi mai puţin. Multiple surse din piaţă susţin că producătorii de telefoane inteligente sunt sacrificaţi în dauna celor ce au nevoie de memorii RAM pentru […]
15:40
IKEA anunţă lansarea a două noi încărcătoare wireless accesibile, certificate conform standardului Qi 2.0 (avem şi preţurile din România) # Gadget.ro
IKEA a lansat recent două noi încărcătoare wireless accesibile, ambele sub brandul VÄSTMÄRKE. Acestea sunt disponibile deja în oferta IKEA din toată lumea, inclusiv în magazinele din ţara noastră. VÄSTMÄRKE suport încărcare wireless cunoscut sub codul 306.184.30 este un încărcător wireless cu suport magnetic pus într-un suport din plută. Ineditul acestui device vine din poziţionare, […]
14:30
S-au scumpit din nou biletele de tren (pe distanţa Brăila – Bucureşti mai merită să mergi cu trenul ca adult doar singur şi doar la clasa a 2-a, în orice alt scenariu, maşina este mai ieftină) # Gadget.ro
Am aflat că s-au scumpit din nou biletele de tren, de data aceasta cu 9.88%, adică s-a ţinut cont de indicele preţurilor de consum (IPC). Se pare că aceasta este a patra scumpire din vara anului 2022 şi până în prezent. Când eram în facultate mergeam des cu trenul pe distanţa Brăila – Bucureşti şi […]
13 decembrie 2025
17:30
Vă pot dubla sau tripla preţurile abonamentelor operatorii telecom din România? Am analizat contractele Orange, Vodafone şi Digi Mobil şi iată ce am descoperit # Gadget.ro
Foarte mulţi dintre voi mi-aţi scris la articolul în care am prezentat cum am activat un nou abonament Orange, că există un risc ridicat ca până la finalizarea celor 24 de luni contractate, să plătesc dublu, poate chiar triplu. Aşa că am luat şi am analizat contractele (de la Orange îl am proaspăt primit, iar […]
16:10
Google Translate devine ajutorul ideal prin integrarea în timp real cu funcţii Google Gemini # Gadget.ro
Barierele lingvistice au ajuns aproape inexistente în prezent, asta desigur dacă ai la tine un smartphone conectat la internet (şi cum mai toată lumea are aşa ceva, treaba pare destul de simplă). Google a anunţat recent un nou update pentru Google Translate, unul care duce aplicaţia la un nou nivel. Google Translate integrează acum în […]
15:30
Samsung a găsit în sfârşit calea spre „inimile” Qualcomm şi Apple, iar o tehnologie nouă integrată pe Exynos 2600 ar readuce gigantul sud-coreean în lupta cu TSMC # Gadget.ro
Când mă gândesc la TSMC, primul lucru care îmi vine este expresia „cel mai bun, dintre cei mai buni". În anul de graţie 2025 cei de la TSMC sunt spuma în materie de procesoare mobile, iar procesul de fabricaţie pe 3nm îl stăpânesc la nivel de fineţe. Samsung Foundry, divizia ce se ocupă de producţia […]
15:00
Roborock lansează oficial în România aspiratorul inteligent Roborock Qrevo EdgeT, unul cu o înălţime de doar 7,8 cm şi cu un sistem de navigaţie LDS retractabil # Gadget.ro
Roborock ne informează că a lansat oficial în România noul aspirator inteligent Roborock Qrevo EdgeT, unul gândit chiar şi pentru cele mai dificile spaţii din casă. Roborock Qrevo EdgeT este al doilea cel mai subțire aspirator robot din ţara noastră, acesta având o înălţime de doar 7.8 cm ce îi permite să abordeze chiar şi […]
15:00
Îţi place ecranul secundar de la Xiaomi 17 Pro sau 17 Pro Max, dar tu ai iPhone? Iată cum ai putea avea şi tu un astfel de ecran, însă doar dacă foloseşti iPhone 17 Pro sau 17 Pro Max # Gadget.ro
Xiaomi a lansat în luna septembrie noua serie de smartphone-uri Xiaomi 17. Aceasta este formată din modelele Xiaomi 17, 17 Pro şi 17 Pro Max, iar la momentul respectiv le-am prezentat în articole separate. Xiaomi 17 Pro şi 17 Pro Max au entuziasmat utilizatorii prin prezenţa unui ecran secundar pe spate, unul care pare foarte […]
11 decembrie 2025
00:30
Kaufland România lansează un nou concept shop-in-shop dedicat produselor Parkside (zone amenajate în magazine dedicate exclusiv acestui brand) # Gadget.ro
Parkside este un brand ce nu mai are nevoie de nicio prezentare, acesta fiind prezent activ în toate magazinele LIDL şi Kaufland din ţară. Parskide oferă produse de bricolaj accesibile, unele ce vin în general cu un raport calitate-preţ foarte bun. Kaufland România a anunţat recent lansarea unui nou concept ce va pune şi mai […]
