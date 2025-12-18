Horoscop zilnic: 18 decembrie

13:10

Premierul Ilie Bolojan avertizează că România se confruntă cu o problemă structurală majoră, care blochează orice tentativă de relansare economică: prea puțini oameni muncesc, iar statul trăiește din împrumuturi tot mai scumpe. Potrivit șefului Guvernului, România se află pe penultimul loc în Europa în privința ponderii populației active implicate în economie, devansând doar Italia, iar …