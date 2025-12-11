Samsung pregăteşte lansarea flagship-ului Samsung Galaxy S26 Ultra şi anunţă oficial încărcătorul USB Type-C de 60W (şi în România)
Gadget.ro, 11 decembrie 2025 23:50
Dacă în cazul Samsung Galaxy S26 vorbim de menţinere şi mai puţin de upgrade-uri serioase, se pare că „nava amiral” Samsung Galaxy S26 Ultra va primi toate actualizările pe care le poate oferi producătorul sud-coreean în prezent. Mai multe surse au indicat în ultima perioadă că Samsung Galaxy S26 Ultra va primi încărcare rapidă pe […] The post Samsung pregăteşte lansarea flagship-ului Samsung Galaxy S26 Ultra şi anunţă oficial încărcătorul USB Type-C de 60W (şi în România) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
• • •
Alte ştiri de Gadget.ro
Acum 15 minute
00:10
România ajunge la o reţea activă de peste 10.000 de lockere (aka easybox-uri de la toată lumea) # Gadget.ro
Parcă în zilele noastre a devenit mult mai comod să alegi livrarea la locker atunci cand îţi comanzi ceva de dimensiuni reduse. Marele avantaj al acestui sistem este acela că nu mai depinzi de curier, ci de programul tău (ai la dispoziţie 48 – 72 de ore să îţi ridici oricând coletul şi totul la […] The post România ajunge la o reţea activă de peste 10.000 de lockere (aka easybox-uri de la toată lumea) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Acum o oră
23:50
Samsung pregăteşte lansarea flagship-ului Samsung Galaxy S26 Ultra şi anunţă oficial încărcătorul USB Type-C de 60W (şi în România) # Gadget.ro
Dacă în cazul Samsung Galaxy S26 vorbim de menţinere şi mai puţin de upgrade-uri serioase, se pare că „nava amiral” Samsung Galaxy S26 Ultra va primi toate actualizările pe care le poate oferi producătorul sud-coreean în prezent. Mai multe surse au indicat în ultima perioadă că Samsung Galaxy S26 Ultra va primi încărcare rapidă pe […] The post Samsung pregăteşte lansarea flagship-ului Samsung Galaxy S26 Ultra şi anunţă oficial încărcătorul USB Type-C de 60W (şi în România) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
23:40
Uniunea Europeană a cedat şi renunţă la planul ca din 2035 să avem doar maşini electrice (cum se prezintă noua propunere?) # Gadget.ro
În foarte scurt timp se va oficializa o decizie despre care am tot vorbit în ultima perioadă, una care a fost luată la presiunea industriei auto europene. Preşedintele Partidului Popular European, Manfred Weber, a declarat presei germane că Uniunea Europeană a renunţat la planul ca din 2035 să avem doar maşini electrice, iar în curând […] The post Uniunea Europeană a cedat şi renunţă la planul ca din 2035 să avem doar maşini electrice (cum se prezintă noua propunere?) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Acum 8 ore
18:10
Donald Trump a autorizat vânzarea de plăci grafice NVIDIA H200 către China – care sunt condițiile de îndeplinit? # Gadget.ro
Președintele american Donald Trump și-a schimbat poziționarea față de China și permite companiilor chinezești să cumpere una dintre cele mai avansate plăci grafice din piață pentru generarea de soluții AI. Sunt mai multe condiții pentru ca plăcile grafice NVIDIA H200 să ajungă pe mâinile companiilor chinezești: H200 este a doua cea mai bună serie de […] The post Donald Trump a autorizat vânzarea de plăci grafice NVIDIA H200 către China – care sunt condițiile de îndeplinit? appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Ieri
23:30
Honor Magic8 Lite va fi lansat în România în luna ianuarie şi va veni cu o baterie uriaşă de 7500 mAh (iată toate specificaţiile oficiale) # Gadget.ro
După lansările Honor Magic8 şi Magic8 Pro din octombrie, familia Magic8 s-a mărit săptămâna aceasta cu un nou membru, Honor Magic8 Lite. Smartphone-ul a fost lansat pentru moment doar în China, însă vă putem confirma că va fi adus şi în România începând cu luna ianuarie 2026. Şi mai important, versiunea din ţara noastră va […] The post Honor Magic8 Lite va fi lansat în România în luna ianuarie şi va veni cu o baterie uriaşă de 7500 mAh (iată toate specificaţiile oficiale) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:40
