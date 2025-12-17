Vineri aflăm cine va fi noul ministru al Apărării: Va fi un om cu greutate politică și un om care știe despre ce vorbește
SportMedia, 18 decembrie 2025 01:10
USR se pregătește să desemneze un nou ministru al Apărării, după demisia lui Ionuț Moșteanu, iar votul intern urmează să aibă loc vineri. Liderul formațiunii, Dominic Fritz, afirmă că propunerea va viza „un om calificat", cu experiență în domeniul apărării și cu „greutate politică", capabil să gestioneze marile programe de înzestrare ale Armatei Române.
Parlamentul European susține crearea unui „Schengen militar” în UE: Nu este un lux, ci o necesitate # SportMedia
Parlamentul European a votat miercuri, în plenul de la Strasbourg, în favoarea creării unui așa-numit „spațiu Schengen militar", care ar permite deplasarea rapidă a trupelor și echipamentelor militare în interiorul Uniunii Europene, prin eliminarea barierelor interne și modernizarea infrastructurii de transport. Rezoluția a fost adoptată cu 493 de voturi pentru, 127 împotrivă și 38 de abțineri.
Micul parc de 50 de milioane de euro: cum a ajuns Primăria Capitalei să cumpere spațiu verde la preț de apartament la cheie și să-l lase în paragină # SportMedia
Cu aproape 50 de milioane de euro din bani publici, Primăria Capitalei a cumpărat mai multe terenuri pe care se află astăzi Parcul Verdi. Rezultatul, la 7 ani distanță: un parc lăsat în paragină. Cu ce ne-am ales? 9 bănci. 9 coșuri de gunoi ruginite. 7 stâlpi de iluminat nefuncționali – și doar 2 care funcționează.
Sorin Grindeanu a dat-o în bară cu strategia de opoziție în coaliție. Simion îl anunță că n-are loc lângă AUR # SportMedia
Timp de o săptămână, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a dispărut din spațiul public. Nu a făcut nicio declarație despre criza din Justiție, nu a făcut comentarii despre protestele din mai multe orașe ale României și nici despre celebra conferință de presă organizată de conducerea Curții de Apel București. Grindeanu a devenit o „fantomă", cum spun surse politice.
Scăderea accentuată a consumului din ultimele luni ar putea împinge economia României într-o recesiune tehnică, avertizează Adrian Codirlașu, președintele CFA România, organizaţia profesioniştilor în investiţii. Potrivit acestuia, după contracția ușoară din trimestrul III, nu este exclus ca și trimestrul IV să înregistreze un minus față de trimestrul precedent, pe fondul pierderii puterii de cumpărare.
Parlamentul European a votat o inițiativă care ar putea permite femeilor din state cu restricții să facă avort gratuit în alte țări UE # SportMedia
Parlamentul European a aprobat miercuri un text legat de inițiativa cetățenească „Vocea mea, alegerea mea" („My Voice, My Choice"), care prevede crearea unui mecanism finanțat din bugetul Uniunii Europene pentru a sprijini femeile din ţări cu acces restrâns la întreruperea de sarcină să facă avort gratuit într-un alt stat membru în care procedura este permisă.
Diana Buzoianu anunță reforme la Romsilva: concursuri pentru șefi, GPS pe utilaje și bodycam-uri pentru pădurari # SportMedia
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat miercuri că reforma Romsilva intră într-o nouă etapă, după ce Senatul a adoptat legea de aprobare a ordonanței de urgență care vizează reorganizarea regiei. „Facem ordine acolo unde domnea «merge și-așa»", a transmis Buzoianu, subliniind că obiectivul este transformarea Romsilva într-o instituție mai eficientă, bazată pe competență și reguli clare.
Apele Române: UE nu a cerut României demolarea barajelor sau golirea marilor acumulări. Deciziile aparțin exclusiv autorităților române # SportMedia
Administrația Națională „Apele Române" (ANAR) dezminte informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora Uniunea Europeană ar fi impus României demolarea barajelor sau golirea unor acumulări importante de apă. Instituția precizează că UE nu a transmis nicio instrucțiune sau obligație în acest sens, iar toate deciziile sunt luate exclusiv de autoritățile române.