00:10
România ajunge la o reţea activă de peste 10.000 de lockere (aka easybox-uri de la toată lumea) # Gadget.ro
Parcă în zilele noastre a devenit mult mai comod să alegi livrarea la locker atunci cand îţi comanzi ceva de dimensiuni reduse. Marele avantaj al acestui sistem este acela că nu mai depinzi de curier, ci de programul tău (ai la dispoziţie 48 – 72 de ore să îţi ridici oricând coletul şi totul la […]
11 decembrie 2025
23:50
Samsung pregăteşte lansarea flagship-ului Samsung Galaxy S26 Ultra şi anunţă oficial încărcătorul USB Type-C de 60W (şi în România) # Gadget.ro
Dacă în cazul Samsung Galaxy S26 vorbim de menţinere şi mai puţin de upgrade-uri serioase, se pare că „nava amiral" Samsung Galaxy S26 Ultra va primi toate actualizările pe care le poate oferi producătorul sud-coreean în prezent. Mai multe surse au indicat în ultima perioadă că Samsung Galaxy S26 Ultra va primi încărcare rapidă pe […]
23:40
Uniunea Europeană a cedat şi renunţă la planul ca din 2035 să avem doar maşini electrice (cum se prezintă noua propunere?) # Gadget.ro
În foarte scurt timp se va oficializa o decizie despre care am tot vorbit în ultima perioadă, una care a fost luată la presiunea industriei auto europene. Preşedintele Partidului Popular European, Manfred Weber, a declarat presei germane că Uniunea Europeană a renunţat la planul ca din 2035 să avem doar maşini electrice, iar în curând […]
18:10
Donald Trump a autorizat vânzarea de plăci grafice NVIDIA H200 către China – care sunt condițiile de îndeplinit? # Gadget.ro
Președintele american Donald Trump și-a schimbat poziționarea față de China și permite companiilor chinezești să cumpere una dintre cele mai avansate plăci grafice din piață pentru generarea de soluții AI. Sunt mai multe condiții pentru ca plăcile grafice NVIDIA H200 să ajungă pe mâinile companiilor chinezești: H200 este a doua cea mai bună serie de […]
10 decembrie 2025
23:30
Honor Magic8 Lite va fi lansat în România în luna ianuarie şi va veni cu o baterie uriaşă de 7500 mAh (iată toate specificaţiile oficiale) # Gadget.ro
După lansările Honor Magic8 şi Magic8 Pro din octombrie, familia Magic8 s-a mărit săptămâna aceasta cu un nou membru, Honor Magic8 Lite. Smartphone-ul a fost lansat pentru moment doar în China, însă vă putem confirma că va fi adus şi în România începând cu luna ianuarie 2026. Şi mai important, versiunea din ţara noastră va […]
22:40
Google Pixel 9a a fost lansat oficial în martie 2025, aşa că dacă se va păstra tradiţia, ne aşteptăm ca şi Google Pixel 10a să fie anunţat tot undeva în aceeaşi perioadă a anului viitor. Foarte mult nu mai este până atunci, astfel că Google Pixel 10a apare pe radar la rubrica „bursa zvonurilor". Operatorul […]
22:20
Am activat un abonament Orange nou cu totul NELIMITAT (inclusiv internet 5G / 5G+), 5.12 GB în roaming, 50% reducere HBO Max şi 3 luni gratuite de Youtube Premium cu doar 4.02 euro / lună # Gadget.ro
Pentru că mai am nevoie de un număr de telefon în familie, am stat şi am analizat piaţa, inclusiv opţiunile Orange YOXO şi Vodafone EASY, iar la final am decis să merg pe oferta Orange pentru abonamentul Smart. Acesta este oferit acum nu doar la portare, ci şi la activare de număr nou, la preţul […]
21:50
Pentru a rămâne competitiv în piaţă ca preţ, Samsung Galaxy S26 ar urma să aibă aceeaşi senzori foto ca cei folosiţi în prezent pe Samsung Galaxy S25 # Gadget.ro
Vă scriam lună trecută că în piaţă apare o nouă tendinţă în rândul producătorilor de smartphone-uri, în special în categoria flagship. Pe fondul scumpirilor hardware din ultima perioadă, dar şi pentru a rămâne competitivi ca preţ, unii producători elimină anumite upgrade-uri (normale de la o generaţie la alta). Presa sud-coreeană a transmis recent că Samsung […]
21:20
În luna octombrie cei de la Dacia au anunţat noua gamă de modele, marca românească aducând versiuni facelift pentru Dacia Sandero, Sandero Stepway, Jogger şi Logan. Dacia a dat recent startul comenzilor pentru noile Dacia Sandero şi Sandero Stepway, iar preţurile sunt pentru toate buzunarele: Despre noutăţile aduse de cele două modele am povestit deja […]