Google Pixel 9a a fost lansat oficial în martie 2025, aşa că dacă se va păstra tradiţia, ne aşteptăm ca şi Google Pixel 10a să fie anunţat tot undeva în aceeaşi perioadă a anului viitor. Foarte mult nu mai este până atunci, astfel că Google Pixel 10a apare pe radar la rubrica „bursa zvonurilor”. Operatorul […] The post Google Pixel 10a – primele specificaţii hardware appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:20
Am activat un abonament Orange nou cu totul NELIMITAT (inclusiv internet 5G / 5G+), 5.12 GB în roaming, 50% reducere HBO Max şi 3 luni gratuite de Youtube Premium cu doar 4.02 euro / lună # Gadget.ro
Pentru că mai am nevoie de un număr de telefon în familie, am stat şi am analizat piaţa, inclusiv opţiunile Orange YOXO şi Vodafone EASY, iar la final am decis să merg pe oferta Orange pentru abonamentul Smart. Acesta este oferit acum nu doar la portare, ci şi la activare de număr nou, la preţul […] The post Am activat un abonament Orange nou cu totul NELIMITAT (inclusiv internet 5G / 5G+), 5.12 GB în roaming, 50% reducere HBO Max şi 3 luni gratuite de Youtube Premium cu doar 4.02 euro / lună appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:50
Pentru a rămâne competitiv în piaţă ca preţ, Samsung Galaxy S26 ar urma să aibă aceeaşi senzori foto ca cei folosiţi în prezent pe Samsung Galaxy S25 # Gadget.ro
Vă scriam lună trecută că în piaţă apare o nouă tendinţă în rândul producătorilor de smartphone-uri, în special în categoria flagship. Pe fondul scumpirilor hardware din ultima perioadă, dar şi pentru a rămâne competitivi ca preţ, unii producători elimină anumite upgrade-uri (normale de la o generaţie la alta). Presa sud-coreeană a transmis recent că Samsung […] The post Pentru a rămâne competitiv în piaţă ca preţ, Samsung Galaxy S26 ar urma să aibă aceeaşi senzori foto ca cei folosiţi în prezent pe Samsung Galaxy S25 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:20
În luna octombrie cei de la Dacia au anunţat noua gamă de modele, marca românească aducând versiuni facelift pentru Dacia Sandero, Sandero Stepway, Jogger şi Logan. Dacia a dat recent startul comenzilor pentru noile Dacia Sandero şi Sandero Stepway, iar preţurile sunt pentru toate buzunarele: Despre noutăţile aduse de cele două modele am povestit deja […] The post Cât costa noua Dacia cu autonomie ce ajunge pâna la aproape 1600 de kilometri? appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
09:20
TOP 10: Cele mai vândute smartphone-uri în T3 2025 – iPhone 16, iPhone 16 Pro și iPhone 16 Pro Max (5 modele de la Apple și 5 de la Samsung) # Gadget.ro
Counterpoint Research este o agenție ce livrează informații trimestriale despre piața de smartphone-uri la nivel global, regional sau pe fiecare țară în parte. În ce privește livrările de smartphone-uri la nivel global pe T3 2025 (perioada cuprinsă între 1 iulie 2025 și 30 septembrie 2025), pozițiile fruntașe au fost ocupate de către: Este interesant cum […] The post TOP 10: Cele mai vândute smartphone-uri în T3 2025 – iPhone 16, iPhone 16 Pro și iPhone 16 Pro Max (5 modele de la Apple și 5 de la Samsung) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Mai mult de 2 zile în urmă
23:20
A mai trecut o săptămână, aşa că am ajuns din nou la clasica noastră rubrică legată de cele mai interesante 5 gadgets din catalogul Kaufland. În revista Kaufland valabilă în perioada 10.12 – 16.12.2025 găsim foarte, dar foarte multe produse legate de bucătărie şi specificul acestei perioade. Personal cred că dacă vă lipseşte ceva util […] The post 5 gadgets de la Kaufland (10.12 – 16.12.2025) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
23:00
Ideea de a nu mai sta după curier a luat amploare în România, iar extinderea rapidă a sistemelor de lockere din ţară este exemplul cel mai elocvent că oamenii nu prea mai au timp să aştepte pe cineva în intervalul 09:00 – 17:00. Nu ştiu dacă vă aduceţi aminte reclama de la Altex în care […] The post Mai nou vă puteţi ridica coletele livrate prin Cargus şi din magazinele Carrefour appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:30
