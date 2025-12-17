Haosul călătoriilor de Crăciun: Aeroporturile din Europa care sunt afectate de greve în decembrie

17:10

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, în Finlanda, că este foarte greu să îi explice unui străin că avem patru partide în coaliţie care se atacă între ele, dar niciunul nu are nimic de spus despre Opoziţie. "Suntem la un summit internaţional. E foarte greu să explic unui străin cu care vorbesc că avem patru …