Palatul Parlamentului ar putea fi scutit de impozit. Senatul clarifică regimul fiscal al clădirii # SportMedia
Senatul a adoptat un proiect de lege care stabilește explicit că Palatul Parlamentului nu datorează impozit pe clădiri pentru spațiile utilizate potrivit destinației aprobate. Asta în contextul în care actuala legislație permite impozitarea părților folosite pentru activități economice. Proiectul prevede scutirea de impozit pentru spațiile interioare și exterioare ale Palatului Parlamentului aflate în administrarea Camerei Deputaților și Senatului.
Kovesi, după documentarul Recorder: „S-a trecut linia roșie”. Șefa Parchetului European acuză tactici de intimidare și un blocaj „sistemic” în justiție (Video) # SportMedia
Laura Codruța Kovesi, procuror-șef al Parchetului European, a lansat critici dure la adresa modului în care funcționează justiția din România, într-o intervenție în podcastul Friendly Fire cu Moise și Vlad. Kovesi s-a declarat „șocată" atât de dezvăluirile din documentarul Recorder „Justiție capturată", cât și de reacția autorităților judiciare, despre care spune că au ales intimidarea în loc de dialog.
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar în dosarul de propagandă legionară. Decizie definitivă # SportMedia
Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, rămâne sub control judiciar în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară și de promovare publică a unor persoane condamnate pentru genocid și crime de război. Tribunalul București a respins definitiv contestația formulată de acesta împotriva deciziei Judecătoriei Sectorului 1.
„Bolojan, te sună România!” O nouă manifestație pentru reforma justiției în Piața Victoriei # SportMedia
Aproximativ 200 de persoane s-au adunat miercuri seară în Piața Victoriei din Capitală la a șasea manifestație pentru reforma justiției, organizată de ONG-ul „Corupția ucide" și alte patru organizații civice. Protestul are loc pe fondul nemulțumirilor legate de amânarea reformei sistemului judiciar și după publicarea documentarului Recorder „Justiție capturată". Manifestanții au pus în scenă o simulare telefonică cu premierul Ilie Bolojan.
Judecătoarea Raluca Moroșanu, scoasă dintr-un dosar după ce a criticat sistemul de justiție, anunță Recorder # SportMedia
Judecătoarea Raluca Moroșanu, de la Curtea de Apel București, unul dintre magistrații care au vorbit public despre disfuncționalități din sistemul de justiție, a fost recuzată miercuri pentru prima dată în cei 26 de ani de carieră. Decizia a dus la îndepărtarea sa dintr-un dosar penal și a fost luată de un complet format din colegi de la aceeași instanță.
Facturile la energie electrică au devenit o preocupare constantă pentru gospodăriile românești. Creșterile succesive ale prețurilor au transformat alegerea furnizorului dintr-o simplă formalitate într-o decizie financiară importantă. Pe o piață cu zeci de oferte, consumatorii trebuie să navigheze printr-un labirint de tarife, condiții și promisiuni comerciale. Ce presupune liberalizarea pieței De la liberalizarea completă, fiecare … The post Presiunea facturilor și competiția ofertelor de energie appeared first on spotmedia.ro.
Durata de viață a anvelopelor all season este influențată de numeroși factori care, de multe ori, sunt ignorați sau neglijați. De la stilul de condus până la condițiile meteo sau modul în care le întreții, anvelopele tale pot suferi o uzură semnificativă dacă nu sunt îngrijite corespunzător. Acest articol își propune să arunce o privire … The post Factori care reduc durata de viață a anvelopelor all season appeared first on spotmedia.ro.
