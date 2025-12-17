Trump interzice printr-o proclamaţie intrarea în SUA palestinienilor şi cetăţenilor altor şapte ţări, Burkina Faso, Niger, Mali, Sudanul de Sud, Siria, Laos şi Sierra Leone

19:50

Vicepreşedintele Parlamentului European Victor Negrescu (PSD) a declarat, marţi, la Strasbourg, că afirmaţia secretatului general al NATO, Mark Rutte, potrivit căreia trebuie să ne pregătim pentru a nu asista la un război al Rusiei ca cel purtat de bunicii noştri, ”a fost privită cu îngrijorare de liderii europeni”. El crede că trebuie ”să fim ponderaţi şi realişti cu privire la situaţia actuală”, înţelegând pe deplin mesajul SUA că ”Europa trebuie să aibă grijă de propria soartă”. ”Trebuie sa investim în apărare, dar fără să alarmăm populaţia, fiind totuşi pregătiţi pentru orice fel de scenariu”, a declarat Victor Negrescu.