09:20
TOP 10: Cele mai vândute smartphone-uri în T3 2025 – iPhone 16, iPhone 16 Pro și iPhone 16 Pro Max (5 modele de la Apple și 5 de la Samsung) # Gadget.ro
Counterpoint Research este o agenție ce livrează informații trimestriale despre piața de smartphone-uri la nivel global, regional sau pe fiecare țară în parte. În ce privește livrările de smartphone-
9 decembrie 2025
23:20
A mai trecut o săptămână, aşa că am ajuns din nou la clasica noastră rubrică legată de cele mai interesante 5 gadgets din catalogul Kaufland. În revista Kaufland valabilă în perioada 10.12 – 16.12.2025 găsim foarte, dar foarte multe produse legate de bucătărie şi specificul acestei perioade. Personal cred că dacă vă lipseşte ceva util […] The post 5 gadgets de la Kaufland (10.12 – 16.12.2025) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
23:00
Ideea de a nu mai sta după curier a luat amploare în România, iar extinderea rapidă a sistemelor de lockere din ţară este exemplul cel mai elocvent că oamenii nu prea mai au timp să aştepte pe cineva în intervalul 09:00 – 17:00. Nu ştiu dacă vă aduceţi aminte reclama de la Altex în care […] The post Mai nou vă puteţi ridica coletele livrate prin Cargus şi din magazinele Carrefour appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:30
Smart TV Hisense RGB-MiniLED 116UXQ – review (Cum se prezintă un televizor de 25.000 Euro?!) # Gadget.ro
Televizoarele OLED reprezintă pentru mulți idealul în ceea ce privește calitatea desăvârșită a imaginii, dar sunt și destui sceptici care preferă panouri LCD mai mult sau mai puțin clasice, cu diferențe între ele în special ca metodă de iluminare suplimentară din spate. Astfel, cele mai performante ecrane LCD până acum câteva luni erau cele de […] The post Smart TV Hisense RGB-MiniLED 116UXQ – review (Cum se prezintă un televizor de 25.000 Euro?!) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:30
Nu doar robotul umanoid cu AI al Rusiei a făcut contact cu podeaua, ci şi faimosul Optimus de la Tesla # Gadget.ro
Luna trecută vă scriam că primul robot umanoid cu AI fabricat în Rusia a căzut încă de la prima reprezentaţie. Cunoscut drept Aidol, robotul şi-a făcut apariţia triumfătoare pe scenă pe muzica din filmul Rocky, a mers câteva secunde, a salutat publicul, iar imediat după a făcut contact cu podeaua. Cu toată tehnologia şi toată […] The post Nu doar robotul umanoid cu AI al Rusiei a făcut contact cu podeaua, ci şi faimosul Optimus de la Tesla appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
08:40
LIDL a revenit la structura de catalog all-in-one, iar ofertele non-food nu mai sunt listate separat. Am ales mai multe produse pe care sper să le găsiți interesante. Catalogul complet îl găsiți aici. 1. Lunetă cu stativ Bonul poate fi înregistrat în aplicația LIDL Plus spre a avea la îndemână garanția (Android / iOS), mai ales că unele […] The post 5 gadgets de la LIDL (8.12 – 14.12.2025) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
8 decembrie 2025
21:50
Nici nu am mai avut timp să vă spun acum câteva zile care au fost cele 7 finaliste Mașina Anului 2026 în România, cele care s-au înfruntat astăzi pentru titlul suprem… Așa că, fără a mai face o introducere plictisitoare, pot să pun aici nu doar cele 7 finaliste, ci și ordinea în care acestea […] The post Ce model este Mașina Anului 2026 în România? appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
09:40
Bursa zvonurilor: Intel și Apple se pregătesc să lucreze împreună din nou (atât pentru laptopuri și desktop-uri, cât și pentru producția de procesoare pentru iPhone-uri) # Gadget.ro
Cred că este o veste bună pentru Intel, în sensul în care un gigant precum Apple se arată interesat de facilitățile sale de producție, dar și de tehnologiile pe care le au în etapa de dezvoltare. A fost o perioadă în care Apple și Intel au colaborat la nivel de procesoare pentru laptopuri și desktop-uri. […] The post Bursa zvonurilor: Intel și Apple se pregătesc să lucreze împreună din nou (atât pentru laptopuri și desktop-uri, cât și pentru producția de procesoare pentru iPhone-uri) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