Fiecare șofer responsabil urmărește să-și păstreze mașina în cele mai bune condiții, atât pentru confortul propriu, cât și pentru a proteja pasagerii și ceilalți participanți la trafic. Cu toate acestea, uneori primești notificări oficiale de la producător, care te cheamă la service pentru verificări sau remedieri. Aceste anunțuri nu trebuie tratate cu indiferență, deoarece pot … The post Ce este o rechemare în service și de ce contează pentru siguranța ta? appeared first on spotmedia.ro.
Atunci când planifici un eveniment, vrei să te bucuri de momentele petrecute alături de invitați și să nu îți faci griji legate de organizarea mesei. Serviciile de catering de calitate aduc o experiență culinară bine pusă la punct, care completează orice reuniune, fie că este o petrecere privatǎ, o nuntă, sau un eveniment corporate. Află … The post Ce înseamnă servicii de catering de calitate: de la meniu la livrare appeared first on spotmedia.ro.
UE închide robinetul gazelor rusești: Plătim aproape 40 de milioane de euro pe zi Rusiei și finanțăm masacrele din Ucraina # SportMedia
Parlamentul European a adoptat miercuri, cu o largă majoritate, un acord care prevede interzicerea definitivă a tuturor importurilor de gaze naturale rusești în Uniunea Europeană, cel târziu din toamna anului 2027. Măsura este menită să taie una dintre principalele surse de finanțare ale războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, relatează AFP.
Optimizarea fluxurilor într-un service auto asigură o experiență plăcută pentru clienți și ridică nivelul de eficiență al echipei tehnice. Mulți manageri sau proprietari de ateliere auto caută metode practice să reducă timpii morți și să simplifice procesele zilnice. Un design atent al spațiului de lucru, împreună cu o organizare clară a circuitelor operaționale, eficientizează considerabil … The post Designul unui service auto: fluxuri eficiente pentru clienți și mecanici appeared first on spotmedia.ro.
Îți dorești să-ți menții silueta și să ai energie pe parcursul zilei? O organizare atentă a meselor poate face aceste obiective mult mai ușor de atins. Când îți stabilești un plan alimentar, reduci riscul de excese, beneficiezi de nutrienții necesari și scapi de grija alegerilor impulsive. Iată ce poți face, pas cu pas, ca mesele … The post Cum să îți organizezi mesele pentru a-ți păstra silueta? 7 recomandări appeared first on spotmedia.ro.
Preşedintele Nicuşor Dan a fost primit miercuri, de regele Charles, la Palatul Buckingham. "Mulţumesc Majestăţii Sale, Regele Charles al III-lea, pentru primirea de astăzi la Palatul Buckingham", a scris Nicuşor Dan pe Facebook. Nu este prima întâlnire pe care o au cei doi. În 2022, când, la vremea aceea, prințul Charles a vizitat România în calitate de moștenitor al tronului britanic.
Fostul ministru PSD Răzvan Cuc, arestat preventiv în dosarul cu mita de 1 milion de lei # SportMedia
Tribunalul București a decis miercuri arestarea preventivă pentru 30 de zile a fostului ministru al Transporturilor Alexandru-Răzvan Cuc, într-un dosar în care este acuzat de DNA că ar fi intermediat o mită de peste un milion de lei pentru directorul general al Registrului Auto Român (RAR). Aceeași decizie a fost luată și în cazul omului de afaceri implicat.
FCSB negociază pentru al doilea transfer din această iarnă. Cu Andre Duarte deja acontat, FCSB își caută un mijlocaș în Portugalia. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat negocieri cu un mijlocaș din Portugalia și a precizat ce tip de jucător își dorește. FCSB este gata să plătească până la 3 milioane de euro.
America a devenit adversarul Europei. Cele două arme secrete cu care UE îl poate paraliza pe Trump # SportMedia
Creșterea economiei americane și supraviețuirea politică a președintelui Trump se bazează pe inteligența artificială. UE trebuie să-și folosească influența și să i se opună liderului de la Casa Albă. Ceea ce era de neconceput s-a întâmplat: Statele Unite sunt adversarul Europei. Trădarea flagrantă și profundă care răzbate din noua strategie de securitate națională a administrației Trump arată că America nu mai este aliatul de încredere al Europei.