Smart TV Hisense RGB-MiniLED 116UXQ – review (Cum se prezintă un televizor de 25.000 Euro?!) # Gadget.ro
Televizoarele OLED reprezintă pentru mulți idealul în ceea ce privește calitatea desăvârșită a imaginii, dar sunt și destui sceptici care preferă panouri LCD mai mult sau mai puțin clasice, cu diferențe între ele în special ca metodă de iluminare suplimentară din spate. Astfel, cele mai performante ecrane LCD până acum câteva luni erau cele de […] The post Smart TV Hisense RGB-MiniLED 116UXQ – review (Cum se prezintă un televizor de 25.000 Euro?!) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:30
Nu doar robotul umanoid cu AI al Rusiei a făcut contact cu podeaua, ci şi faimosul Optimus de la Tesla # Gadget.ro
Luna trecută vă scriam că primul robot umanoid cu AI fabricat în Rusia a căzut încă de la prima reprezentaţie. Cunoscut drept Aidol, robotul şi-a făcut apariţia triumfătoare pe scenă pe muzica din filmul Rocky, a mers câteva secunde, a salutat publicul, iar imediat după a făcut contact cu podeaua. Cu toată tehnologia şi toată […] The post Nu doar robotul umanoid cu AI al Rusiei a făcut contact cu podeaua, ci şi faimosul Optimus de la Tesla appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
08:40
LIDL a revenit la structura de catalog all-in-one, iar ofertele non-food nu mai sunt listate separat. Am ales mai multe produse pe care sper să le găsiți interesante. Catalogul complet îl găsiți aici. 1. Lunetă cu stativ Bonul poate fi înregistrat în aplicația LIDL Plus spre a avea la îndemână garanția (Android / iOS), mai ales că unele […] The post 5 gadgets de la LIDL (8.12 – 14.12.2025) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
8 decembrie 2025
21:50
Nici nu am mai avut timp să vă spun acum câteva zile care au fost cele 7 finaliste Mașina Anului 2026 în România, cele care s-au înfruntat astăzi pentru titlul suprem… Așa că, fără a mai face o introducere plictisitoare, pot să pun aici nu doar cele 7 finaliste, ci și ordinea în care acestea […] The post Ce model este Mașina Anului 2026 în România? appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
09:40
Bursa zvonurilor: Intel și Apple se pregătesc să lucreze împreună din nou (atât pentru laptopuri și desktop-uri, cât și pentru producția de procesoare pentru iPhone-uri) # Gadget.ro
Cred că este o veste bună pentru Intel, în sensul în care un gigant precum Apple se arată interesat de facilitățile sale de producție, dar și de tehnologiile pe care le au în etapa de dezvoltare. A fost o perioadă în care Apple și Intel au colaborat la nivel de procesoare pentru laptopuri și desktop-uri. […] The post Bursa zvonurilor: Intel și Apple se pregătesc să lucreze împreună din nou (atât pentru laptopuri și desktop-uri, cât și pentru producția de procesoare pentru iPhone-uri) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
7 decembrie 2025
15:00
Povestea şi actorii din serialul fenomen Peaky Blinders se întorc în 2026, de data aceasta sub forma unui film # Gadget.ro
Unul dintre cele mai bune seriale pe care le-am urmărit până acum a fost cu siguranţă Peaky Blinders. Am văzut toate cele 6 sezoane, iar povestea lui Tommy Shelby şi a familiei sale de gangsteri te ţine cu sufletul la gură, episod după episod. Ultimul sezon a fost lansat în 2022 şi de atunci linişte. […] The post Povestea şi actorii din serialul fenomen Peaky Blinders se întorc în 2026, de data aceasta sub forma unui film appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
14:40
Un nou proiect de lege propune o schimbare completă a trecerilor de pietoni din toată România (iată în ce constă aceasta) # Gadget.ro
Anual mor zeci de români în accidente de circulaţie, iar în multe cazuri, nefericitele evenimente au loc pe trecerile de pietoni. Doar în Bucureşti în primele şase luni din 2025 au avut loc 30 de accidente generate de neacordarea de prioritate pentru pietonii aflaţi pe trecere (din păcate s-au înregistrat şi 3 decese). În acest […] The post Un nou proiect de lege propune o schimbare completă a trecerilor de pietoni din toată România (iată în ce constă aceasta) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
