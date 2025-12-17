Lider european: Nu putem lua de bune sloganurile lui Trump

12:10

Ministerul Energiei și Ministerul Muncii sunt instituțiile care coordonează modul în care românii primesc voucherele de energie. Însă dacă ne uităm pe statistici, vedem că doar un român eligibil pentru plata acestui ajutor din trei îl și primește. Restul oamenilor ori au fost respinși pentru că nu au completat cum trebuie documentele, ori nu s-au […] The post Voucherele de energie, impact mult sub așteptări. Un beneficiar din trei primește tichetele de 50 de lei appeared first on Cotidianul RO.