Ședință cu nervii întinși în coaliție: PSD spune că USR acționează ca Dragnea, Bolojan avertizează că lucrurile se vor termina prost # SportMedia
Ședința de miercuri a coaliției de guvernare are loc într-un climat tensionat, după ce PSD a votat alături de Opoziție moțiunea simplă împotriva ministrului USR al Mediului, Diana Buzoianu, iar atacurile dintre partenerii de guvernare au escaladat public. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, intră în întâlnirea liderilor cu un discurs dur la adresa USR și a strategiei acesteia, pe care o compară cu metodele lui Liviu Dragnea.
Cel mai bogat om de afaceri din Ucraina a cumpărat fabrica de țevi ArcelorMittal din Iași # SportMedia
Producătorul siderurgic ucrainean Metinvest, deținut de omul de afaceri Rinat Ahmetov, a achiziționat fabrica de țevi ArcelorMittal din Iași. Tranzacția consolidează legăturile siderurgice dintre UE și Ucraina și sprijină reconstrucția postbelică. ArcelorMittal Tubular Products Iași produce țevi structurale sudate pentru construcții, inginerie, infrastructură și agricultură, cu o capacitate anuală maximă de 240.000 de tone.
Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz, numărul 1 mondial, a anunțat, miercuri, că se desparte de antrenorul Juan Carlos Ferrero, după o colaborare de șapte ani, în perspectiva sezonului 2026, relatează AFP. 'Îmi este foarte greu să scriu această postare (…). După mai bine de șapte ani împreună, eu și 'Juanki' am decis să punem capăt colaborării noastre profesionale.'
În ciuda avertismentelor puternice din partea oamenilor de știință și societății civile, Comisia Europeană va introduce aprobări pe termen nelimitat pentru anumite pesticide. Aceasta reprezintă o slăbire semnificativă a legislației UE privind pesticidele, într-un moment în care agricultura dependentă de substanțe chimice dăunează ecosistemelor și sănătății publice, scrie Pesticide Action Network. Un proiect aflat pe masa Comisiei ar permite aprobări fără limită de timp pentru substanțe considerate „cu risc scăzut".
ANCOM a anunțat că, începând cu 1 ianuarie 2026, utilizatorii de servicii mobile vor beneficia de tarife mai mici de roaming, atât prin reducerea suprataxelor pentru datele mobile în Spațiul Economic European (SEE), cât și prin extinderea sistemului „Roaming ca acasă" în Republica Moldova și Ucraina. Astfel, persoanele care călătoresc în SEE sau în aceste două țări vor putea folosi serviciile mobile la tarife similare celor din România.
Alexandru Stoian (18 ani) este jucătorul cu care FCSB ar putea să-și rezolve marea problemă din acest sezon. Marcator în victoria cu Unirea Slobozia (2-0, în Superliga) chiar de ziua sa de naștere, Alexandru Stoian se remarcă prin eficiență în acest sezon la FCSB. Este jucătorul cu care FCSB ar putea rezolva pe termen lung problema postului de extremă stângă.
Bolojan nu mai vrea prescripție pentru marii corupți. Lia Savonea are o răspundere în scandalul din Justiție. Dar Predoiu? # SportMedia
Cetățenii României au încredere scăzută în Justiție, iar prescripția unor fapte generează cert o nemulțumire, spune premierul Ilie Bolojan. Şeful Executivului a declarat într-un interviu la DigiFM că faptele grave de corupție nu ar trebui să se prescrie și a subliniat din nou formarea unui grup de lucru pentru reforma în Justiție. Bolojan a menţionat că Lia Savonea, în calitate de președinte al CSM, are o responsabilitate în scandalul din Justiție.
