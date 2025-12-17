Un ingredient din dulcele tău preferat ar putea încetini îmbătrânirea
O substanță prezentă în desertul adorat de o lume întreagă, ciocolata neagră, ar putea fi asociată cu o îmbătrânire biologică mai lentă, arată un nou studiu. Cercetarea, realizată pe subiecți din Marea Britanie și Germania, a arătat că teobromina, un compus natural provenit din boabele de cacao, ar putea avea proprietăți anti-îmbătrânire, fiind corelată cu
• • •
Haosul călătoriilor de Crăciun: Aeroporturile din Europa care sunt afectate de greve în decembrie # SportMedia
Sindicaliștii din mai multe aeroporturi europene protestează chiar de Sărbători față de condițiile de lucru, pentru a pune presiune pe angajatori. Grevele vor afecta multe planuri de călătorie în această perioadă foarte aglomerată. Grevele turistice au devenit ceva obișnuit de Sărbători, întrucât angajații vizează una dintre cele mai aglomerate perioade ale anului pentru a cere
Cine n-a auzit vorba aceea: dormi, că „noaptea e un sfetnic bun", atunci când avea de luat o mare decizie sau să găsească rezolvarea la o problemă spinoasă? Iar cine a făcut conștient asta într-o situație dificilă a observat că un somn bun chiar oferă o altă viziune asupra lucrurilor. Dimineața, de cele mai multe
Un ingredient din dulcele tău preferat ar putea încetini îmbătrânirea
Judecătorii români eliberați din sclavie în urma unui proces câștigat de Cristi Danileț. Care sunt efectele # SportMedia
Victoria fostului judecător Cristi Danileț la CEDO în procesul intentat Justiției din România arată cât de gravă era criza cu mult înainte ca furia din societate, apărută după publicarea documentarului Recorder, să izbucnească. La începutul anului 2019, Cristi Danileț, pe atunci judecător activ, face două postări pe Facebook. Una în care îl laudă pe procurorul
„Lovitură de stat în Franța”. Un fake-news viral pe care nici Macron nu a reușit să-l dea jos de pe Facebook (Video) # SportMedia
Emmanuel Macron a relatat, marți, că un preşedinte african l-a contactat îngrijorat, după ce a văzut pe Facebook un video fals, generat cu ajutorul inteligenței artificiale, care anunța o presupusă lovitură de stat în Franța. Șeful statului francez a folosit episodul ca exemplu al pericolelor pe care le reprezintă dezinformarea online și lipsa de reacție
Șefa de cabinet a lui Trump spune că președintele american are personalitate de alcoolic. Plus multe alte critici extrem de directe # SportMedia
Șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, a oferit o serie de declarații extrem de directe și critice despre președintele Donald Trump, agenda sa pentru un al doilea mandat și despre unii dintre cei mai apropiați colaboratori ai săi. Într-o serie de interviuri acordate Vanity Fair, Wiles a afirmat că Trump „are personalitatea unui
Finlanda și Polonia vor coordona eforturile de consolidare a apărării flancului estic al Uniunii Europene, de-a lungul frontierei cu Rusia, au decis liderii statelor participante la Summit-ul Flancului Estic, desfășurat, marţi, la Helsinki. Reuniunea a reunit opt state membre ale UE, inclusiv România, reprezentată de președintele Nicușor Dan, și a avut loc înaintea Consiliului European
Încă un pesedist salvat de Curtea de Apel București: Ex-deputatul Mitralieră a fost achitat, după un an de amânări # SportMedia
Fostul deputat PSD Cătălin Rădulescu, cunoscut ca Mitralieră, a fost achitat marți de Curtea de Apel București, într-un dosar în care este acuzat de DNA că a primit titlul de Luptător pentru Victoria Revoluției din decembrie 1989 – Luptător cu Rol Determinant, deși nu îndeplinea condițiile prevăzute de lege. Curtea de Apel București, instanța care
Acordurile de pace promovate de Donald Trump se dovedesc, în majoritatea cazurilor, lipsite de efecte concrete, chiar dacă liderul american pare convins de contrariul. Care sunt, de fapt, mizele și intențiile sale reale? Președintele american Donald Trump susține că a pus capăt la opt războaie în primul an de la revenirea sa la putere. Însă
Ședința de miercuri a coaliției de guvernare se anunță una agitată, după ce PSD a votat în Senat moțiunea simplă împotriva ministrului USR al Mediului, Diana Buzoianu, încălcând protocolul semnat de partidele aflate la guvernare. PNL, USR și UDMR acuză la unison că social-democrații au nesocotit regulile stabilite la formarea coaliției. Iată ce scrie în
Direcția de Sănătate Publică (DSP) Cluj a informat aproximativ două mii de clienți ai salonului SPA din oraș, unde două angajate din Indonezia au fost confirmate cu lepră. Autoritățile au precizat că riscul de transmitere pentru clienți este foarte scăzut, întrucât niciuna dintre persoanele care au vizitat centrul nu a avut contact prelungit cu angajatele
Horoscop zilnic pentru 17 decembrie 2025.