14:40
Ţara cu cea mai mare populaţie din lume se gândeşte să îşi urmească cetăţenii în timp real prin activarea permanentă a funcţiei A-GPS pe smartphone-uri # Gadget.ro
Când eram mic avem un vecin care ne spunea să avem grijă ce vorbim la telefon (pe atunci se referea la cel fix), deoarece acesta este ascultat tot timpul (era un fost comunist ce a lucrat diverse pe la partid). Am făcut această introducere puţin atipică pentru că aici m-am dus cu gândul atunci când […] The post Ţara cu cea mai mare populaţie din lume se gândeşte să îşi urmească cetăţenii în timp real prin activarea permanentă a funcţiei A-GPS pe smartphone-uri appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
13:50
Spania impresionează şi anunţă că va aloca aproape 1.3 miliarde de euro în 2026 pentru a sprijini sub o formă sau alta piaţa auto de maşini electrice # Gadget.ro
În timp ce multe ţări europene reduc ajutoarele dedicate pieţei auto de maşini electrice, Spania pare a avea o altă strategie, una gândită să ajute ţara pe termen lung. Guvernul spaniol a anunţat la începutul acestei luni că în 2026 va aloca aproape 1.3 miliarde de euro pentru a sprijini sub o formă sau alta […] The post Spania impresionează şi anunţă că va aloca aproape 1.3 miliarde de euro în 2026 pentru a sprijini sub o formă sau alta piaţa auto de maşini electrice appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
6 decembrie 2025
18:10
Care este cel mai bun smartphone din oferta Digi Mobil pe care îl poţi cumpăra în rate fără dobândă cu 0 lei avans? # Gadget.ro
Ştim deja că Digi Mobil este un operator ce nu oferă reduceri de preţ la telefoane, astfel că cel mai avantajos deal în cazul lor este să cumperi smartphone-ul în rate fără dobândă (în unele cazuri cu avans, în altele fără avans, depinde de cât de scump este modelul). M-am uitat peste oferta lor de […] The post Care este cel mai bun smartphone din oferta Digi Mobil pe care îl poţi cumpăra în rate fără dobândă cu 0 lei avans? appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
17:20
Oferta zilei: televizor LED Hisense 55A69Q cu diagonală de 139 cm, model 2025, la doar 1444.15 lei # Gadget.ro
Hisense este un brand ce a devenit foarte vizibil în România, acesta având o ofertă bogată şi foarte echilibrată din punct de vedere calitate – preţ. În articolul de faţă din seria „Oferta zilei” avem televizorul LED Hisense 55A69Q cu diagonală de 139 cm, model ce a fost lansat comercial în 2025. Acesta poate fi […] The post Oferta zilei: televizor LED Hisense 55A69Q cu diagonală de 139 cm, model 2025, la doar 1444.15 lei appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
16:40
Sunt şanse foarte mari ca Samsung Galaxy S26, Galaxy S26 Plus şi Galaxy S26 Ultra să ajungă în România doar cu procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 # Gadget.ro
La începutul acestei luni, Samsung a confirmat oficial prin intermediul unui clip tip teaser că procesorul flagship Exynos 2600 există şi că acesta va fi lansat oficial în perioada imediat următoare (foarte probabil cu câteva zile înainte de prezentarea seriei de smartphone-uri Samsung Galaxy S26). Doar că cele mai recente surse afirmă că acest Exynos […] The post Sunt şanse foarte mari ca Samsung Galaxy S26, Galaxy S26 Plus şi Galaxy S26 Ultra să ajungă în România doar cu procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
16:10
Foarte multe voci de la Hollywood susţin că achiziţia studiourilor Warner Bros. de către Netflix trebuie blocată şi că această tranzacţie ar putea fi un dezastru pentru industria cinematografică # Gadget.ro
În urmă cu doar câteva ore vă scriam despre tranzacţia finalului de an la nivel global: Netflix a confirmat oficial achiziţia studiourilor Warner Bros. şi a platformei de streaming video HBO Max pentru 82.7 miliarde de dolari. Această veste a venit ca un tsunami pentru Hollywood, iar foarte multe voci de acolo contestă tranzacţia şi […] The post Foarte multe voci de la Hollywood susţin că achiziţia studiourilor Warner Bros. de către Netflix trebuie blocată şi că această tranzacţie ar putea fi un dezastru pentru industria cinematografică appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