O înțelegere de ultim moment la Berlin a consfințit sfârșitul idei de a interzice mot
Legea Vexler a fost adoptată în forma în care a plecat la promulgare. AUR a făcut iar circ în Parlament # SportMedia
Deputaţii au adoptat, miercuri, ”Legea Vexler”, care modifică OUG 31/2002 privind combaterea extremismului și care a ajuns din nou în Parlament după ce fost respinsă de președintele Nicușor Dan. S-au înregistrat 173 de voturi ‘pentru’, 101 voturi ‘împotrivă’ și șase abțineri, potrivit Agerpres. Legea inițiată de deputatul comunității evreiești din România, Silviu Vexler, a fost … The post Legea Vexler a fost adoptată în forma în care a plecat la promulgare. AUR a făcut iar circ în Parlament appeared first on spotmedia.ro.
Avem aproape 1 milion de persoane cu handicap în România. Bolojan: Scutirea lor de impozit e o problemă serioasă # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan susţine că scutirea de impozit pe proprietate pentru persoanele cu handicap reprezintă „o problemă serioasă”, în contextul în care în România sunt înregistrate aproximativ 957.000 de persoane cu handicap, iar efectele acestor facilități se resimt direct în bugetele autorităților locale. Şeful Executivului a precizat că 400.000 de persoane au pensie de invaliditate. … The post Avem aproape 1 milion de persoane cu handicap în România. Bolojan: Scutirea lor de impozit e o problemă serioasă appeared first on spotmedia.ro.
Fanii echipelor calificate la Cupa Mondială de fotbal din 2026 vor plăti 60 de dolari (aproximativ 51 de euro) pe meci pentru bilete, a anunțat marți FIFA, ca răspuns la reacția grupărilor de fani care au denunțat prețurile ‘astronomice’ propuse inițial pentru competiția de anul viitor, informează AFP. O nouă categorie ‘Supporter Entry’ propune bilete … The post FIFA, presată să taie prețurile biletelor la Cupa Mondială 2026 appeared first on spotmedia.ro.
Amenzi de 26 de milioane de euro pe piața tutunului încălzit. Consiliul Concurenței sancționează Philip Morris și alte 2 firme # SportMedia
Consiliul Concurenței a anunțat, miercuri, că a amendat companiile Philip Morris Trading SRL, Interbrands Orbico SRL și Mediaposte Hit Mail SA cu 135,2 milioane de lei (echivalentul a 26,6 milioane de euro), pentru participarea la înțelegeri anticoncurențiale pe piața produselor din tutun încălzit. Potrivit unui comunicat al autorității de concurență, investigația a arătat că între … The post Amenzi de 26 de milioane de euro pe piața tutunului încălzit. Consiliul Concurenței sancționează Philip Morris și alte 2 firme appeared first on spotmedia.ro.
FCSB este convinsă că a făcut o mutare de bun augur prin aducerea lui Andre Duarte (28 de ani). Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB dezvăluit că Duarte a făcut o impresie foarte bună până acum. Stoica a dat câteva detalii și a spus că are încredere foarte mare că Duarte … The post FCSB, convinsă că a dat lovitura cu un jucător „Am încredere foarte mare” appeared first on spotmedia.ro.
Mega-barajul secret al Chinei din Himalaya va aduce energie record, dar și riscuri uriașe # SportMedia
China construiește în Himalaya ceea ce ar putea deveni cel mai puternic sistem hidroenergetic din lume, un proiect estimat la 168 de miliarde de dolari, capabil să producă mai multă electricitate decât orice altă hidrocentrală existentă. Amplasat pe cursul inferior al fluviului Yarlung Zangpo, în Tibet, proiectul este prezentat de Beijing drept un pas major … The post Mega-barajul secret al Chinei din Himalaya va aduce energie record, dar și riscuri uriașe appeared first on spotmedia.ro.