Nicușor Dan vine cu explicații după ce a atacat „Legea Novak” la CCR: „Afectează dreptul la muncă” # SportMedia
Președintele Nicușor Dan a explicat, marți, de ce a atacat la Curtea Constituțională „Legea Novak", care primise vot favorabil în Parlament. Ajunsă pe masa lui Nicușor Dan după ce a primit vot favorabil în Parlament pentru adăugarea în Legea Sportului, „Legea Novak" a fost constestată de președintele României la CCR. El a explicat motivele din
Comisia Europeană cedează presiunii industriei auto: Va permite motoare clasice și hibride după 2035 # SportMedia
Uniunea Europeană (UE) a renunțat, marți, să impună trecerea la mașini electrice în 2035, o măsură-cheie de protecție a mediului. UE nu va impune obligativitatea ca 100% din mașinile noi să fie cu emisii zero până în 2035, propunând un prag de 90%, după presiuni exercitate de industria auto și de lideri din state precum
Francezul Ousmane Dembele (28 de ani), Balonul de Aur 2025, a câștigat, marți, premiul FIFA The Best. Este varianta Balonului de Aur, acordat de FIFA. Campion al Europei cu PSG și unul dintre cei mai influenți fotbaliști ai echipei lui Luis Enrique, Dembele i-a depășit pe Lamine Yamal de la FC Barcelona și Kylian Mbappe
Alege cadouri perfecte pe ultima sută de metri. FineStore are cele mai bune idei și cele mai bune prețuri de sărbători # SportMedia
Perioada sărbătorilor e momentul potrivit să faci surprize de bun gust celor care merită să simtă că-i apreciezi. FineStore e complicele de care ai nevoie dacă, din diverse motive, ai lăsat cadourile pe ultimul moment și simți că timpul curge în defavoarea ta. În fiecare an, îți propui să rezolvi din timp ecuația darurilor de
Radiografia neputinței. În 8 ani, primarii Capitalei nu au reușit să repare niște amărâte de maluri de lac, în parcul-monument istoric Herăstrău. S-a făcut un picuț doar de ochii Facebook # SportMedia
Au reparat câțiva metri de mal și atât! Lucrările de consolidare a malurilor lacului Herăstrău – promise de mai mulți primari generali – nu au început nici în 2025. Din păcate – după ani de hârțogărie – în timp ce aleșii PMB bifează problema cu live-uri pe Facebook dintr-un singur punct „reparat", aleea continuă să
Efectul Recorder: Nicușor Dan susține autoguvernarea în Justiție, Grindeanu acuză USR de politizarea dezbaterii # SportMedia
Președintele Nicușor Dan și liderul PSD, Sorin Grindeanu, au avut, marți, poziții privind eventuale modificări ale legilor justiției, în contextul scandalului generat de ancheta Recorder și al dezbaterilor politice privind funcționarea sistemului judiciar. Aflat la Helsinki, președintele Nicușor Dan a declarat că nu susține transferul controlului Justiției către zona politică și a subliniat importanța autoguvernării
Cristi Danileț o trimite pe Lia Savonea la pensie: Nu puteți să continuați să mai fiți judecător, cu atât mai mult președintele Înaltei Curți # SportMedia
Fostul judecător Cristi Danileț îi cere șefei Înaltei Curţi, Lia Savonea, să demisioneze din magistratură, acuzând-o că i-a încălcat drepturile atunci când l-a sancționat în anul 2019 pentru delict de opinie. Şi Asociația Forumul Judecătorilor din România cerea ieri demisii după decizia CEDO care-l vizează pe Cristi Danileț. Fostul magistrat a lansat, marți, un atac
Pentru Florăria Magnolia, Crăciunul nu înseamnă doar flori și decorațiuni festive. Este despre emoții, gesturi atent gândite și despre modul în care o rețea națională reușește să transforme sărbătorile într-o experiență elegantă și memorabilă, indiferent de oraș. Cu 20 de florării în marile orașe din România și un sistem de livrare rapidă, Magnolia este astăzi
