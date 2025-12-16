WTA ignoră, Cîrstea nu se supără: oficialii circuitului, mai impresionați de alte jucătoare, în 2025
Sport.ro, 16 decembrie 2025 23:50
Sorana Cîrstea, lăsată de WTA în afara nominalizărilor pentru „cea mai impresionantă revenire a anului 2025.”
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum o oră
23:50
WTA ignoră, Cîrstea nu se supără: oficialii circuitului, mai impresionați de alte jucătoare, în 2025 # Sport.ro
Sorana Cîrstea, lăsată de WTA în afara nominalizărilor pentru „cea mai impresionantă revenire a anului 2025.”
23:40
Scenariu neverosimil: Dinamo - FCSB, cu titlul pe masă, în provincie: "E strigător la cer!" # Sport.ro
Arena Națională va fi din nou indisponibilă pentru meciurile de fotbal, iar FCSB și Dinamo vor fi obligate să își găsească noi stadioane pe care să își dispute meciurile de pe teren propriu.
23:30
MM Stoica s-a aprins când a venit vorba despre decizia controversată: „Am asistat la un autodenunţ” # Sport.ro
FCSB s-a impus cu 2-0 în fața Unirii Slobozia, într-un meci din runda a 20 din Superliga.
Acum 2 ore
23:20
După ce Rybakina a câștigat Turneul Campioanelor, rușii își arogă merite. Reacția Kazahstanului a venit imediat # Sport.ro
Elena Rybakina (26 de ani, 5 WTA), subiectul principal al unui conflict între Federațiile de Tenis ale Rusiei și Kazahstanului.
23:20
Gabriel Glăvan, fostul director sportiv de la Dinamo, a acceptat dialogul cu Sport.ro și a vorbit despre parcursul ”câinilor” de până acum din Superligă.
23:00
Takehiro Tomiyasu (27 de ani), fostul fundaș de la Arsenal, a semnat cu noua sa echipă.
22:50
Cristi Balaj a văzut faza controversată din Unirea Slobozia - FCSB 0-2 și a clarificat totul # Sport.ro
FCSB s-a impus cu 2-0 în fața Unirii Slobozia, într-un meci din runda a 20 din Superliga.
22:30
FIFA a organizat gala The Best, marți seară, în Qatar, iar printre cei care au votat pentru premiul de cel mai bun jucător s-au numărat Mircea Lucescu și Ianis Hagi.
Acum 4 ore
22:20
Gabriel Glăvan, fostul director sportiv de la Dinamo, este impresionat de un fotbalist de la FCSB.
21:50
Antrenorul echipei Real Madrid, Xabi Alonso, a menţionat marţi că poziţia sa la club "rămâne aceeaşi", în ciuda victoriei de duminică, cu 2-1, în deplasare cu Deportivo Alaves, rezultat care a redus presiunea imediată asupra lui, scrie Xinhua.
21:50
Octavian Popescu (22 de ani) a lipsit din lotul lui FCSB la meciul cu Unirea Slobozia, câștigat luni de campioana României, 2-0.
21:50
Rapid a pierdut în ultima etapă, pe teren propriu, scor 0-2 cu Oțelul Galați.
21:30
FIFA a prezentat „primul 11” al celor mai buni jucători la gala care a avut loc în 2025.
21:30
Antrenorul care trebuia să preia Rapidul, forțat să plece de la Celtic, deși avea șapte victorii în opt meciuri! # Sport.ro
Acesta a fost înlocuit cu un tehnician francez, care a pierdut primele sale trei partide.
21:20
FIFA a organizat, marți seară, în Qatar, gala The Best în care au fost premiați cei mai buni fotbaliști ai anului.
21:00
Bookmakerii au dat verdictul cu privire la lupta la titlu, după 20 de etape.
20:40
Florin Gardoș (37 de ani) a revenit oficial în fotbalul românesc, la aproape patru ani de la retragerea din activitate.
20:30
FCSB o va întâlni pe Rapid, într-un meci din runda a 21-a din Superliga.
20:30
Spaniolul Luis Enrique a fost desemnat antrenorul anului la gala FIFA The Best.
Acum 6 ore
20:20
Gabriel Glăvan, fostul director sportiv de la Dinamo, a acceptat dialogul cu Sport.ro și a vorbit despre parcursul ”câinilor” de până acum din Superligă.
20:20
Ousmane Dembele, The Best! Francezul i-a învins pe Yamal și Mbappe și a făcut dubla la gala FIFA # Sport.ro
Ousmane Dembele, atacantul lui Paris Saint-Germain, a fost desemnat cel mai bun fotbalist al anului 2025 la gala FIFA The Best.
20:00
Supercupa Italiei din acest an va fi găzduită de Arabia Saudită. Competiția la care vor participa Inter, AC Milan, Napoli și Bologna va fi transmisă în direct de VOYO.
20:00
Crina Pintea și vedeta care a exasperat-o. "Mi-a rămas mult timp în minte, era și în perioada în care apăra foarte bine" # Sport.ro
Crina Pintea a fost invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro.
19:50
Nicolae Stanciu (32 de ani) prinde foarte puține minute la Genoa, iar în iarnă ar putea schimba din nou echipa.