15:00
Comisia Europeană ar urma să anunţe săptămâna viitoare o relaxare a condiţiilor, astfel că se vor putea comercializa maşini termice şi după 2035 # Gadget.ro
Parlamentul European a votat în 2023 un nou regulament care interzice vânzarea de maşini cu motoare termice începând cu anul 2035. Chiar dacă au fost numeroşi contestatari, unii ce au transmis că acest regulament va distruge economia europeană sau că va duce la dezindustrializare, votul a trecut fără niciun fel de probleme la acel moment. […] The post Comisia Europeană ar urma să anunţe săptămâna viitoare o relaxare a condiţiilor, astfel că se vor putea comercializa maşini termice şi după 2035 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
5 decembrie 2025
22:00
Alphabet (Google), Apple şi Microsoft au fost cele mai profitabile companii din lume în 2025 # Gadget.ro
Companiile caută în general să facă un profit cât mai generos, unul care să mulţumească atât executivul, cât mai ales acţionarii. Visual Capitalist a publicat cel mai recent TOP 50 al celor mai profitabile companii din lume, cel aferent anului 2025. Conform acestui clasament, cele mai profitabile domenii la ora actuală în lume sunt cele […] The post Alphabet (Google), Apple şi Microsoft au fost cele mai profitabile companii din lume în 2025 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:20
Piaţa de electronice de consum din România va încheia anul cu o valoare de 13.36 miliarde lei (în creştere cu 5.2% vs 2024) # Gadget.ro
Românii continuă să cumpere electronice de consum, iar cel mai recent raport „Consumer Electronics in Romania” susţine că anul 2025 se va încheia cu o valoare de 13.36 miliarde de lei (undeva la 2.62 miliarde de euro). Vorbim de o creştere importantă de 5.2% vs 2024. Dacă ar fi să segmentăm această piaţă, situaţia s-ar […] The post Piaţa de electronice de consum din România va încheia anul cu o valoare de 13.36 miliarde lei (în creştere cu 5.2% vs 2024) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:00
OnePlus 15R va fi echipat cu o baterie de 7400 mAh, cel mai mare acumulator utilizat la nivel global pe un smartphone OnePlus (va ajunge pe canal oficial şi în România) # Gadget.ro
OnePlus 15R este un smartphone upper mid-range ce se va lansa la nivel global pe data de 17 decembrie. Şi cum mai sunt doar câteva zile până la evenimentul de prezentare, producătorul chinez a dat startul campaniei de teasing. Până acum ştim că OnePlus 15R va dispune de: Dacă aceste specificaţii vă sunt cunoscute, aveţi […] The post OnePlus 15R va fi echipat cu o baterie de 7400 mAh, cel mai mare acumulator utilizat la nivel global pe un smartphone OnePlus (va ajunge pe canal oficial şi în România) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
20:20
Tranzacţia finalului de an – Netflix cumpără studiourile Warner Bros. şi platforma de streaming video HBO Max pentru 82.7 miliarde de dolari # Gadget.ro
Nici bine „nu s-a uscat cerneala” pe articolul despre intenţia Netflix de a cumpăra studiourile Warner Bros. şi platforma de streaming video HBO Max, că această tranzacţie a şi fost parafată. Discuţiile dintre Netflix şi Warner Bros. Discovery se purtau de luni bune, iar informaţiile pe surse din ultimele zile au fost doar cele care […] The post Tranzacţia finalului de an – Netflix cumpără studiourile Warner Bros. şi platforma de streaming video HBO Max pentru 82.7 miliarde de dolari appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
15:10
Eldrive România a inaugurat o stație de încărcare de 1MW (1.000 kW), prima de acest fel din Europa de Est # Gadget.ro
La sfârșitul lunii mai 2025 vă anunțam că rețeaua de stații de încărcare Eldrive a atins un număr de 600 de puncte de încărcare al nivel național, iar acum, la puțin peste jumătate de an distanță, sunt disponibile în România circa 1.000 de astfel de puncte de încărcare. Mi se pare o dezvoltare cu adevărat […] The post Eldrive România a inaugurat o stație de încărcare de 1MW (1.000 kW), prima de acest fel din Europa de Est appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
4 decembrie 2025
23:30