Vot la ceas de seară în Consiliul General pentru proiectul lui Ciucu: Cel mai tânăr parc din București mai primește un an de răgaz # SportMedia
Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a decis în seara zilei de 16 decembrie – cu 46 de voturi și o singură abținere – să ceară Guvernului prelungirea cu un an a termenului în care Primăria Sectorului 6 poate amenaja Parcul Grozăvești, pe un teren care în trecut a aparținut SRI. În aceste condiții –
Judecătorul care a făcut dezvăluiri la Recorder a promovat interviul CSM și va deveni procuror # SportMedia
Judecătorul Laurențiu Beșu, care a făcut dezvăluiri în documentarul Recorder, a promovat marți interviul susținut la Consiliul Superior al Magistraturii și urmează să activeze ca procuror. „Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către președintele României a propunerii privind numirea domnului Ionel Laurențiu Beșu în funcția de procuror la Parchetul de
Administratori ai unor firme de ride-sharing, cercetați de DNA pentru evaziune de aproape 22 milioane lei # SportMedia
Patru administratori ai mai multor firme de ride-sharing au fost puși sub urmărire penală de procurorii anticorupție într-un dosar în care sunt acuzați de evaziune fiscală de aproape 22 de milioane de lei. Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au
Haosul călătoriilor de Crăciun: Aeroporturile din Europa care sunt afectate de greve în decembrie # SportMedia

Sindicaliștii din mai multe aeroporturi europene protestează chiar de Sărbători față de condițiile de lucru pentru a pune presiune pe angajatori. Grevele vor afecta multe planuri de călătorie în această perioadă foarte aglomerată. Grevele turistice au devenit ceva obișnuit de Sărbători, întrucât angajații vizează una dintre cele mai aglomerate perioade ale anului pentru a cere
FCSB primește o veste proastă înaintea meciului cu Rapid, derby-ul cu care
ANAF a atacat decizia de respingere a instituirii sechestrului asupra bunurilor familiei Iohannis # SportMedia
Statul Român, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, a atacat cu apel decizia Tribunalului Sibiu de respingere a cererii de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului președinte Klaus Iohannis. Dosarul se va înainta Curții de Apel Alba, în vederea soluționării cererii de apel. Statul Român, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor … The post ANAF a atacat decizia de respingere a instituirii sechestrului asupra bunurilor familiei Iohannis appeared first on spotmedia.ro.
Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a votat, marți, sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru a face verificări cu privire la aspectele privind activitatea procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), Marius Voineag. Secția pentru procurori din cadrul CSM a votat, în unanimitate, sesizarea Inspecţiei Judiciare „pentru efectuarea de verificări în raport cu aspectele … The post Procurorul șef al DNA, Marius Voineag, verificat de Inspecția Judiciară appeared first on spotmedia.ro.
Primăria Sectorului 2 contribuie cu 103 milioane de lei la construirea Arenei Multifuncționale Dinamo # SportMedia
Primăria Sectorului 2 va contribui cu 103 milioane lei la construirea Arenei multifuncționale CS Dinamo București, conform unei hotărâri aprobate, marți, de către Consiliul Local. De asemenea, a fost aprobată o a doua hotărâre, care prevede deschiderea pentru comunitate a Parcului Sportiv Dinamo, având o suprafață de aproape 20 de hectare. Totodată, elevii din Sectorul … The post Primăria Sectorului 2 contribuie cu 103 milioane de lei la construirea Arenei Multifuncționale Dinamo appeared first on spotmedia.ro.