7 decembrie 2025
15:00
Povestea şi actorii din serialul fenomen Peaky Blinders se întorc în 2026, de data aceasta sub forma unui film # Gadget.ro
Unul dintre cele mai bune seriale pe care le-am urmărit până acum a fost cu siguranţă Peaky Blinders. Am văzut toate cele 6 sezoane, iar povestea lui Tommy Shelby şi a familiei sale de gangsteri te ţine cu sufletul la gură, episod după episod. Ultimul sezon a fost lansat în 2022 şi de atunci linişte. […] The post Povestea şi actorii din serialul fenomen Peaky Blinders se întorc în 2026, de data aceasta sub forma unui film appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
14:40
Un nou proiect de lege propune o schimbare completă a trecerilor de pietoni din toată România (iată în ce constă aceasta) # Gadget.ro
Anual mor zeci de români în accidente de circulaţie, iar în multe cazuri, nefericitele evenimente au loc pe trecerile de pietoni. Doar în Bucureşti în primele şase luni din 2025 au avut loc 30 de accidente generate de neacordarea de prioritate pentru pietonii aflaţi pe trecere (din păcate s-au înregistrat şi 3 decese). În acest […] The post Un nou proiect de lege propune o schimbare completă a trecerilor de pietoni din toată România (iată în ce constă aceasta) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
14:40
Ţara cu cea mai mare populaţie din lume se gândeşte să îşi urmească cetăţenii în timp real prin activarea permanentă a funcţiei A-GPS pe smartphone-uri # Gadget.ro
Când eram mic avem un vecin care ne spunea să avem grijă ce vorbim la telefon (pe atunci se referea la cel fix), deoarece acesta este ascultat tot timpul (era un fost comunist ce a lucrat diverse pe la partid). Am făcut această introducere puţin atipică pentru că aici m-am dus cu gândul atunci când […] The post Ţara cu cea mai mare populaţie din lume se gândeşte să îşi urmească cetăţenii în timp real prin activarea permanentă a funcţiei A-GPS pe smartphone-uri appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
13:50
Spania impresionează şi anunţă că va aloca aproape 1.3 miliarde de euro în 2026 pentru a sprijini sub o formă sau alta piaţa auto de maşini electrice # Gadget.ro
În timp ce multe ţări europene reduc ajutoarele dedicate pieţei auto de maşini electrice, Spania pare a avea o altă strategie, una gândită să ajute ţara pe termen lung. Guvernul spaniol a anunţat la începutul acestei luni că în 2026 va aloca aproape 1.3 miliarde de euro pentru a sprijini sub o formă sau alta […] The post Spania impresionează şi anunţă că va aloca aproape 1.3 miliarde de euro în 2026 pentru a sprijini sub o formă sau alta piaţa auto de maşini electrice appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
6 decembrie 2025
18:10
Care este cel mai bun smartphone din oferta Digi Mobil pe care îl poţi cumpăra în rate fără dobândă cu 0 lei avans? # Gadget.ro
Ştim deja că Digi Mobil este un operator ce nu oferă reduceri de preţ la telefoane, astfel că cel mai avantajos deal în cazul lor este să cumperi smartphone-ul în rate fără dobândă (în unele cazuri cu avans, în altele fără avans, depinde de cât de scump este modelul). M-am uitat peste oferta lor de […] The post Care este cel mai bun smartphone din oferta Digi Mobil pe care îl poţi cumpăra în rate fără dobândă cu 0 lei avans? appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
17:20
Oferta zilei: televizor LED Hisense 55A69Q cu diagonală de 139 cm, model 2025, la doar 1444.15 lei # Gadget.ro
Hisense este un brand ce a devenit foarte vizibil în România, acesta având o ofertă bogată şi foarte echilibrată din punct de vedere calitate – preţ. În articolul de faţă din seria „Oferta zilei” avem televizorul LED Hisense 55A69Q cu diagonală de 139 cm, model ce a fost lansat comercial în 2025. Acesta poate fi […] The post Oferta zilei: televizor LED Hisense 55A69Q cu diagonală de 139 cm, model 2025, la doar 1444.15 lei appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
16:40
Sunt şanse foarte mari ca Samsung Galaxy S26, Galaxy S26 Plus şi Galaxy S26 Ultra să ajungă în România doar cu procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 # Gadget.ro