Abigail Edan, fetița victimă a atentatului din 7 octombrie, oaspete al Complexului Educațional Laude-Reut # SportMedia
Complexul Educațional Laude-Reut a avut onoarea și profunda emoție de a primi, cu ocazia Galei Hanukkah 2025, oaspeți cu totul speciali din Israel – pe micuța Abigail Edan și familia sa. Abigail Edan este fetița care, în dimineața tragică de 7 octombrie 2023, a trecut prin experiențe greu de imaginat pentru orice copil. În acea … The post Abigail Edan, fetița victimă a atentatului din 7 octombrie, oaspete al Complexului Educațional Laude-Reut appeared first on spotmedia.ro.
Analiza pensiilor speciale din MAI. Aproape 36.000 de oameni iau între 5.000 și 7.000 de lei net # SportMedia
89.910 persoane din structurile Ministerului de Interne, plătite de Casa de Pensii Sectorială (CPS) a MAI, au beneficiat în luna octombrie de pensie de serviciu. Nu este inclus şi numărul acelor beneficiari de pensii de serviciu proveniți din structuri ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP), SRI, SPP, STS, SIE. Economica.net a realizat o analiză detaliată … The post Analiza pensiilor speciale din MAI. Aproape 36.000 de oameni iau între 5.000 și 7.000 de lei net appeared first on spotmedia.ro.
Kosovarii acuză CFR Cluj în cazul lui Lindon Emerllahu: „L-a forțat să accepte transferul în Ucraina” # SportMedia
CFR Cluj l-a cedat pe Lindon Emerllahu (23 de ani) în Ucraina, la Polissya Zhytomyr, iar kosovarii acuză clubul din Gruia. CFR Cluj și Polissya au bătut palma pentru transferul lui Emerllahu, în schimbul sumei de 1,5 milioane de euro, iar kosovarul a acceptat în cele din urmă mutarea în Ucraina. Kosovarii susțin că Emerllahu … The post Kosovarii acuză CFR Cluj în cazul lui Lindon Emerllahu: „L-a forțat să accepte transferul în Ucraina” appeared first on spotmedia.ro.
Bolojan: România are prea puțini oameni care muncesc. Nu e normal să existe ajutoare de șomaj pe 6 luni sau un an. Guvernul a ajuns o agenție de plăți pentru datorii # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan avertizează că România se confruntă cu o problemă structurală majoră, care blochează orice tentativă de relansare economică: prea puțini oameni muncesc, iar statul trăiește din împrumuturi tot mai scumpe. Potrivit șefului Guvernului, România se află pe penultimul loc în Europa în privința ponderii populației active implicate în economie, devansând doar Italia, iar … The post Bolojan: România are prea puțini oameni care muncesc. Nu e normal să existe ajutoare de șomaj pe 6 luni sau un an. Guvernul a ajuns o agenție de plăți pentru datorii appeared first on spotmedia.ro.
Jurnaliști, ONG-uri și reprezentanți ai societății civile se solidarizează față de atacurile împotriva Recorder: CNA să intervină! # SportMedia
Jurnalişti, reprezentanţi ai societăţii civile şi ONG-uri se solidarizează cu Recorder şi condamnă atacurile repetate şi agresive la care sunt supuşi jurnaliştii din redacţia care a realizat documentarul „Justiţie capturată”. Ei solicită Consiliului Naţional al Audiovizualului „să îşi respecte rolul de garant fundamental al interesului public şi să se autosesizeze în cazul emisiunilor cu conţinut … The post Jurnaliști, ONG-uri și reprezentanți ai societății civile se solidarizează față de atacurile împotriva Recorder: CNA să intervină! appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1393 Moscova și-a făcut norma de drone. Rafinărie în flăcări în sudul Rusiei. Trupe europene în Ucraina. Putin aprobă confiscarea caselor # SportMedia
În ziua 1393 de război, Rusia a lansat un nou atac aerian – coincidență sau nu, tot 79 de drone au vizat Ucraina, ca și în noaptea de luni spre marți. Apărarea aeriană a doborât jumătate din drone în nordul, sudul și estul țării, iar restul au lovit în 12 locuri. În schimb, dronele ucrainene … The post Ziua 1393 Moscova și-a făcut norma de drone. Rafinărie în flăcări în sudul Rusiei. Trupe europene în Ucraina. Putin aprobă confiscarea caselor appeared first on spotmedia.ro.