Nicușor Dan: E foarte greu să explic unui străin că avem patru partide în coaliție și toate se atacă între ele, dar niciunul nu spune un cuvințel de Opoziție # SportMedia
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, în Finlanda, că este foarte greu să îi explice unui străin că avem patru partide în coaliţie care se atacă între ele, dar niciunul nu are nimic de spus despre Opoziţie. ”Suntem la un summit internaţional. E foarte greu să explic unui străin cu care vorbesc că avem patru … The post Nicușor Dan: E foarte greu să explic unui străin că avem patru partide în coaliție și toate se atacă între ele, dar niciunul nu spune un cuvințel de Opoziție appeared first on spotmedia.ro.
Ministrul Justiției, apel către magistrați după documentarul Recorder: Aveți curajul să spuneți lucrurilor pe nume # SportMedia
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, face un apel direct către magistrați, pe fondul controverselor stârnite de documentarul Recorder, îndemnându-i să vorbească deschis despre eventualele abuzuri din sistem, dar să vină și cu probe concrete. Într-un interviu acordat RFI, el a subliniat că simplele acuzații nu sunt suficiente. „Magistrații și juriștii știu foarte bine că nu este … The post Ministrul Justiției, apel către magistrați după documentarul Recorder: Aveți curajul să spuneți lucrurilor pe nume appeared first on spotmedia.ro.
Românii au investit peste 21 de miliarde de lei în titluri de stat Fidelis, un record istoric # SportMedia
Românii au investit în acest an peste 21 de miliarde de lei în programul Fidelis, un nivel record de la lansarea titlurilor de stat destinate populaţiei, a anunţat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare. Potrivit acestuia, cea mai căutată a fost emisiunea în euro pe 10 ani, semn că tot mai mulţi investitori preferă stabilitatea şi randamentele … The post Românii au investit peste 21 de miliarde de lei în titluri de stat Fidelis, un record istoric appeared first on spotmedia.ro.
Legea Novak a fost atacată la Curtea Constituțională a României. Președintele Nicușor Dan a atacat la CCR „Legea Novak”, cea care prevede ca toate echipele să aibă în componentă cel puțin 40% sportivi români, la nivel de tineret și seniori. Ionuț Stroe, fost ministru al Sportului, a dezvăluit că Nicușor Dan a luat decizia a … The post Președintele Nicușor Dan a atacat „Legea Novak” la CCR appeared first on spotmedia.ro.
Complexul Educațional Laude-Reut lansează Programul de Burse „O șansă pentru viitorul tău” pentru elevii de clasa a VIII-a – admitere liceu 2026-2027 # SportMedia
Complexul Educațional Laude-Reut anunță lansarea programului de burse „O șansă pentru viitorul tău” destinat elevilor care sunt în prezent în clasa a VIII-a și doresc să studieze la liceul Laude-Reut în anul școlar 2026–2027. În cadrul acestui program, sunt oferite 12 BURSE DE EXCELENȚĂ, astfel: Concursul de burse se desfășoară în două etape – interviu … The post Complexul Educațional Laude-Reut lansează Programul de Burse „O șansă pentru viitorul tău” pentru elevii de clasa a VIII-a – admitere liceu 2026-2027 appeared first on spotmedia.ro.
Există un risc tot mai mare ca Rusia să atace Marea Britanie, iar „fiii și fiicele” națiunii trebuie să fie pregătiți de luptă, a declarat șeful forțelor armate britanice. Într-un apel foarte direct, mareșalul Richard Knighton a avertizat că puterea militară a Rusiei este în creștere. Forțele armate ale Regatului Unit vor fi întotdeauna în … The post Șeful armatei britanice: Fii și fiice ale Regatului Unit, pregătiți-vă de luptă! appeared first on spotmedia.ro.
Rusia nu va deveni mai puțin periculoasă odată cu încheierea unui acord de pace în Ucraina, ci își va muta forțele militare spre granițele NATO, avertizează premierul Finlandei, Petteri Orpo. În acest context, liderul de la Helsinki cere Uniunii Europene mai mult sprijin financiar pentru statele aflate pe flancul estic al alianței. „Știm că atunci … The post Finlanda avertizează: Rusia va muta trupe la granița NATO după pacea din Ucraina appeared first on spotmedia.ro.