Sezonul 2025 din Formula 1 se încheie în acest weekend, iar lupta pentru titlul mondial se dă între trei piloţi (se anunţă 3 zile explozive) # Gadget.ro
În luna februarie a acestui an vă scriam un articol legat de startul noului sezon de Formula 1. Cum timpul nu iartă pe nimeni, iată că vin în atenţia voastră cu un nou articol, unul în care vă prezint finalul sezonului. În perioada 05 – 07 decembrie are loc ultima etapă a sezonului 2025 din […] The post Sezonul 2025 din Formula 1 se încheie în acest weekend, iar lupta pentru titlul mondial se dă între trei piloţi (se anunţă 3 zile explozive) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:50
Netflix vrea să cumpere studiourile Warner Bros. şi platforma de streaming HBO Max, iar printre propuneri este şi crearea unui pachet comun Netflix + HBO Max pentru abonaţi # Gadget.ro
Mişcări importante pe piaţa de streaming video globală, studiourile Warner Bros. şi platforma de streaming HBO Max fiind scoase la vânzare de către Warner Bros. Discovery. Deşi în prezent se poartă discuţii cu mai mulţi jucători importanţi din industrie (Comcast, Paramount-Skydance, Netflix etc.), se pare că Netflix are un mic avans în faţa celorlalţi. Cea […] The post Netflix vrea să cumpere studiourile Warner Bros. şi platforma de streaming HBO Max, iar printre propuneri este şi crearea unui pachet comun Netflix + HBO Max pentru abonaţi appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:40
Orange a testat în premieră în România tehnologia 5G mmWave (au fost obţinute viteze în download de până la 10 Gbps) # Gadget.ro
Orange ne informează că a reuşit să testeze în premieră în România tehnologia 5G mmWave, una care funcţionează în banda de frecvenţe de 26 GHz. Conform reprezentanţilor operatorului telecom, viitorul conectivităţii este 5G mmWave, aceasta fiind capabilă să livreze viteze multi-gigabit prin utilizarea unei benzi radio mai largi (se oferă astfel şi stabilitate mai mare […] The post Orange a testat în premieră în România tehnologia 5G mmWave (au fost obţinute viteze în download de până la 10 Gbps) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:20
Lansările de branduri auto chinezeşti vor continua şi în 2026, piaţa de maşini noi din România urmând a deveni din ce în ce mai aglomerată. Începând de anul viitor vom putea achiziţiona şi maşini Lepas. Această marcă este foarte tânără, ea fiind creată de grupul Chery în 2025, iar numele provine din combinarea cuvintelor englezeşti […] The post Un nou brand auto chinezesc va intra în România în 2026 (face parte din grupul Chery) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
17:00
Mio MiVue Pro 802W Pro, 803W Pro, 903W Pro și 903WD Pro Dual – concepute spre a fi folosit și când automobilul este parcat, iar prețurile încep de la 469 lei cu kitul de parcare inclus # Gadget.ro
Mio a lansat o întreagă gamă de dashcam-uri auto: MiVue 802W Pro, MiVue 803W Pro, MiVue 903W Pro și Mio MiVue 903WD Pro Dual. Au citat un studiu realizat de către companiile de asigurări, studiu ce afirmă că jumătate dintre incidentele auto se produc în parcare, în absența șoferului. Nu am găsit studiul respectiv ca […] The post Mio MiVue Pro 802W Pro, 803W Pro, 903W Pro și 903WD Pro Dual – concepute spre a fi folosit și când automobilul este parcat, iar prețurile încep de la 469 lei cu kitul de parcare inclus appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
13:50
Dreame Aqua 10 Ultra – roboți de aspirare și curățare a podelelor cu apă caldă la 45°C, compartiment cu soluție dublă, mecanism retractabil cu picior ce permite urcarea pragurilor de până la 6 cm etc # Gadget.ro
Dreame a anunțat o gamă avansată de roboți de aspirare. Seria Dreame Aqua 10 Ultra reunește tehnologic cele mai avansate soluții de la producătorul chinez. Au precizat în comunicat că sunt pe poziția 1 în mai multe piețe europene ca și venituri generate pe piața de roboți de aspirare, iar în țara noastră ar fi […] The post Dreame Aqua 10 Ultra – roboți de aspirare și curățare a podelelor cu apă caldă la 45°C, compartiment cu soluție dublă, mecanism retractabil cu picior ce permite urcarea pragurilor de până la 6 cm etc appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