La începutul acestei luni, Samsung a confirmat oficial prin intermediul unui clip tip teaser că procesorul flagship Exynos 2600 există şi că acesta va fi lansat oficial în perioada imediat următoare (foarte probabil cu câteva zile înainte de prezentarea seriei de smartphone-uri Samsung Galaxy S26). Doar că cele mai recente surse afirmă că acest Exynos […] The post Sunt şanse foarte mari ca Samsung Galaxy S26, Galaxy S26 Plus şi Galaxy S26 Ultra să ajungă în România doar cu procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
16:10
Foarte multe voci de la Hollywood susţin că achiziţia studiourilor Warner Bros. de către Netflix trebuie blocată şi că această tranzacţie ar putea fi un dezastru pentru industria cinematografică # Gadget.ro
În urmă cu doar câteva ore vă scriam despre tranzacţia finalului de an la nivel global: Netflix a confirmat oficial achiziţia studiourilor Warner Bros. şi a platformei de streaming video HBO Max pentru 82.7 miliarde de dolari. Această veste a venit ca un tsunami pentru Hollywood, iar foarte multe voci de acolo contestă tranzacţia şi […] The post Foarte multe voci de la Hollywood susţin că achiziţia studiourilor Warner Bros. de către Netflix trebuie blocată şi că această tranzacţie ar putea fi un dezastru pentru industria cinematografică appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
15:00
Comisia Europeană ar urma să anunţe săptămâna viitoare o relaxare a condiţiilor, astfel că se vor putea comercializa maşini termice şi după 2035 # Gadget.ro
Parlamentul European a votat în 2023 un nou regulament care interzice vânzarea de maşini cu motoare termice începând cu anul 2035. Chiar dacă au fost numeroşi contestatari, unii ce au transmis că acest regulament va distruge economia europeană sau că va duce la dezindustrializare, votul a trecut fără niciun fel de probleme la acel moment. […] The post Comisia Europeană ar urma să anunţe săptămâna viitoare o relaxare a condiţiilor, astfel că se vor putea comercializa maşini termice şi după 2035 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
5 decembrie 2025
22:00
Alphabet (Google), Apple şi Microsoft au fost cele mai profitabile companii din lume în 2025 # Gadget.ro
Companiile caută în general să facă un profit cât mai generos, unul care să mulţumească atât executivul, cât mai ales acţionarii. Visual Capitalist a publicat cel mai recent TOP 50 al celor mai profitabile companii din lume, cel aferent anului 2025. Conform acestui clasament, cele mai profitabile domenii la ora actuală în lume sunt cele […] The post Alphabet (Google), Apple şi Microsoft au fost cele mai profitabile companii din lume în 2025 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:20
Piaţa de electronice de consum din România va încheia anul cu o valoare de 13.36 miliarde lei (în creştere cu 5.2% vs 2024) # Gadget.ro
Românii continuă să cumpere electronice de consum, iar cel mai recent raport „Consumer Electronics in Romania” susţine că anul 2025 se va încheia cu o valoare de 13.36 miliarde de lei (undeva la 2.62 miliarde de euro). Vorbim de o creştere importantă de 5.2% vs 2024. Dacă ar fi să segmentăm această piaţă, situaţia s-ar […] The post Piaţa de electronice de consum din România va încheia anul cu o valoare de 13.36 miliarde lei (în creştere cu 5.2% vs 2024) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:00
OnePlus 15R va fi echipat cu o baterie de 7400 mAh, cel mai mare acumulator utilizat la nivel global pe un smartphone OnePlus (va ajunge pe canal oficial şi în România) # Gadget.ro
OnePlus 15R este un smartphone upper mid-range ce se va lansa la nivel global pe data de 17 decembrie. Şi cum mai sunt doar câteva zile până la evenimentul de prezentare, producătorul chinez a dat startul campaniei de teasing. Până acum ştim că OnePlus 15R va dispune de: Dacă aceste specificaţii vă sunt cunoscute, aveţi […] The post OnePlus 15R va fi echipat cu o baterie de 7400 mAh, cel mai mare acumulator utilizat la nivel global pe un smartphone OnePlus (va ajunge pe canal oficial şi în România) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