Belarusa Aryna Sabalenka a fost desemnată cea mai bună jucătoare din circuitul profesionist de tenis (WTA) pentru al doilea an la rând, după ce a petrecut întregul sezon pe prima poziție a clasamentului, a anunțat, luni, asociația jucătoarelor profesioniste, citată de Reuters. Sabalenka și-a apărat cu succes titlul la US Open în 2025 și a … The post Aryna Sabalenka, cea mai bună jucătoare din 2025 în circuitul WTA appeared first on spotmedia.ro.
O decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), cu impact direct asupra dosarelor de evaziune fiscală aflate pe rolul instanțelor, a stârnit controverse după ce pe site-ul instituției au fost publicate, succesiv, două soluții diametral opuse. Reprezentanții ÎCCJ susțin că situația a fost cauzată de o „eroare umană” de publicare, nu de o … The post Decizie în favoarea evazioniștilor la Instanța supremă, după ”o eroare umană” appeared first on spotmedia.ro.
Nicușor Dan se declară pesimist cu privire la intenția Rusiei de a avea o pace în perioada imediat următoare # SportMedia
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat marţi, la Helsinki, că este destul de pesimist cu privire la intenţia Federaţiei Ruse de a avea o pace în perioada imediat următoare. El a adăugat că este important ca aliaţii europeni să ofere Ucrainei ”un spate în negocierile pe care le desfăşoară”. ”Ce este important pentru noi este să … The post Nicușor Dan se declară pesimist cu privire la intenția Rusiei de a avea o pace în perioada imediat următoare appeared first on spotmedia.ro.
FCSB taie un fotbalist de pe lista de transferuri. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat, după victoria cu Unirea Slobozia, că nu mai este interesată de transferul lui Joao Lameira (26 de ani). Becali a explicat motivele din spatele deciziei, deși era gata să-l deturneze din drumul către Widzew Lodz din … The post FCSB renunță la un fotbalist de pe lista de transferuri appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1392 Bloc lovit de dronă în Zaporojie. SUA răspund militar dacă Rusia atacă după armistițiu. Atac armat la o școală din regiunea Moscova. Turcia a doborât o dronă # SportMedia
Ziua 1392 de război a început cu un nou atac aerian asupra Ucrainei. De această dată, Rusia a lansat 70 de drone, mai puține decât în zilele anterioare, iar consecințele au fost limitate. Un bloc din orașul Zaporojie a fost lovit, trei persoane fiind rănite. De asemenea, un sat din Harkov și o fermă din … The post Ziua 1392 Bloc lovit de dronă în Zaporojie. SUA răspund militar dacă Rusia atacă după armistițiu. Atac armat la o școală din regiunea Moscova. Turcia a doborât o dronă appeared first on spotmedia.ro.
Verdictul lui Adrian Porumboiu după arbitrajul controversat din Unirea Slobozia – FCSB: Greșeala majoră reclamată # SportMedia
Adrian Porumboiu a dat verdictul de specialist în privința arbitrajului controversat din meciul Unirea Slobozia – FCSB 0-2. Fostul mare arbitru consideră că Vlad Băban, centralul partidei, a greșit când a decis să-l elimine pe Șerbănică, după intervenția VAR. Porumboiu a contestat întreaga manieră de arbitrj a lui Băban. „A fost un arbitraj deplorabil! Nu … The post Verdictul lui Adrian Porumboiu după arbitrajul controversat din Unirea Slobozia – FCSB: Greșeala majoră reclamată appeared first on spotmedia.ro.
O femeie din Germania și-a aruncat banii pe fereastră. Doi polițiști falși au convins-o că era pe lista unor hoți români # SportMedia
O femeie de 94 de ani din Germania a căzut pradă unei înșelătorii de proporții. Doi polițiști falși au convins-o că se află pe lista unor hoți români și i-au spus să arunce banii pe fereastră. Femeia a și făcut acest lucru. Ea nu a fost singura victimă. Înșelatoria s-a petrecut în două zone din … The post O femeie din Germania și-a aruncat banii pe fereastră. Doi polițiști falși au convins-o că era pe lista unor hoți români appeared first on spotmedia.ro.