Bolojan vine cu două scenarii pentru firme: Fie păstrează impozitul pe cifra de afaceri, fie îl elimină, dar crește salariul minim # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit, miercuri, la Palatul Victoria cu reprezentanții Consiliului Investitorilor Străini pentru a discuta legislația fiscală pregătitoare pentru bugetul de stat pe 2026. Tema principală a fost impozitul minim pe cifra de afaceri, considerat de mediul de afaceri un factor care afectează investițiile și încrederea în economie. Bolojan a prezentat două opțiuni … The post Bolojan vine cu două scenarii pentru firme: Fie păstrează impozitul pe cifra de afaceri, fie îl elimină, dar crește salariul minim appeared first on spotmedia.ro.
Ianis Hagi, căpitanul echipei naționale de fotbal a României a votat cu spaniolul Lamine Yamal pentru trofeul The Best FIFA de cel mai bun jucător al anului, câștigat marți de francezul Ousmane Dembele. Potrivit site-ului FIFA, Hagi l-a pus pe primul loc pe podiumul său pe Yamal (FC Barcelona), al doilea a fost brazilianul Raphinha … The post Cum au votat Ianis Hagi și Mircea Lucescu la gala FIFA The Best appeared first on spotmedia.ro.
Două eleve au dispărut de la școală și au apărut în fața casei unui localnic a doua zi. Nimeni nu știe ce s-a întâmplat # SportMedia
Două fete de 13 ani, date dispărute, au fost găsite în siguranță după ce au apărut la casa unui străin în Colorado, după ce dispăruseră de la un meci de baschet de la școală, au anunțat autoritățile. Cele două fete, identificate ca Eva și Neilliy, au fost văzute ultima dată la Școala Elbert luni, au … The post Două eleve au dispărut de la școală și au apărut în fața casei unui localnic a doua zi. Nimeni nu știe ce s-a întâmplat appeared first on spotmedia.ro.
“Clopote Cântă” colind în primă audiție cu tenorul Ștefan von Korch și soprana Daniela Bucșan în concertul Christmas Extravaganza din 17 decembrie # SportMedia
Tenorul Ştefan von Korch şi soprana Daniela Bucşan vor da glas unei frumoase ilustraţii de sezon, concretizate muzical sub forma unui emoţionat colind, pe 17 decembrie în concertul Christmas Extravaganza de la Sala Dalles. Piesa “Clopote Cântă,” semnată de îndrăgitul Alexandru Mihai Burcă, pe versurile Alinei Burcă, va fi interpretată, în premieră, în cadrul evenimentului … The post “Clopote Cântă” colind în primă audiție cu tenorul Ștefan von Korch și soprana Daniela Bucșan în concertul Christmas Extravaganza din 17 decembrie appeared first on spotmedia.ro.
Louis Munteanu (23 de ani) este din ce în ce mai aproape de a pleca de la CFR Cluj, în 2026. După interesul unor echipe din Franța, Lyon și Nantes, pentru semnătura sa, o altă echipă ia în serios varianta transferului său. Potrivit presei britanice, Louis Munteanu se află în capul listei de transferuri la … The post Transferul lui Louis Munteanu, iminent: „E în capul listei” appeared first on spotmedia.ro.
Nicușor Dan, către magistrați: De ce nu ați dat sistemul în judecată? Reforma Justiției va dura # SportMedia
Președintele Nicușor Dan a declarat, într-o întâlnire cu români din Londra, că sistemul de justiție are probleme reale, dar schimbările nu pot fi făcute rapid și fără probe. El s-a întrebat public de ce magistrați pensionați, care reclamă abuzuri și au la dispoziție toate instrumentele legale, nu au acționat în instanță împotriva sistemului, invocând propriul … The post Nicușor Dan, către magistrați: De ce nu ați dat sistemul în judecată? Reforma Justiției va dura appeared first on spotmedia.ro.