08:50
Cele mai populare căutări pe Google în 2025 – Labubu, lansarea noului iPhone, Nosferatu și inteligență artificială gratis etc # Gadget.ro
A sosit acel moment din an în care Google transmite cele mai populare căutări ale românilor pe Google. Vor apărea sute sau chiar mii de articole, unele cu glumițe care mai de care mai chinuite pe această temă. Căutări populare: Filme: Seriale: Inteligența artificială: Oameni: Crăciun Diete Rețete Cum…? Idei Cea mai mare parte a […] The post Cele mai populare căutări pe Google în 2025 – Labubu, lansarea noului iPhone, Nosferatu și inteligență artificială gratis etc appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
3 decembrie 2025
22:50
OnePlus Ace 6T – ecran AMOLED cu rată de refresh la 165Hz, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 şi baterie de 8300 mAh cu încărcare rapidă pe fir la 100W # Gadget.ro
Într-un articol anterior vă spuneam că OnePlus va lansa în această săptămână un nou smartphone interesant, un upper mid-range ce va întoarce câteva priviri. Iată că acest lucru s-a întâmplat, iar OnePlus Ace 6T a fost prezentat oficial în China. Acest smartphone ne interesează şi pe noi în mod direct, deoarece din zvonurile existente la […] The post OnePlus Ace 6T – ecran AMOLED cu rată de refresh la 165Hz, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 şi baterie de 8300 mAh cu încărcare rapidă pe fir la 100W appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:20
Tzanca Uraganu, Rava şi Dani Mocanu au fost cei mai ascultaţi artişti în România pe Spotify în 2025 # Gadget.ro
Am intrat în luna decembrie, luna în care mai toate companiile de profil vor începe să trimită topuri pentru anul ce stă să se încheie (unele mai interesante, altele mai puţin). Spotify sparge gheaţa şi vine cu primele astfel de statistici, atât la nivel global, cât şi individual la nivel de ţară. În România anului […] The post Tzanca Uraganu, Rava şi Dani Mocanu au fost cei mai ascultaţi artişti în România pe Spotify în 2025 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:00
Vodafone lansează o nouă ofertă pe prepay la 5 euro credit (valabilă însă doar în prima lună) # Gadget.ro
Vodafone încearcă „să atragă” utilizatori şi pe prepay şi lansează o nouă ofertă, una care, zic eu, putea fi mult mai bună de atât. Dacă doreşti să activezi o nouă cartelă preplătită Vodafone, află că în prima luna (primele 28 de zile mai exact) poţi opta pentru o nouă opţiune la 5 euro credit (6.05 […] The post Vodafone lansează o nouă ofertă pe prepay la 5 euro credit (valabilă însă doar în prima lună) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:30
Românii au cumpărat masiv maşini noi în luna noiembrie, creşterea fiind de peste 35% an pe an # Gadget.ro
Într-o ţară în care la nivel economic cureaua a fost strânsă începând cu a doua jumătate a anului, vânzările de maşini noi merg exact invers, impulsionate oarecum şi de relansarea programului Rabla în varianta cu buget mai mic. La jumătatea anului, adică la final de iunie, în România erau înmatriculate 64.536 maşini noi, adică cu […] The post Românii au cumpărat masiv maşini noi în luna noiembrie, creşterea fiind de peste 35% an pe an appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:10
Zeci de smartphone-uri şi tablete Samsung vor primi noi update-uri de securitate în luna decembrie (iată care sunt acestea) # Gadget.ro
Samsung este un producător care de câţiva ani tratează foarte serios problema update-urilor, iar dacă ar fi să mă întrebaţi pe mine, cred că este compania cu cel mai susţinut roadmap de actualizări din lumea Android. Producătorul sud-coreean şi-a actualizat recent calendarul update-urilor pentru luna decembrie şi pentru că este sfârşit de an, se întâlnesc […] The post Zeci de smartphone-uri şi tablete Samsung vor primi noi update-uri de securitate în luna decembrie (iată care sunt acestea) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
17:40
Smartwatch Garmin Venu 4 – review (Un ceas echilibrat, dar care putea fi mai bine poziționat ca preț) # Gadget.ro