19:50
„Mi-e greu să spun eu că am întâlnit pe cineva dur” Impunătoarea Crina Pintea, la Poveștile Sport.ro, despre jocurile murdare de pe semicerc # Sport.ro
Crina Pintea a vorbit în emisiunea Poveștile Sport.ro despre cele mai mari dificultăți întâmpinate de pivoți, în handbal.
19:30
S-a discutat despre vânzarea clubului Juventus.
19:10
Basarab Panduru a numit echipa favorită la câștigarea titlului în Superligă: „Toţi se miră, eu nu!” # Sport.ro
Lupta la titlu în Superliga din acest sezon este spectaculoasă.
19:00
Vinicius pozează iar în victimă: "Pentru că am fost eu!" Ce l-a făcut pe starul Realului să reacționeze # Sport.ro
Vinicius este unul dintre cei mai buni jucători din La Liga, dar și printre cei mai capricioși.
19:00
"Fane, când te vei transfera în Premier League, să nu uiți de profesorul tău!" Târnovanu, aruncat în 'groapa cu lei' # Sport.ro
Ștefan Târnovanu valorează acum 5 milioane de euro.
18:50
Ce lovitură pentru Chivu! Starul lui Inter s-a operat azi și va lipsi multă vreme de pe teren # Sport.ro
Inter Milano a urcat pe primul loc după ultima etapă din Serie A, însă Cristi Chivu a primit și o veste proastă.
18:40
Siyabonga Ngezana a fost chemat la naționala Africii de Sud pentru meciurile de la Cupa Africii.
18:30
Edward Iordănescu (47 de ani), fostul selecționer al României, este liber de contract după ce s-a despărțit de polonezii de la Legia Varșovia.
18:30
Bruno Fernandes, dezamăgit teribil de Manchester United: "Au vrut să plec în vară, m-a durut" # Sport.ro
Bruno Fernandes (31 de ani), căpitanul lui Manchester United, a refuzat să plece în vară de pe Old Trafford, deși avea o ofertă foarte tentantă din Arabia Saudită.
Acum 8 ore
18:00
FCSB și Rapid se pregătesc pentru ultimul meci al anului, derby-ul de pe Arena Națională, programat duminică, de la ora 20:00.
17:50
Dinamo a câștigat cu 4-0 în ultima etapă, cu Metaloglobus, în etapa a 20-a din Superliga României.
17:50
Din România, direct la campioana din Bundesliga! A avut șansa vieții: „Tuchel a atras atenția” # Sport.ro
Superliga a livrat mai mulți jucători de calitate la echipe importante din afară de-a lungul timpului.
17:20
Un patron din Superliga României a recunoscut că a făcut investiții fabuloase de când este implicat în fotbalul românesc.
17:20
Dezvăluire teribilă a lui John Terry: "M-am gândit să sar de la etajul 25"! Legenda lui Chelsea, aproape de tragedie # Sport.ro
John Terry, carieră impresionantă în Premier League, campionat care se vede pe VOYO.
17:10
S-a luat decizia! Care este sentința șoferului care a lovit mulțimea la parada lui Liverpool # Sport.ro
Şoferul britanic care a rănit peste 100 de persoane intrând cu maşina într-o mulţime de suporteri în timpul paradei echipei de fotbal Liverpool FC din luna mai a fost condamnat marţi la 21 de ani şi şase luni de închisoare, transmite AFP.
17:00
Kylian Mbappe ar urma să primească o sumă importantă de la fostul său club.
17:00
Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul lui Rayo Vallecano, va rata ultimul meci al anului din LaLiga.
16:50
Adrian Porumboiu face praf arbitrajul după Unirea Slobozia - FCSB 0-2: ”Deplorabil! Nu poți să faci așa ceva” # Sport.ro
FCSB a reușit să câștige cu greu duelul cu Unirea Slobozia din etapa a 20-a, scor 2-0, iar campioana se apropie tot mai mult de zona de play-off.
16:40
Noul stadion Dinamo a intrat în linie dreaptă.
16:30
Situație interesantă pentru unul dintre fotbaliștii plecați recent din Superliga României.
Acum 12 ore
16:20
Portarul Marc-Andre ter Stegen (33 de ani) rămâne pe lista neagră a celor de la FC Barcelona, astfel că ar putea fi nevoit să plece în această iarnă.
15:50
Gregory Tade a vorbit sincer despre un fost atacant român.
15:40
Apocalipsa acum: un club din Superliga are datorii de 8 milioane de euro și riscă să dea faliment! # Sport.ro
Avem un fotbal intern, în care sărăcia face ravagii. Iar acum, prinde contur un veritabil dezastru pentru o grupare de tradiție din primul nostru eșalon.
15:30
„Jucătoarea-problemă” de la Cluj și Melbourne s-a pronunțat categoric despre „Bătălia Sexelor” dintre Sabalenka și Kyrgios # Sport.ro
Eva Lys s-a pronunțat despre „Bătălia Sexelor” dintre Sabalenka și Kyrgios, programată în 28 decembrie. Meciul va fi transmis în exclusivitate de VOYO.
15:20
Formația din Florența trece printr-o perioadă neagră.
15:10
Echipa etapei 20 din Superligă! Cine a înscris după ”o acțiune personală de toată frumusețea” # Sport.ro
Liga Profesionistă de Fotbal a publicat cel mai bun ”unsprezece” al ultimei runde.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.