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Fost ambasador SUA: Fără presiune reală, pacea va fi doar o pauză # SportMedia
Negocierile pentru încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei sunt „90% finalizate”, dar miza reală se joacă în ultimele detalii, avertizează fostul ambasador american la Kiev, Steven Pifer. Într-un interviu pentru Kiev Post, diplomatul susține că Occidentul nu trebuie să legitimeze ocuparea teritoriilor ucrainene de către Rusia și avertizează că, fără presiune reală asupra Moscovei, orice acord … The post „Moscova trebuie să simtă durerea”. Fost ambasador SUA: Fără presiune reală, pacea va fi doar o pauză appeared first on spotmedia.ro.
Percheziții DNA la fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc, într-un dosar de mită # SportMedia
Procurorii DNA efectuează marți percheziții la fostul ministru al Transporturilor, Alexandru-Răzvan Cuc, într-un dosar de dare de mită și complicitate la dare de mită. Surse judiciare au declarat pentru Agerpres că valoarea mitei în acest dosar ar fi de 6% dintr-un contract cadru de 23 milioane de lei. Potrivit Digi 24, procurorii fac percheziții și … The post Percheziții DNA la fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc, într-un dosar de mită appeared first on spotmedia.ro.
CFR Cluj a anunțat primele plecări de la echipă. Prin vocea lui Daniel Pancu, antrenorul, CFR Cluj a numit primii doi fotbaliști care au părăsit Gruia în această iarnă. Este vorba despre Abdel Kone (20 de ani) și Mateus Peloggia (22 de ani). Astfel, lotul CFR-ului se mai „eliberează”, aglomerat fiind. ”Unii dintre jucătorii echipei … The post Primele plecări de la CFR Cluj: Au părăsit deja echipa appeared first on spotmedia.ro.
Mii de ghețari sunt amenințați cu dispariția în fiecare an din cauza schimbărilor climatice # SportMedia
Mii de ghețari vor dispărea în fiecare an pe durata următoarelor decenii și doar o parte dintre ei vor putea să supraviețuiască până la sfârșitul acestui secol dacă schimbările climatice nu vor fi încetinite. Măsurile luate de guvernele lumii în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice ar putea decide dacă omenirea va pierde 2.000 sau … The post Mii de ghețari sunt amenințați cu dispariția în fiecare an din cauza schimbărilor climatice appeared first on spotmedia.ro.
Producătorul de anvelope sud-coreean Kumho Tire, printre cei mai mari din lume, a decis ca prima sa fabrică din Europa să fie deschisă în Polonia, deși pe lista sa se afla și România. Compania a confrmat că a evaluat mai multe țări europene ca locații potențiale pentru noua unitate, analizând factori precum adecvarea amplasamentului, potențialul … The post România pierde o investiție-gigant în favoarea unei alte țări din regiune appeared first on spotmedia.ro.
Cancelarul german Friedrich Merz încearcă să repoziționeze Germania ca principal actor politic al Uniunii Europene, într-o ruptură clară față de prudența cultivată de predecesorii săi, Olaf Scholz și Angela Merkel. Printr-o implicare directă în sprijinul Ucrainei și în dezbaterile privind folosirea activelor rusești înghețate, Merz se prezintă nu doar ca apărător al Kievului, ci și … The post Germania iese din umbră: pariul riscant al lui Friedrich Merz pentru Ucraina și Europa appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a oferit detalii noi despre situația lui Dennis Politic (25 de ani), fotbalist care n-a reușit, cel puțin pentru moment, să se impună la campioana României. Adus de la rivala Dinamo, Politic are probleme medicale și nu s-a putut adapta la rigorile de la FCSB. Nu a dat randament, iar în ultima vreme a … The post FCSB vine cu noi detalii despre situația lui Dennis Politic appeared first on spotmedia.ro.
Țările din prima linie, inclusiv România, cer bani de la UE pentru apărare, pe fondul presiunii Rusiei # SportMedia
Opt state membre ale Uniunii Europene, aflate pe flancul estic, vor cere la un summit organizat marți la Helsinki, la care participă și președintele Nicușor Dan, alocări dedicate din bugetul UE pentru apărare, argumentând că presiunea militară și hibridă exercitată de Rusia nu mai poate fi gestionată exclusiv din bugete naționale. Potrivit unor oficiali europeni … The post Țările din prima linie, inclusiv România, cer bani de la UE pentru apărare, pe fondul presiunii Rusiei appeared first on spotmedia.ro.
