Şedinţă a coaliţiei, după votul PSD din Senat împotriva ministrului USR Diana Buzoianu / PSD continuă să ceară demiterea ministrului Mediului / Majorarea salariului minim şi tăierea salariilor în administraţia centrală, fără acord între partide

Fostul ministru al Apărării europarlamentarul PSD Vasile Dîncu a declarat, marţi, la Strasbourg, că este important ca România să desemneze cât mai repede un nou ministru al Apărării, având în vedere contextul internaţional actual. Acest ministru ar trebui, în primul rând, să fie capabil să lucreze cu mai multe ministere pentru a rezolva probemele cu care se confruntă Armata, dar trebuie să aibă bune relaţii şi cu NATO şi autorităţile de la Bruxelles. ”Trebuie să fie om care să aibă un pic de curaj să se opună atunci când se încearcă ca drepturile militarilor să nu fie luate în considerare”, este de părere fostul ministru, care a menţionat că nu vrea să facă remarci cu privire la persoana pe care ar putea-o numi USR.