Primul meu contact mai serios cu un produs Garmin s-a petrecut atunci când am testat amănunțit Venu X1, un smartwatch care atrage prin ecranul rectangular mare, de 2 inch, dar și prin cât de subțire este. Astăzi revin către voi cu un nou review pentru un ceas Garmin din seria Venu, fiind vorba mai exact […] The post Smartwatch Garmin Venu 4 – review (Un ceas echilibrat, dar care putea fi mai bine poziționat ca preț) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
09:00
Samsung a lansat pliabilul suprem în opinia sa – Galaxy Z TriFold. Este un produs aflat la bursa zvonurilor de câțiva ani buni și uite că pe sfârșitul lui 2025 au ridicat cortina de pe acest dispozitiv. Haideți să-i parcurgem specificațiile tehnice: Declarație oficială: „Căutarea neîncetată a Samsung de noi posibilități continuă să modeleze viitorul […] The post Samsung Galaxy Z TriFold – un pas în direcția corectă, dar și 5 puncte de întrebare appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
00:20
A mai trecut o săptămână, aşa că am ajuns din nou la clasica noastră rubrică legată de cele mai interesante 5 gadgets din catalogul Kaufland. Exceptând clasicele unelte Parkside, revista Kaufland valabilă în perioada 03.12 – 09.12.2025 este dedicată în totalitate sărbătorilor de iarnă şi în special gătitului. Aveţi oale, castroane, platouri, farfurii, tăvi, diverse […] The post 5 gadgets de la Kaufland (03.12 – 09.12.2025) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
2 decembrie 2025
23:50
Un nou proiect de lege intenţionează să oblige toate instituţiile statului să renunţe la adresele de e-mail comerciale (Gmail, Yahoo, Outlook etc.) # Gadget.ro
Un nou proiect de lege îşi doreşte să schimbe modalitatea de comunicare electronică a instituţiilor publice din România, unul considerat riscant în prezent. Se pare că peste 67% din unităţile administrativ – teritoriale din ţară utilizează adrese de e-mail comerciale (Gmail, Yahoo, Outlook etc.) pentru transmiterea de documente oficiale. Conform noului proiect de lege, această […] The post Un nou proiect de lege intenţionează să oblige toate instituţiile statului să renunţe la adresele de e-mail comerciale (Gmail, Yahoo, Outlook etc.) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
23:10
Pentru mai mult control asupra abonaţilor, Netflix elimină în linişte funcţia de casting din aplicaţiile mobile de Android şi iOS # Gadget.ro
Netflix îşi surprinde în mod negativ abonaţii şi elimină într-o linişte totală funcţia de casting din aplicaţiile mobile de Android şi iOS. În universul Netflix această funcţie era folosită zilnic de milioane de oameni, deoarece oferea flexibilitate şi uşurinţă în utilizare (abonaţii îşi căutau rapid un film sau un serial pe aplicaţia de smartphone sau […] The post Pentru mai mult control asupra abonaţilor, Netflix elimină în linişte funcţia de casting din aplicaţiile mobile de Android şi iOS appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:30
SSD extern Kingston Dual Portable 1TB – review (Două porturi USB și deghizat în stick de memorie) # Gadget.ro
Cel mai nou SSD extern de la Kingston a ajuns deja la noi pentru test, iar primul lucru pe care l-am remarcat la acest dispozitiv nu este că arată întocmai precum un stick de memorie sau că are două porturi USB, ci faptul că practic nu are neapărat o denumire. Practic numele acestui SSD destăinuie […] The post SSD extern Kingston Dual Portable 1TB – review (Două porturi USB și deghizat în stick de memorie) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
19:30
Căști wireless over-ear Nothing Headphone (1) – review (Cu design deosebit și colaborare cu KEF de partea lor) # Gadget.ro
Prima pereche de căști over-ear de la Nothing a ajuns la noi pentru test, iar mai jos veți descoperi și voi ceea ce am descoperit eu după mai bine de 3 săptămâni de test. Așa cum ne-au obișnuit cei de la Nothing, denumirea și generația fiecărui produs sunt foarte sugestive direct din denumire, așa că […] The post Căști wireless over-ear Nothing Headphone (1) – review (Cu design deosebit și colaborare cu KEF de partea lor) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.