„Legea Novak” atacată la CCR de președintele Nicușor Dan. Verdictul, în februarie 2026

Numele lui Răzvan Cuc nu este nou în istoria controverselor politice. În 2019, în ziua moțiunii de cenzură care a trântit Guvernul Dăncilă, liderul PSD Neamț, Ionel Arsene, i-ar fi cerut lui Cuc să rețină la sol sau să întârzie cursele interne TAROM în care se aflau parlamentari ai opoziției. Scopul era ca absența parlamentarilor de la vot să ducă la salvarea lui Dăncilă, astfel încât moțiunea de cenzură să nu treacă la votul din plen.